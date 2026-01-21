Aeroporto di Comiso: in vendita i biglietti Aeroitalia per Torino, Pisa e Bologna Aeroitalia aprirà tre nuove rotte dall’aeroporto “Pio La Torre” di Comiso, che non rientrano nel regime di continuità territoriale. Le nuove tratte, spiega una nota della Sac, collegheranno lo scalo ibleo con Torino, Pisa e Bologna rispondendo a una domanda di mobilità particolarmente sentita, soprattutto da parte di studenti universitari e lavoratori diretti verso le principali città del Centro-Nord Italia. Nel dettaglio, il collegamento con Torino sarà operato con due frequenze settimanali, ogni lunedì e venerdì, a partire dal 30 marzo; la rotta su Pisa sarà invece attiva dal 29 marzo con voli programmati il giovedì e la domenica mentre Bologna decollerà sempre dal 30 marzo, con due frequenze settimanali previste il lunedì e il venerdì. L’attivazione delle tre nuove rotte conferma il rafforzamento del ruolo strategico dell’aeroporto di Comiso e la sinergia con Aeroitalia per lo sviluppo del “Pio La Torre”, anche alla luce dei buoni risultati registrati in termini di traffico passeggeri sulle rotte già attive in regime di continuità territoriale con Roma Fiumicino e Milano Linate. «L’avvio di queste nuove rotte nazionali rappresenta un ulteriore passo in avanti nel percorso di rilancio e consolidamento dell’aeroporto di Comiso – sottolineano la presidente e l’ad di Sac, Anna Quattrone e Nico Torrisi -. Si tratta di collegamenti fortemente richiesti dal territorio, che rafforzano l’accessibilità dello scalo e rispondono alle esigenze di mobilità della nostra comunità, confermando la centralità del “Pio La Torre” nel sistema aeroportuale siciliano». Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 505524 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Debutterà il prossimo 21 giugno la nuova rotta tra Verona e Casablanca targata Royal Air Maroc. Il collegamento - che fa del 'Valerio Catullo' l'ottavo scalo servito in Italia da Ram - prevede tre frequenze alla settimana, ogni mercoledì, venerdì e domenica. L'operativo dei voli (che sono già in vendita) sarà il seguente: partenza da Casablanca alle 13:10 e arrivo a Verona alle 17:20; decollo da Verona alle 18:20 e arrivo a Casablanca alle 20:30. La nuova rotta si aggiunge alla già ampia offerta dall'Italia di Royal Air Maroc, che include gli aeroporti di Roma, Milano, Bologna, Napoli, Catania, Torino e Venezia, garantendo non solo l'accesso diretto a Casablanca, ma anche ottime coincidenze attraverso l'hub della compagnia del Marocco. [post_title] => Royal Air Maroc: decollo il 21 giugno per la Verona-Casablanca, con 3 voli settimanali [post_date] => 2026-01-21T15:16:29+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1769008589000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 505517 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_504529" align="alignleft" width="225"] Andrés Spitzer[/caption] Civitatis prevede per il 2026 un incremento superiore al 30% in America Latina e annuncia il lancio della sua nuova app come leva fondamentale per accelerare l’espansione globale. La nuova app è stata sviluppata con un obiettivo chiaro: ridefinire il modo in cui i viaggiatori pianificano, vivono e ricordano i loro viaggi, trasformandosi in un autentico compagno di viaggio, centrato sul viaggiatore e sull’intero percorso. La nuova app di Civitatis rompe con il modello tradizionale delle applicazioni puramente transazionali. Il suo approccio è sia trip-centric sia traveler-centric: va oltre la semplice vendita di attività per accompagnare il viaggiatore prima, durante e dopo il viaggio, arricchendo l’esperienza con proposte rilevanti e personalizzate. All’interno della nuova app, Civitatis introdurrà progressivamente un pianificatore di viaggio e una visione integrata dell’itinerario, che aiuterà i viaggiatori a scoprire attività, punti di interesse, ristoranti, trasferimenti ed esperienze complementari che si integrano in modo naturale con il loro itinerario e contesto di viaggio. Il fulcro organizzativo dell’app è “My Trips”, uno spazio unico in cui i viaggiatori possono centralizzare tutte le loro prenotazioni in modo chiaro e accessibile, anche offline, includendo attività e servizi aggiuntivi come trasferimenti, assicurazioni e altri servizi complementari. Questo approccio unificato risolve uno dei principali punti critici per il viaggiatore moderno: la frammentazione delle informazioni su più piattaforme. L’intero viaggio è raccolto in un unico luogo, in modo strutturato, intuitivo e sempre disponibile. «Il lancio della nostra nuova app rappresenta un punto di svolta per Civitatis, ponendo basi tecnologiche e concettuali a supporto della nostra crescita, rafforzando la nostra posizione come punto di riferimento nelle esperienze in destinazione e migliorando la connessione tra offerta e domanda. Riflette la nostra ambizione di crescere a livello globale mettendo il viaggiatore e il viaggio al centro, utilizzando la tecnologia per migliorare davvero il modo in cui le persone vivono i loro viaggi» afferma Andrés Spitzer, ceo di Civitatis. Il lancio della nuova app arriva in un momento di forte crescita per Civitatis, con l’America Latina che si consolida come una delle principali leve strategiche per il 2026. L’azienda prevede una crescita superiore al 30% nella regione, trainata da tre pilastri fondamentali: una forte espansione del canale b2b; una strategia social-first; la presenza locale sul territorio. Tecnologia al top Parallelamente, Civitatis continuerà a guidare la digitalizzazione di un settore che rimane in gran parte offline nel mondo dei tour e delle attività, portando tecnologia, visibilità ed efficienza all’intero ecosistema. L’investimento in tecnologia resterà una priorità strategica. Senza svelare cifre, Civitatis continuerà a destinare risorse all’evoluzione della propria architettura, all’automazione dei processi e allo sviluppo di soluzioni basate sull’intelligenza artificiale, sia per migliorare l’esperienza del viaggiatore sia per supportare i partner. Allo stesso tempo, invece di puntare sul volume, Civitatis sceglie una selezione rigorosa del proprio catalogo, supportata da oltre 5 milioni di recensioni verificate e da una valutazione media di 9,1/10. In vista di Fitur 2026, la nuova app di Civitatis si presenta come un vero punto di svolta per il settore: uno strumento pensato non solo per prenotare, ma per vivere meglio ogni viaggio. Il rilascio avverrà in modo progressivo nel corso del 2026, con aggiornamenti continui e l’introduzione graduale di nuove funzionalità. [post_title] => Civitatis: una nuova app per vivere meglio il viaggio [post_date] => 2026-01-21T14:36:25+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1769006185000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 505500 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Aeroitalia aprirà tre nuove rotte dall'aeroporto “Pio La Torre” di Comiso, che non rientrano nel regime di continuità territoriale. Le nuove tratte, spiega una nota della Sac, collegheranno lo scalo ibleo con Torino, Pisa e Bologna rispondendo a una domanda di mobilità particolarmente sentita, soprattutto da parte di studenti universitari e lavoratori diretti verso le principali città del Centro-Nord Italia. Nel dettaglio, il collegamento con Torino sarà operato con due frequenze settimanali, ogni lunedì e venerdì, a partire dal 30 marzo; la rotta su Pisa sarà invece attiva dal 29 marzo con voli programmati il giovedì e la domenica mentre Bologna decollerà sempre dal 30 marzo, con due frequenze settimanali previste il lunedì e il venerdì. L’attivazione delle tre nuove rotte conferma il rafforzamento del ruolo strategico dell’aeroporto di Comiso e la sinergia con Aeroitalia per lo sviluppo del “Pio La Torre”, anche alla luce dei buoni risultati registrati in termini di traffico passeggeri sulle rotte già attive in regime di continuità territoriale con Roma Fiumicino e Milano Linate. «L’avvio di queste nuove rotte nazionali rappresenta un ulteriore passo in avanti nel percorso di rilancio e consolidamento dell’aeroporto di Comiso - sottolineano la presidente e l'ad di Sac, Anna Quattrone e Nico Torrisi -. Si tratta di collegamenti fortemente richiesti dal territorio, che rafforzano l’accessibilità dello scalo e rispondono alle esigenze di mobilità della nostra comunità, confermando la centralità del “Pio La Torre” nel sistema aeroportuale siciliano». [post_title] => Aeroporto di Comiso: in vendita i biglietti Aeroitalia per Torino, Pisa e Bologna [post_date] => 2026-01-21T13:43:47+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1769003027000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 505475 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_505478" align="alignleft" width="250"] Elon Musk[/caption] Musk ha lanciato un sondaggio su X, il suo social network, in cui i follower votano per decidere se il proprietario di Tesla debba acquistare o meno Ryanair. Finora, ci sono 30.000 voti a favore. Ma Musk ha anche ricevuto qualche critica. O'Leary ha detto che non c'è alcuna possibilità che Musk compri Ryanair perché non è europeo. Ha anche menzionato una promozione di viaggio da 16 euro e ha invitato Musk ad acquistare un biglietto, definendoli viaggi speciali per idioti. Da parte sua, l'amministratore delegato della compagnia aerea, Eddie Wilson, ha dichiarato in Italia che Ryanair non è contraria all'offerta di questi servizi di telecomunicazione a bordo, ma che non vede il senso economico dell'operazione perché il suo costo è superiore a quanto ritiene che i suoi passeggeri siano disposti a pagare. Don’t thank us, thank that big “IDIOT” @elonmusk 👀 Sale now on👇https://t.co/0c6IvsKyyB pic.twitter.com/JAxRNzaYTa — Ryanair (@Ryanair) January 20, 2026 [post_title] => Musk-O'Leary: la faida continua a colpi di sondaggi e risposte velenose [post_date] => 2026-01-21T11:58:43+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1768996723000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 505456 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Wizz Air continua a investire sull'aeroporto di Rimini con il lancio di una nuova rotta per Varsavia: il collegamento sarà attivo dal prossimo 21 maggio con quattro frequenze settimanali - ogni lunedì, mercoledì, venerdì e domenica - operate da un Airbus A321neo. «La nuova rotta Rimini-Varsavia è il risultato di una collaborazione efficace e proficua con AIRiminum e si inserisce in una strategia più ampia di sviluppo dello scalo romagnolo - ha dichiarato Gabriele Imperiale, corporate communication manager di Wizz Air -. Rimini sta dimostrando un forte potenziale di crescita e siamo orgogliosi di contribuire a rafforzarne la connettività internazionale, offrendo ai passeggeri collegamenti diretti, convenienti e pensati per sostenere il turismo e i flussi vfr durante la stagione estiva. L’Italia è il mercato in cui trasportiamo il maggior numero di passeggeri». Leonardo Corbucci, amministratore delegato AIRiminum, ha dichiarato: «Questa nuova rotta è un ulteriore tassello nel rafforzamento della presenza di Wizz Air sul nostro aeroporto, dopo i recenti annunci su Budapest, Katowice e Sofia e il consolidamento della rotta storica su Tirana. Varsavia è un mercato strategico per Rimini e per l’intera regione, sia per il turismo leisure sia per le connessioni con l’Europa centro-orientale. «L’aeroporto di Rimini è impegnato in un percorso di crescita sostenibile e di lungo periodo: il 2026 sarà un anno “game changer” grazie alla scelta coraggiosa della Regione di abolire la municipal tax, all’opportunità irripetibile di ospitare Routes a Rimini, all’ambizioso Master Plan che sarà consegnato a Enac e alle importanti novità che annunceremo a breve». Dal 31 marzo 2026, prenderà il via il collegamento Rimini-Sofia, operato con tre frequenze settimanali ogni martedì, giovedì e sabato. Dall’8 giugno saranno inoltre attivate due nuove rotte: Rimini-Katowice, con due voli settimanali ogni lunedì e venerdì, e Rimini-Budapest, operata tre volte a settimana ogni lunedì, mercoledì e venerdì. [post_title] => Wizz Air avanza su Rimini con la rotta per Varsavia, dal prossimo 21 maggio [post_date] => 2026-01-21T10:13:59+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1768990439000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 505451 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Rotta sull'intermodalità per Air France che in partnership con Sncf Voyageurs estende l'offerta “Treno + Aereo” ai treni Ouigo, inizialmente tra il Sud-est della Francia e Parigi-Charles de Gaulle, per poi arrivare a collegare 27 stazioni entro settembre 2026. Una collaborazione, quella che consente ai passeggeri di combinare un volo e un viaggio in treno in un'unica prenotazione, già attiva per i treni Tgv Inoui e che ora si allarga ai biglietti Ouigo: sono quindi disponibili per la prenotazione i collegamenti ferroviari tra Avignone, Aix-en-Provence, Marsiglia e l'aeroporto di Parigi-Charles de Gaulle. A seguire, l'offerta sarà gradualmente estesa a tutte le 70 destinazioni servite da Ouigo in Francia. Da oltre trent'anni, Air France e Sncf Voyageurs lavorano fianco a fianco per facilitare l'accesso agli aeroporti in treno e promuovere soluzioni di mobilità a basse emissioni di carbonio, ove disponibili. Il fulcro di questa partnership è l'offerta “Train + Air”, che consente ai clienti di combinare, all'interno di una prenotazione completamente digitale, un volo e un viaggio in treno, con la garanzia di essere riprenotati sul primo treno o volo disponibile in caso di irregolarità. Sia che viaggino sui treni Ouigo o Tgv Inoui, i passeggeri beneficiano di: una sola prenotazione per l'intero viaggio; viaggio garantito sul primo volo o treno disponibile in caso di irregolarità, senza costi aggiuntivi; un viaggio completamente digitalizzato, con la possibilità di effettuare il check-in online su airfrance.com a partire da 48 ore prima della partenza (24 ore per i voli verso gli Stati Uniti). «L'intermodalità è un pilastro fondamentale della strategia di decarbonizzazione di Air France - ricorda Vincent Etchebehere, direttore sostenibilità e nuove mobilità, Air France -. La progressiva integrazione dei treni Ouigo nell'offerta Train+Air consentirà ai nostri passeggeri di beneficiare di una gamma più ampia di opzioni di viaggio a basse emissioni di carbonio per raggiungere l'aeroporto di Parigi-Charles de Gaulle, non solo dalle città già servite dal Tgv Inoui ma anche, a partire dal 2026, dalle nuove stazioni in tutta la Francia». «L'integrazione dei treni Ouigo nell'offerta Train+Air segna una nuova pietra miliare nella partnership tra Sncf Voyageurs e Air France, rafforzando l'intermodalità e fornendo ai nostri clienti una soluzione di viaggio digitalizzata e senza soluzione di continuità, accessibile tramite un'unica prenotazione» aggiunge Jérôme Laffon, direttore generale di Ouigo. [post_title] => Air France-Sncf: l'offerta 'treno + aereo' ora include anche i treni Ouigo [post_date] => 2026-01-21T09:37:49+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1768988269000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 505407 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Hahnair si è lasciata alle spalle un 2025 da record con ben 29 nuove compagnie aeree che sono entrate nel suo network, il numero più alto di nuovi partner registrato dal 2019. «La nostra missione è offrire ai consulenti di viaggio accesso a contenuti di volo ampi e attraenti, e la nostra solida crescita nel 2025 ci fornisce un’eccellente base per l’anno a venire - ha dichiarato Adriana C. Carrelli, vice president Airline Business di Hahnair -. Con oltre 350 compagnie partner in tutto il mondo, il nostro network si colloca tra le reti di distribuzione aerea più estese a livello globale». Nuove partnership con compagnie aeree lo scorso anno hanno interessato Asia, Africa, Europa, Medio Oriente e Americhe, migliorando le opzioni di prenotazione e la connettività per oltre 100.000 agenzie di viaggio in più di 190 mercati. Grazie alle sue soluzioni di biglietteria, Hahnair consente ai partner aerei di offrire i propri voli nei GDS oltre il proprio raggio di distribuzione, aumentando le opportunità di ricavo sia per i vettori che per i consulenti di viaggio. Nel 2026, la società di distribuzione globale continuerà a investire in alleanze strategiche, strumenti digitali, supporto per i partner delle agenzie di viaggio e nella propria infrastruttura di distribuzione per offrire una copertura globale efficiente attraverso i canali di distribuzione tradizionali, così come soluzioni di vendita basate su Ndc. [post_title] => Hahnair archivia un 2025 da record con 29 nuove compagnie aeree partner [post_date] => 2026-01-20T12:06:22+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1768910782000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 505389 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Focus sui costi, che devono restare «competitivi, sono infatti una leva strategica importante che consente a Ryanair di proporre tariffe sempre attrattive per i suoi passeggeri»: così Eddie Wilson, ceo della low cost irlandese, questa mattina a Milano, dove ha illustrato gli investimenti su Malpensa e Bergamo per l'estate 2026. Le due basi vedono infatti l'aggiunta di «tre aeromobili per un totale di 33, che serviranno 156 rotte di cui 7 nuove con l'obiettivo di trasportare 20,3 milioni di passeggeri all'anno, circa il 9% in più rispetto al 2025». Nel dettaglio, Milano Bergamo vede il posizionamento di due nuove macchine che portano il totale a 24, e 3 nuove rotte per Lemnos (Grecia), Pescara e Rabat; sullo scalo orobico la low cost stima 14 milioni di passeggeri (+6%). Malpensa conterà invece un velivolo in più (9 in totale) e quattro novità, Edimburgo, Plovdiv (Bulgaria), Tirana e Varsavia. Nel mirino, per lo scalo ci sono 6 milioni di passeggeri, per una crescita del +15%. «Cresciamo in modo significativo su entrambi gli scali lombardi: abbiamo lavorato a stretto contatto con Sacbo e Sea per rendere possibile questa crescita, dimostrando che condizioni competitive e operazioni efficienti sono fondamentali per sbloccare una crescita reale - commenta il ceo -. Per questo ribadiamo il nostro appello al governo italiano per la cancellazione dell'addizionale comunale. Ciò è già avvenuto in diverse regioni italiane, una lista che si va allungando: dopo il Friuli, l'Abruzzo, la Calabria, la Sicilia, ora include anche i piccoli scali dell'Emilia Romagna. Se il governo italiano abolisse la tassa saremmo pronti ad operare 250 rotte aggiuntive con 40 aerei in più nelle basi italiane per trasportare 20 milioni di passeggeri in più all’anno». E a questo proposito il ceo ribadisce lo svantaggio competitivo di Roma, penalizzata «da tasse troppo elevate - quasi 50 euro a passeggero - che rendono gli scali romani inadeguati rispetto ad altre realtà europee, ad esempio Londra, Madrid, Amsterdam». Il fronte con l'Antitrust Riguardo alla questione aperta con l'Antitrust, che ha sanzionato Ryanair con una multa da 255 milioni di euro per dell'Antitrust a Ryanair per abuso di posizione dominante, Wilson sostiene che quella dell'autorità per la concorrenza sia una «decisione manifestamente sbagliata. Tutti sanno che Ryanair lavora per il bene dei consumatori: basti guardare le statistiche appena pubblicate, che indicano come l'aeroporto con il maggior tasso di crescita in Italia sia Reggio Calabria, e nessun altro cresce così tanto là, perché noi siamo il più grande operatore e ciò significa che siamo a favore dei consumatori e non anti-consumatori». Il mercato italiano Ryanair ha tutte le intenzioni di mantenere il suo posizionamento da numero 1 per traffico passeggeri in Italia: la low cost presidia il nostro mercato con 32 aeroporti serviti (di cui 20 basi, inclusa quella nuova da gennaio 2026 a Trapani), per 800 rotte (40 quelle nuove) e l'obiettivo di trasportare 69 milioni di passeggeri all'anno. A livello europeo, con 96 basi e 224 scali serviti in 36 paesi, la compagnia punta a raggiungere «nell’anno fiscale 2026 quota 207 milioni per poi salire a 300 milioni nel 2034». [post_title] => Ryanair investe su Milano: nuovi aerei e destinazioni, +9% di passeggeri [post_date] => 2026-01-20T11:35:07+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1768908907000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 505377 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una Italian Hospitality comincia il 2026 all'insegna dell'early booking. La promozione è valida per prenotazioni effettuate entro il 1° febbraio 2026 su soggiorni fruibili in tutte le strutture firmate Una Esperienze e Una Hotels d’Italia entro il 31 dicembre 2026. Con questa iniziativa, Una Italian Hospitality permette di scoprire l’Italia in qualsiasi stagione, approfittando di tariffe agevolate sia per soggiorni di piacere sia per trasferte business. Le strutture Chi desidera concedersi una fuga urbana può valutare diverse opzioni. Atmosfera internazionale e adrenalinica a Milano, che si prepara all’inizio dei Giochi Invernali Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026; nel cuore della città, l'Una Hotels Century Milano è solo una delle numerose strutture del gruppo pronte ad accogliere turisti da ogni parte del mondo. In laguna, Maison Venezia | Una Esperienze è una raffinata residenza d’epoca incastonata tra canali e romantici scorci. Alle porte del capoluogo emiliano, Una Hotels Bologna San Lazzaro è inserito all’interno di una cornice tranquilla, circondata dal verde e recentemente arricchita da una nuova piscina a sfioro. Nella Città Eterna, l’anima raffinatamente bohémien di Trastevere Roma | Una Esperienze e della sua terrazza panoramica accoglie gli ospiti in un ambiente autentico. La promozione include anche tutti gli hotel e resort della catena situati sui litorali: Una Hotels Forte dei Marmi, Posia Retreat & Spa | Una Esperienze in Salento, Una Hotels Naxos Beach Sicilia, ai quali si aggiungono Una Hotels Monterufoli Wine Country nel cuore delle colline toscane e Posta Donini 1579 | Una Esperienze in Umbria. [post_title] => Una Italian Hospitality: il 2026 comincia con la promozione early booking [post_date] => 2026-01-20T10:33:11+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1768905191000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "aeroporto di comiso in vendita i biglietti aeroitalia per torino pisa e bologna" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":145,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2642,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"505524","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Debutterà il prossimo 21 giugno la nuova rotta tra Verona e Casablanca targata Royal Air Maroc. Il collegamento - che fa del 'Valerio Catullo' l'ottavo scalo servito in Italia da Ram - prevede tre frequenze alla settimana, ogni mercoledì, venerdì e domenica.\r

\r

L'operativo dei voli (che sono già in vendita) sarà il seguente: partenza da Casablanca alle 13:10 e arrivo a Verona alle 17:20; decollo da Verona alle 18:20 e arrivo a Casablanca alle 20:30.\r

La nuova rotta si aggiunge alla già ampia offerta dall'Italia di Royal Air Maroc, che include gli aeroporti di Roma, Milano, Bologna, Napoli, Catania, Torino e Venezia, garantendo non solo l'accesso diretto a Casablanca, ma anche ottime coincidenze attraverso l'hub della compagnia del Marocco.","post_title":"Royal Air Maroc: decollo il 21 giugno per la Verona-Casablanca, con 3 voli settimanali","post_date":"2026-01-21T15:16:29+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1769008589000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"505517","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_504529\" align=\"alignleft\" width=\"225\"] Andrés Spitzer[/caption]\r

\r

Civitatis prevede per il 2026 un incremento superiore al 30% in America Latina e annuncia il lancio della sua nuova app come leva fondamentale per accelerare l’espansione globale.\r

\r

La nuova app è stata sviluppata con un obiettivo chiaro: ridefinire il modo in cui i viaggiatori pianificano, vivono e ricordano i loro viaggi, trasformandosi in un autentico compagno di viaggio, centrato sul viaggiatore e sull’intero percorso. La nuova app di Civitatis rompe con il modello tradizionale delle applicazioni puramente transazionali. Il suo approccio è sia trip-centric sia traveler-centric: va oltre la semplice vendita di attività per accompagnare il viaggiatore prima, durante e dopo il viaggio, arricchendo l’esperienza con proposte rilevanti e personalizzate.\r

\r

All’interno della nuova app, Civitatis introdurrà progressivamente un pianificatore di viaggio e una visione integrata dell’itinerario, che aiuterà i viaggiatori a scoprire attività, punti di interesse, ristoranti, trasferimenti ed esperienze complementari che si integrano in modo naturale con il loro itinerario e contesto di viaggio.\r

\r

Il fulcro organizzativo dell’app è “My Trips”, uno spazio unico in cui i viaggiatori possono centralizzare tutte le loro prenotazioni in modo chiaro e accessibile, anche offline, includendo attività e servizi aggiuntivi come trasferimenti, assicurazioni e altri servizi complementari. Questo approccio unificato risolve uno dei principali punti critici per il viaggiatore moderno: la frammentazione delle informazioni su più piattaforme. L’intero viaggio è raccolto in un unico luogo, in modo strutturato, intuitivo e sempre disponibile.\r

\r

«Il lancio della nostra nuova app rappresenta un punto di svolta per Civitatis, ponendo basi tecnologiche e concettuali a supporto della nostra crescita, rafforzando la nostra posizione come punto di riferimento nelle esperienze in destinazione e migliorando la connessione tra offerta e domanda. Riflette la nostra ambizione di crescere a livello globale mettendo il viaggiatore e il viaggio al centro, utilizzando la tecnologia per migliorare davvero il modo in cui le persone vivono i loro viaggi» afferma Andrés Spitzer, ceo di Civitatis.\r

\r

Il lancio della nuova app arriva in un momento di forte crescita per Civitatis, con l’America Latina che si consolida come una delle principali leve strategiche per il 2026.\r

\r

L’azienda prevede una crescita superiore al 30% nella regione, trainata da tre pilastri fondamentali: una forte espansione del canale b2b; una strategia social-first; la presenza locale sul territorio.\r

Tecnologia al top\r

Parallelamente, Civitatis continuerà a guidare la digitalizzazione di un settore che rimane in gran parte offline nel mondo dei tour e delle attività, portando tecnologia, visibilità ed efficienza all’intero ecosistema. L’investimento in tecnologia resterà una priorità strategica. Senza svelare cifre, Civitatis continuerà a destinare risorse all’evoluzione della propria architettura, all’automazione dei processi e allo sviluppo di soluzioni basate sull’intelligenza artificiale, sia per migliorare l’esperienza del viaggiatore sia per supportare i partner.\r

\r

Allo stesso tempo, invece di puntare sul volume, Civitatis sceglie una selezione rigorosa del proprio catalogo, supportata da oltre 5 milioni di recensioni verificate e da una valutazione media di 9,1/10.\r

\r

In vista di Fitur 2026, la nuova app di Civitatis si presenta come un vero punto di svolta per il settore: uno strumento pensato non solo per prenotare, ma per vivere meglio ogni viaggio. Il rilascio avverrà in modo progressivo nel corso del 2026, con aggiornamenti continui e l’introduzione graduale di nuove funzionalità.","post_title":"Civitatis: una nuova app per vivere meglio il viaggio","post_date":"2026-01-21T14:36:25+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1769006185000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"505500","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aeroitalia aprirà tre nuove rotte dall'aeroporto “Pio La Torre” di Comiso, che non rientrano nel regime di continuità territoriale. Le nuove tratte, spiega una nota della Sac, collegheranno lo scalo ibleo con Torino, Pisa e Bologna rispondendo a una domanda di mobilità particolarmente sentita, soprattutto da parte di studenti universitari e lavoratori diretti verso le principali città del Centro-Nord Italia.\r

Nel dettaglio, il collegamento con Torino sarà operato con due frequenze settimanali, ogni lunedì e venerdì, a partire dal 30 marzo; la rotta su Pisa sarà invece attiva dal 29 marzo con voli programmati il giovedì e la domenica mentre Bologna decollerà sempre dal 30 marzo, con due frequenze settimanali previste il lunedì e il venerdì.\r

L’attivazione delle tre nuove rotte conferma il rafforzamento del ruolo strategico dell’aeroporto di Comiso e la sinergia con Aeroitalia per lo sviluppo del “Pio La Torre”, anche alla luce dei buoni risultati registrati in termini di traffico passeggeri sulle rotte già attive in regime di continuità territoriale con Roma Fiumicino e Milano Linate.\r

«L’avvio di queste nuove rotte nazionali rappresenta un ulteriore passo in avanti nel percorso di rilancio e consolidamento dell’aeroporto di Comiso - sottolineano la presidente e l'ad di Sac, Anna Quattrone e Nico Torrisi -. Si tratta di collegamenti fortemente richiesti dal territorio, che rafforzano l’accessibilità dello scalo e rispondono alle esigenze di mobilità della nostra comunità, confermando la centralità del “Pio La Torre” nel sistema aeroportuale siciliano».","post_title":"Aeroporto di Comiso: in vendita i biglietti Aeroitalia per Torino, Pisa e Bologna","post_date":"2026-01-21T13:43:47+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1769003027000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"505475","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_505478\" align=\"alignleft\" width=\"250\"] Elon Musk[/caption]\r

\r

Musk ha lanciato un sondaggio su X, il suo social network, in cui i follower votano per decidere se il proprietario di Tesla debba acquistare o meno Ryanair. Finora, ci sono 30.000 voti a favore.\r

\r

Ma Musk ha anche ricevuto qualche critica. O'Leary ha detto che non c'è alcuna possibilità che Musk compri Ryanair perché non è europeo. Ha anche menzionato una promozione di viaggio da 16 euro e ha invitato Musk ad acquistare un biglietto, definendoli viaggi speciali per idioti.\r

\r

Da parte sua, l'amministratore delegato della compagnia aerea, Eddie Wilson, ha dichiarato in Italia che Ryanair non è contraria all'offerta di questi servizi di telecomunicazione a bordo, ma che non vede il senso economico dell'operazione perché il suo costo è superiore a quanto ritiene che i suoi passeggeri siano disposti a pagare.\r

\r

Don’t thank us, thank that big “IDIOT” @elonmusk 👀\r

\r

Sale now on👇https://t.co/0c6IvsKyyB pic.twitter.com/JAxRNzaYTa\r

— Ryanair (@Ryanair) January 20, 2026\r

","post_title":"Musk-O'Leary: la faida continua a colpi di sondaggi e risposte velenose","post_date":"2026-01-21T11:58:43+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1768996723000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"505456","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Wizz Air continua a investire sull'aeroporto di Rimini con il lancio di una nuova rotta per Varsavia: il collegamento sarà attivo dal prossimo 21 maggio con quattro frequenze settimanali - ogni lunedì, mercoledì, venerdì e domenica - operate da un Airbus A321neo.\r

«La nuova rotta Rimini-Varsavia è il risultato di una collaborazione efficace e proficua con AIRiminum e si inserisce in una strategia più ampia di sviluppo dello scalo romagnolo - ha dichiarato Gabriele Imperiale, corporate communication manager di Wizz Air -. Rimini sta dimostrando un forte potenziale di crescita e siamo orgogliosi di contribuire a rafforzarne la connettività internazionale, offrendo ai passeggeri collegamenti diretti, convenienti e pensati per sostenere il turismo e i flussi vfr durante la stagione estiva. L’Italia è il mercato in cui trasportiamo il maggior numero di passeggeri».\r

Leonardo Corbucci, amministratore delegato AIRiminum, ha dichiarato: «Questa nuova rotta è un ulteriore tassello nel rafforzamento della presenza di Wizz Air sul nostro aeroporto, dopo i recenti annunci su Budapest, Katowice e Sofia e il consolidamento della rotta storica su Tirana. Varsavia è un mercato strategico per Rimini e per l’intera regione, sia per il turismo leisure sia per le connessioni con l’Europa centro-orientale.\r

«L’aeroporto di Rimini è impegnato in un percorso di crescita sostenibile e di lungo periodo: il 2026 sarà un anno “game changer” grazie alla scelta coraggiosa della Regione di abolire la municipal tax, all’opportunità irripetibile di ospitare Routes a Rimini, all’ambizioso Master Plan che sarà consegnato a Enac e alle importanti novità che annunceremo a breve».\r

Dal 31 marzo 2026, prenderà il via il collegamento Rimini-Sofia, operato con tre frequenze settimanali ogni martedì, giovedì e sabato. Dall’8 giugno saranno inoltre attivate due nuove rotte: Rimini-Katowice, con due voli settimanali ogni lunedì e venerdì, e Rimini-Budapest, operata tre volte a settimana ogni lunedì, mercoledì e venerdì.","post_title":"Wizz Air avanza su Rimini con la rotta per Varsavia, dal prossimo 21 maggio","post_date":"2026-01-21T10:13:59+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1768990439000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"505451","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Rotta sull'intermodalità per Air France che in partnership con Sncf Voyageurs estende l'offerta “Treno + Aereo” ai treni Ouigo, inizialmente tra il Sud-est della Francia e Parigi-Charles de Gaulle, per poi arrivare a collegare 27 stazioni entro settembre 2026.\r

\r

Una collaborazione, quella che consente ai passeggeri di combinare un volo e un viaggio in treno in un'unica prenotazione, già attiva per i treni Tgv Inoui e che ora si allarga ai biglietti Ouigo: sono quindi disponibili per la prenotazione i collegamenti ferroviari tra Avignone, Aix-en-Provence, Marsiglia e l'aeroporto di Parigi-Charles de Gaulle. A seguire, l'offerta sarà gradualmente estesa a tutte le 70 destinazioni servite da Ouigo in Francia.\r

\r

Da oltre trent'anni, Air France e Sncf Voyageurs lavorano fianco a fianco per facilitare l'accesso agli aeroporti in treno e promuovere soluzioni di mobilità a basse emissioni di carbonio, ove disponibili. Il fulcro di questa partnership è l'offerta “Train + Air”, che consente ai clienti di combinare, all'interno di una prenotazione completamente digitale, un volo e un viaggio in treno, con la garanzia di essere riprenotati sul primo treno o volo disponibile in caso di irregolarità.\r

\r

Sia che viaggino sui treni Ouigo o Tgv Inoui, i passeggeri beneficiano di: una sola prenotazione per l'intero viaggio; viaggio garantito sul primo volo o treno disponibile in caso di irregolarità, senza costi aggiuntivi; un viaggio completamente digitalizzato, con la possibilità di effettuare il check-in online su airfrance.com a partire da 48 ore prima della partenza (24 ore per i voli verso gli Stati Uniti).\r

\r

«L'intermodalità è un pilastro fondamentale della strategia di decarbonizzazione di Air France - ricorda Vincent Etchebehere, direttore sostenibilità e nuove mobilità, Air France -. La progressiva integrazione dei treni Ouigo nell'offerta Train+Air consentirà ai nostri passeggeri di beneficiare di una gamma più ampia di opzioni di viaggio a basse emissioni di carbonio per raggiungere l'aeroporto di Parigi-Charles de Gaulle, non solo dalle città già servite dal Tgv Inoui ma anche, a partire dal 2026, dalle nuove stazioni in tutta la Francia».\r

\r

«L'integrazione dei treni Ouigo nell'offerta Train+Air segna una nuova pietra miliare nella partnership tra Sncf Voyageurs e Air France, rafforzando l'intermodalità e fornendo ai nostri clienti una soluzione di viaggio digitalizzata e senza soluzione di continuità, accessibile tramite un'unica prenotazione» aggiunge Jérôme Laffon, direttore generale di Ouigo.\r

\r

","post_title":"Air France-Sncf: l'offerta 'treno + aereo' ora include anche i treni Ouigo","post_date":"2026-01-21T09:37:49+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1768988269000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"505407","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Hahnair si è lasciata alle spalle un 2025 da record con ben 29 nuove compagnie aeree che sono entrate nel suo network, il numero più alto di nuovi partner registrato dal 2019.\r

\r

«La nostra missione è offrire ai consulenti di viaggio accesso a contenuti di volo ampi e attraenti, e la nostra solida crescita nel 2025 ci fornisce un’eccellente base per l’anno a venire - ha dichiarato Adriana C. Carrelli, vice president Airline Business di Hahnair -. Con oltre 350 compagnie partner in tutto il mondo, il nostro network si colloca tra le reti di distribuzione aerea più estese a livello globale».\r

\r

Nuove partnership con compagnie aeree lo scorso anno hanno interessato Asia, Africa, Europa, Medio Oriente e Americhe, migliorando le opzioni di prenotazione e la connettività per oltre 100.000 agenzie di viaggio in più di 190 mercati. Grazie alle sue soluzioni di biglietteria, Hahnair consente ai partner aerei di offrire i propri voli nei GDS oltre il proprio raggio di distribuzione, aumentando le opportunità di ricavo sia per i vettori che per i consulenti di viaggio.\r

\r

Nel 2026, la società di distribuzione globale continuerà a investire in alleanze strategiche, strumenti digitali, supporto per i partner delle agenzie di viaggio e nella propria infrastruttura di distribuzione per offrire una copertura globale efficiente attraverso i canali di distribuzione tradizionali, così come soluzioni di vendita basate su Ndc.","post_title":"Hahnair archivia un 2025 da record con 29 nuove compagnie aeree partner","post_date":"2026-01-20T12:06:22+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1768910782000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"505389","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Focus sui costi, che devono restare «competitivi, sono infatti una leva strategica importante che consente a Ryanair di proporre tariffe sempre attrattive per i suoi passeggeri»: così Eddie Wilson, ceo della low cost irlandese, questa mattina a Milano, dove ha illustrato gli investimenti su Malpensa e Bergamo per l'estate 2026.\r

\r

Le due basi vedono infatti l'aggiunta di «tre aeromobili per un totale di 33, che serviranno 156 rotte di cui 7 nuove con l'obiettivo di trasportare 20,3 milioni di passeggeri all'anno, circa il 9% in più rispetto al 2025».\r

\r

Nel dettaglio, Milano Bergamo vede il posizionamento di due nuove macchine che portano il totale a 24, e 3 nuove rotte per Lemnos (Grecia), Pescara e Rabat; sullo scalo orobico la low cost stima 14 milioni di passeggeri (+6%). Malpensa conterà invece un velivolo in più (9 in totale) e quattro novità, Edimburgo, Plovdiv (Bulgaria), Tirana e Varsavia. Nel mirino, per lo scalo ci sono 6 milioni di passeggeri, per una crescita del +15%.\r

\r

«Cresciamo in modo significativo su entrambi gli scali lombardi: abbiamo lavorato a stretto contatto con Sacbo e Sea per rendere possibile questa crescita, dimostrando che condizioni competitive e operazioni efficienti sono fondamentali per sbloccare una crescita reale - commenta il ceo -. Per questo ribadiamo il nostro appello al governo italiano per la cancellazione dell'addizionale comunale. Ciò è già avvenuto in diverse regioni italiane, una lista che si va allungando: dopo il Friuli, l'Abruzzo, la Calabria, la Sicilia, ora include anche i piccoli scali dell'Emilia Romagna. Se il governo italiano abolisse la tassa saremmo pronti ad operare 250 rotte aggiuntive con 40 aerei in più nelle basi italiane per trasportare 20 milioni di passeggeri in più all’anno».\r

\r

E a questo proposito il ceo ribadisce lo svantaggio competitivo di Roma, penalizzata «da tasse troppo elevate - quasi 50 euro a passeggero - che rendono gli scali romani inadeguati rispetto ad altre realtà europee, ad esempio Londra, Madrid, Amsterdam».\r

Il fronte con l'Antitrust\r

Riguardo alla questione aperta con l'Antitrust, che ha sanzionato Ryanair con una multa da 255 milioni di euro per dell'Antitrust a Ryanair per abuso di posizione dominante, Wilson sostiene che quella dell'autorità per la concorrenza sia una «decisione manifestamente sbagliata. Tutti sanno che Ryanair lavora per il bene dei consumatori: basti guardare le statistiche appena pubblicate, che indicano come l'aeroporto con il maggior tasso di crescita in Italia sia Reggio Calabria, e nessun altro cresce così tanto là, perché noi siamo il più grande operatore e ciò significa che siamo a favore dei consumatori e non anti-consumatori».\r

Il mercato italiano\r

Ryanair ha tutte le intenzioni di mantenere il suo posizionamento da numero 1 per traffico passeggeri in Italia: la low cost presidia il nostro mercato con 32 aeroporti serviti (di cui 20 basi, inclusa quella nuova da gennaio 2026 a Trapani), per 800 rotte (40 quelle nuove) e l'obiettivo di trasportare 69 milioni di passeggeri all'anno.\r

\r

A livello europeo, con 96 basi e 224 scali serviti in 36 paesi, la compagnia punta a raggiungere «nell’anno fiscale 2026 quota 207 milioni per poi salire a 300 milioni nel 2034».\r

\r

","post_title":"Ryanair investe su Milano: nuovi aerei e destinazioni, +9% di passeggeri","post_date":"2026-01-20T11:35:07+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1768908907000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"505377","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una Italian Hospitality comincia il 2026 all'insegna dell'early booking. La promozione è valida per prenotazioni effettuate entro il 1° febbraio 2026 su soggiorni fruibili in tutte le strutture firmate Una Esperienze e Una Hotels d’Italia entro il 31 dicembre 2026.\r

\r

Con questa iniziativa, Una Italian Hospitality permette di scoprire l’Italia in qualsiasi stagione, approfittando di tariffe agevolate sia per soggiorni di piacere sia per trasferte business.\r

Le strutture\r

Chi desidera concedersi una fuga urbana può valutare diverse opzioni. Atmosfera internazionale e adrenalinica a Milano, che si prepara all’inizio dei Giochi Invernali Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026; nel cuore della città, l'Una Hotels Century Milano è solo una delle numerose strutture del gruppo pronte ad accogliere turisti da ogni parte del mondo. In laguna, Maison Venezia | Una Esperienze è una raffinata residenza d’epoca incastonata tra canali e romantici scorci. Alle porte del capoluogo emiliano, Una Hotels Bologna San Lazzaro è inserito all’interno di una cornice tranquilla, circondata dal verde e recentemente arricchita da una nuova piscina a sfioro. Nella Città Eterna, l’anima raffinatamente bohémien di Trastevere Roma | Una Esperienze e della sua terrazza panoramica accoglie gli ospiti in un ambiente autentico.\r

\r

La promozione include anche tutti gli hotel e resort della catena situati sui litorali: Una Hotels Forte dei Marmi, Posia Retreat & Spa | Una Esperienze in Salento, Una Hotels Naxos Beach Sicilia, ai quali si aggiungono Una Hotels Monterufoli Wine Country nel cuore delle colline toscane e Posta Donini 1579 | Una Esperienze in Umbria.\r

\r

","post_title":"Una Italian Hospitality: il 2026 comincia con la promozione early booking","post_date":"2026-01-20T10:33:11+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1768905191000]}]}}