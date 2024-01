Aeroitalia a muso duro contro la Regione Marche. Lo sfogo di Intrieri E’ scontro netto fra Aeroitalia e la Regione Marche, con le accuse da parte del vettore sui mancati adempimenti da parte dell’Atim (Agenzia per il Turismo e l’Internazionalizzazione) della Regione. Gaetano Intrieri, amministratore delegato di Aeroitalia (nella foto), lamenta l’inadempienza dell’agenzia a quanto previsto dall’accordo che prevedeva lo stanziamento di contributi per 750.000 euro nell’arco di un anno: risorse destinate ad affiancare quelle del bando per i voli di continuità territoriale tra l’aeroporto di Ancona Falconara e le città di Roma, Milano e Napoli, vinto da Aeroitalia. Il mancato pagamento della prima tranche ha portato, lo scorso ottobre, all’annuncio della cancellazione dei voli internazionali operati dalla compagnia su Ancona e del termine della continuità territoriale a ottobre 2024, alla fine del bando. Già partite le azioni legali contro l’Atim, “sia per il pagamento delle fatture, sia per i danni quantificati in 25 milioni di euro, causati da un’operazione per la quale abbiamo speso 150mila euro – ha dichiarato Intrieri, ripreso dall’Ansa -.Per noi il solo bando per la continuità territoriale non era efficace per fare fronte ai costi fissi di due macchine basate ad Ancona, previste dal bando stesso. Avevamo bisogno di aumentare il numero di ore volate e di destinazioni per abbassare i costi”. Ecco quindi l’intesa che affiancava bando, voli internazionali e un “un contratto di sponsorizzazione tra Aeroitalia e Atim che prevedeva una serie di azioni da noi realizzate, come il logo Let’s Marche su uno dei nostri Atr 72, per importo iniziale di 750.000 euro”. Contratto “non rispettato da Atim e non sappiamo il perché“. Ora saranno i giudici a decidere sull’inadempienza “di chi doveva pagare e non ha pagato. E ha distrutto un’operazione che per come l’avevamo pensata io e il presidente dell’aeroporto di Ancona Alexander D’Orsogna era molto diversa”. La compagnia sta andando forte in Sicilia e Sardegna e si prepara a sbarcare a Perugia, “dove la Regione Umbria si sta comportando con noi in modo molto diverso dalle Marche”. Condividi

E' questa la fotografia del mercato open-air scattata dal progetto del gruppo Titanka!, CampingVillage.Marketing, sulla base dei dati delle centinaia di migliaia di richieste che i turisti hanno rivolto alle strutture tramite il proprio network di portali nel 2023. L'anno scorso le vacanze con durata maggiore sono state in particolare quelle di luglio, con una media di 9,2 notti contro le 6,8 di agosto. Una tendenza che si discosta molto da quello del 2022, quando la durata dei soggiorni medi per i due mesi clou dell’estate era identica (nove notti). Probabilmente l’aumento dei listini che molti camping hanno applicato nell’anno appena trascorso ha influito su questo scenario.\r

\r

I turisti, inoltre, si muovono sempre con maggiore anticipo nella prenotazione della propria vacanza. La booking window media è passata dai 69 giorni del 2022 ai 72 del 2023. Nel dettaglio, richieste per giugno sono arrivate con ben 64 giorni di anticipo in media. Ciò significa che le strutture a marzo devono essere già pronte per affrontare la nuova stagione e accogliere tutte le richieste degli ospiti. Infine, il numero di componenti del nucleo familiare è in crescita. La media di persone per richiesta è infatti arrivata a 3,65: un trend in crescita dato dall’aumento del numero di bambini per nucleo familiare in vacanza.","post_title":"Titanka!: durata media del soggiorno in diminuzione ma richieste in aumento nell'open air","post_date":"2024-01-05T14:28:56+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1704464936000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458915","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' scontro netto fra Aeroitalia e la Regione Marche, con le accuse da parte del vettore sui mancati adempimenti da parte dell'Atim (Agenzia per il Turismo e l'Internazionalizzazione) della Regione.\r

\r

Gaetano Intrieri, amministratore delegato di Aeroitalia (nella foto), lamenta l'inadempienza dell'agenzia a quanto previsto dall'accordo che prevedeva lo stanziamento di contributi per 750.000 euro nell'arco di un anno: risorse destinate ad affiancare quelle del bando per i voli di continuità territoriale tra l'aeroporto di Ancona Falconara e le città di Roma, Milano e Napoli, vinto da Aeroitalia.\r

\r

Il mancato pagamento della prima tranche ha portato, lo scorso ottobre, all'annuncio della cancellazione dei voli internazionali operati dalla compagnia su Ancona e del termine della continuità territoriale a ottobre 2024, alla fine del bando.\r

\r

Già partite le azioni legali contro l'Atim, \"sia per il pagamento delle fatture, sia per i danni quantificati in 25 milioni di euro, causati da un'operazione per la quale abbiamo speso 150mila euro - ha dichiarato Intrieri, ripreso dall'Ansa -.Per noi il solo bando per la continuità territoriale non era efficace per fare fronte ai costi fissi di due macchine basate ad Ancona, previste dal bando stesso. Avevamo bisogno di aumentare il numero di ore volate e di destinazioni per abbassare i costi\".\r

\r

Ecco quindi l'intesa che affiancava bando, voli internazionali e un \"un contratto di sponsorizzazione tra Aeroitalia e Atim che prevedeva una serie di azioni da noi realizzate, come il logo Let's Marche su uno dei nostri Atr 72, per importo iniziale di 750.000 euro\". Contratto \"non rispettato da Atim e non sappiamo il perché\".\r

\r

Ora saranno i giudici a decidere sull'inadempienza \"di chi doveva pagare e non ha pagato. E ha distrutto un'operazione che per come l'avevamo pensata io e il presidente dell'aeroporto di Ancona Alexander D'Orsogna era molto diversa\".\r

\r

La compagnia sta andando forte in Sicilia e Sardegna e si prepara a sbarcare a Perugia, \"dove la Regione Umbria si sta comportando con noi in modo molto diverso dalle Marche\".","post_title":"Aeroitalia a muso duro contro la Regione Marche. Lo sfogo di Intrieri","post_date":"2024-01-05T12:40:27+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1704458427000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458854","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aeroitalia punta i riflettori sull'aeroporto di Milano Bergamo dove aprirà una nuova rotta per Londra e precisamente sull'aeroporto di Southend. Il collegamento (già in vendita) sarà attivo dal prossimo 25 marzo tutti i giorni, tranne il sabato e operato con Boeing 737-800 configurati con 189 posti.\r

\r

La decisione strategica di operare sull’aeroporto di Londra Southend è stata presa anche in virtù degli ottimi collegamenti che uniscono lo scalo aeroportuale al centro di Londra, raggiungibile in treno in soli 52 minuti; grazie anche alla stazione ferroviaria ubicata di fronte al terminal dell’aeroporto, che favorisce un’agevole e veloce fruizione della connessione con la città.\r

\r

«Questa iniziativa è il risultato di un duro lavoro, dedizione e impegno da parte di tutto il team di Aeroitalia - ha dichiarato Gaetano Intrieri, amministratore delegato di Aeroitalia -. Siamo determinati a continuare a migliorare e ad ampliare le nostre operazioni per offrirvi sempre servizi di alta qualità. Siamo fiduciosi che questa nuova rotta diventerà un ponte tra culture, connettendo le nostre bellissime città italiane con la vibrante energia di Londra».\r

\r

Giacomo Cattaneo, direttore commerciale aviation Sacbo - società di gestione dell'aeroporto di Milano Bergamo, ha aggiunto: «Salutiamo il 2024 con la prima buona notizia: l’annuncio della nuova rotta operata da Aeroitalia che inizierà a volare da Milano Bergamo a Londra Southend in coincidenza con l’entrata in vigore della stagione estiva 2024. Il network del nostro aeroporto si rafforza con una destinazione che permette sia di servire la regione dell’Essex, sia la capitale britannica grazie al collegamento ferroviario con due linee che raggiungono rapidamente e frequentemente il centro della City. Apprezziamo la scelta di Aeroitalia, perché consente di offrire all’utenza dell’aeroporto di Milano Bergamo una ulteriore opportunità di raggiungere Londra e l’area che la circonda”.","post_title":"Aeroitalia rilancia da Milano Bergamo con un nuovo volo per Londra Southend","post_date":"2024-01-04T11:46:41+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1704368801000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458819","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'aeroporto di Amsterdam Schiphol aumenterà la capacità durante la stagione estiva 2024, dopo che il governo olandese ha abbandonato i piani di riduzione dei voli sullo scalo a fronte delle proteste delle compagnie aeree e dell'Ue.\r

\r

Per quest'anno sullo scalo olandese sono quindi previsti 483.000 voli, di cui 293.000 durante l'estate - tra il 31 marzo e il 6 ottobre - con un aumento di 13.000 voli rispetto al dato precedente.\r

\r

Schiphol ha dovuto ristabilire il numero dei voli per il 2024 dopo che il governo olandese ha accantonato il piano che avrebbe portato ad una riduzione dei voli a 440.000 all'anno nel tentativo di fronteggiare le problematiche ambientali e acustiche; iniziativa che sarebbe andata contro le regole comunitarie dell'Ue.\r

\r

L'aumento complessivo per il 2024 segna un notevole incremento del numero di voli rispetto al 2023, che secondo Schiphol dovrebbe fermarsi a quota 433.000 voli. Ora, spetterà ad un coordinatore indipendente degli slot discutere con le compagnie aeree su come ridurre il traffico nelle ore di punta.","post_title":"Schiphol aumenta la capacità per il 2024, dopo la retromarcia sul tetto massimo dei voli","post_date":"2024-01-04T09:30:00+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1704360600000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458803","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dormire con il cielo in una stanza, sotto una volta stellata, anche quando fuori è inverno, è un’esperienza unica. Fra i monti, come in campagna, in riva al lago, come in collina, il camping di lusso fa crollare le pareti dei cliché.\r

\r

Immersi nell’incanto dei monti Pallidi, il giorno si trascorre ciaspolando o sciando a zonzo per le Dolomiti, ma di sera comodamente sdraiati nei raffinati spazi degli Skyview Chalets, futuristici glass cube, con soffitto a tutto panorama. I rifugi sono un compendio di relax e comfort: zona notte e ampio soggiorno sono corredati da un corner con doccia emozionale. Negli chalet deluxe, non mancano sauna a raggi infrarossi e vasca idromassaggio.\r

\r

In Alto Adige, al rifugio Bellavista di Senales si può dormire in un vero igloo, costruito con pazienza grazie a piccoli blocchi di neve e al contempo riscaldarsi fra i bollori di una sauna profumata al cirmolo. Per un incantesimo così speciale serve una notte magica, in cui partire con la funivia di Maso Corto, fino a sfiorare i 3 mila metri. Una bevanda calda, un sacco a pelo, di quelli usati nelle spedizioni artiche, anche in quota, la notte è piccola e per nulla gelida.\r

\r

Nel bosco dello yurte Soul Shelter di Gassino Torinese che, anche d’inverno, offre una pausa dalla modernità ingarbugliata con un soggiorno in due yurte, la Om e la Shanti, ricavate in materiali naturali, dal legno al feltro, ci si illumina con lampade a basso consumo; ci si riscalda al crepitio del legno, a caccia di una ritrovata centralità spirituale, senza rinunciare alla doccia jacuzzi.\r

\r

I lodge dei Laghi Nabi punteggiano il Litorale Domizio nella prima oasi naturale della Campania, uno dei lake district più suggestivi d’Italia, che racconta anche la storia di una sfida vinta. Fra l’impagabile libertà di un campeggio di lusso e i comfort di un hotel strutturato, come il Plana Resort & Spa, una notte al Nabi Resort & Glamping significa addormentarsi cullati da tende galleggianti o a bordo lago, oppure in esclusivi lodge sospesi sull’acqua, con tanto di vasca idromassaggio sotto le stelle. E la mattina la colazione gourmet è servita a domicilio in tenda con tutto il gusto delle specialità campane.\r

\r

In Slovenia a 5 chilometri da Maribor, c’è Pohorje, un bosco di fiaba dove ci sono tutti gli ingredienti per tornare bambini. Dalla neve, al cioccolato, alla casa sull’albero, il Chocolate Village by the River è un resort glamour che mette d’accordo grandi e piccini. Si soggiorna in riva a un piccolo lago, in abitazioni ricavate sugli alberi. E non è tutto: perché qui tutto è a base di cioccolato, dalla colazione, ai laboratori, alle degustazioni dove imparare l’arte di una delle storiche fabbriche del goloso oro nero.","post_title":"Glamping: da nord a sud, fino alla Slovenia, luoghi originali dove dormire","post_date":"2024-01-04T09:29:33+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1704360573000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458831","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' bufera nei cieli di Ancona dove Aeroitalia, dopo aver cancellato le rotte verso Bucarest e Vienna, si appresta a sospendere anche i voli per Barcellona, dal 19 gennaio al 29 marzo.\r

\r

Nei giorni scorsi a Roma si era tenuto l'incontro tra la compagnia, il ministero dei trasporti, Enac e Regione: sul tavolo la questione dei voli di continuità per Roma, Milano e Napoli, che sono tuttavia confermati per un anno.\r

\r

A fine 2023 la compagnia aveva infatti mosso accuse alla Regione Marche e all’Atim (Agenzia per il turismo e l’internazionalizzazione delle Marche), annunciando un’imminente causa milionaria. Come riferito da Il Resto del Carlino, l’ad della compagnia, Gaetano Intrieri, ha accusato l’Atim di \"non aver rispettato il contratto da 750.000 euro per la promozione dei voli\", ha minacciato di andarsene dallo scalo di Ancona in anticipo, prima dello stop imposto dell’Enac (promotore del bando per la continuità territoriale) e ha giudicato \"insostenibile\" l’operazione, che comunque verrà garantita fino a ottobre 2024.\r

\r

Intrieri ha dichiarato di aver \"dato mandato ai nostri legali di iniziare la causa contro l’Agenzia per il turismo: chiederemo 25 milioni di euro di danni\". ","post_title":"Caos nei cieli di Ancona: saltano i voli per Barcellona di Aeroitalia","post_date":"2024-01-04T09:27:28+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1704360448000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458818","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Con una crescita complessiva di fatturato del 328,64% tra 2019 e 2022, il The Sense Experience resort di Follonica conquista il gradino più basso del podio della classifica annuale delle aziende top 500 per performance economica triennale stilata dal Sole 24 Ore in collaborazione con Statista. Il riconoscimento, parte del concorso Leader della crescita 2024, valuta il progresso finanziario delle aziende italiane nel corso di tre anni. La classifica si basa su una seria di criteri ad hoc, tra cui un fatturato minimo di 100 mila euro nel 2019 e almeno 1,5 milioni di euro nel 2022. L'azienda deve dimostrare indipendenza, sede legale in Italia e una crescita prevalentemente organica dei ricavi durante il triennio considerato.\r

\r

\"Essere riconosciuti come uno dei leader della crescita in Italia è un grande onore e un risultato che conferma il nostro impegno nell'eccellenza aziendale e nell'offerta di esperienze di qualità ai nostri clienti - sottolinea Federico Ficcanterri, socio insieme al cugino Riccardo della Golfo di Sogni srl, la società che gestisce la struttura -. Questo risultato è il frutto del duro lavoro del nostro team e della costante dedizione nel portare avanti la nostra visione\".","post_title":"Il The Sense Experience di Follonica terza aziende italiana a maggior crescita nel triennio 2019-2022","post_date":"2024-01-03T12:45:07+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1704285907000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458725","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Riviera del Conero si trova nella splendida regione Marche; è quel tratto di costa adriatica che ha il suo inizio dal porto della città di Ancona e arriva fino al porto di Numana; il territorio fa parte del Parco Regionale del Conero e deve il suo nome all’omonimo monte.\r

\r

La Riviera del Conero è una meta turistica estiva particolarmente nota, ma ha tantissimo da offrire anche nella stagione invernale, quando il turismo di massa rallenta la sua corsa. È infatti possibile godersi molti luoghi in totale tranquillità e anche senza alcun problema nel trovare parcheggio. Venire qui in inverno può rivelarsi davvero una piacevole esperienza.\r

\r

Il primo consiglio che ci sentiamo di darvi è di prenotare il vostro soggiorno nello splendido Natural Village Resort, a Porto Potenza Picena, nota località turistica marchigiana in provincia di Macerata, ubicata tra Porto Recanati e Civitanova Marche; visitate il sito per maggiori informazioni sulle varie proposte e promozioni; di seguito invece qualche indicazione per il vostro soggiorno marchigiano.\r

Tre idee per il vostro soggiorno nelle Marche: Numana, Sirolo e Loreto\r

Partendo da Porto Potenza Picena è possibile raggiungere in breve tempo diverse località davvero interessanti. Sarà un modo per scoprire qualcosa in più sulle Marche, uno dei gioielli della nostra penisola.\r

\r

Un primo suggerimento è quello di recarsi a Numana, incantevole e tranquilla località dal cui belvedere è possibile ammirare lo splendido panorama della Riviera del Conero.\r

\r

Sono diverse le cose da fare e da ammirare in questa cittadina; sicuramente vale la pena di fare una passeggiata lungo “La Costarella”, la via più tipica e caratteristica di Numana che funge da collegamento fra la parte bassa e quella alta. Oggi è di fatto una lunga scalinata, ma in passato era una via senza pavimentazione che i pescatori percorrevano per raggiungere il porto. Molto interessante è anche l’Antiquarium statale nel quale sono esposti i corredi delle tombe greco-romane e picene e altri reperti antichi; se amate la storia non dovete perdervi questa visita. Altri monumenti da vedere sono il Santuario del Crocifisso, il Palazzo dei Vescovi nonché l’arco (detto “La Torre”) e l’acquedotto, entrambi risalenti alla dominazione dei romani.\r

\r

A pochi chilometri da Numana si trova un’altra pittoresca località: Sirolo; alcuni la definiscono “la perla dell’Adriatico”. In effetti è un borgo molto piacevole da visitare e peraltro registra una delle presenze umane più antiche della Regione, databili a circa 100.000 fa. A Sirolo, fra le altre cose, è visitabile la più grande necropoli picena delle Marche, risalente al VI sec. a.C. Altre cose da vedere sono la Badia di San Pietro al Conero, il Teatro alle Cave, la Chiesa di San Nicola di Bari ecc. Da non perdere il panorama che si può ammirare dalla piazza centrale del paese.\r

\r

Una gita sicuramente interessante è quella nella cittadina di Loreto; sono sufficienti 20 minuti d’auto per raggiungerla da Porta Potenza Picena. Loreto è una meta di fama internazionale poiché qui si trova la Basilica della Santa Casa, considerato unanimemente uno dei luoghi principali della venerazione della Vergine Maria, tant’è che risulta essere uno dei santuari mariani cattolici più visitati in assoluto. Oltre alla basilica, da non perdere vi sono la cinta e i bastioni che circondano il centro storico.","post_title":"Nelle Marche in inverno? Scoprite la Riviera del Conero","post_date":"2024-01-02T13:44:47+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio","informazione-pr"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio","Informazione PR"],"post_tag":["ancona-marche","civitanova-marche","macerata","natural-village-resort","natural-village-resort-marche","natural-village-resort-porto-potenza-picena","numana-marche","porto-recanati","riviera-del-conero","riviera-del-conero-marche","riviera-marche","soggiorni-nelle-marche","turismo-marche","vacanze-a-loreto-marche","vacanze-a-numana","vacanze-a-sirolo","vacanze-nelle-marche"],"post_tag_name":["ancona marche","civitanova marche","macerata","Natural Village Resort","natural village resort marche","Natural Village Resort Porto Potenza Picena","numana marche","porto recanati","Riviera del Conero","Riviera del Conero marche","riviera marche","soggiorni nelle marche","turismo marche","vacanze a loreto marche","vacanze a numana","vacanze a sirolo","vacanze nelle marche"]},"sort":[1704203087000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458653","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Museo del Turismo, iniziativa senza scopo di lucro che oggi coinvolge cento aziende e istituzioni in tutto il mondo con 400 collaboratori, è in continua crescita con l'apertura di 21 nuove sale nel mondo. L'obiettivo del Museo più grande del mondo è di recuperare la memoria storica del settore turistico attraverso l'esposizione permanente di oggetti (opuscoli, guide di viaggio, manifesti) in spazi espositivi permanenti (che chiamiamo \"stanze\") situati in luoghi legati al turismo come alberghi, agenzie di viaggio e attraverso il sito web themuseumoftourism.org e i diversi social network.\r

\r

\r

\r

Le attività di promozione intraprese quest'anno ha riguardato la Convenzione dei tour operator Europamundo 2023 di Lisbona, la Convenzione della European Travel Comission di Tenerife, la Fiera B Travel di Barcellona la Mostra dei manifesti storici della Spagna in collaborazione con Turespaña, visite guidate gratuite al quartiere di Santa Cruz a Siviglia per mostrare l'opera del Marchese de la Vega-Inclán, considerato il pioniere del turismo in Spagna.\r

\r

[gallery columns=\"4\" ids=\"458657,458658,458659,458660\"]\r

\r

Le nuove sedi: \r

\r

Sala 30. V Fondazione sociale, Berlino. Dedicata alla storia del turismo sociale.\r

\r

Sala 61.Hotel Abba. Huesca, Spagna. Dedicata alla storia degli album di viaggio di un secolo fa. Fondi di proprietà di Ernesto Céspedes.\r

\r

Sala 69. PREDIF. Madrid, Spagna. Dedicato alla storia del turismo per persone con disabilità e al PREDIF stesso.\r

\r

Sala 71. Centro di interpretazione del tram della Sierra. Pinos Genil, Granada, Spagna. Dedicato alla storia del tram Granada - Sierra Nevada e alla figura del Duca di Galatino.\r

\r

Sala 77. Museo degli Studenti. Università di Bologna, Italia. Dedicato alla storia dei viaggi degli studenti universitari.\r

\r

Sala 78. Museo dell'Automobile di Salamanca, Spagna. L'intero museo è una sala del Museo del Turismo.\r

\r

Sala 81. Touriseum. Merano, Italia. L'intero Museo del Turismo dell'Alto Adige è una Sala del Museo del Turismo.\r

\r

Sala 83.Ufficio del turismo di Gramado, Brasile. Dedicato alla storia del turismo a Gramado.\r

\r

Sala 84. Hotel Saturnia International, Venezia, Italia. Dedicata alla storia di questo hotel.\r

\r

Sala 89.Università Pharos, Alessandria. Egitto. Dedicata alla storia del turismo in Egitto.\r

\r

Camera 90. Hotel Cetrine, Eforie, Romania. Dedicata alla storia del turismo in Romania.\r

\r

Sala 91. Ufficio del turismo di Almonte, Huelva, Spagna. Dedicato alla storia del turismo nella città.\r

\r

Sala 92.Centro culturale. Municipio di Lebrija, Siviglia, Spagna. Dedicato alla storia del turismo a Lebrija.\r

\r

Sala 96. Museo Rodera-Robles, Segovia, Spagna. Dedicato alla storia del turismo di Segovia.\r

\r

Camera 98. Sede del \"Fomento del Turisme de Mallorca\", Palma, Mallorca, Spagna. Dedicata alla storia di questa istituzione.\r

\r

Sala 101. Ufficio del turismo di Águilas, Murcia. Dedicato alla storia del turismo nella città e all'ufficio stesso.\r

\r

Sala 102. Centro didattico Gregorio Fernández. Valladolid, Spagna. Dedicato alla storia del turismo e ai pionieri del settore.\r

\r

Sala 103. Café Dindurra, Gijón, Spagna. Dedicato alla storia del Café stesso. Agenzia di viaggi Aragoneses Turismo, Buenos Aires, Argentina. Dedicata alla figura di Mario Aragoneses.\r

\r

Stanza 106. Sede della European Travel Commission, Bruxelles, Belgio. Dedicata alla storia dell'istituzione stessa.\r

\r

Sala 107. Segreteria del Turismo di La Pampa, Santa Rosa, Argentina. Dedicata alla storia del turismo nella regione di La Pampa.Stanza 108. Aventuras aventuras. Barruelo de Santullán. Dedicata alla storia della famiglia proprietaria dell'azienda e al suo rapporto con il turismo.\r

\r

Sala SKAL Sevilla. Stand di SKAL alla Fiera di aprile di Siviglia (esposto solo durante la Fiera di aprile). In collaborazione con l'Associazione SKAL di Siviglia, dedicato alla storia dei manifesti promozionali della Fiera e di Siviglia.\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Museo del Turismo, 21 sale aperte e tante attivià promozionali nel 2023","post_date":"2023-12-27T09:35:35+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1703669735000]}]}}