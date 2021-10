Air Albania: promozione per i primi tre anni di attività per volare fino a marzo 2022

Air Albania, al giro di boa del suo terzo anno di attività, celebra l’anniversario con uno sconto del 30% valido su tutte le tariffe, fino al prossimo 14 ottobre e per volare sino alla fine di marzo 2022 (per le agenzie b2b, richiedere il codice di sconto via email). Inoltre, per i passeggeri che hanno volato con Air Albania almeno 3 volte tra gennaio e settembre 2021, è a disposizione un biglietto gratuito (a parte la fee di emissione), sola andata o andata/ritorno, da poter ritirare entro fine ottobre, per volare entro marzo 2022.

Air Albania opera dall’Italia voli diretti per Tirana con partenze dagli aeroporti di Milano, Bergamo, Bologna, Verona, Pisa e Roma: le tariffe di sola andata partono da euro 49 euro, inclusi tasse e bagaglio 30 chili, con catering gratuito a bordo. La compagnia di bandiera, il cui socio fondatore è Turkish Airlines, è presente nel Bsp Italia al momento attraverso Amadeus e presto negli altri gds.

Quest’anno, per la prima volta, il vettore parteciperà al Ttg Travel Experience di Rimini: in fiera saranno presenti il ceo, Sinan Dilek e il sales manager Manjola Shehu.