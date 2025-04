Adr: nuovo riconoscimento a Fiumicino e Ciampino per accessibilità e inclusività Aeroporti di Roma ottiene un nuovo riconoscimento all’impegno profuso per accessibilità e inclusività dei propri scali con l’assegnazione del livello 2 dell'”Aea Accessibility Enhancement Accreditation”, che misura il livello di accessibilità delle infrastrutture per le persone a ridotta mobilità o con disabilità. ottiene un nuovo riconoscimento all’impegno profuso per accessibilità e inclusività dei propri scali con l’assegnazione delche misura il livello di accessibilità delle infrastrutture per le persone a ridotta mobilità o con disabilità. Ad oggi, in Europa, questo accreditamento è stato ottenuto solo dagli scali di Istanbul, Londra Gatwick e Vienna. Il “Leonardo da Vinci” e il “G. B. Pastine” sono i primi nell’Unione europea ad aver ottenuto il secondo livello. Dopo aver ottenuto ad agosto 2024 il livello 1, Adr compie ora un ulteriore salto in avanti raggiungendo il livello intermedio della certificazione che denota come, l’azienda sia impegnata ad applicare i principi di Universal Design dalla fase di progettazione delle infrastrutture, coinvolgere regolarmente le associazioni rappresentanti persone con disabilità e offrire servizi dedicati per migliorare la customer journey dei passeggeri, oltre a garantire l’assistenza a tutti coloro che necessitano di supporto tramite la propria controllata ADR Assistance. “L’aeroporto, in quanto infrastruttura essenziale, deve essere per tutti – commenta Marco Troncone, amministratore delegato di Adr -. Garantire la piena accessibilità degli scali di Roma Fiumicino e Ciampino significa rispondere alle esigenze di ogni passeggero, inclusi coloro che vivono condizioni di disabilità o ridotta mobilità. Il nostro impegno, tuttavia, va oltre l’ambito operativo. Con lo sguardo orientato al futuro, contribuiamo alla promozione di una cultura dell’inclusione e del rispetto della diversità, attraverso iniziative diffuse sul territorio. In questo modo, l’accessibilità si configura non solo come un imprescindibile requisito tecnico, ma come parte integrante di una visione più ampia, capace di generare valore sociale e consapevolezza condivisa”. La certificazione Aea, conforme alla Convenzione per i diritti delle persone con disabilità delle Nazioni Unite, è stata istituita nel 2022 per supportare gli aeroporti nelle attività di misurazione, valutazione e miglioramento delle proprie infrastrutture nella promozione della cultura dell’accessibilità, rimuovendo al contempo ogni tipo di barriera fisica, sensoriale, cognitiva o psicologica. Condividi

