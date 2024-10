Aeroitalia sospende i collegamenti verso la Romania sino a fine marzo 2025 Aeroitalia interrompe per tutta la stagione invernale i collegamenti fra Italia e Romania, che riprenderanno regolarmente alla fine di marzo 2025. La compagnia aerea segnala in una nota che la decisione è successiva «alla forte espansione sul mercato domestico italiano, in particolare in Sardegna e Sicilia dove la presenza del vettore è cresciuta del 60%». Una scelta che, prosegue la nota, «rientra nella strategia di crescita aziendale, che prevede il potenziamento delle rotte domestiche italiane, con un focus specifico sulle regioni di Sardegna e Sicilia». I collegamenti interessati dalla sospensione temporanea sono quindi: Roma Fiumicino-Bucarest Otopeni; Roma Fiumicino-Bacau; Milano Bergamo-Bacau e Cuneo Levaldigi-Bacau. In questo modo Aeroitalia è in grado di «riallocare le risorse per rispondere alla crescente domanda del mercato domestico italiano». Condividi

