Air Albania: “Nessuna sospensione, si tratta di una procedura amministrativa”

Air Albania risponde prontamente alla notizia precedentemente pubblicata e relativa a una potenziale sospensione della licenza commerciale del vettore.

“Non si tratta di una sospensione dell’attività commerciale, ma di una procedura amministrativa – spiega la nota della compagnia aerea – in cui il principale azionista, l’operatore globale dell’industria dell’aviazione civile, Turkish Airlines, deve presentare le credenziali richieste dal National Business Center in Albania, procedura che sta per essere completata. Questa pratica standard è stata eseguita regolarmente da Air Albania e dall’azionista principale, sin dall’avvio dell’attività della compagnia di bandiera albanese”.

Air Albania precisa quindi che le “operazioni continuano e in questa stagione abbiamo registrato nuove cifre al di sopra delle aspettative annuali”.