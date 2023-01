Air Arabia: tariffa speciale per gli agenti di viaggio sulla Milano Bergamo-Sharjah Air Arabia ha varato una nuova promozione dedicata agli agenti di viaggio che consente di scoprire la nuova rotta operativa da Milano Bergamo a Sharjah. Il collegamento – attivo con quattro frequenze alla settimana – viene offerto ad una tariffa di 199 euro, andata e ritorno, tasse incluse, prenotando entro il 31 gennaio 2023 per viaggiare fino al 28 febbraio prossimo (data ultima di rientro). Le prenotazioni devono essere effettuate via mail con lettera di appartenenza, da inviare al sales di riferimento dell’agenzia all’indirizzo macsalessupport-italy@airarabia.com

