Air Arabia: entra in flotta il primo dei 120 Airbus 320neo ordinati nel 2019 Air Arabia ha accolto in flotta il suo primo Airbus A320neo, parte dell’ordine di 120 aeromobili della famiglia A320 effettuato con Airbus nel 2019 (che comprende 73 A320neo, 27 A321neo e 20 A321Xlr). «La consegna del primo aeromobile del nostro ordine Airbus segna una tappa importante nella crescita di Air Arabia e nella strategia di sviluppo della flotta -Abdullah Bin Mohammad Al Thani, presidente di Air Arabia -. Mentre continuiamo a rafforzare la nostra flotta, rimaniamo impegnati nell’efficienza operativa, nell’innovazione e nella sostenibilità, garantendo al contempo comfort e valore ai nostri passeggeri». «Nel corso degli anni, la nostra flotta e la configurazione della cabina hanno garantito operazioni affidabili e un’ottima esperienza ai passeggeri. L’introduzione dell’A320neo migliorerà ulteriormente le nostre prestazioni operative e sosterrà la nostra continua espansione in nuovi mercati. Rimaniamo concentrati sull’adozione delle ultime tecnologie per promuovere l’efficienza in tutti gli aspetti delle nostre operazioni». Il velivolo entrerà in servizio il prossimo 1° ottobre, con il suo primo volo commerciale tra Sharjah e Bangkok. Entro la fine dell’anno sono previste ulteriori consegne di aeromobili. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498016 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Air Arabia ha accolto in flotta il suo primo Airbus A320neo, parte dell'ordine di 120 aeromobili della famiglia A320 effettuato con Airbus nel 2019 (che comprende 73 A320neo, 27 A321neo e 20 A321Xlr). «La consegna del primo aeromobile del nostro ordine Airbus segna una tappa importante nella crescita di Air Arabia e nella strategia di sviluppo della flotta -Abdullah Bin Mohammad Al Thani, presidente di Air Arabia -. Mentre continuiamo a rafforzare la nostra flotta, rimaniamo impegnati nell'efficienza operativa, nell'innovazione e nella sostenibilità, garantendo al contempo comfort e valore ai nostri passeggeri». «Nel corso degli anni, la nostra flotta e la configurazione della cabina hanno garantito operazioni affidabili e un'ottima esperienza ai passeggeri. L'introduzione dell'A320neo migliorerà ulteriormente le nostre prestazioni operative e sosterrà la nostra continua espansione in nuovi mercati. Rimaniamo concentrati sull'adozione delle ultime tecnologie per promuovere l'efficienza in tutti gli aspetti delle nostre operazioni». Il velivolo entrerà in servizio il prossimo 1° ottobre, con il suo primo volo commerciale tra Sharjah e Bangkok. Entro la fine dell'anno sono previste ulteriori consegne di aeromobili. [post_title] => Air Arabia: entra in flotta il primo dei 120 Airbus 320neo ordinati nel 2019 [post_date] => 2025-09-30T12:00:01+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759233601000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497891 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Air Cairo partecipa anche quest'anno alla fiera di Rimini che sarà l'occasione per presentare la collaborazione con Non Solo Sogni, dallo scorso agosto nuovo gsa della compagnia aerea egiziana. Per l'estate 2026 Air Cairo opererà un network di 33 voli settimanali, con partenze da numerosi aeroporti italiani verso alcune delle destinazioni più iconiche e rinomate dell’Egitto, tra cui Sharm el Sheikh, Hurghada, Luxor e Il Cairo. Il vettore opera attualmente con una flotta composta da 40 aeromobili: 31 Airbus A320neo, 3 Embraer E190 e 6 Atr 72-600. Nel dettaglio, lo schedule 2026 dall'Italia include collegamenti verso Sharm el Sheikh da Milano Malpensa, Bergamo, Bologna, Roma, Napoli, Bari, Catania; su Hurghada da Milano Malpensa; per Luxor/Aswan/Cairo da Milano Malpensa, Roma e Verona e per Il Cairo da Milano Malpensa. [post_title] => Air Cairo sceglie Non Solo Sogni come nuovo gsa in Italia [post_date] => 2025-09-29T11:01:57+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759143717000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497894 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_497895" align="alignleft" width="300"] Silvia Poli[/caption] Proseguono con ottimi riscontri le selezioni CartOrange 2025 per agenti di viaggio, e l'azienda apre ora l’ultima sessione di selezioni per ulteriori i 10 consulenti da inserire entro la fine dell’anno. “Riceviamo candidature da agenti di viaggio con 10, 15, anche 20 anni di esperienza - spiega Silvia Poli, responsabile hr di CartOrange - Professionisti affermati che cercano un modello più sostenibile, dove possano concentrarsi sulla consulenza e vendita senza gestire personalmente tutti gli aspetti operativi e burocratici". Tra i punti di forza del modello c’è il tour operator interno - CartOrange Tour Operator - che conta un team di 20 persone, dedicati ed esperti conoscitori del prodotto, che supportano quotidianamente i consulenti in tutte le fasi: un lavoro di squadra che alleggerisce il lavoro del consulente e trasforma desideri e idee dei clienti in viaggi unici e personalizzati. AI a disposizione CartOrange mette a disposizione dei propri consulenti Lysa, l’intelligenza artificiale sviluppata internamente che assiste gli agenti di viaggio quotidianamente, semplificando e velocizzando l’attività; un vero e proprio vantaggio competitivo. Parallelamente l’azienda offre ai consulenti strumenti mirati per la crescita del business: dalle campagne digitali ai concorsi a premi, alla possibilità di intercettare numerose richieste generate dal sito ufficiale dai social, fino alla partecipazione a fiere ed eventi di settore. Inoltre, ogni consulente riceve dal team marketing centrale un supporto personalizzato pensato per rafforzare visibilità e personal branding, sia online che offline. Contratto e provvigioni CartOrange riserva grandi vantaggi a livello economico–previdenziale: oltre a un pacchetto di provvigioni elevate, l’azienda si fa carico dei due terzi dei versamenti INPS, opera come sostituto d’imposta, semplificando gli oneri fiscali e consente ai Consulenti di godere di una proposta contrattuale vantaggiosa. La sostenibilità sta diventando un fattore decisivo nelle scelte di viaggio. CartOrange dal 2019 attraverso il progetto #cartorange4Planet promuove un turismo responsabile e consapevole. L'obiettivo è guidare i viaggiatori verso scelte che riducano l'overtourism e l'impatto ambientale, grazie al supporto di una consulenza mirata e informata. “Il nostro modello è pensato per offrire ai Consulente per Viaggiare® una cornice solida e strumenti innovativi con cui crescere professionalmente. Puntiamo anche sulla formazione continua, sul supporto concreto nel contesto di un ambiente professionale improntato alla valorizzazione delle persone: chi entra in CartOrange trova non solo un lavoro, ma una reale opportunità di sviluppo e soddisfazione”. [post_title] => Le selezioni di CartOrange: 10 consulenti da inserire entro fine 2025 [post_date] => 2025-09-29T10:30:39+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759141839000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497872 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Tornerà a Venezia, il 25 e 26 novembre prossimi, la Borsa Internazionale del Turismo Esperienziale. Giunta alla sua ottava edizione, Bitesp, patrocinata dell'Enit, si presenta con un format rinnovato e ancora più focalizzato sulle esperienze autentiche, la sostenibilità e i trend emergenti del mercato turistico internazionale. «Vogliamo offrire agli operatori non solo un evento fieristico, ma un vero e proprio acceleratore di opportunità commerciali, capace di collegare l’offerta italiana con la domanda internazionale» afferma Leonardo Surico, direttore responsabile dell'evento, dove sono attesi oltre 120 buyer internazionali e migliaia di operatori italiani ed esteri. Tra le novità dell'edizione 2025, ci sono diverse aree tematiche e opportunità di networking: Bitesp Intelligenza Artificiale Lab – spazio dedicato alle aziende e alle soluzioni di Ia per il turismo. Travel Experience Awards, premiazioni delle esperienze più interessanti; programma conferenze con speaker internazionali, workshop formativi e tavole rotonde sui trend del settore. Durante i due giorni della manifestazione, Venezia diventerà una piattaforma di incontro tra: operatori turistici italiani ed esteri (agenzie incoming, tour operator, dmc, consorzi, strutture ricettive esperienziali). Buyer internazionali qualificati, selezionati tra i principali mercati esteri interessati all’Italia. Enti del turismo e destinazioni in cerca di visibilità e nuovi canali di promozione. Il cuore della manifestazione sarà il workshop b2b con agenda di appuntamenti one to-one, che permetterà agli espositori di incontrare buyer mirati in un contesto altamente professionale e specializzato. [post_title] => Bitesp: le esperienze protagoniste a Venezia, il 25 e 26 novembre 2025 [post_date] => 2025-09-29T09:22:52+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759137772000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497789 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Etihad Airways aggiunge Palma di Maiorca al network di destinazioni estive 2026: la rotta, operativa dal prossimo 12 giugno e fino al settembre successivo, sarà l'unica diretta tra l'Asia e l'isola delle Baleari. Sulla rotta, servita da tre voli settimanali, la compagnia di Abu Dhabi impiegherà un nuovo Airbus A321Lr, che ridefinisce il viaggio in aereo a corridoio singolo con il lusso di un'esperienza widebody. Gli ospiti della First Class potranno rilassarsi nelle suite private con porte chiudibili, complete di cucina raffinata e comfort elevato. La Business Class propone letti completamente reclinabili in un'esclusiva disposizione a spina di pesce 1-1, mentre la Economy Class offre una cabina spaziosa e silenziosa con sedili moderni, ampio spazio per le gambe e intrattenimento personale in ogni posto. «Palma di Maiorca è l'aggiunta perfetta al nostro operativo estivo - ha dichiarato Antonoaldo Neves, ceo di Etihad Airways -. Dai porti turistici e dalla vivace vita notturna alle calette appartate e alle città storiche, Maiorca ha qualcosa da offrire a ogni tipo di viaggiatore». [post_title] => Etihad Airways collegherà Abu Dhabi a Palma di Maiorca con l'Airbus A321Lr [post_date] => 2025-09-26T10:47:09+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758883629000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497745 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il rapporto con il trade italiano è al centro della strategia di sviluppo turistico del Sultanato. In quest’ottica, il ministero del turismo ha organizzato un fam trip dedicato agli operatori italiani, con l’obiettivo di far conoscere sul campo la varietà del prodotto e le sue potenzialità commerciali. Il programma ha combinato esperienze iconiche e nuove opportunità di vendita: dalla capitale Muscat, con la Royal Opera House, il National Museum e il souq di Mutrah, al contatto diretto con la natura a Wadi Shab e alla Turtle Reserve di Ras Al Jinz. Non sono mancate le suggestioni del deserto delle Wahiba Sands, tra adrenalina del dune bashing e tramonti sulle dune ocra, accompagnati da un pernottamento nei campi tendati del Thousand Nights Camp. A completare l’itinerario, i villaggi terrazzati del Jebel Akhdar e il souq di Nizwa, che offrono al trade spunti concreti per proporre esperienze autentiche legate a cultura e tradizione. Un percorso studiato non solo per mostrare la ricchezza della destinazione, ma soprattutto per evidenziare al mercato italiano la competitività dell’Oman come prodotto turistico: dalla cultura all’ecoturismo, dall’avventura ai soggiorni premium, con soluzioni capaci di intercettare target diversi e garantire margini di crescita alle agenzie e ai tour operator partner. «Con il trade lavoriamo a stretto contatto – sottolinea Massimo Tocchetti, presidente Aigo e rappresentante in Italia del ministero del patrimonio culturale e del turismo – attraverso campagne adv, workshop, fam trip e percorsi di formazione. L’Italia è e resterà un mercato strategico». Ed i numeri infatti lo confermano: tra ottobre 2024 e maggio 2025 il Paese ha accolto 55.446 italiani, con un incremento del 35% rispetto all’anno precedente. Il principale flusso turistico dell'Oman è interno, seguito dal mercato europeo con Germania, Francia, Italia, Svizzera e Uk. Sviluppo della connettività La connettività è un tassello chiave dello sviluppo. Oggi Muscat e Salalah sono collegate con Roma e Milano con Oman Air, ma da ottobre 2025 debutterà il nuovo volo Neos Milano-Muscat, che si aggiunge ai collegamenti esistenti. Entro il 2028 è prevista inoltre l’apertura di nuovi scali, tra cui Musandam, con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità, destagionalizzare e distribuire i flussi sul territorio. Ospitalità mirata su vari target Sul fronte dell’ospitalità, l’Oman sta vivendo una fase di espansione importante. Oltre alle future aperture di brand internazionali come Envi Lodges, Anantara, Four Seasons e Club Med, il recente fam trip organizzato per il trade italiano ha permesso di toccare con mano la varietà dell’offerta alberghiera. Dal St. Regis di Muscat, punto di riferimento per i segmenti Mice e leisure di alto livello, al Kempinski Hotel, icona internazionale 5 stelle lusso. Il Mysk e il Dusit D2 puntano invece a un pubblico giovane e cosmopolita. Strutture che testimoniano come la capitale si stia posizionando su target differenziati tra lusso, lifestyle e incentive. Verso il 2040 La cornice resta la Vision 2040, che punta a portare il turismo dal 3 al 7% del Pil nazionale, integrandolo tra i settori strategici dell’economia insieme a energia rinnovabile e idrogeno verde. «Il nostro obiettivo - conclude Tocchetti - è proporre l’Oman come destinazione autentica, sostenibile e sicura, capace di offrire esperienze uniche e di generare valore per l’economia locale». L’Oman punta così a proporsi come “la Svizzera dei Paesi Arabi”, un Paese stabile e accogliente che vuole distinguersi come meta di qualità nel panorama mediorientale. [post_title] => Turismo in Oman: l’Italia traina i flussi, tra connettività e sviluppo ricettivo [post_date] => 2025-09-26T10:18:32+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza [1] => oman ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza [1] => Oman ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758881912000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497771 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Cominceranno all'inizio del 2027 le consegne dei primi Boeing 737 Max 10 ordinati da Ryanair: secondo quanto anticipato a Reuters dal ceo del gruppo, Michael O'Leary, sarebbe arrivata la conferma del primo ingresso, previsto nella primavera del 2027. La low cost ha ordinato 150 esemplari di questo modello, il più grande della famiglia 737, la cui certificazione è prevista per il terzo trimestre del 2026. Attualmente, Ryanair gestisce circa 600 Boeing 737 e quasi 26 Airbus, questi ultimi operati dalla sua controllata austriaca Lauda. Sebbene Ryanair non abbia mai effettuato ordini significativi con Airbus, Michael O'Leary ha espresso il desiderio di aumentare la flotta Airbus nei prossimi anni. Spera così di passare a un parco di circa 800 Boeing e 200 Airbus, cercando di sviluppare una presenza significativa su Airbus. Oltre ai progetti relativi al 737 Max 10, Ryanair prevede di ricevere 29 nuovi Boeing 737 Max nel 2025 nell'ambito del programma di modernizzazione della flotta volto a ridurre il consumo di carburante e il rumore, in linea con gli obiettivi ambientali europei. [post_title] => Ryanair conta sull'arrivo dei primi B737 Max 10 nella primavera 2027 [post_date] => 2025-09-26T10:15:21+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758881721000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497761 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Wizz Air investe ancora su Roma, posizionando a Fiumicino un nuovo Airbus A321neo e aggiungendo quasi mezzo milione di posti all'anno. L'incremento arriva appena un mese dopo l'annuncio di tre nuove destinazioni da Roma: Glasgow, Bordeaux e Brasov. Con l'ingresso di Bordeaux nel network come stazione inedita, queste aggiunte evidenziano il continuo impegno di Wizz Air a espandere la connettività di Roma e a consolidare la sua posizione di base chiave all'interno del suo network europeo. L'annuncio segue direttamente il ridimensionamento di Vueling a Roma: la low cost ha ottimizzato l'operativo per rispondere al vuoto lasciato e supportare i passeggeri italiani, aumentando le frequenze su rotte chiave come Malaga, Alicante, Londra Luton, oltre a mantenere i collegamenti con Barcellona, Bilbao, Ibiza, Mykonos, Santorini, Parigi Orly, Palma di Maiorca e Valencia, lanciando anche un piano di reclutamento con eventi dedicati all'assunzione di piloti a ottobre. Roma Fiumicino è la più grande base italiana nel network di Wizz Air: attualmente, la compagnia aerea opera 63 rotte da Fiumicino verso 25 Paesi, con un'offerta completa che include alcune delle destinazioni europee più richieste e mete estive nel Mediterraneo. La crescita della base è supportata da investimenti strutturali e operativi, tra cui il training centre - inaugurato a ottobre 2024 - una flotta di 14 aerei Airbus A321neo basati a Fiumicino. In totale dall'Italia, la compagnia aerea opera oltre 240 rotte in 32 Paesi e ha una flotta di 26 aerei Airbus A321neo basati, operando da e verso 22 aeroporti del Paese. Intanto, nei primi nove mesi del 2025, Wizz Air ha operato 23.000 voli da e per Fiumicino trasportando quasi 5 milioni di passeggeri (+5,4% rispetto all'anno scorso) e raggiungendo un tasso di completamento medio del 99,8%. [post_title] => Wizz Air aggiunge un nuovo Airbus A321neo alla base di Roma Fiumicino [post_date] => 2025-09-26T09:24:24+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758878664000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497705 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sas espande il network estivo 2026 con l'inserimento di nove nuove rotte: la capacità offerta da Copenaghen crescerà del +20% rispetto alla summer 2025. Il vettore ha già annunciato l'intenzione di inaugurare una nuova rotta a lungo raggio tra Copenaghen e Mumbai, che sarà operativa cinque volte alla settimana a partire dal 2 giugno. Altre novità per la prossima estate includono voli da Copenaghen a Istanbul, Riga, Lussemburgo, Bordeaux, Marsiglia e Visby in Svezia. Sarà inoltre operata una nuova rotta da Stoccolma a Madrid, così come tra Oslo e Amburgo. La compagnia aerea scandinava aumenterà inoltre la frequenza su oltre 30 rotte esistenti dalle sue basi di Copenaghen, Stoccolma e Oslo. Anko van der Werff, presidente e ceo della compagnia aerea, ha dichiarato: «Siamo entusiasti di presentare il più grande programma estivo nella storia di Sas, che riflette il forte slancio che stiamo vivendo come azienda. Con due Airbus A350 in più, più destinazioni e una connettività migliore che mai, offriamo ai nostri passeggeri un livello di scelta e flessibilità senza pari». [post_title] => Sas sull'estate 2026 con nove nuove rotte. Più 20% la capacità da Copenaghen [post_date] => 2025-09-25T11:39:18+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758800358000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "air arabia entra in flotta il primo dei 120 airbus 320neo ordinati nel 2019" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":86,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1288,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498016","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air Arabia ha accolto in flotta il suo primo Airbus A320neo, parte dell'ordine di 120 aeromobili della famiglia A320 effettuato con Airbus nel 2019 (che comprende 73 A320neo, 27 A321neo e 20 A321Xlr).\r

\r

«La consegna del primo aeromobile del nostro ordine Airbus segna una tappa importante nella crescita di Air Arabia e nella strategia di sviluppo della flotta -Abdullah Bin Mohammad Al Thani, presidente di Air Arabia -. Mentre continuiamo a rafforzare la nostra flotta, rimaniamo impegnati nell'efficienza operativa, nell'innovazione e nella sostenibilità, garantendo al contempo comfort e valore ai nostri passeggeri».\r

\r

«Nel corso degli anni, la nostra flotta e la configurazione della cabina hanno garantito operazioni affidabili e un'ottima esperienza ai passeggeri. L'introduzione dell'A320neo migliorerà ulteriormente le nostre prestazioni operative e sosterrà la nostra continua espansione in nuovi mercati. Rimaniamo concentrati sull'adozione delle ultime tecnologie per promuovere l'efficienza in tutti gli aspetti delle nostre operazioni».\r

\r

Il velivolo entrerà in servizio il prossimo 1° ottobre, con il suo primo volo commerciale tra Sharjah e Bangkok. Entro la fine dell'anno sono previste ulteriori consegne di aeromobili.","post_title":"Air Arabia: entra in flotta il primo dei 120 Airbus 320neo ordinati nel 2019","post_date":"2025-09-30T12:00:01+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1759233601000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497891","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air Cairo partecipa anche quest'anno alla fiera di Rimini che sarà l'occasione per presentare la collaborazione con Non Solo Sogni, dallo scorso agosto nuovo gsa della compagnia aerea egiziana.\r

Per l'estate 2026 Air Cairo opererà un network di 33 voli settimanali, con partenze da numerosi aeroporti italiani verso alcune delle destinazioni più iconiche e rinomate dell’Egitto, tra cui Sharm el Sheikh, Hurghada, Luxor e Il Cairo. \r

Il vettore opera attualmente con una flotta composta da 40 aeromobili: 31 Airbus A320neo, 3 Embraer E190 e 6 Atr 72-600.\r

Nel dettaglio, lo schedule 2026 dall'Italia include collegamenti verso Sharm el Sheikh da Milano Malpensa, Bergamo, Bologna, Roma, Napoli, Bari, Catania; su Hurghada da Milano Malpensa; per Luxor/Aswan/Cairo da Milano Malpensa, Roma e Verona e per Il Cairo da Milano Malpensa.","post_title":"Air Cairo sceglie Non Solo Sogni come nuovo gsa in Italia","post_date":"2025-09-29T11:01:57+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1759143717000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497894","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_497895\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Silvia Poli[/caption]\r

Proseguono con ottimi riscontri le selezioni CartOrange 2025 per agenti di viaggio, e l'azienda apre ora l’ultima sessione di selezioni per ulteriori i 10 consulenti da inserire entro la fine dell’anno. \r

“Riceviamo candidature da agenti di viaggio con 10, 15, anche 20 anni di esperienza - spiega Silvia Poli, responsabile hr di CartOrange - Professionisti affermati che cercano un modello più sostenibile, dove possano concentrarsi sulla consulenza e vendita senza gestire personalmente tutti gli aspetti operativi e burocratici\".\r

Tra i punti di forza del modello c’è il tour operator interno - CartOrange Tour Operator - che conta un team di 20 persone, dedicati ed esperti conoscitori del prodotto, che supportano quotidianamente i consulenti in tutte le fasi: un lavoro di squadra che alleggerisce il lavoro del consulente e trasforma desideri e idee dei clienti in viaggi unici e personalizzati.\r

\r

AI a disposizione\r

CartOrange mette a disposizione dei propri consulenti Lysa, l’intelligenza artificiale sviluppata internamente che assiste gli agenti di viaggio quotidianamente, semplificando e velocizzando l’attività; un vero e proprio vantaggio competitivo.\r

Parallelamente l’azienda offre ai consulenti strumenti mirati per la crescita del business: dalle campagne digitali ai concorsi a premi, alla possibilità di intercettare numerose richieste generate dal sito ufficiale dai social, fino alla partecipazione a fiere ed eventi di settore. Inoltre, ogni consulente riceve dal team marketing centrale un supporto personalizzato pensato per rafforzare visibilità e personal branding, sia online che offline. \r

\r

Contratto e provvigioni \r

CartOrange riserva grandi vantaggi a livello economico–previdenziale: oltre a un pacchetto di provvigioni elevate, l’azienda si fa carico dei due terzi dei versamenti INPS, opera come sostituto d’imposta, semplificando gli oneri fiscali e consente ai Consulenti di godere di una proposta contrattuale vantaggiosa.\r

La sostenibilità sta diventando un fattore decisivo nelle scelte di viaggio. CartOrange dal 2019 attraverso il progetto #cartorange4Planet promuove un turismo responsabile e consapevole. L'obiettivo è guidare i viaggiatori verso scelte che riducano l'overtourism e l'impatto ambientale, grazie al supporto di una consulenza mirata e informata.\r

“Il nostro modello è pensato per offrire ai Consulente per Viaggiare® una cornice solida e strumenti innovativi con cui crescere professionalmente. Puntiamo anche sulla formazione continua, sul supporto concreto nel contesto di un ambiente professionale improntato alla valorizzazione delle persone: chi entra in CartOrange trova non solo un lavoro, ma una reale opportunità di sviluppo e soddisfazione”.","post_title":"Le selezioni di CartOrange: 10 consulenti da inserire entro fine 2025","post_date":"2025-09-29T10:30:39+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1759141839000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497872","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tornerà a Venezia, il 25 e 26 novembre prossimi, la Borsa Internazionale del Turismo Esperienziale. Giunta alla sua ottava edizione, Bitesp, patrocinata dell'Enit, si presenta con un format rinnovato e ancora più focalizzato sulle esperienze autentiche, la sostenibilità e i trend emergenti del mercato turistico internazionale.\r

\r

«Vogliamo offrire agli operatori non solo un evento fieristico, ma un vero e proprio acceleratore di opportunità commerciali, capace di collegare l’offerta italiana con la\r

domanda internazionale» afferma Leonardo Surico, direttore responsabile dell'evento, dove sono attesi oltre 120 buyer internazionali e migliaia di operatori italiani ed esteri.\r

\r

Tra le novità dell'edizione 2025, ci sono diverse aree tematiche e opportunità di networking: Bitesp Intelligenza Artificiale Lab – spazio dedicato alle aziende e alle soluzioni di Ia per il turismo.\r

Travel Experience Awards, premiazioni delle esperienze più interessanti; programma conferenze con speaker internazionali, workshop formativi e tavole rotonde sui trend del settore.\r

\r

Durante i due giorni della manifestazione, Venezia diventerà una piattaforma di incontro\r

tra: operatori turistici italiani ed esteri (agenzie incoming, tour operator, dmc, consorzi, strutture ricettive esperienziali). Buyer internazionali qualificati, selezionati tra i principali mercati esteri interessati all’Italia.\r

\r

Enti del turismo e destinazioni in cerca di visibilità e nuovi canali di promozione. Il cuore della manifestazione sarà il workshop b2b con agenda di appuntamenti one\r

to-one, che permetterà agli espositori di incontrare buyer mirati in un contesto altamente professionale e specializzato.\r

\r

","post_title":"Bitesp: le esperienze protagoniste a Venezia, il 25 e 26 novembre 2025","post_date":"2025-09-29T09:22:52+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1759137772000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497789","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Etihad Airways aggiunge Palma di Maiorca al network di destinazioni estive 2026: la rotta, operativa dal prossimo 12 giugno e fino al settembre successivo, sarà l'unica diretta tra l'Asia e l'isola delle Baleari. \r

\r

Sulla rotta, servita da tre voli settimanali, la compagnia di Abu Dhabi impiegherà un nuovo Airbus A321Lr, che ridefinisce il viaggio in aereo a corridoio singolo con il lusso di un'esperienza widebody.\r

\r

Gli ospiti della First Class potranno rilassarsi nelle suite private con porte chiudibili, complete di cucina raffinata e comfort elevato. La Business Class propone letti completamente reclinabili in un'esclusiva disposizione a spina di pesce 1-1, mentre la Economy Class offre una cabina spaziosa e silenziosa con sedili moderni, ampio spazio per le gambe e intrattenimento personale in ogni posto.\r

\r

«Palma di Maiorca è l'aggiunta perfetta al nostro operativo estivo - ha dichiarato Antonoaldo Neves, ceo di Etihad Airways -. Dai porti turistici e dalla vivace vita notturna alle calette appartate e alle città storiche, Maiorca ha qualcosa da offrire a ogni tipo di viaggiatore».","post_title":"Etihad Airways collegherà Abu Dhabi a Palma di Maiorca con l'Airbus A321Lr","post_date":"2025-09-26T10:47:09+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1758883629000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497745","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il rapporto con il trade italiano è al centro della strategia di sviluppo turistico del Sultanato. In quest’ottica, il ministero del turismo ha organizzato un fam trip dedicato agli operatori italiani, con l’obiettivo di far conoscere sul campo la varietà del prodotto e le sue potenzialità commerciali.\r

\r

Il programma ha combinato esperienze iconiche e nuove opportunità di vendita: dalla capitale Muscat, con la Royal Opera House, il National Museum e il souq di Mutrah, al contatto diretto con la natura a Wadi Shab e alla Turtle Reserve di Ras Al Jinz. Non sono mancate le suggestioni del deserto delle Wahiba Sands, tra adrenalina del dune bashing e tramonti sulle dune ocra, accompagnati da un pernottamento nei campi tendati del Thousand Nights Camp. A completare l’itinerario, i villaggi terrazzati del Jebel Akhdar e il souq di Nizwa, che offrono al trade spunti concreti per proporre esperienze autentiche legate a cultura e tradizione.\r

\r

Un percorso studiato non solo per mostrare la ricchezza della destinazione, ma soprattutto per evidenziare al mercato italiano la competitività dell’Oman come prodotto turistico: dalla cultura all’ecoturismo, dall’avventura ai soggiorni premium, con soluzioni capaci di intercettare target diversi e garantire margini di crescita alle agenzie e ai tour operator partner.\r

\r

«Con il trade lavoriamo a stretto contatto – sottolinea Massimo Tocchetti, presidente Aigo e rappresentante in Italia del ministero del patrimonio culturale e del turismo – attraverso campagne adv, workshop, fam trip e percorsi di formazione. L’Italia è e resterà un mercato strategico». \r

Ed i numeri infatti lo confermano: tra ottobre 2024 e maggio 2025 il Paese ha accolto 55.446 italiani, con un incremento del 35% rispetto all’anno precedente. Il principale flusso turistico dell'Oman è interno, seguito dal mercato europeo con Germania, Francia, Italia, Svizzera e Uk.\r

Sviluppo della connettività\r

La connettività è un tassello chiave dello sviluppo. Oggi Muscat e Salalah sono collegate con Roma e Milano con Oman Air, ma da ottobre 2025 debutterà il nuovo volo Neos Milano-Muscat, che si aggiunge ai collegamenti esistenti. Entro il 2028 è prevista inoltre l’apertura di nuovi scali, tra cui Musandam, con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità, destagionalizzare e distribuire i flussi sul territorio.\r

Ospitalità mirata su vari target\r

Sul fronte dell’ospitalità, l’Oman sta vivendo una fase di espansione importante. Oltre alle future aperture di brand internazionali come Envi Lodges, Anantara, Four Seasons e Club Med, il recente fam trip organizzato per il trade italiano ha permesso di toccare con mano la varietà dell’offerta alberghiera. Dal St. Regis di Muscat, punto di riferimento per i segmenti Mice e leisure di alto livello, al Kempinski Hotel, icona internazionale 5 stelle lusso. Il Mysk e il Dusit D2 puntano invece a un pubblico giovane e cosmopolita. Strutture che testimoniano come la capitale si stia posizionando su target differenziati tra lusso, lifestyle e incentive.\r

Verso il 2040\r

La cornice resta la Vision 2040, che punta a portare il turismo dal 3 al 7% del Pil nazionale, integrandolo tra i settori strategici dell’economia insieme a energia rinnovabile e idrogeno verde. «Il nostro obiettivo - conclude Tocchetti - è proporre l’Oman come destinazione autentica, sostenibile e sicura, capace di offrire esperienze uniche e di generare valore per l’economia locale».\r

\r

L’Oman punta così a proporsi come “la Svizzera dei Paesi Arabi”, un Paese stabile e accogliente che vuole distinguersi come meta di qualità nel panorama mediorientale. ","post_title":"Turismo in Oman: l’Italia traina i flussi, tra connettività e sviluppo ricettivo","post_date":"2025-09-26T10:18:32+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["in-evidenza","oman"],"post_tag_name":["In evidenza","Oman"]},"sort":[1758881912000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497771","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cominceranno all'inizio del 2027 le consegne dei primi Boeing 737 Max 10 ordinati da Ryanair: secondo quanto anticipato a Reuters dal ceo del gruppo, Michael O'Leary, sarebbe arrivata la conferma del primo ingresso, previsto nella primavera del 2027.\r

\r

La low cost ha ordinato 150 esemplari di questo modello, il più grande della famiglia 737, la cui certificazione è prevista per il terzo trimestre del 2026. \r

\r

Attualmente, Ryanair gestisce circa 600 Boeing 737 e quasi 26 Airbus, questi ultimi operati dalla sua controllata austriaca Lauda. Sebbene Ryanair non abbia mai effettuato ordini significativi con Airbus, Michael O'Leary ha espresso il desiderio di aumentare la flotta Airbus nei prossimi anni. Spera così di passare a un parco di circa 800 Boeing e 200 Airbus, cercando di sviluppare una presenza significativa su Airbus.\r

\r

Oltre ai progetti relativi al 737 Max 10, Ryanair prevede di ricevere 29 nuovi Boeing 737 Max nel 2025 nell'ambito del programma di modernizzazione della flotta volto a ridurre il consumo di carburante e il rumore, in linea con gli obiettivi ambientali europei.\r

\r

","post_title":"Ryanair conta sull'arrivo dei primi B737 Max 10 nella primavera 2027","post_date":"2025-09-26T10:15:21+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1758881721000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497761","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Wizz Air investe ancora su Roma, posizionando a Fiumicino un nuovo Airbus A321neo e aggiungendo quasi mezzo milione di posti all'anno. L'incremento arriva appena un mese dopo l'annuncio di tre nuove destinazioni da Roma: Glasgow, Bordeaux e Brasov.\r

\r

Con l'ingresso di Bordeaux nel network come stazione inedita, queste aggiunte evidenziano il continuo impegno di Wizz Air a espandere la connettività di Roma e a consolidare la sua posizione di base chiave all'interno del suo network europeo.\r

L'annuncio segue direttamente il ridimensionamento di Vueling a Roma: la low cost ha ottimizzato l'operativo per rispondere al vuoto lasciato e supportare i passeggeri italiani, aumentando le frequenze su rotte chiave come Malaga, Alicante, Londra Luton, oltre a mantenere i collegamenti con Barcellona, Bilbao, Ibiza, Mykonos, Santorini, Parigi Orly, Palma di Maiorca e Valencia, lanciando anche un piano di reclutamento con eventi dedicati all'assunzione di piloti a ottobre.\r

Roma Fiumicino è la più grande base italiana nel network di Wizz Air: attualmente, la compagnia aerea opera 63 rotte da Fiumicino verso 25 Paesi, con un'offerta completa che include alcune delle destinazioni europee più richieste e mete estive nel Mediterraneo. La crescita della base è supportata da investimenti strutturali e operativi, tra cui il training centre - inaugurato a ottobre 2024 - una flotta di 14 aerei Airbus A321neo basati a Fiumicino.\r

In totale dall'Italia, la compagnia aerea opera oltre 240 rotte in 32 Paesi e ha una flotta di 26 aerei Airbus A321neo basati, operando da e verso 22 aeroporti del Paese.\r

Intanto, nei primi nove mesi del 2025, Wizz Air ha operato 23.000 voli da e per Fiumicino trasportando quasi 5 milioni di passeggeri (+5,4% rispetto all'anno scorso) e raggiungendo un tasso di completamento medio del 99,8%.","post_title":"Wizz Air aggiunge un nuovo Airbus A321neo alla base di Roma Fiumicino","post_date":"2025-09-26T09:24:24+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1758878664000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497705","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sas espande il network estivo 2026 con l'inserimento di nove nuove rotte: la capacità offerta da Copenaghen crescerà del +20% rispetto alla summer 2025.\r

\r

Il vettore ha già annunciato l'intenzione di inaugurare una nuova rotta a lungo raggio tra Copenaghen e Mumbai, che sarà operativa cinque volte alla settimana a partire dal 2 giugno.\r

\r

Altre novità per la prossima estate includono voli da Copenaghen a Istanbul, Riga, Lussemburgo, Bordeaux, Marsiglia e Visby in Svezia. Sarà inoltre operata una nuova rotta da Stoccolma a Madrid, così come tra Oslo e Amburgo.\r

\r

La compagnia aerea scandinava aumenterà inoltre la frequenza su oltre 30 rotte esistenti dalle sue basi di Copenaghen, Stoccolma e Oslo.\r

\r

Anko van der Werff, presidente e ceo della compagnia aerea, ha dichiarato: «Siamo entusiasti di presentare il più grande programma estivo nella storia di Sas, che riflette il forte slancio che stiamo vivendo come azienda. Con due Airbus A350 in più, più destinazioni e una connettività migliore che mai, offriamo ai nostri passeggeri un livello di scelta e flessibilità senza pari».","post_title":"Sas sull'estate 2026 con nove nuove rotte. Più 20% la capacità da Copenaghen","post_date":"2025-09-25T11:39:18+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1758800358000]}]}}