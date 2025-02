Aeroitalia aggiunge Apple Pay e Google Pay alle modalità di pagamento Aeroitalia ha inserito Apple Pay e Google Pay tra i sistemi di pagamento per la prenotazione dei voli (per ora solo sul sito, a breve anche su app). Inoltre, è diventata attiva la funzione “Viaggiare in famiglia”: per ogni bambino prenotato potranno sedersi gratuitamente nelle file designate fino a due adulti, assicurando così che le famiglie possano viaggiare insieme. Ci sarà inoltre uno sconto del 10% sui biglietti per passeggeri con disabilità civile pari o superiore all’80%, agevolazione che si applica ai residenti in Sardegna e al passeggero accompagnatore. «Siamo alla ricerca di nuove soluzioni per migliorare l’esperienza dei nostri passeggeri – ha dichiarato il chief commercial officer di Aeroitalia, Massimo Di Perna -. L’adozione di queste funzionalità rappresenta un ulteriore passo verso un servizio più accessibile, efficiente e attento alle esigenze di tutti i clienti Aeroitalia. Vogliamo rendere il viaggio più semplice e inclusivo, offrendo soluzioni concrete per famiglie e persone con necessità specifiche». Condividi

