Aeroporto Bologna: oltre 1 milione di passeggeri in agosto, +15,9% sul 2019 Non rallenta la corsa l’aeroporto Marconi di Bologna, che dopo l’ottima performance di luglio, anche in agosto ha centrato un nuovo record superando il milione di passeggeri (1.059.853). La cifra corrisponde ad una crescita del 15,9% sull’agosto 2019 e del 10,8% sull’agosto 2022. La crescita è stata trainata dal traffico sulle rotte domestiche con 261.296 passeggeri, +46,2% su agosto 2019 e +9,1% su agosto 2022, ma hanno registrato incrementi importanti anche i passeggeri su voli internazionali (798.557, +8,6 sul 2019 e +11,4% sul 2022). Le destinazioni più richieste di agosto sono state: Catania, Barcellona e Palermo ai primi tre posti, seguite da Tirana, Brindisi, Madrid, Olbia, Londra Heathrow, Parigi De Gaulle e Trapani. Complessivamente nei primi otto mesi del 2023 lo scalo di Bologna ha totalizzato 6.709.504 passeggeri, in aumento del 6,9% sullo stesso periodo del 2019 e del 20,2% sull’anno scorso. Il numero dei voli nel periodo gennaio-agosto. Le merci trasportate per via aerea nei primi otto mesi dell’anno sono state pari a 27.086 tonnellate: +6,8 sul 2019 e invariate sul 2022. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451702 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Giappone prende provvedimenti per contenere l'overtourism, sulla scia di quanto anticipato in agosto dal primo ministro Fumio Kishida, durante un viaggio a Okinawa: il ministro aveva infatti precisato come fosse un "compito importante per il governo" affrontare i problemi causati dall'overtourism, compresi gli effetti negativi che ricadono sui residenti locali. Secondo la Japan Tourism Agency, ripresa in un articolo da The Japan Times, il turismo in entrata è quasi tornato ai livelli precedenti la pandemia: a luglio 2,3 milioni di turisti stranieri hanno visitato il Giappone, pari a circa il 78% delle cifre registrate nello stesso mese del 2019. La Cina ha revocato il divieto di effettuare tour di gruppo in Giappone ad agosto, quindi le cifre che includono i turisti provenienti dalla seconda economia mondiale non si sono riprese così rapidamente come il resto. Escludendo questi visitatori, il dato di luglio ha superato quello registrato nel 2019, diventando così il primo mese a registrare una ripresa completa dalla riapertura completa delle frontiere lo scorso ottobre. Citando il ritorno dei flussi turistici, la Japan Tourism Agency ha evidenziato esempi come le lunghe code agli snodi del trasporto pubblico, il littering e lo sconfinamento in proprietà private per scattare foto come risultati che potrebbero non solo diminuire la soddisfazione dei visitatori, ma anche creare disagi agli abitanti del luogo. L'agenzia non ha specificato quando le nuove contromisure saranno completate. Tuttavia, l'obiettivo è quello di redigerle entro l'autunno, con il contributo dei ministeri coinvolti, tra cui il Ministero dell'Ambiente, l'Agenzia Digitale, l'Agenzia Nazionale di Polizia e altri. Le iniziative non saranno limitate ai maggiori centri turistici, come Tokyo, Osaka e Kyoto. I ministeri prenderanno invece in considerazione una gamma più ampia di località, come città, villaggi e isole più piccole che hanno repentimente attirato l'attenzione dei turisti e che potrebbero non avere le infrastrutture necessarie per un afflusso ampio e improvviso di visitatori. [post_title] => Il Giappone sfiora a luglio i numeri 2019 e studia misure contro l'overtourism [post_date] => 2023-09-06T12:56:06+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694004966000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451689 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'estate del turismo in Turchia potrebbe allungarsi alla stagione autunnale. Il mese di luglio ha visto gli arrivi stranieri a Istanbul raggiungere il livello mensile più alto degli ultimi dieci anni, con circa 1,87 milioni di turisti, mentre il Paese ha ospitato complessivamente circa 7,15 milioni di visitatori internazionali, con un aumento del 7,25% rispetto all'anno precedente. Işler, presidente dell'Associazione delle Imprese Turistiche e degli Alloggi dell'Egeo (Etik), ha confermato la crescita costante del turismo turco, di anno in anno nonché l'obiettivo di raggiungere i 60 milioni di turisti nel 2023. Il governo prevede inoltre che arrivi stranieri in Turchia raggiungeranno i 90 milioni nel 2028. ottolineando l'impatto negativo dei terremoti di inizio febbraio sull'inizio della stagione turistica turca, Işler ha riconosciuto il rallentamento delle prenotazioni all'indomani delle forti scosse. "Ma durante il mese di agosto e anche in questo inizio di settembre il turismo è tornato a crescere. E con le condizioni meteorologiche favorevoli, prevediamo un prolungamento della stagione (...) Finora il nostro flusso di prenotazioni è aumentato del 15% rispetto a settembre e ottobre di un anno fa. Abbiamo prenotazioni anche per novembre" ha sottolineato Işler. [post_title] => Turchia: arrivi record a Istanbul, mentre la stagione si allunga ai mesi autunnali [post_date] => 2023-09-06T11:40:56+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694000456000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451684 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Non rallenta la corsa l'aeroporto Marconi di Bologna, che dopo l'ottima performance di luglio, anche in agosto ha centrato un nuovo record superando il milione di passeggeri (1.059.853). La cifra corrisponde ad una crescita del 15,9% sull'agosto 2019 e del 10,8% sull'agosto 2022. La crescita è stata trainata dal traffico sulle rotte domestiche con 261.296 passeggeri, +46,2% su agosto 2019 e +9,1% su agosto 2022, ma hanno registrato incrementi importanti anche i passeggeri su voli internazionali (798.557, +8,6 sul 2019 e +11,4% sul 2022). Le destinazioni più richieste di agosto sono state: Catania, Barcellona e Palermo ai primi tre posti, seguite da Tirana, Brindisi, Madrid, Olbia, Londra Heathrow, Parigi De Gaulle e Trapani. Complessivamente nei primi otto mesi del 2023 lo scalo di Bologna ha totalizzato 6.709.504 passeggeri, in aumento del 6,9% sullo stesso periodo del 2019 e del 20,2% sull'anno scorso. Il numero dei voli nel periodo gennaio-agosto. Le merci trasportate per via aerea nei primi otto mesi dell'anno sono state pari a 27.086 tonnellate: +6,8 sul 2019 e invariate sul 2022. [post_title] => Aeroporto Bologna: oltre 1 milione di passeggeri in agosto, +15,9% sul 2019 [post_date] => 2023-09-06T11:11:07+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1693998667000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451671 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Latam rilancia l'impegno sull'Italia, sulla scia del risultati positivi ottenuti sulla San Paolo-Roma, durante il primo anno di attività della rotta. Attualmente la compagnia aerea ha trasportato 123.000 passeggeri tra il Brasile e Roma sui 338 voli operati in questo periodo tra gli aeroporti di Guarulhos e Fiumicino. La tratta è stata servita da Boeing 777 - l'aeromobile più grande della flotta Latam, con capacità di 410 passeggeri - che hanno avuto un load factor medio del 91%. Ad oggi Latam è il vettore che collega maggiormente il Brasile al mondo, con voli diretti e non verso 90 aeroporti in tutto il mondo. "Latam è diventata una compagnia ancora più efficiente e competitiva nel corso degli ultimi anni ed è quindi oggi la compagnia aerea che vanta più collegamenti tra il Brasile e l'Italia, con voli diretti per Roma e Milano dal nostro hub di Guarulhos - ha commentato Aline Mafra, direttore commerciale e marketing di Latam Brasile -. Siamo soddisfatti dell'andamento del primo anno della rotta verso la capitale italiana e abbiamo deciso di ampliare la nostra operatività tra i due Paesi." Ecco quindi che dal prossimo gennaio Latam aumenterà da tre a cinque alla settimana le frequenze sulla San Paolo-Roma, mentre quelle sulla San Paolo-Milano saliranno da quattro a cinque voli settimanali. Il network domestiche del vettore include 55 destinazioni in Brasile, grazie all'introduzione di 11 nuove destinazioni con voli propri nel Paese dal 2021. Si tratta di: Jericoacoara, Juazeiro do Norte, Vitória da Conquista, Petrolina, Presidente Prudente, Montes Claros, Juiz de Fora, Cascavel, Sinop, Caxias do Sul e Passo Fundo. Ha inoltre esteso il suo accordo di codeshare con Voepass fino al 2023. A livello globale, la compagnia vola dal Brasile verso 22 destinazioni internazionali dirette e voli in coincidenza verso altre 67 destinazioni in tutti i continenti ad eccezione dell'Asia. Nel 2023 ha già inaugurato la rotta Guarulhos-Los Angeles e si prepara a far debuttare i collegamenti Guarulhos-Johannesburg, Belo Horizonte-Santiago, Foz do Iguaçu-Lima, Santiago-Melbourne, Lima-Aruba, Lima-Havana e Lima-Atlanta. [post_title] => Latam investe sull'Italia: più voli verso Milano e Roma da gennaio 2024 [post_date] => 2023-09-06T10:26:40+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1693996000000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451666 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Norwegian ha trasportato 2.141.613 passeggeri in agosto, con un aumento del 7% rispetto allo stesso mese 2022. La compagnia ha impiegato una media di 80 aeromobili con una regolarità del 99,6%. Le operazioni sono state influenzate dall'interruzione del National Air Traffic Services nel Regno Unito il 28 agosto, che ha causato pesanti ritardi e il 40% delle cancellazioni di questo mese. La puntualità è stata dell'82,4%, ovvero la percentuale di voli partiti entro 15 minuti dall'orario previsto. Tuttavia, il 98,0% di tutti i voli in partenza è arrivato in orario o entro un'ora dall'orario di arrivo previsto, il livello più alto finora raggiunto quest'anno. "I dati sul traffico di agosto sono stati buoni - ha commentato il ceo del vettore, Geir Karlsen -. Con l'avvicinarsi dell'autunno, siamo felici di vedere che i clienti continuano a prenotare vacanze verso molte delle nostre destinazioni e che i viaggiatori d'affari sono tornati, dopo l'estate. La nostra campagna di vendita autunnale è stata ben accolta e lo slancio delle prenotazioni per i mesi a venire continua ad essere positivo". In vista dell'autunno "la capacità è stata adattata per soddisfare la variazione stagionale della domanda per il prossimo inverno (...) L'operativo estivo per il 2024 vede l'aggiunta di ulteriori rotte verso nuove destinazioni". Il ceo ha concluso sottolineando la "preoccupazione" per "il potenziale aumento delle tasse aeroportuali in Norvegia" che potrebbe tradursi in un "impatto negativo sui nostri clienti". [post_title] => Norwegian: +7% i passeggeri in agosto. "Il trend del booking è positivo" [post_date] => 2023-09-06T09:57:32+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1693994252000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451664 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Altra giornata difficile per il trasporto aereo venerdì, 8 settembre, con uno sciopero nazionale di 24 ore. La mobilitazione, come si legge da un comunicato Enac, interesserà nello specifico i "lavoratori delle imprese servizi aeroportuali di handling - dalle ore 00:01 alle 23:59; - i lavoratori del comparto aereo, aeroportuale e indotto aeroporti - dalle ore 00:01 alle 23:59; il personale dipendente aziende trasporto aereo settore handlers dalle ore 00:00 alle 23:59". Diverse sigle sindacali hanno aderito allo sciopero, a supporto della richiesta dei dipendenti aeroportuali e del comparto aereo di ottenere maggiori certezze contrattuali e un incremento salariale per contrastare gli effetti dell'inflazione. L'Enac riporta l'elenco dei voli garantiti alla sezione Voli garantiti in caso di sciopero del proprio sito web. [post_title] => Sciopero del trasporto aereo venerdì 8 settembre: ecco i voli garantiti [post_date] => 2023-09-06T09:23:08+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1693992188000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451653 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Crescita in doppia cifra percentuale confermata per i due brand tour operating del gruppo sardo Bhtm, Gastaldi Holidays e Sardinia 360. Una tendenza già evidenziata lo scorso giugno dall’amministratore delegato e managing director, Luca Battifora, che non è cambiata nel bimestre più caldo dell’anno, nonostante un mercato 2023 un po' sulle montagne russe. «Abbiamo registrato un forte early booking nel primo trimestre, superiore alle aspettative, seguito da una fase di stagnazione della domanda ad aprile e maggio, per poi ripartire con prenotazioni più sotto data negli ultimi mesi», racconta infatti lo stesso Battifora. Per i due operatori gli incrementi sono però di natura differenti: «Nel caso di Gastaldi si tratta di un normale ritorno ai livelli pre-pandemia. Per la nostra dmc, invece, parliamo di una crescita reale delle quote di mercato del marchio sulla destinazione Sardegna», sottolinea l’a.d. Un successo frutto anche di una politica dei prezzi attenta che, in particolare per Sardinia 360 e gli hotel in esclusiva, ha puntato a mantenere i livelli tariffari dell’anno precedente, per calmierare l’effetto caro trasporti. «Una decisione che ci ha ripagato, nonostante un agosto complicato per tutti», conclude Battifora. [post_title] => Battifora: Gastaldi su cifre pre-Covid, Sardinia 360 conquista market share [post_date] => 2023-09-06T09:18:08+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1693991888000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451645 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'accordo era già stato stipulato qualche mese fa, ma ora arriva la chiusura ufficiale del deal. Il 49% della Moby di Vincenzo Onorato è in mano al gruppo Msc, fondato e controllato da Gianluigi Aponte. La conferma arriva da Shipping Italy, che ha consultato una visura camera in cui si attesta che la società lussemburghese Sas Shipping Agencies Services sarl (controllata al 100% dallo stesso Aponte) è entrata nel capitale della Balena blu, di cui controlla oggi quasi il 50% del capitale sociale complessivo, pari a 70,8 milioni di euro. L'operazione mette definitivamente la parola fine alle complicate vicende che hanno riguardato la società di Vincenzo Onorato, in concordato preventivo dallo scorso novembre. Per l'acquisizione del 49%, la Sas Shipping ha versato 150 milioni di euro, di cui 82 milioni destinati al saldo e stralcio con Tirrenia in Amministrazione Straordinaria, che alla fine ha accettato una sostanziale riduzione del proprio credito nei confronti di Moby. Fino all'anno scorso quest'ultima vantava infatti debiti per un totale di circa 664 milioni, di cui 320 milioni a una serie di obbligazionisti, 180 milioni allo Stato e altri 163 milioni alle banche. Tali cifre hanno poi subito una decurtazione sensibile, pari rispettivamente a circa 59 milioni, 117 milioni e 98 milioni. Solo il debito verso Tirrenia A.S. verrà almeno parzialmente rimborsato (gli 82 milioni), mentre quello rimanente verso le banche (attorno a 104 milioni) e verso gli obbligazionisti (circa 204 milioni) sarà oggetto di rifinanziamento. [post_title] => Msc: chiuso il deal per l'acquisizione del 49% di Moby [post_date] => 2023-09-06T09:02:47+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1693990967000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451587 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' entrato in vigore da questa prima settimana di settembre il provvedimento della Grecia che limita il numero di turisti che possono accedere quotidianamente all'Acropoli : il tetto massimo di visitatori è fissato a quota 20.000 al giorno. I turisti devono quindi utilizzare un sito web di prenotazione per prenotare la fascia oraria in cui prevedono di visitare il sito. Il governo della Grecia aveva annunciato l'introduzione di questa misura lo scorso agosto, nel tentativo di limitare il sovraffollamento dell'area, dopo che un'ondata di viaggi post-pandemia ha interessato la destinazione e tutta l'Europa in generale. Ad agosto, il ministro greco della Cultura, Lina Mendoni, ha dichiarato a una radio greca che il Paese avrebbe iniziato a limitare il numero di turisti all'Acropoli per evitare danni al sito. La Mendoni ha dichiarato che il sito è frequentato da 23.000 visitatori al giorno, la maggior parte dei quali arriva al mattino e crea colli di bottiglia e "condizioni difficili" sia per i visitatori stessi sia per il personale. [post_title] => Grecia: in vigore il limite al numero di visitatori giornalieri all'Acropoli di Atene [post_date] => 2023-09-05T11:04:29+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1693911869000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "aeroporto bologna oltre 1 milione di passeggeri in agosto 159 sul 2019" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":66,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2303,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451702","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Giappone prende provvedimenti per contenere l'overtourism, sulla scia di quanto anticipato in agosto dal primo ministro Fumio Kishida, durante un viaggio a Okinawa: il ministro aveva infatti precisato come fosse un \"compito importante per il governo\" affrontare i problemi causati dall'overtourism, compresi gli effetti negativi che ricadono sui residenti locali.\r

\r

Secondo la Japan Tourism Agency, ripresa in un articolo da The Japan Times, il turismo in entrata è quasi tornato ai livelli precedenti la pandemia: a luglio 2,3 milioni di turisti stranieri hanno visitato il Giappone, pari a circa il 78% delle cifre registrate nello stesso mese del 2019.\r

\r

La Cina ha revocato il divieto di effettuare tour di gruppo in Giappone ad agosto, quindi le cifre che includono i turisti provenienti dalla seconda economia mondiale non si sono riprese così rapidamente come il resto. Escludendo questi visitatori, il dato di luglio ha superato quello registrato nel 2019, diventando così il primo mese a registrare una ripresa completa dalla riapertura completa delle frontiere lo scorso ottobre.\r

\r

Citando il ritorno dei flussi turistici, la Japan Tourism Agency ha evidenziato esempi come le lunghe code agli snodi del trasporto pubblico, il littering e lo sconfinamento in proprietà private per scattare foto come risultati che potrebbero non solo diminuire la soddisfazione dei visitatori, ma anche creare disagi agli abitanti del luogo.\r

\r

L'agenzia non ha specificato quando le nuove contromisure saranno completate. Tuttavia, l'obiettivo è quello di redigerle entro l'autunno, con il contributo dei ministeri coinvolti, tra cui il Ministero dell'Ambiente, l'Agenzia Digitale, l'Agenzia Nazionale di Polizia e altri.\r

\r

Le iniziative non saranno limitate ai maggiori centri turistici, come Tokyo, Osaka e Kyoto. I ministeri prenderanno invece in considerazione una gamma più ampia di località, come città, villaggi e isole più piccole che hanno repentimente attirato l'attenzione dei turisti e che potrebbero non avere le infrastrutture necessarie per un afflusso ampio e improvviso di visitatori.","post_title":"Il Giappone sfiora a luglio i numeri 2019 e studia misure contro l'overtourism","post_date":"2023-09-06T12:56:06+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1694004966000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451689","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'estate del turismo in Turchia potrebbe allungarsi alla stagione autunnale. Il mese di luglio ha visto gli arrivi stranieri a Istanbul raggiungere il livello mensile più alto degli ultimi dieci anni, con circa 1,87 milioni di turisti, mentre il Paese ha ospitato complessivamente circa 7,15 milioni di visitatori internazionali, con un aumento del 7,25% rispetto all'anno precedente.\r

\r

Işler, presidente dell'Associazione delle Imprese Turistiche e degli Alloggi dell'Egeo (Etik), ha confermato la crescita costante del turismo turco, di anno in anno nonché l'obiettivo di raggiungere i 60 milioni di turisti nel 2023. Il governo prevede inoltre che arrivi stranieri in Turchia raggiungeranno i 90 milioni nel 2028.\r

\r

ottolineando l'impatto negativo dei terremoti di inizio febbraio sull'inizio della stagione turistica turca, Işler ha riconosciuto il rallentamento delle prenotazioni all'indomani delle forti scosse.\r

\r

\"Ma durante il mese di agosto e anche in questo inizio di settembre il turismo è tornato a crescere. E con le condizioni meteorologiche favorevoli, prevediamo un prolungamento della stagione (...) Finora il nostro flusso di prenotazioni è aumentato del 15% rispetto a settembre e ottobre di un anno fa. Abbiamo prenotazioni anche per novembre\" ha sottolineato Işler.","post_title":"Turchia: arrivi record a Istanbul, mentre la stagione si allunga ai mesi autunnali","post_date":"2023-09-06T11:40:56+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1694000456000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451684","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Non rallenta la corsa l'aeroporto Marconi di Bologna, che dopo l'ottima performance di luglio, anche in agosto ha centrato un nuovo record superando il milione di passeggeri (1.059.853). La cifra corrisponde ad una crescita del 15,9% sull'agosto 2019 e del 10,8% sull'agosto 2022.\r

\r

La crescita è stata trainata dal traffico sulle rotte domestiche con 261.296 passeggeri, +46,2% su agosto 2019 e +9,1% su agosto 2022, ma hanno registrato incrementi importanti anche i passeggeri su voli internazionali (798.557, +8,6 sul 2019 e +11,4% sul 2022).\r

\r

\r

Le destinazioni più richieste di agosto sono state: Catania, Barcellona e Palermo ai primi tre posti, seguite da Tirana, Brindisi, Madrid, Olbia, Londra Heathrow, Parigi De Gaulle e Trapani.\r

\r

Complessivamente nei primi otto mesi del 2023 lo scalo di Bologna ha totalizzato 6.709.504 passeggeri, in aumento del 6,9% sullo stesso periodo del 2019 e del 20,2% sull'anno scorso. Il numero dei voli nel periodo gennaio-agosto. Le merci trasportate per via aerea nei primi otto mesi dell'anno sono state pari a 27.086 tonnellate: +6,8 sul 2019 e invariate sul 2022.\r

\r

","post_title":"Aeroporto Bologna: oltre 1 milione di passeggeri in agosto, +15,9% sul 2019","post_date":"2023-09-06T11:11:07+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1693998667000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451671","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Latam rilancia l'impegno sull'Italia, sulla scia del risultati positivi ottenuti sulla San Paolo-Roma, durante il primo anno di attività della rotta.\r

Attualmente la compagnia aerea ha trasportato 123.000 passeggeri tra il Brasile e Roma sui 338 voli operati in questo periodo tra gli aeroporti di Guarulhos e Fiumicino. La tratta è stata servita da Boeing 777 - l'aeromobile più grande della flotta Latam, con capacità di 410 passeggeri - che hanno avuto un load factor medio del 91%. Ad oggi Latam è il vettore che collega maggiormente il Brasile al mondo, con voli diretti e non verso 90 aeroporti in tutto il mondo.\r

\"Latam è diventata una compagnia ancora più efficiente e competitiva nel corso degli ultimi anni ed è quindi oggi la compagnia aerea che vanta più collegamenti tra il Brasile e l'Italia, con voli diretti per Roma e Milano dal nostro hub di Guarulhos - ha commentato Aline Mafra, direttore commerciale e marketing di Latam Brasile -. Siamo soddisfatti dell'andamento del primo anno della rotta verso la capitale italiana e abbiamo deciso di ampliare la nostra operatività tra i due Paesi.\"\r

Ecco quindi che dal prossimo gennaio Latam aumenterà da tre a cinque alla settimana le frequenze sulla San Paolo-Roma, mentre quelle sulla San Paolo-Milano saliranno da quattro a cinque voli settimanali. \r

Il network domestiche del vettore include 55 destinazioni in Brasile, grazie all'introduzione di 11 nuove destinazioni con voli propri nel Paese dal 2021. Si tratta di: Jericoacoara, Juazeiro do Norte, Vitória da Conquista, Petrolina, Presidente Prudente, Montes Claros, Juiz de Fora, Cascavel, Sinop, Caxias do Sul e Passo Fundo. Ha inoltre esteso il suo accordo di codeshare con Voepass fino al 2023.\r

A livello globale, la compagnia vola dal Brasile verso 22 destinazioni internazionali dirette e voli in coincidenza verso altre 67 destinazioni in tutti i continenti ad eccezione dell'Asia. Nel 2023 ha già inaugurato la rotta Guarulhos-Los Angeles e si prepara a far debuttare i collegamenti Guarulhos-Johannesburg, Belo Horizonte-Santiago, Foz do Iguaçu-Lima, Santiago-Melbourne, Lima-Aruba, Lima-Havana e Lima-Atlanta.\r

","post_title":"Latam investe sull'Italia: più voli verso Milano e Roma da gennaio 2024","post_date":"2023-09-06T10:26:40+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1693996000000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451666","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Norwegian ha trasportato 2.141.613 passeggeri in agosto, con un aumento del 7% rispetto allo stesso mese 2022. La compagnia ha impiegato una media di 80 aeromobili con una regolarità del 99,6%. Le operazioni sono state influenzate dall'interruzione del National Air Traffic Services nel Regno Unito il 28 agosto, che ha causato pesanti ritardi e il 40% delle cancellazioni di questo mese. La puntualità è stata dell'82,4%, ovvero la percentuale di voli partiti entro 15 minuti dall'orario previsto. Tuttavia, il 98,0% di tutti i voli in partenza è arrivato in orario o entro un'ora dall'orario di arrivo previsto, il livello più alto finora raggiunto quest'anno.\r

\r

\"I dati sul traffico di agosto sono stati buoni - ha commentato il ceo del vettore, Geir Karlsen -. Con l'avvicinarsi dell'autunno, siamo felici di vedere che i clienti continuano a prenotare vacanze verso molte delle nostre destinazioni e che i viaggiatori d'affari sono tornati, dopo l'estate. La nostra campagna di vendita autunnale è stata ben accolta e lo slancio delle prenotazioni per i mesi a venire continua ad essere positivo\".\r

\r

In vista dell'autunno \"la capacità è stata adattata per soddisfare la variazione stagionale della domanda per il prossimo inverno (...) L'operativo estivo per il 2024 vede l'aggiunta di ulteriori rotte verso nuove destinazioni\". \r

\r

Il ceo ha concluso sottolineando la \"preoccupazione\" per \"il potenziale aumento delle tasse aeroportuali in Norvegia\" che potrebbe tradursi in un \"impatto negativo sui nostri clienti\".","post_title":"Norwegian: +7% i passeggeri in agosto. \"Il trend del booking è positivo\"","post_date":"2023-09-06T09:57:32+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1693994252000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451664","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Altra giornata difficile per il trasporto aereo venerdì, 8 settembre, con uno sciopero nazionale di 24 ore. La mobilitazione, come si legge da un comunicato Enac, interesserà nello specifico i \"lavoratori delle imprese servizi aeroportuali di handling - dalle ore 00:01 alle 23:59; - i lavoratori del comparto aereo, aeroportuale e indotto aeroporti - dalle ore 00:01 alle 23:59; il personale dipendente aziende trasporto aereo settore handlers dalle ore 00:00 alle 23:59\".\r

\r

Diverse sigle sindacali hanno aderito allo sciopero, a supporto della richiesta dei dipendenti aeroportuali e del comparto aereo di ottenere maggiori certezze contrattuali e un incremento salariale per contrastare gli effetti dell'inflazione.\r

\r

L'Enac riporta l'elenco dei voli garantiti alla sezione Voli garantiti in caso di sciopero del proprio sito web.\r

\r

","post_title":"Sciopero del trasporto aereo venerdì 8 settembre: ecco i voli garantiti","post_date":"2023-09-06T09:23:08+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1693992188000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451653","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Crescita in doppia cifra percentuale confermata per i due brand tour operating del gruppo sardo Bhtm, Gastaldi Holidays e Sardinia 360. Una tendenza già evidenziata lo scorso giugno dall’amministratore delegato e managing director, Luca Battifora, che non è cambiata nel bimestre più caldo dell’anno, nonostante un mercato 2023 un po' sulle montagne russe. «Abbiamo registrato un forte early booking nel primo trimestre, superiore alle aspettative, seguito da una fase di stagnazione della domanda ad aprile e maggio, per poi ripartire con prenotazioni più sotto data negli ultimi mesi», racconta infatti lo stesso Battifora.\r

\r

Per i due operatori gli incrementi sono però di natura differenti: «Nel caso di Gastaldi si tratta di un normale ritorno ai livelli pre-pandemia. Per la nostra dmc, invece, parliamo di una crescita reale delle quote di mercato del marchio sulla destinazione Sardegna», sottolinea l’a.d. Un successo frutto anche di una politica dei prezzi attenta che, in particolare per Sardinia 360 e gli hotel in esclusiva, ha puntato a mantenere i livelli tariffari dell’anno precedente, per calmierare l’effetto caro trasporti. «Una decisione che ci ha ripagato, nonostante un agosto complicato per tutti», conclude Battifora.","post_title":"Battifora: Gastaldi su cifre pre-Covid, Sardinia 360 conquista market share","post_date":"2023-09-06T09:18:08+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1693991888000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451645","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'accordo era già stato stipulato qualche mese fa, ma ora arriva la chiusura ufficiale del deal. Il 49% della Moby di Vincenzo Onorato è in mano al gruppo Msc, fondato e controllato da Gianluigi Aponte. La conferma arriva da Shipping Italy, che ha consultato una visura camera in cui si attesta che la società lussemburghese Sas Shipping Agencies Services sarl (controllata al 100% dallo stesso Aponte) è entrata nel capitale della Balena blu, di cui controlla oggi quasi il 50% del capitale sociale complessivo, pari a 70,8 milioni di euro.\r

\r

L'operazione mette definitivamente la parola fine alle complicate vicende che hanno riguardato la società di Vincenzo Onorato, in concordato preventivo dallo scorso novembre. Per l'acquisizione del 49%, la Sas Shipping ha versato 150 milioni di euro, di cui 82 milioni destinati al saldo e stralcio con Tirrenia in Amministrazione Straordinaria, che alla fine ha accettato una sostanziale riduzione del proprio credito nei confronti di Moby. Fino all'anno scorso quest'ultima vantava infatti debiti per un totale di circa 664 milioni, di cui 320 milioni a una serie di obbligazionisti, 180 milioni allo Stato e altri 163 milioni alle banche. Tali cifre hanno poi subito una decurtazione sensibile, pari rispettivamente a circa 59 milioni, 117 milioni e 98 milioni. Solo il debito verso Tirrenia A.S. verrà almeno parzialmente rimborsato (gli 82 milioni), mentre quello rimanente verso le banche (attorno a 104 milioni) e verso gli obbligazionisti (circa 204 milioni) sarà oggetto di rifinanziamento.\r

\r

","post_title":"Msc: chiuso il deal per l'acquisizione del 49% di Moby","post_date":"2023-09-06T09:02:47+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1693990967000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451587","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' entrato in vigore da questa prima settimana di settembre il provvedimento della Grecia che limita il numero di turisti che possono accedere quotidianamente all'Acropoli : il tetto massimo di visitatori è fissato a quota 20.000 al giorno.\r

\r

I turisti devono quindi utilizzare un sito web di prenotazione per prenotare la fascia oraria in cui prevedono di visitare il sito.\r

\r

Il governo della Grecia aveva annunciato l'introduzione di questa misura lo scorso agosto, nel tentativo di limitare il sovraffollamento dell'area, dopo che un'ondata di viaggi post-pandemia ha interessato la destinazione e tutta l'Europa in generale. \r

\r

Ad agosto, il ministro greco della Cultura, Lina Mendoni, ha dichiarato a una radio greca che il Paese avrebbe iniziato a limitare il numero di turisti all'Acropoli per evitare danni al sito. La Mendoni ha dichiarato che il sito è frequentato da 23.000 visitatori al giorno, la maggior parte dei quali arriva al mattino e crea colli di bottiglia e \"condizioni difficili\" sia per i visitatori stessi sia per il personale.\r

\r

","post_title":"Grecia: in vigore il limite al numero di visitatori giornalieri all'Acropoli di Atene","post_date":"2023-09-05T11:04:29+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1693911869000]}]}}