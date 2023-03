Aeromexico operativa sulla Roma-Città del Messico: voli giornalieri dal 15 giugno Dopo dieci anni di assenza dalla capitale del vettore messicano, è decollato il 26 marzo il primo volo diretto Aeromexico da Roma Fiumicino a Città del Messico. Operato con Boeing 787 Dreamliner, il collegamento è stato presentato ieri nel corso di una serata Roma ospitata dal vettore e Aeroporti di Roma. “Oggi colleghiamo Roma e Città del Messico con quattro voli settimanali che diventeranno giornalieri dal 15 giugno”, ha esordito Giancarlo Mulinelli, senior vice president global sales di Aeromexico (nella foto) “Roma è la nostra quinta destinazione in Europa, e in estate opereremo ogni settimana 54 frequenze dagli scali europei verso Città del Messico”. Con riferimento all’uscita di Aeromexico dalla procedura fallimentare a marzo dell’anno scorso, Mulinelli ha aggiunto: “Abbiamo dimostrato di saper cambiare e resistere a tutte le tempeste economiche. Siamo usciti dal Chapter 11 più forti di prima, e oggi siamo più grandi e più efficienti. Rispetto ai 124 aerei nella flotta nel 2019 a fine dell’anno avremo 150 aeromobili, dell’età media di 7,5 anni. “Nel 2018 la domanda tra Roma e Messico City era di 180.000 passeggeri l’anno, ma penso che con questo nuovo servizio vedremo dei numeri ancora più significativi, e che questo volo sarà una delle rotte di maggior successo dei prossimi anni”, ha aggiunto Ivan Bassato, chief aviation officer Aeroporti di Roma.

