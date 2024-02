Aeroitalia collegherà quest’estate Perugia a Lamezia, con due voli settimanali Aeroitalia collegherà Perugia a Lamezia per tutta l’estate e precisamente dal prossimo 2 giugno e fino al 15 settembre. I voli, già in vendita, sono operati con aeromobili Atr 72-600 in configurazione da 68 posti, due volte alla settimana, il giovedi e la domenica. La nuova rotta è «una mossa strategica per rafforzare la nostra rete di collegamenti durante la peak season – ha dichiarato Gaetano Intrieri, amministratore delegato del vettore – rispondendo così alla crescente domanda di viaggi fra l’ Umbria e la Calabria. Questo servizio non solo migliorerà la connettività tra le due regioni, ma contribuirà anche a stimolare il turismo e l’economia locale». Antonello Marcucci, presidente dell’aeroporto dell’Umbria ha aggiunto: «Il nuovo collegamento di Aeroitalia rappresenta un altro importante tassello per lo sviluppo del nostro netwrork e il soddisfacimento di una richiesta da tempo sentita dalla comunità locale. Questa nuova rotta rappresenta un’opportunità per favorire lo sviluppo economico, turistico e culturale della nostra regione, stimolando ulteriormente la connettività tra il cuore dell’Italia e le meraviglie della Calabria. Ci impegniamo a continuare nel percorso di incremento del traffico, fornendo servizi di alta qualità ai passeggeri e alle compagnie aeree che scelgono di operare presso il nostro scalo». Condividi

