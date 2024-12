Aeroitalia potenzia i voli per la Sardegna. Nel 2025 il nuovo portale per le agenzie Aeroitalia ha rafforzato l’operativo previsto sulle rotte da e per la Sardegna con l’aggiunta dei primi 22 voli supplementari durante il periodo natalizio, per soddisfare la crescente domanda di viaggio che la compagnia assicura in regime di continuità territoriale. Si tratta di 12 collegamenti aggiuntivi sulla tratta Milano Linate-Cagliari e dieci sulla tratta Roma Fiumicino-Cagliari. Tra queste nuove frequenze anche due voli straordinari sulla tratta Linate-Cagliari per venerdì 20 dicembre e sabato 21 dicembre. I voli saranno incrementati ulteriormente qualora si presenti l’esigenza di altre prenotazioni. “Con questo potenziamento che abbiamo voluto programmare in anticipo, Aeroitalia – dichiara il direttore commerciale Krassimir Tanev – punta a offrire maggiori opportunità di viaggio a famiglie e visitatori, facilitando i collegamenti tra la Sardegna e il resto d’Italia durante il Natale e il Capodanno”. Operativi app e sito web rinnovati Nel frattempo la compagnia aerea ha rinnovato app e sito web, che ora offrono ai clienti un’esperienza migliorata e semplificata. Il nuovo sito web, sviluppato interamente in-house e basato su tecnologie digitali all’avanguardia, si distingue per un design fresco, una navigazione più intuitiva della homepage e un processo di prenotazione veloce, semplice e ottimizzato. Ulteriori funzionalità verranno introdotte a gennaio, tra cui la possibilità di acquistare biglietti in modo semplice e sicuro con Apple Pay e un’offerta ancora più personalizzata. “Questo rappresenta il primo grande aggiornamento della nostra app mobile e del nostro sito web dall’inaugurazione quasi due anni fa – ed è solo il primo di molti importanti sviluppi incentrati sul cliente che arriveranno presto – sottolinea Tanev -. Aeroitalia prevede inoltre di lanciare nel primo trimestre del 2025 un nuovo portale per agenzie di viaggio autorizzate, con funzionalità avanzate per i propri partner di viaggio”. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 480643 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Aeroitalia ha rafforzato l'operativo previsto sulle rotte da e per la Sardegna con l'aggiunta dei primi 22 voli supplementari durante il periodo natalizio, per soddisfare la crescente domanda di viaggio che la compagnia assicura in regime di continuità territoriale. Si tratta di 12 collegamenti aggiuntivi sulla tratta Milano Linate-Cagliari e dieci sulla tratta Roma Fiumicino-Cagliari. Tra queste nuove frequenze anche due voli straordinari sulla tratta Linate-Cagliari per venerdì 20 dicembre e sabato 21 dicembre. I voli saranno incrementati ulteriormente qualora si presenti l'esigenza di altre prenotazioni. "Con questo potenziamento che abbiamo voluto programmare in anticipo, Aeroitalia - dichiara il direttore commerciale Krassimir Tanev - punta a offrire maggiori opportunità di viaggio a famiglie e visitatori, facilitando i collegamenti tra la Sardegna e il resto d'Italia durante il Natale e il Capodanno". Operativi app e sito web rinnovati Nel frattempo la compagnia aerea ha rinnovato app e sito web, che ora offrono ai clienti un’esperienza migliorata e semplificata. Il nuovo sito web, sviluppato interamente in-house e basato su tecnologie digitali all’avanguardia, si distingue per un design fresco, una navigazione più intuitiva della homepage e un processo di prenotazione veloce, semplice e ottimizzato. Ulteriori funzionalità verranno introdotte a gennaio, tra cui la possibilità di acquistare biglietti in modo semplice e sicuro con Apple Pay e un’offerta ancora più personalizzata. “Questo rappresenta il primo grande aggiornamento della nostra app mobile e del nostro sito web dall’inaugurazione quasi due anni fa – ed è solo il primo di molti importanti sviluppi incentrati sul cliente che arriveranno presto - sottolinea Tanev -. Aeroitalia prevede inoltre di lanciare nel primo trimestre del 2025 un nuovo portale per agenzie di viaggio autorizzate, con funzionalità avanzate per i propri partner di viaggio". [post_title] => Aeroitalia potenzia i voli per la Sardegna. Nel 2025 il nuovo portale per le agenzie [post_date] => 2024-12-09T10:33:27+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1733740407000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 480640 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il 2025 di Travel Hashtag comincia con due eventi di business networking dedicati all’incoming Italia a Parigi e Londra - rispettivamente il 14 e il 16 gennaio -, organizzati in collaborazione con Ita Airways. “Gli appuntamenti di Parigi e Londra - dichiara il presidente e fondatore, Nicola Romanelli (nella foto) -, sono particolarmente attesi dagli operatori italiani, che apprezzano il nostro format per la sua agilità e il suo stile conviviale. Un approccio che consente di connettere domanda e offerta in un contesto elegante, animato da un’audience qualificata e di alto profilo." “L'Italie, une destination inimitable” è il titolo scelto per il debutto in Francia che si svolgerà all’Hilton Paris Opera e che coinvolgerà i più autorevoli buyer del mercato francese già esperti della destinazione Italia. Tra i partner provenienti dall’Italia: Italo-Nuovo Trasporto Viaggiatori, Minor Hotels, Palazzo di Varignana, Unahotels MH Matera, Palazzo del Duca, San Barbato Resort Spa & Golf, Life Hotels & Resorts, Visit Emilia, Gite in Treno-Trenord, Discovera, Grotte di Castellana, Master Explorer, Martulli Viaggi, Travel Before, Fidenza Outlet Village e Driverso. A Londra, invece, sarà il Great Scotland Yard Hotel - The Unbound Collection by Hyatt ad accogliere una selezione tra i migliori agenti di viaggio e tour operator inglesi per l’evento "Italy, One of a Kind" che coinvolgerà, oltre a Ita, Italo-Nuovo Trasporto Viaggiatori, Serravalle Designer Outlets, Unahotels MH Matera, Palazzo del Duca, San Barbato Resort Spa & Golf, Life Hotels & Resorts, Visit Emilia, Gite in Treno-Trenord, Discovera, Grotte di Castellana, Master Explorer, Martulli Viaggi, Travel Before, Italia Highlights, Relais dei Molini e Driverso. Ita Airways condivide con Travel Hashtag - di cui è partner da tre anni - l'importanza di promuovere l’Italia dai mercati internazionali insieme agli operatori dell'industria del turismo, che possono contare sulla compagnia aerea per lo sviluppo della connettività da e per il mercato italiano. Durante la stagione invernale in corso Ita vola verso 55 destinazioni, tra cui 16 domestiche, 24 internazionali e 15 intercontinentali. Dopo il lancio del nuovo volo diretto Roma-Dubai a fine ottobre e l'inaugurazione della Roma - Bangkok a metà novembre, è previsto per il 20 dicembre prossimo il decollo della Roma-Malé, con cinque frequenze settimanali. [post_title] => Travel Hashtag fa tappa a Parigi e Londra a gennaio, in collaborazione con Ita Airways [post_date] => 2024-12-09T10:16:24+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1733739384000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 480624 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Civitatis, la piattaforma leader per la prenotazione di esperienze e attività turistiche, punta a raddoppiare la sua base di clienti italiani entro il 2025, passando dagli attuali 600mila a 1,2 milioni. L'ambiziosa scommessa è stata presentata alla stampa in un incontro organizzato presso il Centro Multimediale Interattivo di Roma e sarà supportata da una strategia mirata che combina l’espansione dell’offerta e il rafforzamento della collaborazione con le agenzie di viaggio. L'azienda è leader nella vendita di esperienze di viaggio, con un catalogo che oggi copre 4.000 destinazioni in 160 paesi, con oltre 90.000 attività: dalle visite guidate ai musei ai tour enogastronomici, dalle escursioni in natura ai voli in parapendio, l’offerta è progettata per soddisfare le esigenze di diversi segmenti di mercato. Nei piani di sviluppo di Civitatis sull'Italia, la distribuzione giocherà un ruolo di primo piano. «Stiamo investendo significativamente nel mercato agenziale italiano - ha spiegato Óscar Fernández, head of communications dell'azienda -, riconosciuto come uno dei canali più strategici per la nostra crescita. Le agenzie di viaggio rappresentano già il 50% delle prenotazioni nel Paese e puntiamo a rafforzare ulteriormente questa collaborazione attraverso iniziative mirate, commissioni competitive (10%, con punte del 15%), un'area riservata e strumenti digitali dedicati, un canale esclusivo per il supporto, 24 ore su 24». Durante l’evento, Sofia Visinoni, Italy communications specialist, ha illustrato le priorità di Civitatis per il 2025, mettendo in evidenza tre pilastri fondamentali: l’espansione dell’offerta con nuove esperienze e attività pensate su misura per i viaggiatori italiani, l’innovazione tecnologica per rendere la piattaforma sempre più intuitiva e performante e il rafforzamento delle collaborazioni locali con operatori e istituzioni italiane. «Siamo orgogliosi di vedere l’Italia come uno dei nostri mercati più promettenti e strategici, sia nel B2C che nel B2B, che rappresenta il nostro punto di forza più rilevante nel Paese - spiega - Continueremo a lavorare per offrire esperienze che rendano ogni viaggio indimenticabile». L’azienda, inoltre, sta sviluppando un team locale dedicato per supportare queste iniziative e promuovere il turismo sia in Italia che all’estero. [post_title] => Civitatis accelera in Italia: obiettivo 1,2 milioni di clienti entro il 2025 [post_date] => 2024-12-09T09:45:42+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1733737542000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 480631 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ryanair amplia il raggio d'azione da Miano Malpensa, con due nuove rotte: dal prossimo 30 marzo 2025 l'aeroporto vedrà il debutto del collegamento verso Pescara, che sarà operativo tutti i giorni, una volta al giorno a/r fino all’1 giugno quando saliranno a due i voli giornalieri che collegheranno l’Abruzzo al capoluogo lombardo e viceversa: uno al mattino presto e uno alla sera, sette giorni su sette. Con l’avvio dei voli per Milano Malpensa la low cost irlandese sembra però intenzionata a sospenderà lo storico collegamento tra Pescara e Milano Bergamo (Orio al Serio). La seconda novità è il collegamento per Funchal (Madeira), che sarà attivo dal 1° aprile 2025 con due voli settimanali, il martedì e il sabato. [post_title] => Ryanair a Milano Malpensa con nuovi voli per Pescara e Madeira [post_date] => 2024-12-09T09:30:45+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1733736645000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 480593 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sarà la Lirica a traghettare il pubblico dall’edizione 2024 di X Factor a quella del 2025. Nuova partnership tra Msc, il dipartimento Sky Medi, Sky Brand Solutions, e Freemantle. La novità è stata annunciata in occasione della finale della competizione tenutasi ieri in piazza del Plebiscito a Napoli. La Lirica ospiterà a bordo il cast dei concorrenti dell’ultima stagione, regalando agli ospiti della nave undici serate all'insegna della musica. Ogni settimana, a partire da gennaio 2025, un concorrente di #XF2024 si esibirà in esclusiva sul palco del teatro Broadway della nave, proponendo i brani che lo hanno reso protagonista dello show. Al termine di ogni performance gli ospiti Msc avranno inoltre la possibilità di partecipare a un meet&greet con i loro concorrenti preferiti, nonché di acquistare il merchandising ufficiale di X Factor. Non solo: fino a maggio 2025 i passeggeri della Lirica avranno la possibilità di partecipare ai pre-casting per la prossima edizione. A bordo della nave verranno allestite delle Recording Box brandizzate, dove ogni ospite potrà registrare un breve video di presentazione, scegliere un brano e cantarlo di fronte alla telecamera. I migliori provini saranno selezionati dalla redazione di X Factor, che contatterà i partecipanti per offrire loro la possibilità di esibirsi alle audizioni della prossima stagione. "Siamo entusiasti di intraprendere questa nuova collaborazione con X Factor Italia, che ci permette di offrire un'esperienza ancora più ricca, unendo il fascino del mare con la passione per la musica", commenta il vice president Southern Europe della divisione crociere del gruppo Msc, Leonardo Massa. La collaborazione vivrà anche sui canali social ufficiali di X Factor e Sky Italia, creando un racconto visivo che accompagnerà gli appassionati attraverso questa partnership. "La crociera diventerà una vera e propria immersione nel mondo di X Factor, unendo il piacere di viaggiare a bordo delle nostre navi con la musica che tutti amano", aggiunge Andrea Guanci, marketing director di Msc Crociere. [post_title] => Msc diventa partner di X Factor: sulla Lirica concerti con i concorrenti di #XF2024 [post_date] => 2024-12-06T13:22:06+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1733491326000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 480576 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Crescono i viaggi per due e diminuiscono le crociere in famiglia. E' la fotografia congiunturale della domanda dei viaggi via mare per le prossime festività, scattata dall’Osservatorio Ticketcrociere. Chi parte ha in media 45 anni (contro i 39 di chi è partito la scorsa estate), viaggia appunto in coppia (57%), sceglie la cabina con balcone (51%) e predilige la vacanza di prossimità nel Mediterraneo (43%). «Le coppie hanno superato le famiglie, che si fermano al 35% dei crocieristi per questo Natale – afferma Nicola Lorusso, ceo di Taoticket, la società a cui fa riferimento Ticketcrociere –. Solo il 2% naviga invece in gruppo; un dato interessante riguarda infine i viaggiatori single, al 6%, in crescita grazie anche a una serie di programmi, attività e offerte dedicate ai solo traveller a bordo di gran parte delle navi». Oltre al Mediterraneo, registra volumi importanti il Medio Oriente (19%), in particolare con Dubai, ma non deludono neppure Abu Dhabi e Doha. Tengono i Caraibi con il 13% e si ritagliano il loro spazio i nuovi itinerari alle Canarie (6%) con voli charter dall’Italia. E ancora, un altro 6% di crocieristi sceglie il Sudamerica, mentre il 2% del campione salperà per uno dei giri del mondo organizzati dalle principali compagnie. Sale quest’anno il prezzo medio per passeggero a Natale e Capodanno: 1.952 euro; il +4% rispetto al 2023 secondo i rilievi dell’osservatorio. Sulla tariffa media incide anche la qualità della sistemazione a bordo: più della metà dei crocieristi (51%) ha scelto infatti la cabina con balcone e il 7% ha optato per il comfort ancora maggiore di una suite; il 27% ha poi preferito la cabina interna e il 15% guarderà il mare dall’oblò della sua cabina esterna. La percentuale di repeater si attesta al 29%. Se il costo medio dei viaggi è in aumento, non lo è però per chi prenota in anticipo. Confrontando le prenotazioni anticipate del 2023 per il 2024 e del 2024 per il 2025, emerge infatti che la tariffa media del biglietto crociera resta la stessa. Anzi, è inferiore di 4 euro: da 1.313 a 1.309. Segno che le compagnie di crociera spingono le vendite anticipate con tariffe promozionali. Anche alla luce di queste tendenze, quest’anno il 6% in più dei crocieristi ha prenotato in anticipo per il 2025. [post_title] => Ticketcrociere: a Natale e Capodanno crescono le coppie che viaggiano per mare [post_date] => 2024-12-06T12:36:02+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1733488562000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 480570 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Giuseppe Pagliara è tra i 15 capitani d'impresa più innovativi e di successo dell’anno, secondo la classifica Forbes. Il ceo del gruppo Nicolaus - Valtur ha infatti ricevuto il premio per la categoria Travel nell’ambito dei Ceo Italian awards 2024. La scelta è stata motivata dall’essere riuscito, insieme al fratello Roberto, a trasformare nel breve arco temporale di 20 anni un piccolo to locale in un grande gruppo turistico organizzato, attualmente tra i primi tre tour operator italiani e capace anche di sviluppare un nuovo ramo d’azienda come la gestione di catene alberghiere con marchi proprietari. “Questo ambito riconoscimento arriva alla fine di un anno che ci ha visti portare a termine importanti operazioni su diversi fronti - sottolinea lo stesso Pagliara -. Mi preme menzionare la main sponsorship della squadra di basket brindisina, ora Valtur Brindisi; il coronamento del progetto Valtur Cervinia Cristallo Ski Resort con l’elevazione a 5 stelle dell’intero resort; e l’ufficializzazione dell’apertura del Valtur Gallipoli Beach Resort, prevista per l’estate 2025. Nell’esprimere la mia grande soddisfazione ci tengo molto a sottolineare che, come tutti i risultati del 2024, questo premio è frutto di un lavoro di squadra”. [post_title] => Giuseppe Pagliara tra i 15 capitani d'impresa dell’anno di Forbes Italia [post_date] => 2024-12-06T12:06:53+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1733486813000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 480565 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' approdata ieri al porto di Napoli la Polaris: la prima di quattro navi di nuova costruzione presso i cantieri Guangzhou Shipyard International, che daranno forte impulso al piano di rinnovamento della flotta Gnv. Partita il 30 ottobre dalla Cina, ha attraversato due oceani e percorso circa 14 mila miglia per giungere nel Mediterraneo, dove entrerà in servizio il prossimo 7 gennaio 2025 sulla tratta Genova – Palermo. "Si tratta di un'importante novità anche in termini di sostenibilità - ha spiegato in occasione del Christmas Party Alessio Macrì, Italy & Albania sales manager di Gnv, che è stata tra l'altro premiata tra i best partner di Travel Quotidiano -. E' infatti dotata di tutte le predisposizioni per il cold ironing consentendo un importante abbattimento delle emissioni, nonché un miglioramento della qualità dell’aria e acustico a livello locale. Vanta, inoltre, sistemi di pulizia dei gas di scarico, riduzione catalitica selettiva e tecnologie di riciclaggio del calore". La Polaris ha una stazza lorda di circa 46 mila tonnellate, è lunga 218 metri, larga 29,60 metri e può raggiungere una velocità massima di 25 nodi. È dotata di 239 cabine e ha una capacità di carico di 1.500 passeggeri e 3.100 metri lineari. "Includerà tutte le tipologie di sistemazioni classiche delle nostre navi: cabine interne, esterne, suite e pet-friendly. Presto sarà disponibile sui nostri sistemi di prenotazione, tra cui il nuovissimo Gnv Booking operativo dallo scorso 1° di novembre: uno strumento avanzato che permette alle agenzie di gestire in autonomia le operazioni di acquisto, semplificando il lavoro e migliorando l’esperienza del cliente". Le aspettative sono naturalmente alte, "soprattutto per i numerosi repeater che utilizzano la nostra tratta Genova - Palermo - conclude Macrì -. Non vedranno l'ora di testare la nuova nave e di scoprire tutte le novità a bordo". [post_title] => La Polaris è a Napoli: la nuova unità Gnv debutterà il 7 gennaio sulla Genova - Palermo [post_date] => 2024-12-06T11:53:50+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1733486030000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 480560 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Rotta sull'Arabia Saudita per Air France che nell'estate 2025 aprirà un nuovo collegamento dall'aeroporto di Parigi Charles de Gaulle verso Riyadh. La compagnia aerea ha sospeso il servizio nel gennaio 2019 e da allora il mercato saudita è rimasto assente dal network. Con l'aggiunta di questa rotta, tutte e tre le compagnie aeree del gruppo Air France-Klm - Air France, Klm e Transavia - serviranno il mercato saudita. Transavia France lancerà a breve i voli per Gedda da Parigi-Orly e Lione, mentre Klm opera già voli per Riyadh e Dammam da Amsterdam-Schiphol. Questa espansione è sostenuta dal Saudi Air Connectivity Program, un'iniziativa del governo saudita volta a stimolare il turismo aumentando la connettività aerea verso le destinazioni chiave. “L'Arabia Saudita sta rapidamente diventando una destinazione di livello mondiale e un gateway fondamentale - ha dichiarato Benjamin Smith, ceo di Air France-Klm, a margine del a margine del Saudi-French Investment Forum che si è svolto nella capitale saudita -. Siamo lieti di accompagnare il Regno in questo nuovo capitolo, sviluppando nuove rotte e rafforzando quelle esistenti”. In parallelo all'annuncio della nuova rotta Air France-Klm e Saudia hanno firmato un memorandum d'intesa per approfondire la loro partnership: in base all'accordo, le compagnie aeree intendono “espandere in modo significativo” gli accordi commerciali di codeshare e di interlinea esistenti tra Francia, Paesi Bassi e Arabia Saudita. [post_title] => Air France collegherà Parigi Cdg a Riyadh nell'estate 2025. Nuova intesa con Saudia [post_date] => 2024-12-06T11:48:05+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1733485685000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "aeroitalia potenzia i voli per la sardegna nel 2025 il nuovo portale per le agenzie" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":102,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2618,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480643","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aeroitalia ha rafforzato l'operativo previsto sulle rotte da e per la Sardegna con l'aggiunta dei primi 22 voli supplementari durante il periodo natalizio, per soddisfare la crescente domanda di viaggio che la compagnia assicura in regime di continuità territoriale.\r

\r

Si tratta di 12 collegamenti aggiuntivi sulla tratta Milano Linate-Cagliari e dieci sulla tratta Roma Fiumicino-Cagliari.\r

\r

Tra queste nuove frequenze anche due voli straordinari sulla tratta Linate-Cagliari per venerdì 20 dicembre e sabato 21 dicembre. I voli saranno incrementati ulteriormente qualora si presenti l'esigenza di altre prenotazioni. \"Con questo potenziamento che abbiamo voluto programmare in anticipo, Aeroitalia - dichiara il direttore commerciale Krassimir Tanev - punta a offrire maggiori opportunità di viaggio a famiglie e visitatori, facilitando i collegamenti tra la Sardegna e il resto d'Italia durante il Natale e il Capodanno\".\r

\r

Operativi app e sito web rinnovati\r

\r

Nel frattempo la compagnia aerea ha rinnovato app e sito web, che ora offrono ai clienti un’esperienza migliorata e semplificata.\r

\r

Il nuovo sito web, sviluppato interamente in-house e basato su tecnologie digitali all’avanguardia, si distingue per un design fresco, una navigazione più intuitiva della homepage e un processo di prenotazione veloce, semplice e ottimizzato. Ulteriori funzionalità verranno introdotte a gennaio, tra cui la possibilità di acquistare biglietti in modo semplice e sicuro con Apple Pay e un’offerta ancora più personalizzata.\r

\r

“Questo rappresenta il primo grande aggiornamento della nostra app mobile e del nostro sito web dall’inaugurazione quasi due anni fa – ed è solo il primo di molti importanti sviluppi incentrati sul cliente che arriveranno presto - sottolinea Tanev -. Aeroitalia prevede inoltre di lanciare nel primo trimestre del 2025 un nuovo portale per agenzie di viaggio autorizzate, con funzionalità avanzate per i propri partner di viaggio\".","post_title":"Aeroitalia potenzia i voli per la Sardegna. Nel 2025 il nuovo portale per le agenzie","post_date":"2024-12-09T10:33:27+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1733740407000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480640","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il 2025 di Travel Hashtag comincia con due eventi di business networking dedicati all’incoming Italia a Parigi e Londra - rispettivamente il 14 e il 16 gennaio -, organizzati in collaborazione con Ita Airways.\r

“Gli appuntamenti di Parigi e Londra - dichiara il presidente e fondatore, Nicola Romanelli (nella foto) -, sono particolarmente attesi dagli operatori italiani, che apprezzano il nostro format per la sua agilità e il suo stile conviviale. Un approccio che consente di connettere domanda e offerta in un contesto elegante, animato da un’audience qualificata e di alto profilo.\"\r

“L'Italie, une destination inimitable” è il titolo scelto per il debutto in Francia che si svolgerà all’Hilton Paris Opera e che coinvolgerà i più autorevoli buyer del mercato francese già esperti della destinazione Italia. Tra i partner provenienti dall’Italia: Italo-Nuovo Trasporto Viaggiatori, Minor Hotels, Palazzo di Varignana, Unahotels MH Matera, Palazzo del Duca, San Barbato Resort Spa & Golf, Life Hotels & Resorts, Visit Emilia, Gite in Treno-Trenord, Discovera, Grotte di Castellana, Master Explorer, Martulli Viaggi, Travel Before, Fidenza Outlet Village e Driverso.\r

A Londra, invece, sarà il Great Scotland Yard Hotel - The Unbound Collection by Hyatt ad accogliere una selezione tra i migliori agenti di viaggio e tour operator inglesi per l’evento \"Italy, One of a Kind\" che coinvolgerà, oltre a Ita, Italo-Nuovo Trasporto Viaggiatori, Serravalle Designer Outlets, Unahotels MH Matera, Palazzo del Duca, San Barbato Resort Spa & Golf, Life Hotels & Resorts, Visit Emilia, Gite in Treno-Trenord, Discovera, Grotte di Castellana, Master Explorer, Martulli Viaggi, Travel Before, Italia Highlights, Relais dei Molini e Driverso.\r

Ita Airways condivide con Travel Hashtag - di cui è partner da tre anni - l'importanza di promuovere l’Italia dai mercati internazionali insieme agli operatori dell'industria del turismo, che possono contare sulla compagnia aerea per lo sviluppo della connettività da e per il mercato italiano.\r

Durante la stagione invernale in corso Ita vola verso 55 destinazioni, tra cui 16 domestiche, 24 internazionali e 15 intercontinentali. Dopo il lancio del nuovo volo diretto Roma-Dubai a fine ottobre e l'inaugurazione della Roma - Bangkok a metà novembre, è previsto per il 20 dicembre prossimo il decollo della Roma-Malé, con cinque frequenze settimanali. ","post_title":"Travel Hashtag fa tappa a Parigi e Londra a gennaio, in collaborazione con Ita Airways","post_date":"2024-12-09T10:16:24+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1733739384000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480624","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Civitatis, la piattaforma leader per la prenotazione di esperienze e attività turistiche, punta a raddoppiare la sua base di clienti italiani entro il 2025, passando dagli attuali 600mila a 1,2 milioni.\r

\r

L'ambiziosa scommessa è stata presentata alla stampa in un incontro organizzato presso il Centro Multimediale Interattivo di Roma e sarà supportata da una strategia mirata che combina l’espansione dell’offerta e il rafforzamento della collaborazione con le agenzie di viaggio.\r

\r

L'azienda è leader nella vendita di esperienze di viaggio, con un catalogo che oggi copre 4.000 destinazioni in 160 paesi, con oltre 90.000 attività: dalle visite guidate ai musei ai tour enogastronomici, dalle escursioni in natura ai voli in parapendio, l’offerta è progettata per soddisfare le esigenze di diversi segmenti di mercato.\r

\r

\r

\r

Nei piani di sviluppo di Civitatis sull'Italia, la distribuzione giocherà un ruolo di primo piano. «Stiamo investendo significativamente nel mercato agenziale italiano - ha spiegato Óscar Fernández, head of communications dell'azienda -, riconosciuto come uno dei canali più strategici per la nostra crescita. Le agenzie di viaggio rappresentano già il 50% delle prenotazioni nel Paese e puntiamo a rafforzare ulteriormente questa collaborazione attraverso iniziative mirate, commissioni competitive (10%, con punte del 15%), un'area riservata e strumenti digitali dedicati, un canale esclusivo per il supporto, 24 ore su 24».\r

\r

Durante l’evento, Sofia Visinoni, Italy communications specialist, ha illustrato le priorità di Civitatis per il 2025, mettendo in evidenza tre pilastri fondamentali: l’espansione dell’offerta con nuove esperienze e attività pensate su misura per i viaggiatori italiani, l’innovazione tecnologica per rendere la piattaforma sempre più intuitiva e performante e il rafforzamento delle collaborazioni locali con operatori e istituzioni italiane. «Siamo orgogliosi di vedere l’Italia come uno dei nostri mercati più promettenti e strategici, sia nel B2C che nel B2B, che rappresenta il nostro punto di forza più rilevante nel Paese - spiega - Continueremo a lavorare per offrire esperienze che rendano ogni viaggio indimenticabile».\r

\r

L’azienda, inoltre, sta sviluppando un team locale dedicato per supportare queste iniziative e promuovere il turismo sia in Italia che all’estero.\r

\r

","post_title":"Civitatis accelera in Italia: obiettivo 1,2 milioni di clienti entro il 2025","post_date":"2024-12-09T09:45:42+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1733737542000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480631","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair amplia il raggio d'azione da Miano Malpensa, con due nuove rotte: dal prossimo 30 marzo 2025 l'aeroporto vedrà il debutto del collegamento verso Pescara, che sarà operativo tutti i giorni, una volta al giorno a/r fino all’1 giugno quando saliranno a due i voli giornalieri che collegheranno l’Abruzzo al capoluogo lombardo e viceversa: uno al mattino presto e uno alla sera, sette giorni su sette.\r

\r

Con l’avvio dei voli per Milano Malpensa la low cost irlandese sembra però intenzionata a sospenderà lo storico collegamento tra Pescara e Milano Bergamo (Orio al Serio).\r

\r

La seconda novità è il collegamento per Funchal (Madeira), che sarà attivo dal 1° aprile 2025 con due voli settimanali, il martedì e il sabato.","post_title":"Ryanair a Milano Malpensa con nuovi voli per Pescara e Madeira","post_date":"2024-12-09T09:30:45+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1733736645000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480593","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sarà la Lirica a traghettare il pubblico dall’edizione 2024 di X Factor a quella del 2025. Nuova partnership tra Msc, il dipartimento Sky Medi, Sky Brand Solutions, e Freemantle. La novità è stata annunciata in occasione della finale della competizione tenutasi ieri in piazza del Plebiscito a Napoli. La Lirica ospiterà a bordo il cast dei concorrenti dell’ultima stagione, regalando agli ospiti della nave undici serate all'insegna della musica. Ogni settimana, a partire da gennaio 2025, un concorrente di #XF2024 si esibirà in esclusiva sul palco del teatro Broadway della nave, proponendo i brani che lo hanno reso protagonista dello show. Al termine di ogni performance gli ospiti Msc avranno inoltre la possibilità di partecipare a un meet&greet con i loro concorrenti preferiti, nonché di acquistare il merchandising ufficiale di X Factor.\r

\r

Non solo: fino a maggio 2025 i passeggeri della Lirica avranno la possibilità di partecipare ai pre-casting per la prossima edizione. A bordo della nave verranno allestite delle Recording Box brandizzate, dove ogni ospite potrà registrare un breve video di presentazione, scegliere un brano e cantarlo di fronte alla telecamera. I migliori provini saranno selezionati dalla redazione di X Factor, che contatterà i partecipanti per offrire loro la possibilità di esibirsi alle audizioni della prossima stagione.\r

\r

\"Siamo entusiasti di intraprendere questa nuova collaborazione con X Factor Italia, che ci permette di offrire un'esperienza ancora più ricca, unendo il fascino del mare con la passione per la musica\", commenta il vice president Southern Europe della divisione crociere del gruppo Msc, Leonardo Massa.\r

\r

La collaborazione vivrà anche sui canali social ufficiali di X Factor e Sky Italia, creando un racconto visivo che accompagnerà gli appassionati attraverso questa partnership. \"La crociera diventerà una vera e propria immersione nel mondo di X Factor, unendo il piacere di viaggiare a bordo delle nostre navi con la musica che tutti amano\", aggiunge Andrea Guanci, marketing director di Msc Crociere.","post_title":"Msc diventa partner di X Factor: sulla Lirica concerti con i concorrenti di #XF2024","post_date":"2024-12-06T13:22:06+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1733491326000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480576","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Crescono i viaggi per due e diminuiscono le crociere in famiglia. E' la fotografia congiunturale della domanda dei viaggi via mare per le prossime festività, scattata dall’Osservatorio Ticketcrociere. Chi parte ha in media 45 anni (contro i 39 di chi è partito la scorsa estate), viaggia appunto in coppia (57%), sceglie la cabina con balcone (51%) e predilige la vacanza di prossimità nel Mediterraneo (43%).\r

\r

«Le coppie hanno superato le famiglie, che si fermano al 35% dei crocieristi per questo Natale – afferma Nicola Lorusso, ceo di Taoticket, la società a cui fa riferimento Ticketcrociere –. Solo il 2% naviga invece in gruppo; un dato interessante riguarda infine i viaggiatori single, al 6%, in crescita grazie anche a una serie di programmi, attività e offerte dedicate ai solo traveller a bordo di gran parte delle navi».\r

\r

Oltre al Mediterraneo, registra volumi importanti il Medio Oriente (19%), in particolare con Dubai, ma non deludono neppure Abu Dhabi e Doha. Tengono i Caraibi con il 13% e si ritagliano il loro spazio i nuovi itinerari alle Canarie (6%) con voli charter dall’Italia. E ancora, un altro 6% di crocieristi sceglie il Sudamerica, mentre il 2% del campione salperà per uno dei giri del mondo organizzati dalle principali compagnie.\r

\r

Sale quest’anno il prezzo medio per passeggero a Natale e Capodanno: 1.952 euro; il +4% rispetto al 2023 secondo i rilievi dell’osservatorio. Sulla tariffa media incide anche la qualità della sistemazione a bordo: più della metà dei crocieristi (51%) ha scelto infatti la cabina con balcone e il 7% ha optato per il comfort ancora maggiore di una suite; il 27% ha poi preferito la cabina interna e il 15% guarderà il mare dall’oblò della sua cabina esterna. La percentuale di repeater si attesta al 29%. \r

\r

Se il costo medio dei viaggi è in aumento, non lo è però per chi prenota in anticipo. Confrontando le prenotazioni anticipate del 2023 per il 2024 e del 2024 per il 2025, emerge infatti che la tariffa media del biglietto crociera resta la stessa. Anzi, è inferiore di 4 euro: da 1.313 a 1.309. Segno che le compagnie di crociera spingono le vendite anticipate con tariffe promozionali. Anche alla luce di queste tendenze, quest’anno il 6% in più dei crocieristi ha prenotato in anticipo per il 2025. ","post_title":"Ticketcrociere: a Natale e Capodanno crescono le coppie che viaggiano per mare","post_date":"2024-12-06T12:36:02+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1733488562000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480570","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Giuseppe Pagliara è tra i 15 capitani d'impresa più innovativi e di successo dell’anno, secondo la classifica Forbes. Il ceo del gruppo Nicolaus - Valtur ha infatti ricevuto il premio per la categoria Travel nell’ambito dei Ceo Italian awards 2024. La scelta è stata motivata dall’essere riuscito, insieme al fratello Roberto, a trasformare nel breve arco temporale di 20 anni un piccolo to locale in un grande gruppo turistico organizzato, attualmente tra i primi tre tour operator italiani e capace anche di sviluppare un nuovo ramo d’azienda come la gestione di catene alberghiere con marchi proprietari.\r

\r

“Questo ambito riconoscimento arriva alla fine di un anno che ci ha visti portare a termine importanti operazioni su diversi fronti - sottolinea lo stesso Pagliara -. Mi preme menzionare la main sponsorship della squadra di basket brindisina, ora Valtur Brindisi; il coronamento del progetto Valtur Cervinia Cristallo Ski Resort con l’elevazione a 5 stelle dell’intero resort; e l’ufficializzazione dell’apertura del Valtur Gallipoli Beach Resort, prevista per l’estate 2025. Nell’esprimere la mia grande soddisfazione ci tengo molto a sottolineare che, come tutti i risultati del 2024, questo premio è frutto di un lavoro di squadra”.","post_title":"Giuseppe Pagliara tra i 15 capitani d'impresa dell’anno di Forbes Italia","post_date":"2024-12-06T12:06:53+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1733486813000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480565","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' approdata ieri al porto di Napoli la Polaris: la prima di quattro navi di nuova costruzione presso i cantieri Guangzhou Shipyard International, che daranno forte impulso al piano di rinnovamento della flotta Gnv. Partita il 30 ottobre dalla Cina, ha attraversato due oceani e percorso circa 14 mila miglia per giungere nel Mediterraneo, dove entrerà in servizio il prossimo 7 gennaio 2025 sulla tratta Genova – Palermo.\r

\r

\"Si tratta di un'importante novità anche in termini di sostenibilità - ha spiegato in occasione del Christmas Party Alessio Macrì, Italy & Albania sales manager di Gnv, che è stata tra l'altro premiata tra i best partner di Travel Quotidiano -. E' infatti dotata di tutte le predisposizioni per il cold ironing consentendo un importante abbattimento delle emissioni, nonché un miglioramento della qualità dell’aria e acustico a livello locale. Vanta, inoltre, sistemi di pulizia dei gas di scarico, riduzione catalitica selettiva e tecnologie di riciclaggio del calore\".\r

\r

La Polaris ha una stazza lorda di circa 46 mila tonnellate, è lunga 218 metri, larga 29,60 metri e può raggiungere una velocità massima di 25 nodi. È dotata di 239 cabine e ha una capacità di carico di 1.500 passeggeri e 3.100 metri lineari. \"Includerà tutte le tipologie di sistemazioni classiche delle nostre navi: cabine interne, esterne, suite e pet-friendly. Presto sarà disponibile sui nostri sistemi di prenotazione, tra cui il nuovissimo Gnv Booking operativo dallo scorso 1° di novembre: uno strumento avanzato che permette alle agenzie di gestire in autonomia le operazioni di acquisto, semplificando il lavoro e migliorando l’esperienza del cliente\".\r

\r

Le aspettative sono naturalmente alte, \"soprattutto per i numerosi repeater che utilizzano la nostra tratta Genova - Palermo - conclude Macrì -. Non vedranno l'ora di testare la nuova nave e di scoprire tutte le novità a bordo\".","post_title":"La Polaris è a Napoli: la nuova unità Gnv debutterà il 7 gennaio sulla Genova - Palermo","post_date":"2024-12-06T11:53:50+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1733486030000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480560","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Rotta sull'Arabia Saudita per Air France che nell'estate 2025 aprirà un nuovo collegamento dall'aeroporto di Parigi Charles de Gaulle verso Riyadh.\r

\r

La compagnia aerea ha sospeso il servizio nel gennaio 2019 e da allora il mercato saudita è rimasto assente dal network. Con l'aggiunta di questa rotta, tutte e tre le compagnie aeree del gruppo Air France-Klm - Air France, Klm e Transavia - serviranno il mercato saudita.\r

\r

Transavia France lancerà a breve i voli per Gedda da Parigi-Orly e Lione, mentre Klm opera già voli per Riyadh e Dammam da Amsterdam-Schiphol.\r

\r

Questa espansione è sostenuta dal Saudi Air Connectivity Program, un'iniziativa del governo saudita volta a stimolare il turismo aumentando la connettività aerea verso le destinazioni chiave. “L'Arabia Saudita sta rapidamente diventando una destinazione di livello mondiale e un gateway fondamentale - ha dichiarato Benjamin Smith, ceo di Air France-Klm, a margine del a margine del Saudi-French Investment Forum che si è svolto nella capitale saudita -. Siamo lieti di accompagnare il Regno in questo nuovo capitolo, sviluppando nuove rotte e rafforzando quelle esistenti”.\r

\r

In parallelo all'annuncio della nuova rotta Air France-Klm e Saudia hanno firmato un memorandum d'intesa per approfondire la loro partnership: in base all'accordo, le compagnie aeree intendono “espandere in modo significativo” gli accordi commerciali di codeshare e di interlinea esistenti tra Francia, Paesi Bassi e Arabia Saudita.","post_title":"Air France collegherà Parigi Cdg a Riyadh nell'estate 2025. Nuova intesa con Saudia","post_date":"2024-12-06T11:48:05+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1733485685000]}]}}