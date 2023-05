Aerei: sciopero di 24 ore il 19 maggio. Ita cancella 113 voli domestici Aerei. Ennesimo venerdì nero per il trasporto aereo. Filt Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo hanno proclamato un nuovo sciopero di 24 ore per il prossimo 19 maggio. “Da oltre sei anni non si riesce a sottoscrivere il rinnovo contrattuale e la situazione è divenuta ormai inaccettabile. Spiega una nota delle sigle sindacali coinvolte. «Il settore dell’handling – continuano i sindacati – ha bisogno di un rinnovo che restituisca dignità salariale, tutele e qualità della vita. Se le nostre istanze rimarranno ancora inascoltate, il trasporto aereo si troverà ad affrontare un’altra estate calda con inevitabili ripercussioni sul servizio all’utenza. Le lavoratrici e i lavoratori di questo settore si sono sacrificati durante il Covid, mettendo spesso a rischio la loro salute e, nella fase di ripresa, hanno garantito con grande professionalità il buon funzionamento degli aeroporti italiani e la garanzia degli spostamenti ai cittadini, scongiurando il caos verificatosi invece in altri Paesi europei». Cambio prenotazione Ita Airways, in particolare, ha cancellato 113 voli nazionali per la giornata del 19 maggio. La compagnia ha però varato un piano straordinario per limitare i disagi di coloro che hanno acquistato un biglietto per quella data. Ci sarà la possibilità, per il 68% degli stessi, di prendere un altro volo nella stessa giornata. Chi non sarà in grado di partire il 19 maggio, in caso di cancellazione o modifica dell’orario del volo, potrà cambiare prenotazione senza pagare alcuna penale. O ancora sarà possibile richiedere il rimborso del ticket (in caso di cancellazione o ritardo superiore alle 5 ore) entro il 24 maggio. A questa pagina del sito Enac, l’elenco dei voli garantiti.

