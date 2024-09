Aeroitalia a tutta Sicilia: in vendita i nuovi collegamenti dell’inverno

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 474505 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => "Alpitour ha avuto un andamento ulteriormente positivo nel periodo, confermando come il miglioramento di redditività registrato nello scorso esercizio possa essere considerato strutturale e il livello attuale di raccolta ordini è tale da consentire la previsione di un risultato estremamente positivo per tutto l’esercizio in corso". E' il commento contenuto nella semestrale dell'azionista di maggioranza del gruppo torinese. Il consiglio di amministrazione di Tamburi Investment Partners ha infatti approvato la relazione finanziaria a chiusura del secondo trimestre dell'anno lo scorso 30 giugno, avendo parole lusinghiere per il principale operatore turistico italiano. A fronte di tale evoluzione, Tip conferma anche il rallentamento delle attività legate alla possibile vendita di Alpitour, "data la bontà dei risultati in corso e il rafforzamento delle prospettive positive". Novità anche in merito ad Asset Italia, il veicolo tramite cui la società di Giovanni Tamburi controlla la stessa Alpitour e il produttore italiano di tessuti di alta gamma Limonta: "I soci di Asset Italia - si legge nella semestrale -, tra cui Tip, hanno deciso di prorogare di un anno l’originario termine della prospettata integrazione di Asset Italia in Tip, inizialmente previsto entro luglio 2024, al fine di definire la modalità tecnica più opportuna per dare esecuzione a un percorso alternativo a esito del quale i soci di Asset Italia divengano soci di singoli veicoli dedicati rispettivamente all’investimento in Alpitour e Limonta o, comunque, soci diretti o indiretti delle società target in cui Asset Italia ha investito". A livello generale, Tamburi Investment Partners ha chiuso il primo semestre del 2024 con un utile netto consolidato pro forma di oltre 34 milioni di euro, comprensivi di 21,6 milioni di plusvalenze, rispetto ai 64,7 milioni al 30 giugno 2023, che comprendevano 45,4 milioni di plusvalenze. Il patrimonio netto consolidato al 30 giugno 2024 è di circa 1,43 miliardi, in linea con gli 1,44 miliardi al 31 dicembre 2023. L'anno corrente "continua a essere strano e poco decifrabile - conclude il documento gettando uno sguardo verso il futuro -: l'economia, almeno nei paesi cosiddetti occidentali, continua a rallentare, mentre i mercati finanziari sono ai massimi. In effetti i 7 trilioni di dollari di aiuti pubblici erogati negli Stati Uniti, a seguito del periodo pandemico, continuano ad avere effetti fortemente distorsivi sulle Borse. E anche se il resto del mondo ha potuto beneficiare di contributi ben più limitati, l'effetto guida di Wall Street, sperimentato ormai da decenni, sta facendo sì che anche molti altri mercati, in particolare quelli europei, ne seguano i trend". [post_title] => Semestrale Tip: prosegue il momento positivo di Alpitour [post_date] => 2024-09-13T15:36:34+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1726241794000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 474489 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Martedì 17 settembre, dalle ore 16:00, presso la sede di dotcampus, si terrà l'evento "Roma 2025", organizzato in occasione di Rome Future Week, l'importante manifestazione su innovazione e futuro che prevede eventi diffusi in tutta la Capitale. L'evento sarà un'occasione unica per scoprire come la Città Eterna si stia preparando ad accogliere il Giubileo del 2025 e gli anni futuri, cogliendo le opportunità offerte da una visibilità globale senza precedenti. Questo evento intende esplorare le trasformazioni che stanno avvenendo e stanno rimodellando l’accoglienza turistica della Capitale, con un approccio integrato che unisca le varie realtà coinvolte. Il fulcro della discussione sarà su come Roma possa bilanciare la sua ricca eredità storica con le nuove esigenze del turismo contemporaneo, creando un modello di sviluppo che non solo valorizzi il patrimonio culturale e sociale, ma lo integri con le dinamiche attuali di innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e sociale, costruzione di un'offerta turistica competitiva, valorizzazione del tessuto imprenditoriale, offrendo una visione chiara di come Roma si stia preparando ad affrontare le sfide e le opportunità del prossimo decennio. Durante l'evento, Monica Lisi, project lead del portale, presenterà anche l'innovativo progetto del Gruppo Travel, Italiabsolutely, dedicato alla valorizzazione e alla promozione dell'Italia e delle sue destinazioni all'estero. Per registrarsi gratuitamente all'evento: https://bit.ly/roma_2025 "Roma 2025" Tutti i percorsi di accoglienza che stanno rimodellando la Capitale Quando: martedì 17 settembre Dove: dotcampus, Via Suessola, 5, Via Faleria, 21, 00183 Roma RM Quando: martedì 17 settembre Orario: 16:00-18.30 Segue aperitivo in terrazza Relatori: Enzo Carella - presidente FederTerziario Turismo Elham Firmani - founding partner Side Asset Management e co-founder dotcampus Marco Misischia, consigliere Convention Bureau Roma e Lazio, presidente Turismo e Commercio CNA Nazionale Edoardo Colombo, presidente Turismi.ai Ass. Italiana per l'Intelligenza Artificiale nel Turismo Claudio Dell'Accio, presidente Assidema (assocazione italiana destination manager) Barbara Antonucci - direttore Master del Turismo Roma Tre Belinda Bortolan, founder Bortolan, Carnevali & Partners Gabriele Gneri, managing director Hotels Doctors - La Consulenza Alberghiera Valeria Mangani, presidente Sustainable Fashion Innovation Society Claudiana Di Cesare, giornalista ed esperta di innovazione [post_title] => Rome Future Week: il 17 settembre l'evento sulle sfide del turismo a Roma [post_date] => 2024-09-13T15:04:26+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1726239866000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 474481 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Aeroitalia ha messo in vendita i nuovi collegamenti della stagione invernale da e per la Sicilia che, come anticipato dallo stesso ad della compagnia Gaetano Intrieri nei mesi scorsi, acquisisce un ruolo sempre più centrale all'interno dell'operativo della compagnia aerea. Nel dettaglio, da Catania i passeggeri potranno volare verso Bergamo, Olbia, Roma e Tunisi; da Comiso, le rotte saranno Bologna, Milano Bergamo, Cuneo, Firenze, Parma, Perugia e Roma; da Palermo sarà possibile raggiungere Milano Bergamo e Roma. Infine, da Trapani si volerà verso Cuneo e Parma. Con l’aggiunta di queste nuove destinazioni «Aeroitalia rende sempre più accessibili le bellezze della Sicilia e favorisce la mobilità tra l’isola, il continente e il Mediterraneo». [post_title] => Aeroitalia a tutta Sicilia: in vendita i nuovi collegamenti dell'inverno [post_date] => 2024-09-13T13:33:07+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1726234387000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 474455 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Blanca Pérez-Sauquillo López è la nuova direttrice dell’Ente Spagnolo del Turismo e Console aggiunto presso il Consolato Generale di Spagna a Milano. Come anticipato a luglio, la nuova direttrice prende in consegna la direzione dalle mani di Isabel Garaña Corces, che per ora torna a Turespaña. «Sono felice di essere a Milano – ha commentato la neodirettrice - e di affrontare una nuova tappa della mia vita professionale. Forte di un bagaglio di esperienze maturate negli anni, auspico di continuare a consolidare la posizione di leadership del turismo spagnolo nel mercato italiano». Blanca Pérez-Sauquillo López è tra i nuovi responsabili di Turespaña che dal 1° settembre dirigono nove delegazioni estere. Sono tutti funzionari esperti nel settore turistico chiamati, secondo i principali obiettivi di Turespaña, a incrementare la domanda internazionale di qualità in Spagna e a identificare e attrarre un turismo che contribuisca alla sostenibilità della destinazione. La road map generale stabilisce le seguenti linee strategiche: sostenibilità sociale intesa come miglioramento della coesione territoriale agendo sulla distribuzione dei flussi turistici, sostenibilità ambientale come attributo del marchio turistico Spagna e sostenibilità economica, cioè promozione dell'offerta di maggior valore aggiunto e attrazione di turisti con elevata spesa media. Laureata in giurisprudenza, Blanca Perez-Sauquillo vanta oltre 18 anni nel settore del turismo. Nel 2005 è entrata nella Segreteria di Stato del Turismo dove ha ricoperto incarichi di responsabilità: nell’area dei rapporti con l’Unione europea e della cooperaziome internazionale allo sviluppo. A Turespaña è stata Deputy cmo, viceconsigliere dell’Ente spagnolo del turismo a New York e nell’ultimo periodo ha partecipato come CMO allo sviluppo del piano di trasformazione digitale di Turespaña. E’ stata anche membro del Consiglio di Amministrazione di SEGITTUR (Società Statale per la Gestione dell'Innovazione e delle Tecnologie Turistiche). [post_title] => Spagna: in carica la nuova direttrice della sede milanese dell'Ente, Blanca Pérez-Sauquillo López [post_date] => 2024-09-13T12:47:24+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1726231644000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 474460 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il sindaco di Milano Sala mi è simpatico, ma delle volte non mi trovo d'accordo con lui. Prendiamo l'ultima dichiarazione. «Vogliamo fare in modo che i turisti non visitino solo il Duomo e il Castello, ma apprezzino le tante qualità e caratteristiche che i nostri quartieri hanno. Il primo grande obiettivo - ha affermato il sindaco di Milano - è portare il turismo anche fuori dal centro». Ora bisogna intenderci cosa significa "fuori centro". Se si tratta dei quartieri che costeggiano il centro, va anche bene; ma se l'idea è quella di portare i turisti in periferia allora il sindaco sbaglia. Le periferie di Milano (io sono uno dei tanti abitanti delle periferie) sono luoghi complicati e difficili. Naturalmente quando arriva lui o i suoi assessori si cerca di migliorare le cose, ma appena voltano l'angolo la situazione ritorna quella che è. Degrado, violenza, criminalità diffusa, decoro urbano inesistente. E potrei continuare per una decine di righe. Giro in anonimato Allora piccolo consiglio a Beppe Sala: si faccia qualche giro in totale anonimato la sera o la notte, come un cittadino qualsiasi verso via Padova, alla fine di Viale Monza, a Casoretto, Bovisasca, Comasina, Gratosoglio, Selvanesco, Quintosole, Quartiere Torretta. Ecco: poi ne parliamo. E diciamola tutta sarebbe ora che chi governa le città non si dimentichi delle sue propaggini (delle città s'indente) e non venga, come è successo ad un assessore di cui purtroppo non ricordo né il nome né la faccia, che è passato un paio di anni fa dalla mia zona, ha portato telecamere, ha detto questa zona sarà risanata ed è andata via. La zona non è stata risanata e lei è ancora via. Giuseppe Aloe [post_title] => Milano: Sala vuole far conoscere le periferie ai turisti. Ma è un errore [post_date] => 2024-09-13T12:02:09+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1726228929000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 474467 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Distese di foreste pluviali inesplorate, isole con spiagge intatte, città tra le più popolose al mondo e l’incredibile vitalità e gioia di vivere distintive dei suoi abitanti. Il Brasile è una terra sconfinata, un paradiso tropicale di ben 8 milioni e mezzo di chilometri quadrati, che offre un caleidoscopio di itinerari ed esperienze per ogni tipo di viaggiatore. Negli ultimi anni il Paese sudamericano ha fatto inoltre grandi passi in avanti in termini di urbanizzazione e sicurezza, diventando una meta sempre più ambita dagli italiani, anche grazie ai numerosi collegamenti aerei. Per districarsi in una matassa di territori così vasti e differenti, Evolution Travel ha perciò deciso di mettere da poco online un nuovo portale dedicato. «Il sito si fonda su tre capisaldi: personalizzazione, qualità dei servizi ed assistenza – spiega Luca Girardi, consulente di riferimento Brasile in Evolution Travel –. Per la mia esperienza nella creazione e sviluppo di portali dedicati al turismo, iniziata nel 2009, ho compreso l’importanza per un viaggiatore di potersi affidare completamente al proprio consulente, sia per quanto riguardo l’organizzazione di un viaggio ritagliato su misura (di gusti, desideri e budget), sia per avere la garanzia di un contatto locale che sappia rispondere in tempo reale, per risolvere eventuali problemi o dare informazioni. Il Brasile dista dall’Italia almeno 12 ore di volo e conta quattro differenti fusi orari: per questo abbiamo cercato e trovato degli autorevoli referenti italiani in loco, disponibili a supportare i nostri clienti per ogni esigenza. Nel nuovo portale sono quindi a disposizione diversi tour privati, per scoprire il Paese da tanti punti di vista". [post_title] => Evolution Travel lancia il portale dedicato al Brasile [post_date] => 2024-09-13T12:01:59+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1726228919000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 474445 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un'estate nel segno dell'espansione per Etihad Airways che riserva un'attenzione particolare al mercato Italia, dove vengono confermati l'aumento a due voli giornalieri da Milano e Roma verso Abu Dhabi. Saranno quindi 14 i voli settimanali dall'Italia: Milano beneficerà di questo aumento a partire da dicembre 2024, mentre Roma seguirà da febbraio 2025. I nuovi collegamenti giornalieri sono programmati per partenze e arrivi al mattino e alla sera, offrendo ai viaggiatori la flessibilità di scegliere l'orario più adatto alle loro esigenze. «Con il nostro ampliato programma estivo, rafforziamo la nostra presenza nel mercato italiano - commenta Arik De, chief revenue and commercial officer della compagnia aerea -. Siamo particolarmente lieti di poter offrire ora il doppio dei collegamenti da Milano e Roma. Questo sottolinea l'importanza del mercato italiano per Etihad Airways e il nostro impegno nell'offrire più opzioni e flessibilità ai nostri passeggeri. L'adattamento del nostro operativo con partenze alle 14:00 da Abu Dhabi permette ai nostri ospiti di avere orari di check-out comodi dai loro hotel, consentendo loro di sfruttare al massimo il soggiorno nella nostra bellissima città». [post_title] => Etihad Airways conferma il doppio giornaliero da Milano e Roma per Abu Dhabi [post_date] => 2024-09-13T11:24:26+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1726226666000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 474432 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => TraghettiGDS ha registrato un aumento del volume di prenotazioni soprattutto nei primi mesi dell'anno che ha trainato la stagione estiva, portando il canale a una crescita complessiva rispetto al 2023. «Questo trend – sottolinea Silvia Cioni GM di Prenotazioni 24 - dimostra che la clientela del canale agenziale predilige l'advance booking. Gli agenti di viaggio apprezzano sempre più la nostra piattaforma per la sua semplicità d'uso e per la trasparenza delle informazioni, aspetti che contribuiscono in modo significativo al nostro successo». Le destinazioni più richieste per il 2024 sono state, come sempre, la Sardegna, la Sicilia, l'Isola d'Elba, la Grecia, Capri e Ischia seguite dalle isole del Mediterraneo, come la Corsica e le Isole Baleari. Le tratte più popolari hanno coinvolto i collegamenti dai principali porti italiani come Genova, Livorno, e Napoli verso queste mete. «Anche le tratte per Eolie e Egadi hanno visto un incremento – conclude Cioni - specialmente durante i mesi di altissima stagione, grazie all'offerta di collegamenti più frequenti e convenienti. L’Albania invece non ha in raggiunto i livelli di richiesta dello scorso anno». [post_title] => TraghettiGDS, in aumento il volume di prenotazioni [post_date] => 2024-09-13T11:19:36+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1726226376000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 474431 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Tariffe in calo, almeno sino alla fine dell'anno, ma la flessione non sarà a doppia cifra, come previsto all'inizio dell'estate: è questa la stima di Michael O'Leary, ceo del gruppo Ryanair, espressa durante l'assemblea degli azionisti del vettore. «Pensiamo che sarà a una sola cifra» ha dichiarato il ceo ripreso da Rté News, aggiungendo che si prevede un calo tra il 5% e il 10% per il secondo trimestre (quindi tra luglio e settembre). «È ancora troppo presto per dirlo, perché molto dipende da quali saranno le prenotazioni successive, a fine settembre e inizio ottobre». In generale, O'Leary ha affermato che l'attività continua a crescere bene, con circa 200 milioni di passeggeri previsti per quest'anno. La grande sfida, ha rimarcato, è quella legata alle consegne dei nuovi velivoli: La low cost attende infatti «50 aeromobili entro aprile 2025, in tempo per l'estate, ma probabilmente saranno solo tra i 40 e i 45 (...). La sfida principale è se riusciranno a certificare il Max 800 in tempo per la nostra prima consegna nella primavera del 2027. Lo speriamo - ha affermato -. Se non arriveranno, la crescita della compagnia aerea sarà un po' più lenta». Per quanto riguarda il recente appello affinché gli aeroporti limitino a due il numero di bevande alcoliche vendute ai passeggeri, per far fronte ai crescenti livelli di comportamento indisciplinato sui voli operati da tutte le compagnie aeree, ha affermato che non si tratta di una proposta irragionevole. [post_title] => Ryanair, O'Leary: «Tariffe in calo, ma meno del previsto, tra il 5 e il 10%» [post_date] => 2024-09-13T10:45:04+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1726224304000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "aeroitalia a tutta sicilia in vendita i nuovi collegamenti dellinverno" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":113,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":4550,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"474505","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\"Alpitour ha avuto un andamento ulteriormente positivo nel periodo, confermando come il miglioramento di redditività registrato nello scorso esercizio possa essere considerato strutturale e il livello attuale di raccolta ordini è tale da consentire la previsione di un risultato estremamente positivo per tutto l’esercizio in corso\". E' il commento contenuto nella semestrale dell'azionista di maggioranza del gruppo torinese. Il consiglio di amministrazione di Tamburi Investment Partners ha infatti approvato la relazione finanziaria a chiusura del secondo trimestre dell'anno lo scorso 30 giugno, avendo parole lusinghiere per il principale operatore turistico italiano.\r

\r

A fronte di tale evoluzione, Tip conferma anche il rallentamento delle attività legate alla possibile vendita di Alpitour, \"data la bontà dei risultati in corso e il rafforzamento delle prospettive positive\". Novità anche in merito ad Asset Italia, il veicolo tramite cui la società di Giovanni Tamburi controlla la stessa Alpitour e il produttore italiano di tessuti di alta gamma Limonta: \"I soci di Asset Italia - si legge nella semestrale -, tra cui Tip, hanno deciso di prorogare di un anno l’originario termine della prospettata integrazione di Asset Italia in Tip, inizialmente previsto entro luglio 2024, al fine di definire la modalità tecnica più opportuna per dare esecuzione a un percorso alternativo a esito del quale i soci di Asset Italia divengano soci di singoli veicoli dedicati rispettivamente all’investimento in Alpitour e Limonta o, comunque, soci diretti o indiretti delle società target in cui Asset Italia ha investito\".\r

\r

A livello generale, Tamburi Investment Partners ha chiuso il primo semestre del 2024 con un utile netto consolidato pro forma di oltre 34 milioni di euro, comprensivi di 21,6 milioni di plusvalenze, rispetto ai 64,7 milioni al 30 giugno 2023, che comprendevano 45,4 milioni di plusvalenze. Il patrimonio netto consolidato al 30 giugno 2024 è di circa 1,43 miliardi, in linea con gli 1,44 miliardi al 31 dicembre 2023.\r

\r

L'anno corrente \"continua a essere strano e poco decifrabile - conclude il documento gettando uno sguardo verso il futuro -: l'economia, almeno nei paesi cosiddetti occidentali, continua a rallentare, mentre i mercati finanziari sono ai massimi. In effetti i 7 trilioni di dollari di aiuti pubblici erogati negli Stati Uniti, a seguito del periodo pandemico, continuano ad avere effetti fortemente distorsivi sulle Borse. E anche se il resto del mondo ha potuto beneficiare di contributi ben più limitati, l'effetto guida di Wall Street, sperimentato ormai da decenni, sta facendo sì che anche molti altri mercati, in particolare quelli europei, ne seguano i trend\".","post_title":"Semestrale Tip: prosegue il momento positivo di Alpitour","post_date":"2024-09-13T15:36:34+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1726241794000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"474489","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Martedì 17 settembre, dalle ore 16:00, presso la sede di dotcampus, si terrà l'evento \"Roma 2025\", organizzato in occasione di Rome Future Week, l'importante manifestazione su innovazione e futuro che prevede eventi diffusi in tutta la Capitale.\r

\r

L'evento sarà un'occasione unica per scoprire come la Città Eterna si stia preparando ad accogliere il Giubileo del 2025 e gli anni futuri, cogliendo le opportunità offerte da una visibilità globale senza precedenti.\r

\r

Questo evento intende esplorare le trasformazioni che stanno avvenendo e stanno rimodellando l’accoglienza turistica della Capitale, con un approccio integrato che unisca le varie realtà coinvolte.\r

\r

Il fulcro della discussione sarà su come Roma possa bilanciare la sua ricca eredità storica con le nuove esigenze del turismo contemporaneo, creando un modello di sviluppo che non solo valorizzi il patrimonio culturale e sociale, ma lo integri con le dinamiche attuali di innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e sociale, costruzione di un'offerta turistica competitiva, valorizzazione del tessuto imprenditoriale, offrendo una visione chiara di come Roma si stia preparando ad affrontare le sfide e le opportunità del prossimo decennio. Durante l'evento, Monica Lisi, project lead del portale, presenterà anche l'innovativo progetto del Gruppo Travel, Italiabsolutely, dedicato alla valorizzazione e alla promozione dell'Italia e delle sue destinazioni all'estero.\r

\r

Per registrarsi gratuitamente all'evento: https://bit.ly/roma_2025\r

\"Roma 2025\"\r

Tutti i percorsi di accoglienza che stanno rimodellando la Capitale\r

Quando: martedì 17 settembre\r

Dove: dotcampus, Via Suessola, 5, Via Faleria, 21, 00183 Roma RM\r

Quando: martedì 17 settembre\r

Orario: 16:00-18.30\r

Segue aperitivo in terrazza\r

\r

Relatori:\r

\r

Enzo Carella - presidente FederTerziario Turismo\r

Elham Firmani - founding partner Side Asset Management e co-founder dotcampus\r

Marco Misischia, consigliere Convention Bureau Roma e Lazio, presidente Turismo e Commercio CNA Nazionale\r

Edoardo Colombo, presidente Turismi.ai Ass. Italiana per l'Intelligenza Artificiale nel Turismo\r

Claudio Dell'Accio, presidente Assidema (assocazione italiana destination manager)\r

Barbara Antonucci - direttore Master del Turismo Roma Tre\r

Belinda Bortolan, founder Bortolan, Carnevali & Partners\r

Gabriele Gneri, managing director Hotels Doctors - La Consulenza Alberghiera\r

Valeria Mangani, presidente Sustainable Fashion Innovation Society\r

Claudiana Di Cesare, giornalista ed esperta di innovazione","post_title":"Rome Future Week: il 17 settembre l'evento sulle sfide del turismo a Roma","post_date":"2024-09-13T15:04:26+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1726239866000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"474481","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aeroitalia ha messo in vendita i nuovi collegamenti della stagione invernale da e per la Sicilia che, come anticipato dallo stesso ad della compagnia Gaetano Intrieri nei mesi scorsi, acquisisce un ruolo sempre più centrale all'interno dell'operativo della compagnia aerea.\r

\r

Nel dettaglio, da Catania i passeggeri potranno volare verso Bergamo, Olbia, Roma e Tunisi; da Comiso, le rotte saranno Bologna, Milano Bergamo, Cuneo, Firenze, Parma, Perugia e Roma; da Palermo sarà possibile raggiungere Milano Bergamo e Roma. Infine, da Trapani si volerà verso Cuneo e Parma.\r

\r

Con l’aggiunta di queste nuove destinazioni «Aeroitalia rende sempre più accessibili le bellezze della Sicilia e favorisce la mobilità tra l’isola, il continente e il Mediterraneo».","post_title":"Aeroitalia a tutta Sicilia: in vendita i nuovi collegamenti dell'inverno","post_date":"2024-09-13T13:33:07+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1726234387000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"474455","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Blanca Pérez-Sauquillo López è la nuova direttrice dell’Ente Spagnolo del Turismo e Console aggiunto presso il Consolato Generale di Spagna a Milano. Come anticipato a luglio, la nuova direttrice prende in consegna la direzione dalle mani di Isabel Garaña Corces, che per ora torna a Turespaña.\r

\r

«Sono felice di essere a Milano – ha commentato la neodirettrice - e di affrontare una nuova tappa della mia vita professionale. Forte di un bagaglio di esperienze maturate negli anni, auspico di continuare a consolidare la posizione di leadership del turismo spagnolo nel mercato italiano».\r

\r

Blanca Pérez-Sauquillo López è tra i nuovi responsabili di Turespaña che dal 1° settembre dirigono nove delegazioni estere. Sono tutti funzionari esperti nel settore turistico chiamati, secondo i principali obiettivi di Turespaña, a incrementare la domanda internazionale di qualità in Spagna e a identificare e attrarre un turismo che contribuisca alla sostenibilità della destinazione.\r

\r

La road map generale stabilisce le seguenti linee strategiche: sostenibilità sociale intesa come miglioramento della coesione territoriale agendo sulla distribuzione dei flussi turistici, sostenibilità ambientale come attributo del marchio turistico Spagna e sostenibilità economica, cioè promozione dell'offerta di maggior valore aggiunto e attrazione di turisti con elevata spesa media.\r

\r

Laureata in giurisprudenza, Blanca Perez-Sauquillo vanta oltre 18 anni nel settore del turismo. Nel 2005 è entrata nella Segreteria di Stato del Turismo dove ha ricoperto incarichi di responsabilità: nell’area dei rapporti con l’Unione europea e della cooperaziome internazionale allo sviluppo. A Turespaña è stata Deputy cmo, viceconsigliere dell’Ente spagnolo del turismo a New York e nell’ultimo periodo ha partecipato come CMO allo sviluppo del piano di trasformazione digitale di Turespaña. E’ stata anche membro del Consiglio di Amministrazione di SEGITTUR (Società Statale per la Gestione dell'Innovazione e delle Tecnologie Turistiche).","post_title":"Spagna: in carica la nuova direttrice della sede milanese dell'Ente, Blanca Pérez-Sauquillo López","post_date":"2024-09-13T12:47:24+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1726231644000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"474460","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il sindaco di Milano Sala mi è simpatico, ma delle volte non mi trovo d'accordo con lui. Prendiamo l'ultima dichiarazione. «Vogliamo fare in modo che i turisti non visitino solo il Duomo e il Castello, ma apprezzino le tante qualità e caratteristiche che i nostri quartieri hanno. Il primo grande obiettivo - ha affermato il sindaco di Milano - è portare il turismo anche fuori dal centro».\r

\r

Ora bisogna intenderci cosa significa \"fuori centro\". Se si tratta dei quartieri che costeggiano il centro, va anche bene; ma se l'idea è quella di portare i turisti in periferia allora il sindaco sbaglia. Le periferie di Milano (io sono uno dei tanti abitanti delle periferie) sono luoghi complicati e difficili. Naturalmente quando arriva lui o i suoi assessori si cerca di migliorare le cose, ma appena voltano l'angolo la situazione ritorna quella che è. Degrado, violenza, criminalità diffusa, decoro urbano inesistente. E potrei continuare per una decine di righe. \r

Giro in anonimato\r

Allora piccolo consiglio a Beppe Sala: si faccia qualche giro in totale anonimato la sera o la notte, come un cittadino qualsiasi verso via Padova, alla fine di Viale Monza, a Casoretto, Bovisasca, Comasina, Gratosoglio, Selvanesco, Quintosole, Quartiere Torretta. Ecco: poi ne parliamo. E diciamola tutta sarebbe ora che chi governa le città non si dimentichi delle sue propaggini (delle città s'indente) e non venga, come è successo ad un assessore di cui purtroppo non ricordo né il nome né la faccia, che è passato un paio di anni fa dalla mia zona, ha portato telecamere, ha detto questa zona sarà risanata ed è andata via. La zona non è stata risanata e lei è ancora via.\r

\r

Giuseppe Aloe","post_title":"Milano: Sala vuole far conoscere le periferie ai turisti. Ma è un errore","post_date":"2024-09-13T12:02:09+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1726228929000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"474467","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Distese di foreste pluviali inesplorate, isole con spiagge intatte, città tra le più popolose al mondo e l’incredibile vitalità e gioia di vivere distintive dei suoi abitanti. Il Brasile è una terra sconfinata, un paradiso tropicale di ben 8 milioni e mezzo di chilometri quadrati, che offre un caleidoscopio di itinerari ed esperienze per ogni tipo di viaggiatore. Negli ultimi anni il Paese sudamericano ha fatto inoltre grandi passi in avanti in termini di urbanizzazione e sicurezza, diventando una meta sempre più ambita dagli italiani, anche grazie ai numerosi collegamenti aerei. Per districarsi in una matassa di territori così vasti e differenti, Evolution Travel ha perciò deciso di mettere da poco online un nuovo portale dedicato.\r

\r

«Il sito si fonda su tre capisaldi: personalizzazione, qualità dei servizi ed assistenza – spiega Luca Girardi, consulente di riferimento Brasile in Evolution Travel –. Per la mia esperienza nella creazione e sviluppo di portali dedicati al turismo, iniziata nel 2009, ho compreso l’importanza per un viaggiatore di potersi affidare completamente al proprio consulente, sia per quanto riguardo l’organizzazione di un viaggio ritagliato su misura (di gusti, desideri e budget), sia per avere la garanzia di un contatto locale che sappia rispondere in tempo reale, per risolvere eventuali problemi o dare informazioni. Il Brasile dista dall’Italia almeno 12 ore di volo e conta quattro differenti fusi orari: per questo abbiamo cercato e trovato degli autorevoli referenti italiani in loco, disponibili a supportare i nostri clienti per ogni esigenza. Nel nuovo portale sono quindi a disposizione diversi tour privati, per scoprire il Paese da tanti punti di vista\".","post_title":"Evolution Travel lancia il portale dedicato al Brasile","post_date":"2024-09-13T12:01:59+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1726228919000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"474445","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un'estate nel segno dell'espansione per Etihad Airways che riserva un'attenzione particolare al mercato Italia, dove vengono confermati l'aumento a due voli giornalieri da Milano e Roma verso Abu Dhabi.\r

Saranno quindi 14 i voli settimanali dall'Italia: Milano beneficerà di questo aumento a partire da dicembre 2024, mentre Roma seguirà da febbraio 2025.\r

I nuovi collegamenti giornalieri sono programmati per partenze e arrivi al mattino e alla sera, offrendo ai viaggiatori la flessibilità di scegliere l'orario più adatto alle loro esigenze.\r

«Con il nostro ampliato programma estivo, rafforziamo la nostra presenza nel mercato italiano - commenta Arik De, chief revenue and commercial officer della compagnia aerea -. Siamo particolarmente lieti di poter offrire ora il doppio dei collegamenti da Milano e Roma. Questo sottolinea l'importanza del mercato italiano per Etihad Airways e il nostro impegno nell'offrire più opzioni e flessibilità ai nostri passeggeri. L'adattamento del nostro operativo con partenze alle 14:00 da Abu Dhabi permette ai nostri ospiti di avere orari di check-out comodi dai loro hotel, consentendo loro di sfruttare al massimo il soggiorno nella nostra bellissima città».","post_title":"Etihad Airways conferma il doppio giornaliero da Milano e Roma per Abu Dhabi","post_date":"2024-09-13T11:24:26+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1726226666000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"474432","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"TraghettiGDS ha registrato un aumento del volume di prenotazioni soprattutto nei primi mesi dell'anno che ha trainato la stagione estiva, portando il canale a una crescita complessiva rispetto al 2023.\r

\r

«Questo trend – sottolinea Silvia Cioni GM di Prenotazioni 24 - dimostra che la clientela del canale agenziale predilige l'advance booking. Gli agenti di viaggio apprezzano sempre più la nostra piattaforma per la sua semplicità d'uso e per la trasparenza delle informazioni, aspetti che contribuiscono in modo significativo al nostro successo».\r

\r

Le destinazioni più richieste per il 2024 sono state, come sempre, la Sardegna, la Sicilia, l'Isola d'Elba, la Grecia, Capri e Ischia seguite dalle isole del Mediterraneo, come la Corsica e le Isole Baleari. Le tratte più popolari hanno coinvolto i collegamenti dai principali porti italiani come Genova, Livorno, e Napoli verso queste mete.\r

\r

«Anche le tratte per Eolie e Egadi hanno visto un incremento – conclude Cioni - specialmente durante i mesi di altissima stagione, grazie all'offerta di collegamenti più frequenti e convenienti. L’Albania invece non ha in raggiunto i livelli di richiesta dello scorso anno».\r

\r

","post_title":"TraghettiGDS, in aumento il volume di prenotazioni","post_date":"2024-09-13T11:19:36+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1726226376000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"474431","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tariffe in calo, almeno sino alla fine dell'anno, ma la flessione non sarà a doppia cifra, come previsto all'inizio dell'estate: è questa la stima di Michael O'Leary, ceo del gruppo Ryanair, espressa durante l'assemblea degli azionisti del vettore. \r

\r

«Pensiamo che sarà a una sola cifra» ha dichiarato il ceo ripreso da Rté News, aggiungendo che si prevede un calo tra il 5% e il 10% per il secondo trimestre (quindi tra luglio e settembre). «È ancora troppo presto per dirlo, perché molto dipende da quali saranno le prenotazioni successive, a fine settembre e inizio ottobre».\r

\r

In generale, O'Leary ha affermato che l'attività continua a crescere bene, con circa 200 milioni di passeggeri previsti per quest'anno. La grande sfida, ha rimarcato, è quella legata alle consegne dei nuovi velivoli: La low cost attende infatti «50 aeromobili entro aprile 2025, in tempo per l'estate, ma probabilmente saranno solo tra i 40 e i 45 (...). La sfida principale è se riusciranno a certificare il Max 800 in tempo per la nostra prima consegna nella primavera del 2027. Lo speriamo - ha affermato -. Se non arriveranno, la crescita della compagnia aerea sarà un po' più lenta».\r

\r

Per quanto riguarda il recente appello affinché gli aeroporti limitino a due il numero di bevande alcoliche vendute ai passeggeri, per far fronte ai crescenti livelli di comportamento indisciplinato sui voli operati da tutte le compagnie aeree, ha affermato che non si tratta di una proposta irragionevole.","post_title":"Ryanair, O'Leary: «Tariffe in calo, ma meno del previsto, tra il 5 e il 10%»","post_date":"2024-09-13T10:45:04+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1726224304000]}]}}