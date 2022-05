Aeroporto Torino: Andorno e Oliveri confermati ai vertici della Sagat

Il nuovo cda di Sagat, società di gestione dell’aeroporto di Torino, riunitosi per la prima volta oggi, ha riconfermato la presidente Elisabetta Oliveri e l’amministratore delegato Andrea Andorno ai vertici della società.

“In questi anni, pur in un periodo complesso, non è mai venuto a mancare l’impegno della Società per superare la crisi e per garantire all’aeroporto uno sviluppo sostenibile – ha dichiarato Elisabetta Oliveri -. L’attenzione della società per l’ambiente continuerà a rappresentare per noi una direttrice strategica con l’obiettivo di ridurre le emissioni coinvolgendo tutti i nostri partner in un percorso virtuoso di lungo periodo”.

“Nonostante negli ultimi due anni il settore sia stato messo a dura prova – ha commentato Andorno – ricordiamo che nel 2020 l’aeroporto di Torino ha ottenuto il riconoscimento ‘Best Airport Award’ rilasciato da Aci Europe per aver gestito in maniera rapida ed efficace la pandemia da Covid-19 e che da novembre 2021 è stata aumentata la connettività del territorio grazie all’apertura della base Ryanair. Siamo consapevoli che il prossimo triennio ci porrà dinanzi a ulteriori sfide che vogliamo cogliere appieno per consolidare la crescita dell’aeroporto e contribuire allo sviluppo economico della nostra regione”.

L’Assemblea dei soci ha infine approvato il Bilancio d’esercizio del gruppo Sagat al 31 dicembre 2021, che si è chiuso con ricavi pari a 37,2 milioni di euro (+40% rispetto all’esercizio 2020) e un risultato netto negativo pari a -8,4 milioni di euro, perdita più che dimezzata rispetto al rosso di 18,6 milioni di euro del 2020.