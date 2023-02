Aeroporto di Bari: intesa con Ferrotramviaria per incentivare l’utilizzo del treno Aeroporti di Puglia ha siglato un protocollo d’intesa con Ferrotramviaria per incentivare un maggior utilizzo del treno da parte dei passeggeri in arrivo e partenza dall’aeroporto di Bari. Una “forma di mobilità – si legge in una nota – eco-friendly e più efficiente, oltre che una concreta risposta alla crescente esigenza di tutela e salvaguardia del patrimonio ambientale”. Tra le attività oggetto dell’accordo ci sono per esempio l’adozione di adeguate strategie commerciali che favoriscano i comuni obiettivi di promozione del collegamento ferroviario, la progettazione e realizzazione di adeguati sistemi di segnalazione che migliorino e rendano più agevole l’utilizzo della fermata “aeroporto”, una capillare attività di sensibilizzazione nei confronti dei vettori che attualmente operano sul “Karol Wojtyla” di Bari per la finalizzazione di accordi commerciali che pubblicizzino il collegamento ferroviario e, possibilmente, la vendita di biglietti per le destinazioni servite da Ferrotramviaria attraverso i loro portali. “II 2022 è stato un anno molto positivo, per numeri e quindi per risultati, anche per noi di Ferrotramviaria e per il collegamento che operiamo da e per l’Aeroporto Internazionale ‘Karol Wojtyla’ con i centri da noi serviti – sottolineano il presidente e il direttore generale Trasporto di Ferrotramviaria, Antonio Ricco e Massimo Nitti -. Sono stati infatti oltre 640.000 i viaggiatori che hanno utilizzato il collegamento ferroviario, superando del 33% l’ormai vecchio record di 430.298 viaggiatori del 2019. Il che vuol dire che in termini percentuali abbiamo registrato nell’ultimo quinquennio un significativo +98%. Infine, è importante sottolineare il forte contributo fornito anche dall’accordo commerciale sottoscritto con Trenitalia, che consente di acquistare direttamente sui loro canali di vendita soluzioni di viaggio combinate per raggiungere l’aeroporto di Bari da tutti i centri serviti della Puglia. Un accordo che va ad affiancare quello già realizzato con Ferrovie Appulo Lucane alla vigilia di Matera 2019”.

