Aeromexico: quasi 180.000 i passeggeri trasportati sulla Roma-Città del Messico Aeromexico traccia un bilancio positivo a circa un anno e mezzo dal ritorno in Italia con la rotta su Roma Fiumicino. Sono infatti stati quasi 180.000 i passeggeri trasportati dall’inizio delle operazioni, il 30 marzo 2023. Quest’anno, da gennaio a settembre, sono stati trasportati più di 90.000 passeggeri, con un load factor che negli ultimi 12 mesi si è attestato al 90%. La compagnia messicana opera attualmente 7 voli alla settimana, per un totale di 14.800 posti mensili. Allargando lo sguardo all’Europa, nel 2024 Aeromexico ha operato il più ampio network di collegamenti tra il Vecchio Continente e il Messico: 7 voli settimanali su Amsterdam, 10 voli settimanali su Parigi, 7 su Londra, 18 su Madrid (17 in dicembre), 6 voli sulla Madrid-Guadalajara/Monterrey (4 in novembre). Su tutte le rotte europee vengono impiegati i B787-8 Dreamliner. Complessivamente il network conta 112 destinazioni domestiche e internazionali, alle quali si aggiungerà, nel febbraio 2025, una nuova rotta per Cartagena, in Colombia, servita da frequenze giornaliere. Negli ultimi tre anni, la compagnia ha ricevuto 60 aeromobili ed entro la fine del 2025, la flotta sarà la più grande e moderna della storia della compagnia, e conterà oltre 150 velivoli. Il 2024 è stato anche l’anno del 90° anniversario di Aeromexico, che è stato celebrato lo scorso settembre anche con una nuova immagine dell’emblematico Caballero Aguila. La compagnia sta portando avanti anche un investimento significativo per migliorare gli interni degli aeromobili, che comprende anche l’installazione graduale del servizio Internet nella flotta di Embraer 190. Abbiamo lanciato la versione beta della nostra nuova app digitale che, più veloce e intuitiva, sarà disponibile nei prossimi mesi. Condividi

