Aeroporto Catania, Torrisi: “Da giugno il ritorno ai livelli di traffico pre-Covid”

L’aeroporto di Catania punta dritto al recupero dei livelli di traffico pre-Covid: “La stagione invernale è stata nerissima, ora le compagnie aeree hanno ripreso un’importante programmazione, dal secondo semestre dell’anno recupereremo in termini percentuali il trend di traffico del 2019”. Così l’amministratore unico di Sac, Nico Torrisi, ripreso da La Sicilia.

“Da giugno in poi torneremo ai livelli pre-Covid arrivando a circa 8,5 milioni di passeggeri nel 2022, questo per effetto del calo del primo semestre, senza cui avremmo continuato il trend di crescita oltre i 10 milioni di passeggeri. Ci stiamo preparando, per il terminal Morandi c’è una riconfigurazione prevista nel nuovo masterplan, con demolizione e ricostruzione della struttura e collaudo entro il 2026″.

In fieri i bandi per lavori di ampliamento della sala gate 14 delle partenze nazionali, e per allargare e riqualificare le aree commerciali spostando gli spazi di alcuni enti di Stato, mentre si attende il via dell’Enac alle autorizzazioni per i lavori della nuova palazzina Sac Service, oltre all’appalto integrato per l’ampliamento sala bhs (in pratica il sistema per il controllo radiogeno dei bagagli), la riconfigurazione dell’area varchi security passeggeri, e l’ampliamento della sala partenze Schengen che sarà quasi raddoppiata, oltre all’ampliamento sala arrivi extra Schengen.