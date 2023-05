Aeroporto Milano Bergamo: Giovanni Sanga confermato alla presidenza Sacbo Il consiglio di amministrazione di Sacbo ha confermato Giovanni Sanga alla presidenza della società di gestione dell’aeroporto di Milano Bergamo. Carica già ricoperta nel triennio precedente, con attribuzione dei relativi poteri; sono stati inoltre nominati vicepresidenti Yvonne Messi e Fabio Bombardieri. Il nuovo consiglio di amministrazione è dunque composto da: Giovanni Sanga (presidente), Yvonne Messi (vicepresidente), Fabio Bombardieri (vicepresidente), Gianpietro Benigni, Gianpietro Borghini, Carlo Mazzoleni, Yvonne Messi, Renato Redondi, Laura Pascotto, Gianni Scarfone, Maurizio Zerbini.

E raggiungere il Ticino e le altre località svizzere in treno Eurocity è ancora più conveniente con lo sconto PROMOSVIZZERA23, nuova iniziativa congiunta di Trenitalia e Ferrovie Federali Svizzere.\r

\r

L'iniziativa prevede per chi acquista entro il 10 giugno i biglietti dei collegamenti Eurocity da Milano, Bologna, Genova e Venezia per le principali città svizzere un ulteriore sconto del 20% sui biglietti Smart, per viaggiare fino al 15 giugno 2023. Il codice è utilizzabile per acquisti presso le biglietterie di stazione in Italia, sul sito e sull’app di Trenitalia e nelle agenzie di viaggio abilitate.\r

\r

Michelle Hunziker, brand ambassador di Svizzera Turismo, è la guida più famosa che conduce alla scoperta di tesori storici e naturalistici come la Fortezza di Bellinzona, patrimonio Unesco, le Isole di Brissago o i numerosi parchi e giardini che disegnano il volto delle città insieme ai laghi e ai fiumi dalle acque pulite e balneabili.\r

\r

Sotto i riflettori questa volta c'è il Canton Ticino, terra natia di Michelle: un territorio che ha molto da condividere con la vicina Lombardia – la lingua, la gastronomia, la cultura – ma che presenta i tratti inconfondibili della Confederazione: cittadine e borghi a misura d’uomo ma con musei ed eventi di richiamo internazionale, vette accessibili con gli impianti di risalita, corsi d’acqua balneabili, una rete ben tracciata di sentieri escursionistici e di piste ciclabili di ogni livello e tipologia e il pass turistico, il Ticino Ticket, per viaggiare gratis sui mezzi pubblici e beneficiare di tanti altri vantaggi.\r

\r

Stupisce poi che una destinazione così piccola vanti ben tre Patrimoni Unesco nel raggio di 60 km: il Monte San Giorgio a cavallo tra Svizzera e Italia che, con i suoi reperti fossili, svela ai paleontologi ed appassionati le ere preistoriche; la Fortezza di Bellinzona, eretta in epoca viscontea, e infine le processioni storiche della Settimana Santa di Mendrisio, iscritte nel 2019 nella lista dei patrimoni culturali immateriali\r

\r

\r

\r

","post_title":"Svizzera da scoprire in treno con la nuova promozione Trenitalia-Ffs","post_date":"2023-05-19T12:01:36+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1684497696000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445973","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il consiglio di amministrazione di Sacbo ha confermato Giovanni Sanga alla presidenza della società di gestione dell'aeroporto di Milano Bergamo. Carica già ricoperta nel triennio precedente, con attribuzione dei relativi poteri; sono stati inoltre nominati vicepresidenti Yvonne Messi e Fabio Bombardieri.\r

\r

Il nuovo consiglio di amministrazione è dunque composto da: Giovanni Sanga (presidente), Yvonne Messi (vicepresidente), Fabio Bombardieri (vicepresidente), Gianpietro Benigni, Gianpietro Borghini, Carlo Mazzoleni, Yvonne Messi, Renato Redondi, Laura Pascotto, Gianni Scarfone, Maurizio Zerbini.","post_title":"Aeroporto Milano Bergamo: Giovanni Sanga confermato alla presidenza Sacbo","post_date":"2023-05-19T11:45:24+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1684496724000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445869","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_445884\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] La Moby Aki[/caption]\r

\r

Ripartono le linee estive di Moby da Genova per Olbia e Bastia, nonché da Livorno per la stessa Bastia. Da oggi, in particolare, ritorna il collegamento tra la città della Lanterna e la località sarda di Olbia (quest'anno prolungato fino al 22 ottobre). La tratta è operata da quattro navi, le Moby Aki, Wonder, Otta e Drea. Il tutto con orari flessibili, per un totale di sei partenze quotidiane tra andate e ritorni, che danno la possibilità di viaggiare sia di notte, sia di giorno.\r

\r

Sempre da oggi (e ancora fino al 22 ottobre) riparte pure la direttissima Livorno-Bastia-Livorno: i viaggi sono diurni, con le partenze dalla città toscana la mattina e ritorni dalla Corsica il pomeriggio, tutti i giorni. Tra una settimana, il 25 maggio (e fino al 1° ottobre) si riattiva poi la Genova-Bastia-Genova, con partenze tutti i giorni e corse di andata notturne, di ritorno diurne. A metà agosto gli orari invece si invertono: le partenze da Genova diventano diurne e quelle da Bastia notturne. La linea sarà inoltre ulteriormente rafforzata nei weekend di luglio e agosto, con partenze diurne veloci da Genova con le Moby Aki e Wonder.\r

\r

L’apertura di queste linee si aggiunge naturalmente a quelle operative tutto l’anno: le Livorno-Olbia, Santa Teresa di Gallura-Bonifacio, Piombino-Elba, nonché le linee Tirrenia fra Genova e Porto Torres, fra Civitavecchia e Olbia e fra Napoli e Palermo, anch’esse attive 365 giorni all’anno in entrambe le direzioni. In particolare, sulla Livorno-Olbia-Livorno arriverà presto la Moby Fantasy: il traghetto più grande al mondo con standard e servizi di bordo da nave da crociera.\r

\r

In più, Moby e Tirrenia offrono a tutti coloro che acquistano fino al 12 giugno un biglietto per Sardegna, Sicilia, Corsica e isola d’Elba un buono sconto del 20% sull’importo pagato (al netto di tasse e diritti), da spendere sul viaggio successivo.\r

\r

","post_title":"Moby riattiva il programma di corse estive con collegamenti da Genova e Livorno per Olbia e Bastia","post_date":"2023-05-18T12:47:07+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1684414027000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445845","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_445850\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Da sinistra, Ramzi Zawaideh e Luma Al-Khatib[/caption]\r

\r

Giordania in continua crescita, i turisti confermano l'appeal della destinazione e aumentano i tour operator che commercializzano la destinazione, ma oltre al leisure, ormai consolidato, si punta al segmento Mice. Questo l'obiettivo del Jordan Tourism Board, affiancato dalla compagnia Royal Jordanian, annunciato a Roma incontrando i principali player del segmento Mice per scoprire l’offerta della destinazione e conoscere le più recenti novità, a livello di infrastrutture e servizi mirati.\r

\r

Alla presenza dell'Ambasciatore, Kaus Abu Davyyeh del Regno Hashemita di Giordania, Ramzi Zawaideh, country manager Italy, Royal Jordanian Airlines & President Of Baari - Board Of Arab Airlines Representatives In Italy - ha confermato come la «destinazione Giordania stia registrando un vero incremento della domanda, in quest'ottica manteniamo saldi i rapporti con le agenzie e i tour operator, che si confermano nostri partner principali. Siamo interessati a supportare la crescita del traffico legato a congressi, incentive e grandi eventi. Stiamo lavorando ad una proposta estremamente flessibile con possibilità di voli aggiuntivi, operazioni charter, upgrade dei servizi e cambiamento di date e di aeroporti. Ad oggi possiamo contare su un network rafforzato da e per l'Italia con voli diretti da Roma e Milano Malpensa per Amman con Airbus A320 e A321.Per il prossimo anno potenzieremo l'offerta con un volo aggiuntivo da Roma e uno da Milano».\r

\r

La conferma della crescita della destinazione viene confermata da Luma Al-Khatib, Mice Manager Jtb presentando il “Meeting Planner’s Guide\": «Il mercato italiano sta registrando ottime performance e crediamo che crescerà ancora. Stiamo lavorando molto sulle nuove esperienze e su nuovi prodotti, per esempio per il visitatore che già conosce la destinazione puntando sul Mice Business con la certezza di essere in grado di offrire servizi e attrazioni di alto livello per meeting e convention con strutture di livello contando sulla nostra posizione strategica, la sostenibilità, l'innovazione nel design e l'abbondanza di attrazioni naturali. Dopo la pandemia stiamo notando un ulteriore interesse per la nostra meta, e anzi le richieste da parte del trade stanno crescendo. Oltre all'Italia che sta mostrando risultati incoraggianti confermandosi al primo posto, possiamo notare anche un aumento del mercato europeo anche grazie ai numerosi voli low cost che rendono più fruibile la destinazione». \r

\r

Secondo gli ultimi dati elaborati dalla Banca Centrale di Giordania, nell'ultimo anno sono stati oltre 5 milioni i turisti, un dato destinato a crescere in base alle ultime stime. \r

\r

","post_title":"Giordania e Royal Jordanian: turismo in costante crescita. E si punta al segmento Mice","post_date":"2023-05-18T11:40:04+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1684410004000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445802","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" ‘Liguria, la bella estate’è un concentrato di grandi eventi e iniziative, da ponente a levante.\r

\r

In programma, nel mese di luglio, 3 eventi per ciascuna provincia e Città Metropolitana: un concerto organizzato con le radio del gruppo Mediaset, un appuntamento culturale organizzato con la Treccani e dedicato, ognuno, a una parola, e uno spettacolo teatrale, omaggio a Wiliam Shakespeare con il Teatro della Tosse. Eventi che si aggiungono a tutti gli altri che si svolgeranno sul territorio da giugno a settembre.\r

\r

Le campagne di promozione e valorizzazione sono state studiate per parlare agli utenti di tutte le età: ci sarà la “seconda puntata” dello spot varato in occasione del Festival di Sanremo, in onda sulle tv nazionali per il grande pubblico, la campagna ‘Occhi di Liguria’ pensata per i giovani e quella dedicata ai parchi, rivolta in particolare alle famiglie.\r

\r

«La Liguria si prepara a vivere una nuova estate di grandi appuntamenti – spiega Giovanni Toti, presidente e assessore alla Cultura della Regione Liguria – Il calendario che presentiamo parla di eventi di tutti i tipi, distribuiti sull’intero territorio, da Ponente a Levante, dalla costa all’entroterra, capaci di risultare attrattivi per tutti, dai giovani agli adulti, dagli amanti della cultura e del teatro a quelli della musica e del divertimento. Un programma che è lo specchio della nostra regione, una terra capace di andare incontro alle esigenze e ai desideri di tutti proprio grazie alla sua varietà di paesaggi, ricchezze, spunti e opportunità. Allo stesso tempo vogliamo continuare a lavorare per la promozione del nostro territorio, un impegno che ha portato risultati straordinari dal punto di vista turistico, con annate che, dopo l’emergenza Covid, hanno visto battere record su record: il 2023, da questo punto di vista, si annuncia come un ulteriore anno da incorniciare, con i numeri da gennaio a metà aprile che parlano di un +23% di presenze sul territorio».\r

\r

Un’offerta turistica trasversale a 360 gradi. «Mare, biodiversità, relax e attività all’aria aperta - spiega Alessandro Piana, vice presidente della Regione Liguria con delega ai Parchi, all’Entroterra e al Marketing Territoriale –, caratteristiche peculiari con cui viene identificata la nostra regione, sono sempre più integrate con proposte mirate di vacanza attiva e culturale nel ricco ventaglio promozionale 2023 della Liguria. Al centro delle proposte il nostro straordinario entroterra da scoprire e da riscoprire tramite l’offerta culturale e paesaggistica, cui si aggiunge il coinvolgimento assicurato dalle esperienze itineranti, tra cui il famoso trenino di Casella e la convivialità garantita dalle nostre eccellenze enogastronomiche vincenti per qualità e per le sfide da record lanciate. Si arricchisce così il target di riferimento per le attività di animazione e di coinvolgimento, puntando sempre più ai giovani e alle famiglie con concerti, musica, rievocazioni storiche, gare di caccia al tesoro, esperienze en plein air. Punta di diamante di questo ricchissimo insieme di eventi la valorizzazione dei nostri Parchi. Di fatto la Liguria si identifica sempre di più con il suo mare verde, da sempre artefice di benessere psicofisico, di salvaguardia della biodiversità, di aggregazione, di valorizzazione delle tradizioni e di quei gesti e simboli identitari che vanno tramandati e non devono scomparire».\r

\r

Cultura, teatro, musica, enogastronomia e sport: sarà un'estate ricchissima di appuntamenti e che interesseranno tutta la Liguria da Ventimiglia a Sarzana, sulla costa e nell'entroterra.\r

\r

Presentate, inoltre, le 3 campagne di valorizzazione e promozione de territorio che partiranno in estate, dal mese di agosto: verrà lanciata la nuova “cartolina”, lo spot di promozione estivo destinato alle reti televisive nazionali che segue quello lanciato in occasione del Festival di Sanremo firmato dal regista Fausto Brizzi con protagonisti Alice Arcuri e Maurizio Lastrico, nei panni di Cristoforo Colombo.\r

\r

Oltre a questo, al via la campagna “Occhi di Liguria”: 9 video da 10 secondi l’uno, con protagonisti giovani di origini liguri o che hanno vissuto sul nostro territorio: in questi brevi video gli utenti dei social network potranno “vedere” la realtà, la Liguria, attraverso il filtro degli occhi e del punto di vista di questi testimonial d’eccezione.\r

\r

Questa campagna verrà avviata sui social durante l’estate per poi approdare negli aeroporti internazionali per promuovere la Liguria sui mercati esteri, rivolgendosi in particolare ai giovani.","post_title":"Liguria, la Bella Estate, grandi eventi ed iniziative da Ponente a Levante","post_date":"2023-05-18T10:43:28+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1684406608000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445734","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Insieme e forse più della lotta all'economia del sommerso, è il tema del personale a rendere agitate le notti degli albergatori italiani. Una questione annosa che dopo il Covid, e la fuga di risorse preziose verso altri comparti, è diventata ancora più pressante: i collaboratori non si trovano, e anche quando ci sono, sono spesso poco qualificati. Il tema non poteva quindi non essere al centro della settantatreesima assemblea di Federalberghi, accanto appunto a quello sempre caro della lotta all’abusivismo.\r

\r

\"Le imprese ci dicono che trovare personale, qualificato e non qualificato, è ormai divenuto il maggiore dei loro problemi – ha infatti spiegato il presidente Bernabò Bocca all’assise riunita per l’occasione al centro congressi Giovanni XXIII di Bergamo -. Si tratta di un fenomeno riscontrato anche negli altri paesi europei e nelle principali economie turistiche. Ma in questo caso c’è poco da gioire per questo male comune. In questi anni abbiamo visto un deflusso di personale importante verso altri settori: il pubblico, la logistica, le costruzioni, il commercio al dettaglio tra gli altri. La situazione ci preoccupa, perché la fuga di professionalità spesso a lungo formate dalle nostre imprese rischia di dissanguare il settore”.\r

Oltre un quarto dei lavoratori degli hotel italiani è straniero\r

Ma la questione personale non può avere solamente una soluzione interna. Ecco allora, nonostante la calorosa accoglienza riservata a Daniela Santanché, una piccola dissonanza con il governo attuale certo non particolarmente favorevole ai flussi migratori: “Da sempre guardiamo all’estero per la ricerca di collaboratori - ha infatti sottolineato Bocca -. Oltre un quarto dei dipendenti delle aziende alberghiere è straniero. È una realtà importante che fa delle nostre case un esempio di inclusione. Per questo motivo chiediamo da tempo modalità di ingresso per i lavoratori stranieri qualificati più snelle: meno burocrazia, più lavoro per chi ha scelto il nostro Paese per un progetto di vita”.\r

Il vento della ripresa soffia forte ma preoccupa l'aumento dei costi\r

Misure necessarie anche per cogliere il vento della ripresa che, dopo gli anni del Covid, ha ricominciato a soffiare a partire dalla scorsa primavera. “Secondo i dati ancora provvisori dell’Istat – ha rivelato sempre il presidente Federalberghi - nel corso del 2022 le strutture ricettive italiane hanno registrato 396 milioni di presenze, ancora su livelli del 9,3% inferiori rispetto al 2019. Per gli stranieri la differenza è stata del 12,8% (-28,2 milioni), mentre per i nostri connazionali del 5,7% (-12,3 milioni)”. Secondo la Banca d’Italia, in particolare, la spesa dei turisti stranieri nel nostro Paese è stata pari a 42,1 miliardi di euro, il 5% in meno in confronto al 2019.\r

\r

“L’andamento registrato nei primi mesi di quest’anno ci induce tuttavia a ritenere che il 2023 possa chiudersi con un ritorno ai livelli pre‐pandemici. Sono positivi pure i dati sul fatturato, anche se non va dimenticata l’impennata dei costi, in specie quelli del gas e dell’energia elettrica, e la conseguente erosione dei margini - ha avvertito Bocca -. Insomma, “la ripresa è alle porte ma non ancora completamente avviata. Le prospettive sono buone ma sappiamo tutti che con le prospettive non si fanno i bilanci. Occorre, perciò, essere fiduciosi ma al tempo stesso non illudersi che basti una buona stagione per riparare al disastro degli anni scorsi”.\r

Le cinque richieste di Federalberghi\r

È alla luce di tale contesto che Bocca ha quindi concluso la relazione con il tradizionale elenco di richieste che l’associazione degli albergatori fa alle istituzioni, per permettere al turismo di “creare ricchezza come e più di quanto è stato in passato”. Prioritaria per Federalberghi è quindi la diminuzione della pressione fiscale (in primis quella sugli immobili, che grava sulle imprese anche quando sono chiuse o semivuote).\r

\r

Ma anche il sostegno agli investimenti (con il potenziamento del credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive, da rendere strutturale), accompagnato dallo sviluppo di nuovi servizi (riformando le regole anacronistiche che non consentono agli alberghi di ampliare l’offerta, come nel caso della ristorazione per i non alloggiati, della direttiva sui pacchetti turistici e delle concessioni demaniali prospicienti le strutture ricettive), nonché il contrasto all’abusivismo e l’ammodernamento delle reti e delle infrastrutture.\r

\r

\r

\r

","post_title":"La ripresa c’è ma personale e sommerso restano i crucci di Federalberghi","post_date":"2023-05-17T14:06:45+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1684332405000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445689","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’estate 2023 di MySunSea si apre con l’accordo rinforzato con l’aeroporto di Forlì. \"Ci fa piacere annunciare l'arricchimento della nostra collaborazione con lo scalo romagnolo e il vettore Aeroitalia - dichiara Rosita Angelini, a.d. del tour operator -: dal 25 giugno al 10 settembre riproporremo i collegamenti diretti per Zante e Cefalonia, e dal 17 giugno al 24 settembre per Lampedusa. L’aspetto interessante, oltre all’esclusività del collegamento che in poco più di un’ora porta il passeggero a destinazione, è che la compagnia Aeroitalia sta puntando in maniera concreta sullo scalo romagnolo, presentando un piano di sviluppo interessante e alternativo, per dare maggior peso a un mercato che, per mancanza di vettori, ha molto sofferto negli ultimi tempi\".\r

\r

A questo proposito, proprio in collaborazione con lo scalo di Forlì, MySunSea ha programmato un educational per Lampedusa per agenti di viaggio il 20 e 21 maggio, proprio dall’aeroporto Luigi Ridolfi, per presentare i servizi, i partner e l'ospitalità in loco del to.\r

\r

\"Quest'anno torna inoltre anche il volo diretto da Bergamo per Zante - prosegue Rosita Angelini -: un charter nato dall'accordo con Albastar e Karlitalia. Il volo inaugurale sarà giovedì 20 luglio e si volerà fino al 31 agosto per l'isola delle tartarughe, ma anche del divertimento per i ragazzi in viaggio di maturità. Sarà infine un piacere per noi condividere tutte queste belle novità di prodotto con gli agenti anche durante la serata del 30 maggio al Fantini Club di Cervia, per un’occasione di divertimento romagnolo con ricchi premi e cotillons, assieme ai nostri partner aeroporto di Forlì, Go to Travel e Sigismondo Viaggi\".\r

\r

","post_title":"Si rafforza la collaborazione tra MySunSea e l'aeroporto di Forlì per l'estate 2023","post_date":"2023-05-17T09:47:51+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1684316871000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445630","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il ceo di Enit, Ivana Jelinic durante l’evento Obiettivo X 2023 organizzato da Ota Viaggi in Sicilia, a Terrasini ha dichiarato che sarà «un ottimo anno per il turismo in Italia, ma certamente da migliorare visto che siamo dietro la Spagna. Il viaggiatore extra europeo sceglie in primis il continente e dopo il Paese o i Paesi da visitare. Il Paese da visitare viene dunque in seconda battuta. Anche se le seconde e terze generazioni di viaggiatori asiatici, quelli più giovani sono, ormai, più propensi a visitare un solo Paese e non come venti anni fa 7 capitali in 5 giorni»\r

\r

«Siamo in fase di trasformazione, stiamo ripartendo come società per azioni, anche se siamo in attesa del decreto ministeriale gli obiettivi saranno quelli di continuare a puntare sulla comunicazione e vogliamo concentrarci sulla diversificazione dei mercati su cui promuovere il brand Italia - ha continuato Ivana Jelinic -. Oggi il mondo del turismo è cambiato.\r

\r

La pandemia e la guerra ci hanno insegnato che non è saggio ed è molto rischioso concentrarsi solo su alcuni Paesi, è necessario differenziare e stringere accordi con nuovi mercati, che siano gli operatori turistici a scegliere dove investire e ricercare specifiche nicchie su cui lavorare, noi siamo convinti che possiamo dare un’offerta molto diversificata».\r

\r

[caption id=\"attachment_445637\" align=\"aligncenter\" width=\"502\"] Un momento della convention Obiettivo X di Ota Viaggi[/caption]\r

Mice\r

«Per quanto riguarda gli eventi sul fronte del Mice per il 2024, saranno tantissimi, questo anche grazie alla collaborazione con il Convention Bureau Italia. Sappiamo bene che in Italia c'è una grossa carenza di strutture congressuali, soprattutto di strutture congressuali di grandissime dimensioni che possano accogliere un grande numero di congressisti e su questo bisogna lavorare».\r

\r

«L’Enit con le 26 sedi nel mondo e 9 in Europa ha come scopo la promozione dell’Italia e proprio per questo si stanno aprendo altre sedi – continua Ivana Jelinic - Sono stata in sud America, in India, sono tornata da poco da Dubai. In India è stata da poco inaugurata una nostra sede, perché è vero che solo il 2% della popolazione indiana ha una capacità di spesa tale da permettersi il lusso di viaggiare, ma è il 2% su una popolazione di 1,5 miliardi e questi sono numeri molto interessanti.\r

Briatore\r

Un’altra sede sarà, a breve, aperta negli Emirati arabi e molto probabilmente in Sud Africa ed in tanti altri mercati emergenti e strategici. Questi insieme a mercati più piccoli, ma con una forte voglia di conoscere il nostro Paese, come il Kazakistan ed altri paesi intorno alla Russia non colpite da embarghi e restrizioni che hanno voglia d’ Italia. Ad esempio con un’attività di scouting, abbiamo scoperto che in Vietnam, uno degli sport più praticati e non vissuto in maniera elitaria è il golf - ed alcune piccole realtà italiane si son portati a case ottimi contratti, anche su questo potrebbero e dovrebbero concentrarsi i nostri operatori».\r

\r

«Magari, meglio lui di un burocrate o di uno qualsiasi. Può essere simpatico o meno, ma Briatore è un personaggio che nel business ha fatto cose straordinarie ed inoltre in giro per il mondo è una delle persone più conosciute» questa la risposta alla domanda rivoltale sulla possibile nomina di Flavio Briatore alla presidenza di Enit.","post_title":"Jelinic: «Un ottimo anno per il turismo in Italia. Ma dobbiamo migliorare»","post_date":"2023-05-16T11:21:23+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1684236083000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445598","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Lavoro, formazione e tantissimo divertimento. Sono le parole d'ordine di Obiettivo X 2023: la tre giorni organizzata da Ota Viaggi presso il siciliano Cdshotels Terrasini Città del Mare, giunta ormai alla sua terza edizione con 369 partecipanti di cui 253 agenzie di viaggio provenienti da tutto il Paese e 16 importanti aziende partner. \"Quando ci sono stati i primi tre mesi di vendita e tutti erano euforici, io ero la voce fuori dal coro – ha raccontato il direttore commerciale dell'operatore capitolino, Massimo Diana, commentando il contesto di mercato attuale -. Poi si son fermati gli advanced booking e per tutto il comparto le prenotazioni hanno subito una battuta d’arresto, perché gli aumenti hanno impattato sul budget familiare. Adesso stiamo vendendo bene, ma non puoi svendere il prodotto. Anche per rispetto a chi ha comprato a gennaio, noi non abbassiamo le nostre tariffe. Bisogna restare in linea con la previsione d’incasso media, ma allo stesso tempo occorre assolutamente essere rispettosi di chi ha acquistato in anticipo\".\r

\r

Massimo Diana, come è noto, è stato premiato al Ttg 2022 come personaggio del turismo dell’anno, votato da centinaia di agenzie di viaggi: un successo personale per le grandi capacità, ma anche di Ota Viaggi. Da cosa nasce questa stima da parte degli agenti di viaggio? “A estate finita, prima del Ttg di Rimini ma anche durante la stagione – ha spiegato lo stesso Diana - ho il piacere di chiamare tutte le agenzie di viaggio con cui collaboriamo, per capire se e cosa non è andato bene, cosa è possibile migliorare e cosa serve per poter lavorare meglio; la strategia commerciale si fa su quello che devi migliorare. Ho un ottimo rapporto con gli agenti. Con loro parlo, discuto, ci litigo anche, li porto in educational, ma soprattutto rispondo sempre al telefono. Bisogna ascoltare il front office. E se ci sono problemi risolverli insieme.”\r

\r

State già lavorando per il mare Italia al 2024? \"In realtà, stiamo già lavorando per il mare Italia 2026. Bisogna operare almeno con un piano triennale. Non è pensabile pensare di lavorare solo per l’anno in corso o per quello successivo\", ha risposto prontamente Diana, che è poi passato ad accennare alla novità del momento di Ota Viaggi: \"Abbiamo stretto un accordo con Trenitalia che prevede la possibilità, in area agenzie, di acquistare i biglietti per raggiungere aeroporti e destinazioni di vacanza con una promozione dedicata, dopo aver confermato la prenotazione del pacchetto turistico. Questo, certamente, servirà alle adv per migliorare l’esperienza di viaggio dei propri clienti\".\r

\r

Tante le domande infine su Obiettivo X 2024, che coinciderà con i 35 anni di Ota Viaggi. Ma siamo riusciti a far dire a Massimo Diana soltanto che sarà un evento ricco di sorprese.","post_title":"Diana, Ota Viaggi: l'inflazione pesa ma non bisogna mai svendere","post_date":"2023-05-16T09:52:06+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1684230726000]}]}}