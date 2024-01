Aeroporti di Roma: stime record per il 2024, dopo un anno da quasi 45 mln di passeggeri Aeroporti di Roma archivia il 2023 con 44,4 milioni i passeggeri, arrivando a sfiorare i numeri pre-Covid: un trend positivo che non si interrompe lasciando intravedere per il 2024 “risultati da record con un ulteriore balzo in avanti rispetto al 2019”. Nel dettaglio, Fiumicino ha totalizzato lo scorso anno 40,5 milioni di passeggeri, +38% rispetto al 2022, mentre Ciampino, ha chiuso il 2023 con 3,9 milioni di passeggeri. “Con questi numeri record lo scalo di Fiumicino – sottolinea una nota di Adr – primo e unico aeroporto in Italia con un rating Skytrax di 5 stelle, ha così recuperato il 93% dei voli rispetto al periodo pre-pandemia, con particolare riferimento alle componenti extra europee ed europee (+76% e +30%)”. In crescita anche il cargo, con un +37% sul 2022. Condividi

