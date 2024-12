Aeroporto d’Abruzzo, nuovo presidente e cda. Obiettivo: superare il milione di passeggeri La Regione Abruzzo ha nominato il nuovo consiglio di amministrazione della Saga, la società di gestione dell’aeroporto d’Abruzzo: presidente del cda è l’avvocato Giorgio Fraccastoro, mentre i nuovi membri sono Bruno Gallo, Jessica Coccia, Claudia Ciccotti e Sergio Tedeschi. “Il nuovo cda – dichiara il presidente della giunta regionale Marco Marsilio – gestirà una fase di rilancio e di ristrutturazione aziendale che prevede durante il 2025 il superamento abbondante del milione di passeggeri, anche un forte incremento dei voli. Grazie all’operazione che abbiamo messo in piedi con il governo, c’è nell’approvazione della legge di bilancio l’abbattimento delle tasse aeroportuali che renderanno l’aeroporto di Pescara più attrattivo per le compagnie aeree e quindi anche più competitivo rispetto agli altri scali”. “Abbiamo una mission molto importante che è quella del rilancio dell’aeroporto d’Abruzzo – commenta il neo presidente Fraccastoro -. Un rilancio di un asset assolutamente strategico per la Regione che ha bisogno di un nuovo impulso. La Regione ci ha già fatto intendere che ci darà un grandissimo supporto per quella che sarà la nostra mission. Ora è il momento di studiare. È il momento di capire bene quali siano state le cause di questa perdita di passeggeri che c’è stata nell’ultimo anno (…) Il milione di passeggeri è un obiettivo che mi è stato indicato dal presidente e che sicuramente cercheremo di raggiungere. L’obiettivo è far fare quel salto di qualità da tempo atteso a un asset che può incidere in modo determinante sull’economia e il turismo regionale“.



