Aeroporto Napoli: interventi di rinnovo in vista del picco di traffico estivo Nuovo volto per l’aeroporto di Napoli che affronta le prossime sfide estive con una serie di interventi che lo renderanno più efficiente, moderno e accessibile. Piloda Building, azienda napoletana del settore grandi infrastrutture, ha reso nota la road map dei lavori previsti, a supporto del futuro, ulteriore aumento del traffico passeggeri che nel 2024 si è attestato a oltre 12,6 milioni. In particolare – come si legge da Napoli Today – entro la fine di questo mese, sarà attivo un secondo ascensore nell’atrio partenze, gemello di quello esistente. Una soluzione semplice ma efficace per snellire i flussi e rendere l’accesso più agevole per tutti. Previsti due nuovi gate e un’area d’attesa più ampia: in arrivo entro l’estate oltre 600 mq di nuova superficie d’imbarco. Gli spazi sono stati completamente ripensati, con l’inserimento di una moderna area dedicata alle persone a mobilità ridotta, in linea con gli standard europei di accessibilità. Ci sarà poi una nuova area self check-in per passaporti extra Schengen, ricavata da un’ex zona di stoccaggio carburante, che ospiterà 12 postazioni self check-in per il controllo dei passaporti. Entro l’estate 2026, le aree di pertinenza dei gate esistenti saranno allargate per migliorare comfort, funzionalità e fluidità nelle operazioni di imbarco. La presenza di Piloda Building a Capodichino è storica. Dal 2008 ha già realizzato interventi fondamentali per la crescita dello scalo, tra cui la realizzazione del piano sopraelevato, l’ampliamento dell’area arrivi, manutenzioni straordinarie delle strutture aeroportuali, interventi su facciate, aree di transito e parcheggi, incluso l’installazione di pensiline fotovoltaiche. Attualmente sono 30 le unità operative attive, tra personale diretto e collaboratori. Condividi

