Aeroitalia operativa sulla nuova rotta da Olbia a Perugia fino al 10 settembre Aeroitalia ha debuttato ieri sulla rotta stagionale fra Olbia e Perugia, che sarà attiva fino al prossimo 10 settembre, con due frequenze settimanali, ogni giovedì e domenica. Il consueto “water cannon salute” ad accogliere l’aeromobile e i passeggeri in arrivo, alla presenza della stampa e di rappresentati dell’aeroporto e della compagnia. Riempimento di circa il 70% in partenza con i passeggeri che, dopo il taglio del nastro, si sono imbarcati per raggiungere la Sardegna in appena un’ora di volo. Una rotta già in passato operativa e più volte richiesta dal territorio, che permetterà di rafforzare i legami tra due aree straordinarie quali l’Umbria ed il nord della Sardegna. Per festeggiare questo nuovo collegamento – il sedicesimo operativo da/per l’aeroporto internazionale dell’Umbria – Aeroitalia ha lanciato una nuova offerta con numerosi biglietti in vendita da 39,99 euro a tratta, tasse incluse.

