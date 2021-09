Aer Lingus promuove i collegamenti verso gli Stati Uniti, da novembre a marzo 2022

con una promozione mirata. La compagnia aerea irlandese opera collegamenti transatlantici per New York (Jfk), via Dublino, da tre aeroporti italiani – Roma Fiumicino, Milano Linate e Napoli. Grazie al servizio doganale statunitense per i viaggiatori in partenza per gli Stati Uniti, i passeggeri Aer Lingus hanno la possibilità di effettuare le procedure di dogana e immigrazione già prima dell’imbarco, ancora in terra irlandese, evitando lo stress all’arrivo.