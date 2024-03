Air Albania torna a volare su Bologna, Pisa e Verona da fine marzo

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463087 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Cresce la presenza del gruppo Bwh a Milano con il nuovo Best Western Plus The Hub Hotel, che sarà disponibile ufficialmente sui sistemi di prenotazione della compagnia a partire dal prossimo 14 marzo. Situata in zona Certosa, la struttura dispone di 162 camere disposte su 14 piani e ha recentemente concluso un intervento di rinnovamento di interior design. L’offerta per il segmento beneficia di un centro Congressi all’interno dell’albergo che si compone di nove sale meeting. Tutti dotati di luce naturale, gli spazi accolgono da piccole riunioni con dieci partecipanti fino a grandi eventi con 200 invitati per una capacità complessiva di 600 persone. La proposta ristorativa si declina in due format: il Mirror Lounge per un cocktail e un pranzo veloce, e il Mirror Restaurant: uno spazio di design affacciato sul giardino, ideale per cocktail e eventi. L’attività f&b è gestita internamente e cura anche il banqueting. È panoramica infine la fitness area composta da palestra e piscina. Al termine di un radicale restyling riaprirà anche la spa. “The Hub è il nostro secondo hotel all’interno del network Bwh - spiega il gestore dell'albergo, Franco Masilla -. La collaborazione con il gruppo si è quindi consolidata nel tempo”. [post_title] => Il gruppo Bwh si espande a Milano con il Best Western Plus The Hub Hotel [post_date] => 2024-03-08T10:09:06+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1709892546000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463079 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' in corso lo sciopero generale che interessa anche la circolazione ferroviaria: una sigla sindacale autonoma ha proclamato una mobilitazione del personale del Gruppo FS, di Trenitalia e Trenitalia Tper, dalla mezzanotte di oggi e fino alle 21.00 di questa sera. Come riporta la pagina web di Trenitalia, "sono previste possibili cancellazioni e limitazioni dei treni regionali di Trenitalia, che saranno garantiti nelle fasce pendolari. La protesta sindacale potrebbe causare potenziali impatti anche sulla circolazione dei treni Intercity e ad Alta Velocità. Durante lo sciopero sarà garantita l’effettuazione delle corse nazionali elencate nelle apposite tabelle dei treni da assicurare in caso di protesta sindacale, nonché dei treni regionali nelle fasce pendolari (6.00-9.00 e 18.00-21.00), consultabili nella sezione Treni garantiti in caso di sciopero del sito di Trenitalia". L’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. [post_title] => Trenitalia: le corse garantite durante lo sciopero di oggi, 8 marzo [post_date] => 2024-03-08T09:30:28+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1709890228000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463071 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Perù è tra i protagonisti del Congresso Gastronomico di Identità Golose, in programma a Milano dal 9 all'11 marzo presso il MiCo Milano Congressi. PromPerù, la Commissione Peruviana per la Promozione delle Esportazioni e del Turismo del paese, parteciperà con uno stand dedicato (n.45) presso il quale verranno organizzati showcooking, condotti da rinomati chef locali, masterclass e degustazioni di prodotti locali. E ancora dentro e fuori la fiera presentazioni a cura di rappresentanti e studiosi della gastronomia peruviana e cene gourmet. Identità Golose, giunto alla sua 19° edizione, è un appuntamento annuale che riunisce i luminari della cucina d'autore italiana e internazionale per celebrare l'eccellenza gastronomica. Presso lo stand del Perù, cinque chef di ristoranti peruviani in Italia, basati a Milano, Torino, Roma - Alma Criolla, Ta' Bueno, Llama Maki, Vale un Perù e Coraje – condurranno degli showcooking volti a far conoscere la varietà della deliziosa cucina del paese. Saranno inoltre disponibili degustazioni di cinque marchi di pisco, bevanda nazionale per eccellenza, (Pisco Demonio de los Andes, Pisco Fontana, Pisco 1615, Pisco Porton, Pisco MachuPisco) e di tre rinomati marchi di caffè (Sami, Vraem, Kessia Malu-His Majesty the Coffee). “La partecipazione del Perù alla manifestazione di Identità Golose rappresenta un'occasione straordinaria per promuovere la ricca cultura gastronomica peruviana e la sua biodiversità. Questa è una vetrina importante per attrarre l'interesse degli appassionati di cucina di tutto il mondo” ha dichiarato Joan Barrena, Consigliere economico commerciale di PromPerù in Italia, che sarà presente alla kermesse milanese. [post_title] => L'offerta gastronomica del Perù in scena a Identità Golose 2024, a Milano dal 9 all'11 marzo [post_date] => 2024-03-08T09:15:02+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1709889302000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463062 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'estate italiana di Wizz Air conta nel 2024 oltre 200 rotte dall'Italia verso 40 Paesi, incluse sette nuove rotte da Roma verso Alicante, Copenaghen, Amburgo, Berlino e Danzica e da Milano verso Parigi e Tenerife. In vendita ci sono più di 13 milioni di posti. Oltre ai nuovi collegamenti, Wizz Air ha ripreso a volare da Milano, Roma e Venezia verso Chisinau, garantendo un servizio giornaliero per tutta l’estate. L'operativo estivo conta quindi oltre 90 destinazioni. Inoltre, la low cost effettuerà anche voli speciali per i passeggeri italiani in occasione delle partite del Campionato europeo di calcio in Germania, mettendo a disposizione anche un servizio esclusivo di navette per i tifosi. I voli per le partite partiranno da Milano e Roma il 15, 20 e 24 giugno. Per coloro che desiderano sostenere la squadra in loco, i biglietti sono disponibili ad un prezzo fisso di 159 euro. Nella scorsa stagione estiva oltre 10 milioni di passeggeri hanno scelto Wizz Air per i loro viaggi da e verso l'Italia e la maggior ha scelto destinazioni come la Sicilia, la Spagna e il Regno Unito. [post_title] => Wizz Air plana sull'estate italiana con più di 200 rotte. Sette novità da Roma e Milano [post_date] => 2024-03-08T09:00:37+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1709888437000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463074 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuovo accordo di codeshare per Ita Airways, questa volta con Aeromexico, grazie al quale i passeggeri che viaggiano sulla rotta Città del Messico - Roma potranno raggiungere 15 destinazioni in Italia da Roma Fiumicino, mentre i viaggiatori di Ita avranno accesso a 28 destinazioni operate dal vettore centroamericano dall'aeroporti di Città del Messico. I passeggeri potranno dunque viaggiare con un unico biglietto, registrando il bagaglio all’aeroporto di partenza e proseguendo verso città come Milano, Genova, Firenze, Napoli e Torino, oltre a Cancun, Guadalajara, Monterrey, Puerto Vallarta e Merida. Entrambe le compagnie permetteranno ai rispettivi clienti di godere dei vantaggi dei loro programmi di fidelizzazione, come accrual e redemption di punti sui voli operati da Ita Airways e Aeromexico, oltre a quelli già offerti in qualità di membri di SkyTeam per i soci Elite ed Elite Plus. Inoltre, i soci Top Tier Platino e Titanio di Aeromexico Rewards potranno beneficiare di ulteriori vantaggi, tra cui l'accesso alle lounge di Ita in Italia, il check-in gratuito di un ulteriore bagaglio presso i banchi preferenziali e l'imbarco prioritario. Allo stesso modo, i soci Club Premium e Club Executive di Volare potranno godere degli stessi benefici e accedere ai Salones Premier di Aeromexico a Città del Messico, Monterrey, Guadalajara, Torreon e Chihuahua. Sulla rotta fra Città del Messico e Roma la compagnia centroamericana impiega un Boeing 787 Dreamliner. [post_title] => Ita Airways in codeshare con Aeromexico: accesso a 28 destinazioni messicane [post_date] => 2024-03-08T08:56:56+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1709888216000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463068 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => C'è una battuta d'arresto nell'iter di acquisizione di Air Europa da parte del gruppo Iag. Una sospensione che arriva in seguito alle ripetute richieste di 'rimedi' dell'Antitrust dell'Unione europea per avallare l'intera operazione. Secondo l'aggiornamento pubblicato questa settimana sul sito della Commissione, l'autorità di regolamentazione dell'Ue ha interrotto l'indagine sull'accordo da 400 milioni di euro a partire dal 9 febbraio 2024, dopo aver aperto un'"indagine approfondita" ufficiale solo due settimane prima, il 24 gennaio. Il 1° marzo Iag ed Air Europa hanno dunque chiesto tempo, oltre alla scadenza fissata prima della decisione dell’Antitrust Ue sull’operazione di fusione. La Commissione aveva indagato sul portafoglio di slot dei vettori, in particolare all'aeroporto di Madrid Barajas, e sui potenziali effetti della fusione sulle rotte domestiche spagnole e su quelle internazionali, dopo che un'indagine preliminare aveva sollevato problemi in materia di concorrenza. Nel mirino di Bruxelles sono finite le rotte a corto raggio tra Madrid e alcune città europee, ma anche quelle che collegano Madrid a Israele, Marocco, Regno Unito e Svizzera. Anche le rotte a lungo raggio tra Madrid e il Nord e il Sud America sono sotto osservazione poiché sia Iberia - una delle cinque compagnie aeree di Iag - sia Air Europa offrono collegamenti diretti e, secondo la Commissione, devono affrontare una scarsa concorrenza da parte di altri vettori. Il 23 febbraio scorso Iag ha presentato degli impegni per rispondere alle preoccupazioni dell'Ue, di cui non sono stati forniti i dettagli. La decisione della Commissione sull'accordo era prevista per il 7 giugno 2024. [post_title] => Il gruppo Iag prende tempo: l'acquisizione di Air Europa va in stand-by [post_date] => 2024-03-07T15:06:00+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1709823960000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463060 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Mistral, ed è di nuovo Cina. L'operatore del gruppo Quality torna a casa e riparte da dove tutto era sostanzialmente iniziato quasi 50 anni fa. "Cominciammo nel 1978 da veri pionieri della destinazione con i primi voli Air China da Torino Caselle (il to era stato fondato solo due anni prima, ndr) - spiega il direttore commerciale di Quality, Marco Peci -. L'iniziativa ebbe talmente successo, che la Cina divenne ben presto il primo prodotto per fatturato di Mistral, passando dai poco più di 1.300 passeggeri dell'anno di esordio al picco di 8.500 viaggiatori trasportati nel 2007". Una questione di cuore Dopo gli anni del Covid, la Cina ha ora finalmente riaperto le frontiere e soprattutto inserito l'Italia tra i cinque mercati che non necessitano di visti per soggiorni fino a 15 giorni. "E' quindi venuto il momento di tornare - aggiunge il presidente, Michele Serra -. Una scelta di cuore, prima ancora che di business. In fondo l'anno scorso abbiamo fatto il nostro record assoluto di fatturato. Ed eravamo senza la Cina. Ma la nostra anima rimane in quella terra. Certo, siamo consapevoli che sarà un percorso lungo. Ci vorranno almeno cinque anni prima di tornare a registrare flussi importanti. Quest'anno stimiamo di toccare i 1.500 passeggeri totali. Una cifra in fondo non troppo più alta di quella degli esordi del 1978. Ma noi siamo felici di essere nuovamente a casa". [caption id="attachment_397018" align="alignright" width="300"] Marco Peci[/caption] Cambia il corrispondente E' però un prodotto nuovo quello a cui ha lavorato Quality per il 2024: "In questi anni di stop ho naturalmente pensato molto alla Cina - riprende Serra -. E mi sono detto che sarei voluto ripartire da una proposta differente. Dopo un certo periodo di appannamento, iniziato ben prima della tragedia della pandemia, la destinazione è infatti tornata a essere il paese lontano e misterioso da cui molti di noi sono sempre stati affascinati. Una meta tuttavia ancora troppo spesso considerata dal turismo organizzato come un prodotto standard e relativamente economico. Io credo invece che il paese meriti qualcosa di più: una maggiore cura. Pur avendo mantenuto quindi il nostro storico ufficio a Pechino, e molte delle nostre guide che abbiamo supportato anche durante il Covid, abbiamo perciò deciso di cambiare corrispondente, rivolgendoci a un unico interlocutore in grado di avere la giusta sensibilità per la qualità del prodotto". Una proposta nuova e più ricca Ecco allora l'idea di rinnovare, ampliare e arricchire la proposta Mistral dei suoi itinerari classici, aggiungendo nuove estensioni e toccando terre inedite. Oltre alle montagne multicolore della provincia di Gansu e alle valli e picchi scoscesi di Zhangjiajie, area scelta per le riprese di alcune scene del celebre film Avatar, i tour toccano ora nuove aree, come la città delle lanterne di Pingyao, i santuari protetti abitati dai panda o ancora le montagne sacre per i taoisti. L'importanza di entrare in contatto con le persone "Non solo - conclude Serra -: proprio per la distanza culturale che ci separa dal loro mondo, ho ritenuto che fosse necessario trovare nuove modalità di incontro con i cinesi, facendo letteralmente entrare i viaggiatori nelle case delle famiglie locali. Ma non nelle capanne di qualche minoranza etnica, bensì negli appartamenti della gente comune. Tra i nostri ospiti si contano quindi insegnanti e maestri di Thai Chi, per fare solo due esempi. In ogni città abbiamo un'esperienza di questo genere. Perché sono convinto che Cina la si possa apprezzare davvero solo se la si vive da dentro. Un paese straordinario, che sono certo lascerà ai nostri eredi potenzialità infinite. Basti pensare che oggi ne vendiamo sostanzialmente appena il 5%. Eppure rimane la soluzione ideale per chi cerca risposte a una domanda alla costante ricerca di esperienze nuove". [post_title] => Quality: Cina anno zero. Si riparte dalle origini ma con più qualità [post_date] => 2024-03-07T14:08:23+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1709820503000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463048 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Prosegue l'attrazione fatale tra i gruppi dell'ospitalità spagnola e l'Italia. Dopo Room Mate, Lhg e Casual Hoteles (per citare solo alcuni di quelli con una storia recente nella nostra Penisola), è ora il momento anche di Panoram Hotel Management, partner tra gli altri di gruppi come Hilton e Accor. La white label company già gestisce il Grand Hotel Imperiale a Forte dei Marmi, ma mira espandersi ulteriormente nel nostro paese. E per farlo ha scelto Fabrizio Trimarchi, quale direttore sviluppo per l'Italia. Con una lunga esperienza nel settore immobiliare alberghiero durata oltre 20 anni, Trimarchi proviene dal ruolo di managing partner di Hotel Seeker. In precedenza, aveva ricoperto il ruolo di vice president Jones Lang LaSalle Hotels in Italia, oltre ad altri incarichi in società di consulenza direzionale e società alberghiere quali Starwood e Sheraton. Mba in Bocconi, Trimarchi ha conseguito il certificate in real estate and hotel investments presso la Cornell University, l’advanced certificate in real estate presso la Henley business school, university of Reading (Uk). È inoltre un membro attivo del Rics e un esperto valutatore alberghiero. Panoram guarda ora a tutti i mercati alberghieri primari, quali Milano, Torino, Roma, Venezia, Verona, Firenze, Napoli e selezionate città secondarie, insieme alle principali destinazioni leisure, che godano di flussi turistici consolidati. L'approccio sarà white label, associato al contratto di gestione alberghiera hma e agli accordi di franchising. Attualmente Panoram Hotel Management gestisce un portafoglio di sedici hotel in Spagna e Italia. [post_title] => La white label company spagnola Panoram spinge sull'Italia: Fabrizio Trimarchi direttore sviluppo [post_date] => 2024-03-07T12:55:26+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1709816126000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463031 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Turkmenistan Airlines ha inaugurato ieri il suo primo volo passeggeri dall’hub di Ashgabat a Milano Malpensa: il collegamento viene operato una volta alla settimana, il mercoledì, con un Boeing 737-800, ma potrebbe presto raddoppiare in base ai dati di traffico. «Milano è la nostra terza destinazione europea dopo Londra Heathrow e Francoforte – ha dichiarato Kerim Baymyradov, ground handling & cargo manager della compagnia di bandiera del Turkmenistan - e la prima che abbiamo aperto in Europa dopo la pandemia. Una pietra miliare, che ci porta in una destinazione tra le più dinamiche in Europa e una scelta che riflette la domanda di viaggio e la volontà di contribuire a rafforzare il legame tra i due paesi, dopo che la scorsa estate abbiamo attivato i primi collegamenti solo merci, operati con un A330-200». Il vettore oggi vola attraverso un network «di 20 destinazioni in 11 paesi asiatici ed europei e in flotta contiamo due B777-200 e 2 B777-300 l’ultimo dei quali è stato acquistato lo scorso anno – afferma Daniyar Jorayev, head of economic relations department della compagnia - e sono impiegati sulle rotte per Ho chi Minh, Kuala Lumpur e Bangkok mentre i -200 sono utilizzati sulle due rotte per Londra e Francoforte. In futuro, una volta consolidato il traffico, puntiamo a operare anche su Milano con i B777, unendo il servizio cargo a quello passeggeri». Una crescita che passa da un primo aumento delle frequenze che passerebbero, dal prossimo 6 aprile a due alla settimana. «In questo momento vogliamo incentivare principalmente l’utilizzo del nostro hub di Ashgabat che, grazie alla sua posizione strategica, rappresenta uno snodo ideale per raggiungere destinazioni quali Bangkok, Pechino, Delhi, oltre alla Thailandia e Malesia». La compagnia, che in Italia ha scelto Edograf come gsa, per la distribuzione fa perno su «Hahn Air con la pubblicazione dei voli in tutti i gds con il codice H1». Malpensa e la scommessa sull'Asia Grandi aspettative anche per l'aeroporto di Milano Malpensa, che con l'arrivo di Turkmenistan Airlines aggiunge un nuovo tassello all'offerta di collegamenti verso il continente asiatico: «Il lancio di questo volo si inserisce in una fase di crescita molto positiva per Malpensa, dopo un 2023 in cui sono stati raggiunti e anzi leggermente superati i volumi di traffico 2019 - afferma Aldo Schmid, head of aviation, marketing and traffic rights Sea -. E i primi due mesi del 2024 sono stati estremamente positivi con un +12% di crescita passeggeri, con premesse altrettanto positive per la summer, in particolare sull’Asia, avremo una crescita di capacità 18% rispetto al 2023. Con 33 rotte in 24 Paesi, operate da 28 compagnie lo scalo di Malpensa è al quarto posto tra quelli in Europa occidentale per connettività sull'Asia, in termini di destinazioni servite e di compagnie aeree operative». [gallery ids="463042,463044,463045"] [post_title] => Turkmenistan Airlines è operativa sulla Milano Malpensa-Ashgabat. E punta a crescere [post_date] => 2024-03-07T12:45:08+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1709815508000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "air albania torna a volare su bologna pisa e verona da fine marzo" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":130,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":4010,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463087","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cresce la presenza del gruppo Bwh a Milano con il nuovo Best Western Plus The Hub Hotel, che sarà disponibile ufficialmente sui sistemi di prenotazione della compagnia a partire dal prossimo 14 marzo. Situata in zona Certosa, la struttura dispone di 162 camere disposte su 14 piani e ha recentemente concluso un intervento di rinnovamento di interior design. L’offerta per il segmento beneficia di un centro Congressi all’interno dell’albergo che si compone di nove sale meeting. Tutti dotati di luce naturale, gli spazi accolgono da piccole riunioni con dieci partecipanti fino a grandi eventi con 200 invitati per una capacità complessiva di 600 persone.\r

\r

La proposta ristorativa si declina in due format: il Mirror Lounge per un cocktail e un pranzo veloce, e il Mirror Restaurant: uno spazio di design affacciato sul giardino, ideale per cocktail e eventi. L’attività f&b è gestita internamente e cura anche il banqueting. È panoramica infine la fitness area composta da palestra e piscina. Al termine di un radicale restyling riaprirà anche la spa. “The Hub è il nostro secondo hotel all’interno del network Bwh - spiega il gestore dell'albergo, Franco Masilla -. La collaborazione con il gruppo si è quindi consolidata nel tempo”.\r

\r

","post_title":"Il gruppo Bwh si espande a Milano con il Best Western Plus The Hub Hotel","post_date":"2024-03-08T10:09:06+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1709892546000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463079","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' in corso lo sciopero generale che interessa anche la circolazione ferroviaria: una sigla sindacale autonoma ha proclamato una mobilitazione del personale del Gruppo FS, di Trenitalia e Trenitalia Tper, dalla mezzanotte di oggi e fino alle 21.00 di questa sera.\r

\r

Come riporta la pagina web di Trenitalia, \"sono previste possibili cancellazioni e limitazioni dei treni regionali di Trenitalia, che saranno garantiti nelle fasce pendolari. La protesta sindacale potrebbe causare potenziali impatti anche sulla circolazione dei treni Intercity e ad Alta Velocità.\r

\r

\r

Durante lo sciopero sarà garantita l’effettuazione delle corse nazionali elencate nelle apposite tabelle dei treni da assicurare in caso di protesta sindacale, nonché dei treni regionali nelle fasce pendolari (6.00-9.00 e 18.00-21.00), consultabili nella sezione Treni garantiti in caso di sciopero del sito di Trenitalia\".\r

\r

\r

\r

\r

L’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione.\r

\r

","post_title":"Trenitalia: le corse garantite durante lo sciopero di oggi, 8 marzo","post_date":"2024-03-08T09:30:28+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1709890228000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463071","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Perù è tra i protagonisti del Congresso Gastronomico di Identità Golose, in programma a Milano dal 9 all'11 marzo presso il MiCo Milano Congressi. \r

\r

PromPerù, la Commissione Peruviana per la Promozione delle Esportazioni e del Turismo del paese, parteciperà con uno stand dedicato (n.45) presso il quale verranno organizzati showcooking, condotti da rinomati chef locali, masterclass e degustazioni di prodotti locali. E ancora dentro e fuori la fiera presentazioni a cura di rappresentanti e studiosi della gastronomia peruviana e cene gourmet.\r

\r

Identità Golose, giunto alla sua 19° edizione, è un appuntamento annuale che riunisce i luminari della cucina d'autore italiana e internazionale per celebrare l'eccellenza gastronomica. \r

\r

Presso lo stand del Perù, cinque chef di ristoranti peruviani in Italia, basati a Milano, Torino, Roma - Alma Criolla, Ta' Bueno, Llama Maki, Vale un Perù e Coraje – condurranno degli showcooking volti a far conoscere la varietà della deliziosa cucina del paese. Saranno inoltre disponibili degustazioni di cinque marchi di pisco, bevanda nazionale per eccellenza, (Pisco Demonio de los Andes, Pisco Fontana, Pisco 1615, Pisco Porton, Pisco MachuPisco) e di tre rinomati marchi di caffè (Sami, Vraem, Kessia Malu-His Majesty the Coffee).\r

\r

“La partecipazione del Perù alla manifestazione di Identità Golose rappresenta un'occasione straordinaria per promuovere la ricca cultura gastronomica peruviana e la sua biodiversità. Questa è una vetrina importante per attrarre l'interesse degli appassionati di cucina di tutto il mondo” ha dichiarato Joan Barrena, Consigliere economico commerciale di PromPerù in Italia, che sarà presente alla kermesse milanese.","post_title":"L'offerta gastronomica del Perù in scena a Identità Golose 2024, a Milano dal 9 all'11 marzo","post_date":"2024-03-08T09:15:02+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1709889302000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463062","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'estate italiana di Wizz Air conta nel 2024 oltre 200 rotte dall'Italia verso 40 Paesi, incluse sette nuove rotte da Roma verso Alicante, Copenaghen, Amburgo, Berlino e Danzica e da Milano verso Parigi e Tenerife. In vendita ci sono più di 13 milioni di posti.\r

Oltre ai nuovi collegamenti, Wizz Air ha ripreso a volare da Milano, Roma e Venezia verso Chisinau, garantendo un servizio giornaliero per tutta l’estate. L'operativo estivo conta quindi oltre 90 destinazioni.\r

Inoltre, la low cost effettuerà anche voli speciali per i passeggeri italiani in occasione delle partite del Campionato europeo di calcio in Germania, mettendo a disposizione anche un servizio esclusivo di navette per i tifosi. I voli per le partite partiranno da Milano e Roma il 15, 20 e 24 giugno. Per coloro che desiderano sostenere la squadra in loco, i biglietti sono disponibili ad un prezzo fisso di 159 euro.\r

Nella scorsa stagione estiva oltre 10 milioni di passeggeri hanno scelto Wizz Air per i loro viaggi da e verso l'Italia e la maggior ha scelto destinazioni come la Sicilia, la Spagna e il Regno Unito. ","post_title":"Wizz Air plana sull'estate italiana con più di 200 rotte. Sette novità da Roma e Milano","post_date":"2024-03-08T09:00:37+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1709888437000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463074","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuovo accordo di codeshare per Ita Airways, questa volta con Aeromexico, grazie al quale i passeggeri che viaggiano sulla rotta Città del Messico - Roma potranno raggiungere 15 destinazioni in Italia da Roma Fiumicino, mentre i viaggiatori di Ita avranno accesso a 28 destinazioni operate dal vettore centroamericano dall'aeroporti di Città del Messico.\r

I passeggeri potranno dunque viaggiare con un unico biglietto, registrando il bagaglio all’aeroporto di partenza e proseguendo verso città come Milano, Genova, Firenze, Napoli e Torino, oltre a Cancun, Guadalajara, Monterrey, Puerto Vallarta e Merida.\r

Entrambe le compagnie permetteranno ai rispettivi clienti di godere dei vantaggi dei loro programmi di fidelizzazione, come accrual e redemption di punti sui voli operati da Ita Airways e Aeromexico, oltre a quelli già offerti in qualità di membri di SkyTeam per i soci Elite ed Elite Plus.\r

Inoltre, i soci Top Tier Platino e Titanio di Aeromexico Rewards potranno beneficiare di ulteriori vantaggi, tra cui l'accesso alle lounge di Ita in Italia, il check-in gratuito di un ulteriore bagaglio presso i banchi preferenziali e l'imbarco prioritario. Allo stesso modo, i soci Club Premium e Club Executive di Volare potranno godere degli stessi benefici e accedere ai Salones Premier di Aeromexico a Città del Messico, Monterrey, Guadalajara, Torreon e Chihuahua.\r

Sulla rotta fra Città del Messico e Roma la compagnia centroamericana impiega un Boeing 787 Dreamliner.","post_title":"Ita Airways in codeshare con Aeromexico: accesso a 28 destinazioni messicane","post_date":"2024-03-08T08:56:56+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1709888216000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463068","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"C'è una battuta d'arresto nell'iter di acquisizione di Air Europa da parte del gruppo Iag. Una sospensione che arriva in seguito alle ripetute richieste di 'rimedi' dell'Antitrust dell'Unione europea per avallare l'intera operazione.\r

\r

Secondo l'aggiornamento pubblicato questa settimana sul sito della Commissione, l'autorità di regolamentazione dell'Ue ha interrotto l'indagine sull'accordo da 400 milioni di euro a partire dal 9 febbraio 2024, dopo aver aperto un'\"indagine approfondita\" ufficiale solo due settimane prima, il 24 gennaio. Il 1° marzo Iag ed Air Europa hanno dunque chiesto tempo, oltre alla scadenza fissata prima della decisione dell’Antitrust Ue sull’operazione di fusione.\r

\r

La Commissione aveva indagato sul portafoglio di slot dei vettori, in particolare all'aeroporto di Madrid Barajas, e sui potenziali effetti della fusione sulle rotte domestiche spagnole e su quelle internazionali, dopo che un'indagine preliminare aveva sollevato problemi in materia di concorrenza.\r

\r

Nel mirino di Bruxelles sono finite le rotte a corto raggio tra Madrid e alcune città europee, ma anche quelle che collegano Madrid a Israele, Marocco, Regno Unito e Svizzera.\r

\r

Anche le rotte a lungo raggio tra Madrid e il Nord e il Sud America sono sotto osservazione poiché sia Iberia - una delle cinque compagnie aeree di Iag - sia Air Europa offrono collegamenti diretti e, secondo la Commissione, devono affrontare una scarsa concorrenza da parte di altri vettori.\r

\r

Il 23 febbraio scorso Iag ha presentato degli impegni per rispondere alle preoccupazioni dell'Ue, di cui non sono stati forniti i dettagli. La decisione della Commissione sull'accordo era prevista per il 7 giugno 2024.","post_title":"Il gruppo Iag prende tempo: l'acquisizione di Air Europa va in stand-by","post_date":"2024-03-07T15:06:00+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1709823960000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463060","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Mistral, ed è di nuovo Cina. L'operatore del gruppo Quality torna a casa e riparte da dove tutto era sostanzialmente iniziato quasi 50 anni fa. \"Cominciammo nel 1978 da veri pionieri della destinazione con i primi voli Air China da Torino Caselle (il to era stato fondato solo due anni prima, ndr) - spiega il direttore commerciale di Quality, Marco Peci -. L'iniziativa ebbe talmente successo, che la Cina divenne ben presto il primo prodotto per fatturato di Mistral, passando dai poco più di 1.300 passeggeri dell'anno di esordio al picco di 8.500 viaggiatori trasportati nel 2007\".\r

\r

Una questione di cuore\r

\r

Dopo gli anni del Covid, la Cina ha ora finalmente riaperto le frontiere e soprattutto inserito l'Italia tra i cinque mercati che non necessitano di visti per soggiorni fino a 15 giorni. \"E' quindi venuto il momento di tornare - aggiunge il presidente, Michele Serra -. Una scelta di cuore, prima ancora che di business. In fondo l'anno scorso abbiamo fatto il nostro record assoluto di fatturato. Ed eravamo senza la Cina. Ma la nostra anima rimane in quella terra. Certo, siamo consapevoli che sarà un percorso lungo. Ci vorranno almeno cinque anni prima di tornare a registrare flussi importanti. Quest'anno stimiamo di toccare i 1.500 passeggeri totali. Una cifra in fondo non troppo più alta di quella degli esordi del 1978. Ma noi siamo felici di essere nuovamente a casa\".\r

\r

[caption id=\"attachment_397018\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Marco Peci[/caption]\r

\r

Cambia il corrispondente\r

\r

E' però un prodotto nuovo quello a cui ha lavorato Quality per il 2024: \"In questi anni di stop ho naturalmente pensato molto alla Cina - riprende Serra -. E mi sono detto che sarei voluto ripartire da una proposta differente. Dopo un certo periodo di appannamento, iniziato ben prima della tragedia della pandemia, la destinazione è infatti tornata a essere il paese lontano e misterioso da cui molti di noi sono sempre stati affascinati. Una meta tuttavia ancora troppo spesso considerata dal turismo organizzato come un prodotto standard e relativamente economico. Io credo invece che il paese meriti qualcosa di più: una maggiore cura. Pur avendo mantenuto quindi il nostro storico ufficio a Pechino, e molte delle nostre guide che abbiamo supportato anche durante il Covid, abbiamo perciò deciso di cambiare corrispondente, rivolgendoci a un unico interlocutore in grado di avere la giusta sensibilità per la qualità del prodotto\".\r

\r

Una proposta nuova e più ricca\r

\r

Ecco allora l'idea di rinnovare, ampliare e arricchire la proposta Mistral dei suoi itinerari classici, aggiungendo nuove estensioni e toccando terre inedite. Oltre alle montagne multicolore della provincia di Gansu e alle valli e picchi scoscesi di Zhangjiajie, area scelta per le riprese di alcune scene del celebre film Avatar, i tour toccano ora nuove aree, come la città delle lanterne di Pingyao, i santuari protetti abitati dai panda o ancora le montagne sacre per i taoisti.\r

\r

L'importanza di entrare in contatto con le persone\r

\r

\"Non solo - conclude Serra -: proprio per la distanza culturale che ci separa dal loro mondo, ho ritenuto che fosse necessario trovare nuove modalità di incontro con i cinesi, facendo letteralmente entrare i viaggiatori nelle case delle famiglie locali. Ma non nelle capanne di qualche minoranza etnica, bensì negli appartamenti della gente comune. Tra i nostri ospiti si contano quindi insegnanti e maestri di Thai Chi, per fare solo due esempi. In ogni città abbiamo un'esperienza di questo genere. Perché sono convinto che Cina la si possa apprezzare davvero solo se la si vive da dentro. Un paese straordinario, che sono certo lascerà ai nostri eredi potenzialità infinite. Basti pensare che oggi ne vendiamo sostanzialmente appena il 5%. Eppure rimane la soluzione ideale per chi cerca risposte a una domanda alla costante ricerca di esperienze nuove\".","post_title":"Quality: Cina anno zero. Si riparte dalle origini ma con più qualità","post_date":"2024-03-07T14:08:23+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1709820503000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463048","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Prosegue l'attrazione fatale tra i gruppi dell'ospitalità spagnola e l'Italia. Dopo Room Mate, Lhg e Casual Hoteles (per citare solo alcuni di quelli con una storia recente nella nostra Penisola), è ora il momento anche di Panoram Hotel Management, partner tra gli altri di gruppi come Hilton e Accor. La white label company già gestisce il Grand Hotel Imperiale a Forte dei Marmi, ma mira espandersi ulteriormente nel nostro paese. E per farlo ha scelto Fabrizio Trimarchi, quale direttore sviluppo per l'Italia. \r

\r

Con una lunga esperienza nel settore immobiliare alberghiero durata oltre 20 anni, Trimarchi proviene dal ruolo di managing partner di Hotel Seeker. In precedenza, aveva ricoperto il ruolo di vice president Jones Lang LaSalle Hotels in Italia, oltre ad altri incarichi in società di consulenza direzionale e società alberghiere quali Starwood e Sheraton. Mba in Bocconi, Trimarchi ha conseguito il certificate in real estate and hotel investments presso la Cornell University, l’advanced certificate in real estate presso la Henley business school, university of Reading (Uk). È inoltre un membro attivo del Rics e un esperto valutatore alberghiero.\r

\r

Panoram guarda ora a tutti i mercati alberghieri primari, quali Milano, Torino, Roma, Venezia, Verona, Firenze, Napoli e selezionate città secondarie, insieme alle principali destinazioni leisure, che godano di flussi turistici consolidati. L'approccio sarà white label, associato al contratto di gestione alberghiera hma e agli accordi di franchising. Attualmente Panoram Hotel Management gestisce un portafoglio di sedici hotel in Spagna e Italia.","post_title":"La white label company spagnola Panoram spinge sull'Italia: Fabrizio Trimarchi direttore sviluppo","post_date":"2024-03-07T12:55:26+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1709816126000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463031","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Turkmenistan Airlines ha inaugurato ieri il suo primo volo passeggeri dall’hub di Ashgabat a Milano Malpensa: il collegamento viene operato una volta alla settimana, il mercoledì, con un Boeing 737-800, ma potrebbe presto raddoppiare in base ai dati di traffico.\r

\r

«Milano è la nostra terza destinazione europea dopo Londra Heathrow e Francoforte – ha dichiarato Kerim Baymyradov, ground handling & cargo manager della compagnia di bandiera del Turkmenistan - e la prima che abbiamo aperto in Europa dopo la pandemia. Una pietra miliare, che ci porta in una destinazione tra le più dinamiche in Europa e una scelta che riflette la domanda di viaggio e la volontà di contribuire a rafforzare il legame tra i due paesi, dopo che la scorsa estate abbiamo attivato i primi collegamenti solo merci, operati con un A330-200».\r

\r

Il vettore oggi vola attraverso un network «di 20 destinazioni in 11 paesi asiatici ed europei e in flotta contiamo due B777-200 e 2 B777-300 l’ultimo dei quali è stato acquistato lo scorso anno – afferma Daniyar Jorayev, head of economic relations department della compagnia - e sono impiegati sulle rotte per Ho chi Minh, Kuala Lumpur e Bangkok mentre i -200 sono utilizzati sulle due rotte per Londra e Francoforte. In futuro, una volta consolidato il traffico, puntiamo a operare anche su Milano con i B777, unendo il servizio cargo a quello passeggeri». \r

\r

Una crescita che passa da un primo aumento delle frequenze che passerebbero, dal prossimo 6 aprile a due alla settimana. «In questo momento vogliamo incentivare principalmente l’utilizzo del nostro hub di Ashgabat che, grazie alla sua posizione strategica, rappresenta uno snodo ideale per raggiungere destinazioni quali Bangkok, Pechino, Delhi, oltre alla Thailandia e Malesia».\r

\r

La compagnia, che in Italia ha scelto Edograf come gsa, per la distribuzione fa perno su «Hahn Air con la pubblicazione dei voli in tutti i gds con il codice H1».\r

\r

Malpensa e la scommessa sull'Asia\r

\r

Grandi aspettative anche per l'aeroporto di Milano Malpensa, che con l'arrivo di Turkmenistan Airlines aggiunge un nuovo tassello all'offerta di collegamenti verso il continente asiatico: «Il lancio di questo volo si inserisce in una fase di crescita molto positiva per Malpensa, dopo un 2023 in cui sono stati raggiunti e anzi leggermente superati i volumi di traffico 2019 - afferma Aldo Schmid, head of aviation, marketing and traffic rights Sea -. E i primi due mesi del 2024 sono stati estremamente positivi con un +12% di crescita passeggeri, con premesse altrettanto positive per la summer, in particolare sull’Asia, avremo una crescita di capacità 18% rispetto al 2023. Con 33 rotte in 24 Paesi, operate da 28 compagnie lo scalo di Malpensa è al quarto posto tra quelli in Europa occidentale per connettività sull'Asia, in termini di destinazioni servite e di compagnie aeree operative».\r

\r

[gallery ids=\"463042,463044,463045\"]","post_title":"Turkmenistan Airlines è operativa sulla Milano Malpensa-Ashgabat. E punta a crescere","post_date":"2024-03-07T12:45:08+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1709815508000]}]}}