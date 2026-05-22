Cittaslow International, dal 19 al 21 giugno l’assembela a Greve in Chianti Focus su lentezza positiva, contemporaneità riflessiva, sostenibilità ambientale al centro dell’Assemblea generale di Cittaslow International, in programma dal 19 al 21 giugno 2026 a Greve in Chianti. «Sicuro di interpretare lo spirito comune di tutti gli oltre trecento sindaci di Cittaslow da 33 paesi – dichiara Mauro Migliorini, presidente di Cittaslow International – sono onorato quest’anno di ritornare con la nostra assemblea generale di Cittaslow International là dove tutto ebbe inizio con il sindaco Paolo Saturnini che nel 1999 con altri tre sindaci di piccole città italiane diede vita al movimento. Oggi Cittaslow è una realtà davvero importante, un punto fermo per tutte le comunità associate e oltre, capace di offrire concreti strumenti e progetti per la costruzione di “futuro di buon vivere per tutti” in un periodo di fragilità per istituzioni e incertezza globale. Greve saprà senz’altro ospitare al meglio i delegati da tutto il mondo e offrire a partire dalla magnifica piazza Matteotti il migliore esempio dell’essere Cittaslow». L’evento riunirà nel cuore della Toscana oltre 300 sindaci e delegati rappresentanti delle Cittaslow di 33 paesi da tutto il mondo, per condividere idee, rafforzare i legami e riaffermare i valori del movimento. «Siamo onorati di ospitare l’Assemblea internazionale di Cittaslow per la prima volta dopo tanti anni – afferma Paolo Sottani, sindaco di Greve in Chianti– Per noi essere parte attiva della rete Cittaslow è un impegno quotidiano e un grande orgoglio. A distanza di 27 anni l’intuizione lungimirante vive ancora nelle tante città associate da tutto il pianeta, che siamo pronti a ospitare nel nostro territorio. Sarà come sempre una bella occasione per condividere buone pratiche amministrative e rinnovare il legame tra Greve e la rete delle città del buon vivere». L’assemblea generale sarà l’occasione per parlare del contesto dinamico contemporaneo dove riemergono prepotenti i conflitti, riflettere sulle nuove forme di produzione in Europa e nel mondo attraverso scambi interculturali, confrontarsi sul piano politico e sociale a proposito di dinamiche e strategie di trasformazione del paesaggio e di infrastrutture. “ La piattaforma Cittaslow Tourism crea pacchetti per vivere i territori in Italia e nel mondo all’insegna della lentezza e della sostenibilità, in piena armonia con i valori fondanti del movimento. Tra le destinazioni non poteva mancare Greve in Chianti con la proposta di un long weekend tra i vini pregiati e la natura incontaminata delle dolci colline toscane. ­

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Con Lille salgono a tre le destinazioni francesi collegate direttamente da Volotea da Bari, insieme a Bordeaux e Lione, rafforzando ulteriormente l’asse Puglia–Francia all’interno del network della compagnia. A queste si aggiunge anche il collegamento Brindisi-Nantes operativo nel periodo estivo.\r

“L’apertura della nuova rotta per Lille consolida il profilo sempre più internazionale della base di Bari – ha commentato Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea –. Questo collegamento, realizzato grazie alla preziosa collaborazione con Aeroporti di Puglia, testimonia la volontà condivisa di aumentare le opportunità di collegamento per il territorio pugliese. Se da un lato il nostro portfolio greco rappresenta una leva importante per il turismo outgoing, molto apprezzato dai passeggeri pugliesi, dall’altro le rotte verso la Francia hanno una vocazione fortemente incoming.”\r

“Con l’avvio del collegamento Bari–Lille – ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile - compiamo un ulteriore passo nel rafforzamento dei rapporti tra la Puglia e il mercato francese, da sempre strategico per il nostro territorio per turismo ed economia. Questa nuova rotta rafforza e amplia le opportunità di connessione con un’area di forte attrattiva turistica per l’industria del turismo pugliese. Con questo volo si rende ancora più semplice e immediato per i francesi, che nello scorso anno sono stati circa 400.000, raggiungere la nostra regione e scoprirne le eccellenze culturali, paesaggistiche ed enogastronomiche”.","post_title":"Volotea pronta a decollare sulla Bari-Lille con due voli settimanali","post_date":"2026-05-22T11:14:12+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1779448452000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514871","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'estate firmata Glamour ruota attorno ad alcune delle destinazioni più affascinanti dell'Africa: Kenya, Zanzibar e Namibia. Un’offerta pensata per chi sogna il mare dell’oceano Indiano, i safari e l’emozione di paesaggi primordiali.\r

Il tour operator conferma la propria vocazione per i viaggi di qualità, unendo selezione accurata delle strutture, assistenza specializzata e itinerari esperienziali. \r

Il Kenya viene proposto tra mare e safari toccando Tsavo, Masai Mara e Amboseli, con partenze programmate il 4 e 11 agosto da Milano Malpensa e Roma Fiumicino con destinazione Mombasa, per un’estate all’insegna del relax e dell’avventura. Per i viaggiatori più esigenti, Glamour propone anche la formula mare + safari, con piccoli gruppi e guida parlante italiano, alla scoperta dei grandi parchi del Kenya: dallo Tsavo, all’iconico Masai Mara, fino all’area di Amboseli, tra elefanti, savane infinite e tramonti africani.\r

Le spiagge da sogno di Zanzibar sono raggiungibili con partenze il 2 e il 9 agosto da Milano Malpensa e Roma Fiumicino per soggiorni mare di 9 notti in strutture selezionate.\r

Il “Glam Exclusive Namibia” conduce infine alla scoperta dell'Africa più autentica, con partenza il 12 agosto da Milano Malpensa con voli Lufthansa via Francoforte. Un itinerario esclusivo di 11 notti dedicato ai clienti Glamour, pensato per piccoli gruppi e accompagnato da guida locale parlante italiano.\r

Il viaggio attraversa alcuni degli scenari più spettacolari dell’Africa australe: dalle iconiche dune rosse di Sossusvlei e Dead Vlei nel deserto del Namib, fino alla costa atlantica di Swakopmund, passando per il suggestivo Damaraland, le incisioni rupestri di Twyfelfontein e i villaggi tradizionali Himba.","post_title":"L'estate di Glamour alla scoperta di Kenya, Zanzibar e Namibia","post_date":"2026-05-22T10:35:01+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1779446101000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514862","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" L'Australian Tourism Exchange nel 2027 farà tappa a Sydney, per la prima volta dopo cinque anni. Il principale appuntamento turistico del Paese e di Tourism Australia si è intanto chiuso ad Adelaide con la partecipazione di oltre 2.900 partecipanti, tra cui 1.400 rappresentanti dell’industria turistica australiana, 674 organizzazioni turistiche del Paese e 730 buyer internazionali viaggi provenienti da 32 Paesi.\r

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Dall’Europa continentale hanno preso parte 47 operatori, di cui 13 italiani. E nel complesso, sono stati programmati oltre 55.000 appuntamenti business. \r

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L'annuncio coincide con un periodo di crescita cruciale per il settore turistico del New South Wales, mentre si prepara ad accogliere i passeggeri del Western Sydney International Airport entro la fine dell’anno e l’Australia si prepara a ospitare la Coppa del Mondo di Rugby nel 2027. \r

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“L’edizione della fiera di quest’anno ha prodotto solidi risultati commerciali - ha dichiarato Robin Mack, managing director di Tourism Australia (nella foto) -: 74 sono stati i nuovi prodotti che hanno preso parte alla fiera e 131 le nuove organizzazioni di buyer, a dimostrazione della forte domanda nel settore e, in particolare, verso l’Australia. Gli incontri vis à vis hanno rafforzato le relazioni, creando un flusso di opportunità future che contribuisce alla continua crescita sostenibile del settore turistico australiano.” \r

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“Non vediamo l’ora di accogliere buyer turistici e stakeholder dell’economia dei visitatori presso l’Icc Sydney per Ate 27, insieme alle nostre imprese turistiche del Nsw - ha aggiunto Karen Jones, managing director di Destination Nsw -. I benefici a lungo termine generati dall’evento sono considerevoli: le relazioni che crea e le opportunità future che sviluppa svolgono un ruolo fondamentale nella crescita del turismo inbound.” ","post_title":"Nel 2027 l'Australian Tourism Exchange tornerà a svolgersi a Sydney","post_date":"2026-05-22T09:59:13+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1779443953000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514825","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_514850\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Leonardo Cesarini, direttore commerciale Trenord[/caption]\r

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Il binomio treno-turismo vive una nuova stagione, complice sì la situazione geopolitica internazionale che spinge i viaggiatori a considerare alternative su mezzi e mete di vacanza, ma non solo.\r

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Ormai da tempo, infatti, le persone scelgono di vivere i weekend o ferie in modo diverso, dove il treno diventa protagonista. E' quanto emerge dalle cifre illustrate da Trenord in occasione dell'evento \"Il modello Gite in treno. Il treno come leva sostenibile per la crescita del turismo regionale\", che ieri a Milano ha coinvolto Fondazione Fs Italiane, Milano&Partners, Fondazione Varese Welcome, Visit Brescia, Visit Cremona e la Ferrovia Retica.\r

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Sono 3,3 milioni i passeggeri che nel primo trimestre 2026 hanno viaggiato con Trenord nel weekend e nei festivi verso destinazioni turistiche in regione e appena fuori confine: +6% in più rispetto allo stesso periodo del 2025, anno in cui complessivamente i passeggeri leisure che hanno scelto Trenord sono stati oltre 11 milioni, mentre le “Gite in treno” hanno centrato il dato record di 124.000 pacchetti venduti.\r

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E non è tutto: nel 2025 sono stati venduti oltre 124.000 biglietti ideati da Trenord per il tempo libero: di questi, 81mila per le proposte treno+esperienza verso le destinazioni turistiche. Nel 2026, dei 27.000 clienti che hanno scelto le proposte di Trenord per il tempo libero, oltre 24.000 hanno optato per gli itinerari treno+esperienza. Le destinazioni preferite si confermano i laghi, dal Lario al Garda, al Maggiore al lago d’Iseo a quello di Lugano – per 17.000 ticket venduti.\r

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[caption id=\"attachment_514851\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Emanuele De Santis, direttore generale Trenord[/caption]\r

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\"Registriamo un +20% rispetto all'anno scorso e questo anche sull'onda delle Olimpiadi, che hanno contribuito a farci raggiungere numeri importanti, ma anche per ciò che la Lombardia può dare al leisure e al turismo nazionale e internazionale - ha sottolineato il direttore generale di Trenord, Emanuele De Santis -. Non sono soltanto gli elementi di geopolitica internazionale a condizionare il modo di spostarsi le persone, ma anche il rinnovo della flotta che stiamo portando avanti - altri 20 treni dovrebbero arrivare per il prossimo anno - e l'innovazione costante del servizio. La Lombardia ha molto da offrire e possibilità incredibili, e per questo occorre lavorare insieme per creare una sinergia e un prodotto trasporto+esperienza per aumentare i passeggeri che scelgono il treno\".\r

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«Il treno in Lombardia è un alleato strategico per il turismo e il turismo è un ulteriore volano per convincere sempre più persone a scegliere il treno, tanto più nella regione che registra i più alti volumi di traffico ferroviario – ha commentato Leonardo Cesarini, direttore commerciale di Trenord -. Lavoriamo intensamente con il territorio per incoraggiare l’uso del treno nel tempo libero, verso le mete più famose e destinazioni meno note; ai clienti offriamo un’esperienza d’acquisto totalmente digitale e personalizzabile. Le ultime novità? Il biglietto via WhatsApp e l’acquisto tramite WeChat Pay, per i viaggiatori cinesi». \r

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Il treno diventa un primo attore del mondo dei viaggi, soprattutto come \"integrazione per creare segmenti turistici\", un ruolo che fa perno su \"quattro 'T' - ha proseguito Cesarini -: la prima è la T di treno, 2.503 convogli ogni giorni trasportano oltre 800.000 lombardi; poi la T di territori, con i quali collaboriamo e costruiamo il prodotto, l'esperienza turistica, cui si aggiunge la Navigazione dei Laghi, una collaborazione nata circa 7-8 anni fa con il primo biglietto integrato treno+navigazione dei laghi. Oggi questi biglietti integrati sono oltre 50.000.\r

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\"La terza terza T è naturalmente quella di tecnologia, perché è un prodotto turistico senza tecnologia al giorno d'oggi non potrebbe penetrare il target del turismo: infatti, tutte le imprese ferroviarie, anche Trenitalia sono sulle principali piattaforme turistiche, con pari dignità rispetto all'aereo, ma 10 anni fa non era così. Quindi questo è importante anche per pacchettizzare il prodotto treno, come accade con il nostro partner Discovera.\r

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L'ultima T è quella di tavola: abbiamo lanciato la guida Fuori Stazione che ispira le persone a scoprire non solo la Lombardia in treno ma anche le proposte enogastronomiche di questa bellissima regione. Ecco allora ristoranti e itinerari a portata di 420 stazioni lombarde, dove degustare in tutta tranquillità anche alzando qualche calice in più perché poi in treno si viaggia tranquilli\". ","post_title":"Trenord: la scommessa vincente del viaggio in treno abbinato all'esperienza","post_date":"2026-05-22T08:45:32+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1779439532000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514843","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il primo semestre di easyJet fa i conti con il peso del rialzo del carburante - pari ad un aumento dei costi di 25 milioni di sterline - chiudendo il periodo in rosso per 552 milioni di sterline.\r

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La compagnia indica prospettive \"incerte\" per l'intero esercizio, a causa del conflitto in Iran che continua a far lievitare i costi del jet fuel, e segnala anche un calo delle prenotazioni per l'alta stagione estiva.\r

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L'allarme arriva mentre la situazione in Medio Oriente non smette di destabilizzare il settore aeronautico mondiale, che affronta rialzi dei prezzi del carburante di oltre l'80% dalla fine di febbraio, costringendo le compagnie aeree ad aumentare le tariffe, ridurre la capacità o assorbire la pressione sui margini a causa delle limitazioni al traffico nello stretto di Hormuz.\r

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“La nostra strategia è chiara: attraverso una crescita disciplinata, un'accelerazione del rinnovamento della flotta e la continua espansione di easyJet Holidays, puntiamo a riprenderci dalle battute d'arresto legate al Medio Oriente”, ha dichiarato il ceo, Kenton Jarvis.\r

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Proprio easyJet Holidays ha prodotto una crescita del fatturato del 30%, ma sul risultato complessivo ha inciso anche l’investimento legato al primo anno di attività negli aeroporti di Milano Linate e Roma Fiumicino «che ha registrato risultati in linea con le aspettative, equivalenti a un costo di investimento di 30 milioni di sterline».\r

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Jarvis ha spiegato che l'hedging della compagnia sarà in grado di coprire i fabbisogni per l'estate e per il successivo inverno.\r

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Le prenotazioni per il secondo semestre sono vendute al 58%, riflettendo un cambiamento nel comportamento dei consumatori, con i viaggiatori che prenotano più vicino alla data di partenza e optano per destinazioni più vicine a casa. Nello stesso periodo dell'anno scorso (aprile-settembre) le vendite erano al 77%.\r

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Intanto, easyJet sta riposizionando la capacità verso rotte nazionali e urbane per rispondere alla minore domanda per le destinazioni del Mediterraneo orientale. Infine, sarà lanciato nel 2027 un programma fedeltà con l'obiettivo di rafforzare la fidelizzazione dei clienti.\r

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","post_title":"EasyJet, primo semestre in rosso. Le prenotazioni estive rallentano","post_date":"2026-05-22T08:30:32+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1779438632000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514805","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Oggi, dopo cinque anni difficili per il suo principale rivale, Boeing, Airbus dovrebbe godere di risultati finanziari eccezionali. Nonostante gli ordini ricevuti, non è in grado di consegnare gli aerei venduti e ha quindi appena lanciato una guerra interna contro le spese \"non essenziali\" del tutto inaspettata. \r

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Infatti ha informato alcuni clienti di ulteriori ritardi nelle consegne dell'A350 previste per la fine del decennio, sollevando nuove preoccupazioni sulle spedizioni provenienti da una fabbrica di componenti statunitense recentemente acquisita dal costruttore europeo, secondo quanto riferito da fonti industriali.\r

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Quindi l'azienda ha ordinato di controllare le spese al massimo. \"La nostra priorità è interrompere tutte le attività e le spese non strettamente necessarie per le nostre operazioni, senza compromettere né la sicurezza né la qualità\", si legge in una nota interna dell'azienda. \"L'obiettivo è ridurre i costi del 10% entro il 2025\", aggiunge.\r

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L'obiettivo è eliminare tutte le esternalizzazioni non essenziali. Anche le spese per eventi, conferenze e fiere devono essere ridotte. Si raccomanda di evitare l'avvio di nuovi progetti a meno che non siano assolutamente cruciali.\r

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Nel 2019, Airbus ha consegnato 863 aeromobili e quest'anno, con tutti i cambiamenti in atto, l'obiettivo è raggiungere quota 870.","post_title":"Airbus: riduzioni di costi del 10%. Tagli: esternalizzazioni, fiere, conferenze","post_date":"2026-05-21T13:05:17+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1779368717000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514782","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"All'aeroporto di Genova sono operativi da oggi, 21 maggio, i primi 9 check-in situati all’area partenze. L’intervento, parte del piano di ammodernamento del Colombo del valore di 24 milioni di euro, ha previsto la sostituzione delle dotazioni dedicate all’imbarco e al trasporto bagagli, con l’installazione di nuove postazioni e di nastri di trasporto più veloci ed efficienti.\r

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Entro il prossimo luglio, verranno posizionati ulteriori 13 nuovi check-in, che porteranno il numero complessivo delle postazioni a 22 dalle attuali 12.\r

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Nel dettaglio, grazie alla maggiore velocità dei nuovi nastri, i bagagli imbarcati confluiranno più rapidamente nel sistema di smistamento bagagli che, localizzato all’interno della nuova ala est, li smista e li indirizza verso i rispettivi voli. Inoltre, i nuovi banchi sono predisposti per una futura automatizzazione del processo di etichettatura e spedizione dei bagagli, che aumenterà ulteriormente l’efficienza complessiva del processo.\r

Insieme al l’installazione dei nuovi banchi check-in è stata completamente riqualificata anche l’intera area che li ospita attraverso un allestimento che riprende quello della nuova al est inaugurata lo scorso anno.\r

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«L’installazione dei primi nove nuovi check-in si inserisce nelle attività finalizzate a migliorare ulteriormente i servizi per i viaggiatori - ha dichiarato Enrico Musso, presidente Aeroporto di Genova -. Parallelamente, il consistente incremento delle postazioni è stato progettato per sostenere la crescita dei volumi di traffico dell’aeroporto, resa possibile grazie alla realizzazione della nuova ala est che ha raddoppiato la capacità dello scalo portandola a 3 milioni di passeggeri».\r

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«Questo nuovo intervento costituisce un passo importante nel percorso di ammodernamento del Cristoforo Colombo che prosegue come da cronoprogramma», ha continuato Francesco D’Amico, direttore generale Aeroporto di Genova. «Entro l’estate 2026 è prevista l’apertura della nuova Sala Lounge dedicata esclusivamente ai passeggeri in partenza, accessibile dalle sale d’imbarco e dotata di terrazza panoramica. I prossimi mesi, inoltre, vedranno la conclusione della prima fase del potenziamento delle aree dedicate ai controlli di frontiera, con l’incremento degli spazi di controllo e di attesa e installazione di apparecchiature automatiche per il controllo dei passaporti elettronici (e-gates)».","post_title":"Aeroporto Genova, attivi da oggi i nuovi banchi per il check-in. Entro luglio saranno 22","post_date":"2026-05-21T11:26:01+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1779362761000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"514770","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Qualche giorno fa su Quality Travel è stata pubblicata una riflessione sul turismo che trovo molto interessante. L'autore non è riportato, e comunque a chiunque sia stato a scriverlo va la mia stima.\r

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L'articolo sostiene una tesi fondata. Infatti da una parte ci sono le grandi compagnie di tour operating, le compagnie di navigazione ecc, che stanno attaccando l'informazione (o disinformazione) sia per la questione carburante, che quella più recente dell'hantavirus, con toni accesi, e molto spesso condivisibili. E chi sono i destinatari di queste critiche? eccoli: giornali, televisioni e radio. Insomma il sistema comunicativo essenziale del nostro Paese.\r

Aporia\r

Ora il punto è questo: com'è possibile che le stesse aziende che criticano il sistema dell'informazione, poi fanno, sempre su quei mezzi di comunicazione campagne pubblicitarie dai costi elevatissimi?\r

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E' quello che in filosofia si chiama aporia. Cioè una situazione irrisolvibile. Il fatto è che il sistema turistico è troppo appiattito sul sistema della grande comunicazione, e quindi continua a comprare spazi anche su quei mezzi che non fanno altro che terrorizzare i futuri clienti. \r

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E' un atteggiamento di dissociazione. O li combattete o li sponsorizzate. Le due cose insieme sono inconciliabili.","post_title":"Il gotha del turismo contro la disinformazione. E poi ci fa le campagne.","post_date":"2026-05-21T11:19:42+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1779362382000]}]}}