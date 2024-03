Aeroitalia si inserisce sulla Milano Linate-Roma Fiumicino, dal 6 aprile Aeroitalia amplia ulteriormente il network da Milano Linate andando a posizionarsi sulla rotta per eccellenza e cioè quella per Roma Fiumicino: la compagnia aerea opererà, dal prossimo 6 aprile, due voli alla settimana, il sabato e la domenica, con tariffe a partire da 29,99 euro. Le due nuove frequenze da Linate si sommano alle 11 settimanali già operate dall’aeroporto di Milano Bergamo. “Siamo lieti di ampliare il nostro servizio tra Roma e Milano aggiungendo anche l’aeroporto di Linate e fornendo per la prima volta in quasi dieci anni una vera concorrenza su uno dei mercati più richiesti in Italia e in Europa – Roma-Milano – ha dichiarato Krassimer Tanev, chief commercial officer di Aeroitalia -. Possiamo così fornire più opzioni di viaggio a tariffe competitive tra queste importanti città e crediamo davvero che nei prossimi anni questo mercato sarà servito da almeno due compagnie aeree per recuperare il suo vero potenziale a beneficio sia dei clienti business che di quelli lesure” Condividi

