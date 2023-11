Aci Europe: è scontro con la Iata sugli aumenti delle tariffe Botta e risposta acceso fra Aci Europe e Iata sugli aumenti delle tariffe aeree e sulle fee aeroportuali: l’Airports Council International Europe ha infatti respinto la tesi della Iata secondo cui i diritti aeroportuali in Europa stanno aumentando a un ritmo più veloce dell’inflazione, al contrario di quel che accade per le tariffe delle compagnie aeree, la cui crescita sarebbe “inferiori all’inflazione“. Secondo il direttore generale della Iata, Willie Walsh, a giugno, le tariffe aeree medie in Europa erano superiori di circa il 16% rispetto al periodo pre-pandemia; dato comunque inferiore rispetto all’indice medio dei prezzi al consumo per l’Ue, che a giugno era più elevato del 20% rispetto al periodo pre-pandemia. Walsh ha inoltre sottolineato che gli aeroporti europei e i fornitori di servizi di navigazione aerea stanno “aumentando continuamente le tariffe”, ricordando il previsto aumento del 56% delle tariffe dell’aeroporto di Londra Heathrow e quello del 37% delle tariffe dell’aeroporto di Amsterdam Schiphol. Aci Europe risponde spiegando che “l’affermazione della Iata secondo cui i diritti aeroportuali sono aumentati costantemente al di sopra dell’inflazione… non regge al confronto, poiché si basa su dati errati relativi a due soli aeroporti. In realtà, quest’anno i diritti aeroportuali in Europa sono aumentati del 13,6%, ben al di sotto delle pressioni inflazionistiche che colpiscono gli aeroporti, per non parlare delle tariffe aeree”. Sempre secondo Aci Europe, le tariffe estive di picco delle compagnie aeree europee sono state del 38% più alte rispetto al 2019, ben al di sopra dell’aumento complessivo delle tariffe del 16% rilevato dalla Iata. «Di fronte a dati imprecisi e fuorvianti, è fondamentale fare chiarezza sull’effettiva evoluzione delle tariffe aeree e dei diritti aeroportuali – sostiene Olivier Jankovec, direttore generale di Aci Europe (nella foto) -. Molti aeroporti non hanno ancora riflesso appieno le pressioni inflazionistiche nei loro diritti d’utenza, con le autorità di regolamentazione spesso ignare di queste pressioni e di come il debito accumulato attraverso il Covid stia danneggiando le capacità di investimento degli aeroporti». Jankovec conclude rimarcando che il mercato europeo delle compagnie aeree «è cambiato strutturalmente durante la pandemia e la ripresa, ed è fondamentale che i responsabili politici e le autorità di regolamentazione vedano ora questi cambiamenti e ciò che ci aspetta. In particolare, l’accelerazione del consolidamento delle compagnie aeree e il raggiungimento dei limiti di capacità da parte degli aeroporti metteranno a dura prova la nostra capacità di gestione del traffico aereo». Condividi

Lo scalo ha infatti realizzato "una crescita del +194% rispetto allo stesso periodo del 2019" sottolinea una nota del San Francesco d'Assisi. Nel periodo di picco per i voli aerei in Europa il traffico passeggeri è cresciuto del +12,1% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Questo aumento, nonostante le tariffe dei voli aerei più elevate e le pressioni inflazionistiche, evidenzia una performance di crescita negli aeroporti europei complessivamente solida, secondo Aci Europe. Riguardo agli aeroporti regionali viene sottolineato che quelli che servono destinazioni turistiche e si affidano a vettori low cost hanno registrato volumi di passeggeri superiori rispetto ai livelli pre-pandemia (terzo trimestre 2019). [post_title] => L'aeroporto Perugia scala la classifica Aci Europe per la maggior crescita del traffico [post_date] => 2023-11-16T10:04:10+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700129050000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456139 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuovo impulso agli investimenti dalla base di Verona per il 2024 di Volotea: dalla prossima primavera la compagnia spagnola inaugurerà 6 nuovi collegamenti, tutti con frequenza bisettimanale: si parte con Comiso dal 21 marzo, e voli il giovedì e la domenica (con oltre 22.000 posti in vendita), Madrid e Praga dal 22 marzo, con voli il lunedì e il venerdì (rispettivamente con 16.300 e circa 16.000 posti in vendita), Copenaghen e Valencia dal 23 marzo, il martedì e il sabato, (con 16.300 posti in vendita ciascuna), ed infine Bordeaux dal 13 aprile, con voli il mercoledì e il sabato (con un’offerta complessiva di più di 14.000 posti in vendita). Sul Catullo Volotea posizionerà un nuovo aeromobile Airbus A320, dando così impiego diretto ad altre 30 persone e indiretto a oltre 170. Per il 2024, il vettore prevede a Verona una crescita in termini di capacità del +26% rispetto all’anno precedente, con un’offerta complessiva di quasi 800.000 posti in vendita. La compagnia dal 2012 - anno del debutto a Verona - ad oggi ha trasportato circa 5,3 milioni di passeggeri su Verona, dove ha operato oltre 40.000 voli. «I passeggeri in partenza da Verona possono già iniziare a pianificare le prossime vacanze estive - ha dichiarato Valeria Rebasti, international market director di Volotea -. Oltre alle nuove rotte internazionali, Volotea è pronta a prendere il volo verso Comiso, che va così ad aggiungersi alle destinazioni siciliane già offerte dal Catullo e che permetterà di far scoprire tutte le bellezze del sud della Sicilia, per una vacanza all’insegna del mare e del relax». In questi anni di attività la compagnia, oltre ad aver arricchito la sua programmazione per venire incontro alle esigenze dei passeggeri veronesi, ha costruito un legame sempre più forte e sinergico con la città, sostenendo la valorizzazione del patrimonio artistico-culturale di Verona. Infatti, la compagnia è stata lo sponsor ufficiale delle Stagioni Artistiche proposte dalla Fondazione Arena di Verona al Teatro Filarmonico per il 2015-2016 e il 2016-2017, portando così l’opera ad alta quota. Inoltre, due importanti realtà culturali di Verona hanno preso parte a #Volotea4Veneto, il programma di mecenatismo culturale promosso dalla low-cost: la Biblioteca Capitolare, con il progetto di digitalizzazione di alcuni tra libri e pergamene custodite presso l’Istituto, e Verona for All, con il progetto di creazione di percorsi tattili e 3D di alcuni iconici monumenti. «Con questi nuovi collegamenti, Volotea dimostra ancora una volta attenzione e tempestività nel rispondere alle richieste di un territorio pronto ad attrarre sempre nuovi mercati, nel contempo molto propenso al viaggio e alla scoperta di nuove mete - ha affermato Camillo Bozzolo, direttore commerciale Aviation del Gruppo Save – Un’offerta che è frutto di un lavoro continuativo svolto dalla compagnia aerea insieme al nostro aeroporto, che coinvolge in un’unica squadra gli enti turistici dell’area». [post_title] => Scatto Volotea da Verona: 6 nuove rotte dalla primavera, di cui 5 internazionali [post_date] => 2023-11-16T09:40:10+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700127610000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456108 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Agenzie e vettori. Le agenzie di viaggio stanno esercitando pressioni per cercare di ribaltare le modifiche che la Commissione europea intende introdurre nella Direttiva sui viaggi tutto compreso, che dovrebbero venire alla luce il 29 novembre. Di fatto queste modifiche andranno a vantaggio ancora di più delle compagnie aeree e, allo stesso tempo, comporteranno obblighi aggiuntivi per l'intermediazione turistica. I datori di lavoro sono particolarmente preoccupati per l’intenzione della Commissione europea di imporre una limitazione sui pagamenti anticipati alle agenzie per ottenere una maggiore protezione per i viaggiatori, mentre le compagnie aeree non avranno alcuna limitazione né alcun sistema di protezione contro i suoi rischi. insolvenza. Questa limitazione di pagamento è del tutto superflua, poiché l'attuale direttiva prevede già importanti tutele per i clienti in caso di insolvenza degli organizzatori e venditori di viaggi tutto compreso, che già dispongono delle garanzie legali richieste, mentre che le compagnie aeree non offrono alcuna garanzia. [post_title] => Agenzie preoccupate per modifiche su Direttiva viaggi. Favorisce i vettori [post_date] => 2023-11-15T11:44:20+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700048660000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456084 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Antigua and Barbuda Tourism Authority ha raccontato l’offerta turistica delle due isole sorelle nella convention “Antigua and Barbuda, the beach is just the beginning”, che si è svolta sui colli bolognesi, negli eleganti spazi del Palazzo di Varignana. «Il dato degli arrivi dall’Italia non ha ancora raggiunto il livello del 2019, soprattutto perché manca un volo diretto - ha sottolineato Cherrie Osborne, direttore tourism Uk & Europe - Prima della pandemia i visitatori italiani erano più di 10.000 l’anno, con tanti viaggi di nozze, mentre ora abbiamo tra le 3.000 e le 4.000 presenze. Per noi il mercato italiano è molto interessante perché i turisti scelgono di viaggiare durante i mesi estivi, quando si riduce l’afflusso dei visitatori da Usa e Uk. Dopo la pandemia abbiamo deciso di promuovere Antigua insieme con l’isola sorella Barbuda realizzando la campagna pubblicitaria internazionale “Why Choose?”: perché scegliere di visitare solo Antigua, con la sua bellezza, i suoi eleganti hotel e il suo calore umano, quando è possibile anche scoprire il fascino brullo di Barbuda con le acque cristalline, la fauna (come i 5000 uccelli del Fregate Bird Sanctuary) e i deliziosi boutique hotels sulle spiagge? Antigua e Barbuda sono un’unica destinazione: si possono vivere entrambe! Abbiamo anche deciso di evidenziare l’aspetto umano delle isole: in un mondo in cui avanzano il digitale e l’intelligenza artificiale il turista ha voglia di interagire con i locali e confrontarsi con loro e con le tradizioni del posto». La convention italiana di Antigua e Barbuda è stata l’occasione per parlare delle connessioni operate da British Airways, in partenza sei volte a settimana da Londra al mattino alle 9:30 e rientro da Antigua nelle prime ore del mattino. Il turista italiano dovrà quindi pernottare a Londra all'andata. Oppure potrà scegliere di raggiungere queste isole per vivere un'esperienza-mare con un viaggio combinato con il Nord America, o anche con il Sud America, dopo un percorso di scoperta culturale e naturale. Tante le novità sull’offerta alberghiera, che è molto diversificata e impegnata nella sostenibilità, con la consapevolezza che «Il nostro obiettivo è restare una piccola destinazione e non diventare un mercato di massa. Vogliamo crescere, ma in modo sostenibile. Oggi sono disponibili 3.392 camere di hotel, circa 5.000 se si tengono in considerazione ville, bad&breakfast e airbnb». Tanti gli ampliamenti e miglioramenti alberghieri programmati per i prossimi mesi, con un’offerta ricca e diversificata. La destinazione assiste anche a una rilevante crescita del comparto crocieristico: nel 2025 verrà completato un nuovo terminal portuale che accoglierà diverse compagnie e, da dicembre ad agosto, partirà un collegamento con Guadalupa. Significativa l’attenzione alla sostenibilità. «Il nostro aeroporto funziona per oltre il 60% con l’energia dei pannelli solari. Abbiamo in corso un progetto di conservazione della barriera corallina, che per noi è fondamentale per proteggere le spiagge nella stagione degli uragani. Barbuda diventerà una destinazione green, funzionando almeno al 90% grazie all’energia solare e, infine, stiamo rigenerando la vicina isola di Redonda che diventerà il nuovo parco naturale dei Caraibi». [gallery ids="456087,456088,456089,456090,456091,456093"] [post_title] => Antigua e Barbuda: le due isole sorelle tornano a scommettere sul mercato italiano [post_date] => 2023-11-15T11:33:27+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700048007000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456078 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Qatar Airways è l’Official Global Airline Partner dell'Inter fino alla stagione 2025/26. L'accordo include attivazioni di brand, hospitality e marketing, comprese soluzioni di viaggio su misura per tutti i tifosi della squadra, e consente al vettore di rafforzare la propria presenza in Italia e in Europa, un territorio di estrema importanza per la compagnia aerea. La partnership è stata formalizzata con due incontri tra i top management di FC Internazionale Milano e Qatar Airways, tenutasi domenica nell’Inter HQ con il ceo corporate dell’Inter Alessandro Antonello e oggi al Dubai Airshow 2023, dove Badr Al Meer - group chief executive del vettore - ha accolto la dirigenza nerazzurra, con Marco Materazzi. La delegazione ha consegnato a Qatar Airways una maglia con il numero 7, per celebrare le sette nomine della compagnia aerea come “World’s Best Airline”. La nuova collaborazione è stata inoltre svelata al pubblico prima della gara contro il Frosinone con un esclusivo takeover dello stadio San Siro. Per celebrare la partnership, il Privilege Club di Qatar Airways offrirà ai tifosi dell'Inter sconti fino al 12% sulle tariffe di volo per assistere alle gare del club nerazzurro allo Stadio San Siro. «Il legame di Qatar Airways con Milano risale al 2002, quando abbiamo annunciato che Milano sarebbe stata la prima destinazione italiana da Doha - sottolinea Badr Al Meer -. La collaborazione con l'Inter rappresenta il coronamento del nostro rapporto con questa città. L'Italia è uno dei mercati più di valore per Qatar Airways e questa partnership contribuirà a rafforzare il nostro legame non solo con Milano, ma con tutti i mercati europei e asiatici dove l'Inter ha un grande seguito. Non vediamo l'ora di lavorare con il Club nerazzurro per tracciare insieme una nuova era di successi, sia dentro che fuori dal campo». L’intesa include inoltre l'Aeroporto Internazionale di Hamad (“Official Airport”), il Qatar Airways Privilege Club ("Official Frequent Flyer Programme’"), Qatar Airways Holidays (“Official Fan Travel Partner” in Qatar) e il Qatar Duty Free. In qualità di "Official Duty-Free", la compagnia aerea si propone di elevare i propri standard di lusso grazie a questa sponsorizzazione. [post_title] => Qatar Airways diventa Official Global Airlines Partner dell'Inter [post_date] => 2023-11-15T11:00:11+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700046011000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456071 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Marcia indietro del governo olandese sulla prevista limitazione al numero massimo deii voli all'aeroporto di Amsterdam Schiphol, dopo le pressioni di Stati Uniti ed Europa. Una decisione che è stata definita dal governo "un boccone amaro", ma che rappresenta sul fronte opposto una vittoria per Air France-Klm, così come per i vettori americani tra cui Delta e JetBlue, che si erano opposte all'introduzione di un tetto massimo al numeri dei voli per l'estate del 2024. "Ricordo che il gabinetto è ancora impegnato a ripristinare l'equilibrio tra Schiphol e l'ambiente" ha dichiarato il ministro delle Infrastrutture Mark Harbers in una lettera al Parlamento. Harbers ha affermato che si continuerà a perseguire il piano. Non è detto, tuttavia, che un nuovo governo avrà le stesse priorità dopo le elezioni nazionali del 22 novembre. Il piano di limitare il numero di voli a Schiphol, uno degli hub più trafficati d'Europa, a circa 450.000 voli, e cioè il 10% in meno rispetto ai livelli del 2019, nasceva principalmente con l'intento di ridurre l'inquinamento acustico. È stato anche accolto con favore dagli ambientalisti in quanto necessario per ridurre le emissioni di anidride carbonica e di azoto. Lo scorso 3 novembre il governo statunitense ha minacciare ritorsioni se gli olandesi avessero proseguito con il piano, un'iniziativa che il Dipartimento dei Trasporti Usa ha definito "irragionevole" sostenendo che andava contro l'accordo sul trasporto aereo in vigore tra Stati Uniti e Unione europea. [post_title] => Il governo olandese fa marcia indietro: nessun limite al numero di voli a Schiphol [post_date] => 2023-11-15T10:34:13+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700044453000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456070 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Alessandro Vaneffi è il nuovo direttore operativo di Glamour Tour Operator. Prima di unirsi all'operatore viareggino, Vaneffi ha ricoperto ruoli chiave in diverse aziende del settore turistico. Il suo percorso inizia in Lufthansa City Centre e Lufthansa German Airlines come booking agent, ticketing supervisor e ticketing agent. Successivamente è direttore operativo presso la T&T Tourandtravel di Firenze, per cui gestisce tutte le operazioni, la pianificazione delle politiche aziendali, i contratti e la formazione interna. Ancora prima è product supervisor e trainer Iata presso la Agenda srl. Assume poi il ruolo di product&training manager alla Training Solutions. Lavora infine, fino all’inizio del 2022, presso la Airtraveltraining come project manager e trainer Amadeus. "Entrare a far parte di Glamour Tour Operator è un'opportunità emozionante - commenta lo stesso Vaneffi -. Sarà un onore mettere a frutto la mia esperienza per contribuire alla crescita e al successo di questa affermata azienda nel settore turistico". [post_title] => Alessandro Vaneffi nuovo direttore operativo di Glamour To [post_date] => 2023-11-15T10:29:13+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700044153000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456055 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Welcome Travel. Durante il “Winning ToGether”, l’evento milanese che riunisce, ogni anno, il management di Welcome Travel Group e i suoi Partner, si è capito, se non fosse stato già chiaro, quanta serietà e quanto lavoro c'è nell'azienda guidata da Adriano Apicella. Ogni responsabile ha preso il microfono presentando numeri e spiegandoli in modo chiaro senza girare intorno alle difficoltà e senza esaltare i risultati positivi. Insomma una mattinata interessante soprattutto per questi aspetti di capacità e di correttezza imprenditoriale. «Il Network si conferma solido e appetibile sul fronte affiliativo anche nell’anno commerciale appena conclusosi – afferma Adriano Apicella, amministratore delegato di Welcome Travel Group –, con un aumento delle agenzie affiliate che si attesta a 2.492 punti vendita. Numerica trainata da modelli contrattuali vantaggiosi e completata da impianti di incentivazione premianti e differenziati per brand, Welcome Travel TEAM e WIN 4 ALL, per rispondere alle diverse tipologie di punti vendita, ma sempre con particolare attenzione al livello qualitativo della Rete. «È stato questo un anno incredibile dal punto di vista dei volumi – prosegue Apicella –. Il volume totale di affari sui partner contrattualizzati 2022/23 è di 1 miliardo 934 milioni, suddivisi tra fatturato leisure di 1 miliardo 437 milioni, vettori 484milioni, assicurazioni 13 milioni, per un aumento complessivo del +18% vs 18/19 e del +44% vs 21/22. Un risultato che certifica la qualità delle agenzie appartenenti al network in un generale contesto di ridimensionamento del segmento». Leisure Da segnalare inoltre la miglior performance di sempre, per volumi, in ambito leisure. Svetta su tutte la performance sull’Egitto, per fatturato e delta di crescita, immediatamente seguita da quella sulle Maldive. Si evidenzia che l’85% dei volumi prodotti dalla Rete è canalizzato sul perimetro dei Partner contrattualizzati, a testimonianza della capacità di orientamento. E inoltre il fatturato sul perimetro dei vettori contrattualizzati incide per l’87% sul totale transato. Nel mondo vettori prima su tutte la performance sul Nord America. E infine degna di grande attenzione anche la crescita esponenziale sul segmento Assicurazioni, pari al +48% vs 18/19 ed al +35% vs il 21/22. La gestione centralizzata della comunicazione delle Agenzie tramite WE System e Geo Global, i sistemi integrati dei due brand, è l’ulteriore tassello di attrattività nella proposta del Network e nell’innalzamento qualitativo della rete. Investimenti I continui investimenti sugli strumenti tecnologici, i palinsesti differenziati per brand su tutti i touchpoint, i contenuti di alta qualità e la ricca programmazione, capace di interpretare i trend di mercato, rendono l’impianto sempre più interessante, aumentando l’adozione dei servizi da parte delle Agenzie e generando vendite orientate. L’“effetto collaterale” è una forte veicolazione dei marchi del Network e di tutti i Partner che partecipano al piano editoriale a loro disposizione. Lato Agenzia il sistema consolida la fidelizzazione sul Cliente, ingaggiandone di nuovi e rafforzando il posizionamento commerciale e territoriale del punto vendita. C'è stato indine il lancio della Convention del Network 2024, un evento creato e immaginato in partnership con Bit Milano che concretizzerà, nella sua realizzazione, proprio il concetto di Winning ToGether. Un evento “senza precedenti e su cui puntiamo molto”, annuncia Apicella, che si realizzerà dal 4 al 6 febbraio all’interno di Bit Milano presso Allianz MiCo e vedrà la partecipazione di 1.600 agenti di viaggio e 100 Partner Commerciali del Network, [post_title] => Welcome Travel: 2492 punti vendita. Quasi 2 miliardi di fatturato sui partner [post_date] => 2023-11-15T10:03:24+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700042604000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "aci europe e scontro con la iata sugli aumenti delle tariffe" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":223,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2642,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456182","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Botta e risposta acceso fra Aci Europe e Iata sugli aumenti delle tariffe aeree e sulle fee aeroportuali: l'Airports Council International Europe ha infatti respinto la tesi della Iata secondo cui i diritti aeroportuali in Europa stanno aumentando a un ritmo più veloce dell'inflazione, al contrario di quel che accade per le tariffe delle compagnie aeree, la cui crescita sarebbe \"inferiori all'inflazione\".\r

\r

Secondo il direttore generale della Iata, Willie Walsh, a giugno, le tariffe aeree medie in Europa erano superiori di circa il 16% rispetto al periodo pre-pandemia; dato comunque inferiore rispetto all’indice medio dei prezzi al consumo per l’Ue, che a giugno era più elevato del 20% rispetto al periodo pre-pandemia.\r

\r

Walsh ha inoltre sottolineato che gli aeroporti europei e i fornitori di servizi di navigazione aerea stanno \"aumentando continuamente le tariffe\", ricordando il previsto aumento del 56% delle tariffe dell'aeroporto di Londra Heathrow e quello del 37% delle tariffe dell'aeroporto di Amsterdam Schiphol.\r

\r

Aci Europe risponde spiegando che \"l'affermazione della Iata secondo cui i diritti aeroportuali sono aumentati costantemente al di sopra dell'inflazione... non regge al confronto, poiché si basa su dati errati relativi a due soli aeroporti. In realtà, quest'anno i diritti aeroportuali in Europa sono aumentati del 13,6%, ben al di sotto delle pressioni inflazionistiche che colpiscono gli aeroporti, per non parlare delle tariffe aeree\".\r

\r

Sempre secondo Aci Europe, le tariffe estive di picco delle compagnie aeree europee sono state del 38% più alte rispetto al 2019, ben al di sopra dell'aumento complessivo delle tariffe del 16% rilevato dalla Iata. «Di fronte a dati imprecisi e fuorvianti, è fondamentale fare chiarezza sull'effettiva evoluzione delle tariffe aeree e dei diritti aeroportuali - sostiene Olivier Jankovec, direttore generale di Aci Europe (nella foto) -. Molti aeroporti non hanno ancora riflesso appieno le pressioni inflazionistiche nei loro diritti d'utenza, con le autorità di regolamentazione spesso ignare di queste pressioni e di come il debito accumulato attraverso il Covid stia danneggiando le capacità di investimento degli aeroporti».\r

\r

Jankovec conclude rimarcando che il mercato europeo delle compagnie aeree «è cambiato strutturalmente durante la pandemia e la ripresa, ed è fondamentale che i responsabili politici e le autorità di regolamentazione vedano ora questi cambiamenti e ciò che ci aspetta. In particolare, l'accelerazione del consolidamento delle compagnie aeree e il raggiungimento dei limiti di capacità da parte degli aeroporti metteranno a dura prova la nostra capacità di gestione del traffico aereo».","post_title":"Aci Europe: è scontro con la Iata sugli aumenti delle tariffe","post_date":"2023-11-16T11:06:36+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1700132796000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456164","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nel terzo trimestre dell'anno l'aeroporto dell'Umbria sale al secondo posto della classifica stilata da Aci Europe che valuta il tasso di crescita del traffico passeggeri tra gli scali europei, nella categoria sotto i 5 milioni di passeggeri annui. Classifica che nel primo semestre del 2023 vedeva lo scalo di Perugia già posizionato sul terzo gradino del podio.\r

\r

Lo scalo ha infatti realizzato \"una crescita del +194% rispetto allo stesso periodo del 2019\" sottolinea una nota del San Francesco d'Assisi. Nel periodo di picco per i voli aerei in Europa il traffico passeggeri è cresciuto del +12,1% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.\r

\r

Questo aumento, nonostante le tariffe dei voli aerei più elevate e le pressioni inflazionistiche, evidenzia una performance di crescita negli aeroporti europei complessivamente solida, secondo Aci Europe. Riguardo agli aeroporti regionali viene sottolineato che quelli che servono destinazioni turistiche e si affidano a vettori low cost hanno registrato volumi di passeggeri superiori rispetto ai livelli pre-pandemia (terzo trimestre 2019).","post_title":"L'aeroporto Perugia scala la classifica Aci Europe per la maggior crescita del traffico","post_date":"2023-11-16T10:04:10+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1700129050000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456139","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuovo impulso agli investimenti dalla base di Verona per il 2024 di Volotea: dalla prossima primavera la compagnia spagnola inaugurerà 6 nuovi collegamenti, tutti con frequenza bisettimanale: si parte con Comiso dal 21 marzo, e voli il giovedì e la domenica (con oltre 22.000 posti in vendita), Madrid e Praga dal 22 marzo, con voli il lunedì e il venerdì (rispettivamente con 16.300 e circa 16.000 posti in vendita), Copenaghen e Valencia dal 23 marzo, il martedì e il sabato, (con 16.300 posti in vendita ciascuna), ed infine Bordeaux dal 13 aprile, con voli il mercoledì e il sabato (con un’offerta complessiva di più di 14.000 posti in vendita).\r

Sul Catullo Volotea posizionerà un nuovo aeromobile Airbus A320, dando così impiego diretto ad altre 30 persone e indiretto a oltre 170. Per il 2024, il vettore prevede a Verona una crescita in termini di capacità del +26% rispetto all’anno precedente, con un’offerta complessiva di quasi 800.000 posti in vendita.\r

La compagnia dal 2012 - anno del debutto a Verona - ad oggi ha trasportato circa 5,3 milioni di passeggeri su Verona, dove ha operato oltre 40.000 voli.\r

«I passeggeri in partenza da Verona possono già iniziare a pianificare le prossime vacanze estive - ha dichiarato Valeria Rebasti, international market director di Volotea -. Oltre alle nuove rotte internazionali, Volotea è pronta a prendere il volo verso Comiso, che va così ad aggiungersi alle destinazioni siciliane già offerte dal Catullo e che permetterà di far scoprire tutte le bellezze del sud della Sicilia, per una vacanza all’insegna del mare e del relax».\r

In questi anni di attività la compagnia, oltre ad aver arricchito la sua programmazione per venire incontro alle esigenze dei passeggeri veronesi, ha costruito un legame sempre più forte e sinergico con la città, sostenendo la valorizzazione del patrimonio artistico-culturale di Verona. Infatti, la compagnia è stata lo sponsor ufficiale delle Stagioni Artistiche proposte dalla Fondazione Arena di Verona al Teatro Filarmonico per il 2015-2016 e il 2016-2017, portando così l’opera ad alta quota. Inoltre, due importanti realtà culturali di Verona hanno preso parte a #Volotea4Veneto, il programma di mecenatismo culturale promosso dalla low-cost: la Biblioteca Capitolare, con il progetto di digitalizzazione di alcuni tra libri e pergamene custodite presso l’Istituto, e Verona for All, con il progetto di creazione di percorsi tattili e 3D di alcuni iconici monumenti.\r

«Con questi nuovi collegamenti, Volotea dimostra ancora una volta attenzione e tempestività nel rispondere alle richieste di un territorio pronto ad attrarre sempre nuovi mercati, nel contempo molto propenso al viaggio e alla scoperta di nuove mete - ha affermato Camillo Bozzolo, direttore commerciale Aviation del Gruppo Save – Un’offerta che è frutto di un lavoro continuativo svolto dalla compagnia aerea insieme al nostro aeroporto, che coinvolge in un’unica squadra gli enti turistici dell’area».","post_title":"Scatto Volotea da Verona: 6 nuove rotte dalla primavera, di cui 5 internazionali","post_date":"2023-11-16T09:40:10+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1700127610000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456108","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Agenzie e vettori. Le agenzie di viaggio stanno esercitando pressioni per cercare di ribaltare le modifiche che la Commissione europea intende introdurre nella Direttiva sui viaggi tutto compreso, che dovrebbero venire alla luce il 29 novembre. Di fatto queste modifiche andranno a vantaggio ancora di più delle compagnie aeree e, allo stesso tempo, comporteranno obblighi aggiuntivi per l'intermediazione turistica.\r

\r

I datori di lavoro sono particolarmente preoccupati per l’intenzione della Commissione europea di imporre una limitazione sui pagamenti anticipati alle agenzie per ottenere una maggiore protezione per i viaggiatori, mentre le compagnie aeree non avranno alcuna limitazione né alcun sistema di protezione contro i suoi rischi. insolvenza.\r

\r

Questa limitazione di pagamento è del tutto superflua, poiché l'attuale direttiva prevede già importanti tutele per i clienti in caso di insolvenza degli organizzatori e venditori di viaggi tutto compreso, che già dispongono delle garanzie legali richieste, mentre che le compagnie aeree non offrono alcuna garanzia.","post_title":"Agenzie preoccupate per modifiche su Direttiva viaggi. Favorisce i vettori","post_date":"2023-11-15T11:44:20+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1700048660000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456084","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

Antigua and Barbuda Tourism Authority ha raccontato l’offerta turistica delle due isole sorelle nella convention “Antigua and Barbuda, the beach is just the beginning”, che si è svolta sui colli bolognesi, negli eleganti spazi del Palazzo di Varignana.\r

\r

«Il dato degli arrivi dall’Italia non ha ancora raggiunto il livello del 2019, soprattutto perché manca un volo diretto - ha sottolineato Cherrie Osborne, direttore tourism Uk & Europe - Prima della pandemia i visitatori italiani erano più di 10.000 l’anno, con tanti viaggi di nozze, mentre ora abbiamo tra le 3.000 e le 4.000 presenze. Per noi il mercato italiano è molto interessante perché i turisti scelgono di viaggiare durante i mesi estivi, quando si riduce l’afflusso dei visitatori da Usa e Uk. Dopo la pandemia abbiamo deciso di promuovere Antigua insieme con l’isola sorella Barbuda realizzando la campagna pubblicitaria internazionale “Why Choose?”: perché scegliere di visitare solo Antigua, con la sua bellezza, i suoi eleganti hotel e il suo calore umano, quando è possibile anche scoprire il fascino brullo di Barbuda con le acque cristalline, la fauna (come i 5000 uccelli del Fregate Bird Sanctuary) e i deliziosi boutique hotels sulle spiagge? Antigua e Barbuda sono un’unica destinazione: si possono vivere entrambe! Abbiamo anche deciso di evidenziare l’aspetto umano delle isole: in un mondo in cui avanzano il digitale e l’intelligenza artificiale il turista ha voglia di interagire con i locali e confrontarsi con loro e con le tradizioni del posto».\r

\r

La convention italiana di Antigua e Barbuda è stata l’occasione per parlare delle connessioni operate da British Airways, in partenza sei volte a settimana da Londra al mattino alle 9:30 e rientro da Antigua nelle prime ore del mattino. Il turista italiano dovrà quindi pernottare a Londra all'andata. Oppure potrà scegliere di raggiungere queste isole per vivere un'esperienza-mare con un viaggio combinato con il Nord America, o anche con il Sud America, dopo un percorso di scoperta culturale e naturale.\r

\r

Tante le novità sull’offerta alberghiera, che è molto diversificata e impegnata nella sostenibilità, con la consapevolezza che «Il nostro obiettivo è restare una piccola destinazione e non diventare un mercato di massa. Vogliamo crescere, ma in modo sostenibile. Oggi sono disponibili 3.392 camere di hotel, circa 5.000 se si tengono in considerazione ville, bad&breakfast e airbnb». Tanti gli ampliamenti e miglioramenti alberghieri programmati per i prossimi mesi, con un’offerta ricca e diversificata.\r

\r

La destinazione assiste anche a una rilevante crescita del comparto crocieristico: nel 2025 verrà completato un nuovo terminal portuale che accoglierà diverse compagnie e, da dicembre ad agosto, partirà un collegamento con Guadalupa.\r

\r

Significativa l’attenzione alla sostenibilità. «Il nostro aeroporto funziona per oltre il 60% con l’energia dei pannelli solari. Abbiamo in corso un progetto di conservazione della barriera corallina, che per noi è fondamentale per proteggere le spiagge nella stagione degli uragani. Barbuda diventerà una destinazione green, funzionando almeno al 90% grazie all’energia solare e, infine, stiamo rigenerando la vicina isola di Redonda che diventerà il nuovo parco naturale dei Caraibi».\r

\r

[gallery ids=\"456087,456088,456089,456090,456091,456093\"]","post_title":"Antigua e Barbuda: le due isole sorelle tornano a scommettere sul mercato italiano","post_date":"2023-11-15T11:33:27+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1700048007000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456078","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Qatar Airways è l’Official Global Airline Partner dell'Inter fino alla stagione 2025/26. L'accordo include attivazioni di brand, hospitality e marketing, comprese soluzioni di viaggio su misura per tutti i tifosi della squadra, e consente al vettore di rafforzare la propria presenza in Italia e in Europa, un territorio di estrema importanza per la compagnia aerea.\r

La partnership è stata formalizzata con due incontri tra i top management di FC Internazionale Milano e Qatar Airways, tenutasi domenica nell’Inter HQ con il ceo corporate dell’Inter Alessandro Antonello e oggi al Dubai Airshow 2023, dove Badr Al Meer - group chief executive del vettore - ha accolto la dirigenza nerazzurra, con Marco Materazzi. La delegazione ha consegnato a Qatar Airways una maglia con il numero 7, per celebrare le sette nomine della compagnia aerea come “World’s Best Airline”.\r

La nuova collaborazione è stata inoltre svelata al pubblico prima della gara contro il Frosinone con un esclusivo takeover dello stadio San Siro. Per celebrare la partnership, il Privilege Club di Qatar Airways offrirà ai tifosi dell'Inter sconti fino al 12% sulle tariffe di volo per assistere alle gare del club nerazzurro allo Stadio San Siro.\r

«Il legame di Qatar Airways con Milano risale al 2002, quando abbiamo annunciato che Milano sarebbe stata la prima destinazione italiana da Doha - sottolinea Badr Al Meer -. La collaborazione con l'Inter rappresenta il coronamento del nostro rapporto con questa città. L'Italia è uno dei mercati più di valore per Qatar Airways e questa partnership contribuirà a rafforzare il nostro legame non solo con Milano, ma con tutti i mercati europei e asiatici dove l'Inter ha un grande seguito. Non vediamo l'ora di lavorare con il Club nerazzurro per tracciare insieme una nuova era di successi, sia dentro che fuori dal campo».\r

\r

L’intesa include inoltre l'Aeroporto Internazionale di Hamad (“Official Airport”), il Qatar Airways Privilege Club (\"Official Frequent Flyer Programme’\"), Qatar Airways Holidays (“Official Fan Travel Partner” in Qatar) e il Qatar Duty Free. In qualità di \"Official Duty-Free\", la compagnia aerea si propone di elevare i propri standard di lusso grazie a questa sponsorizzazione. ","post_title":"Qatar Airways diventa Official Global Airlines Partner dell'Inter","post_date":"2023-11-15T11:00:11+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1700046011000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456071","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Marcia indietro del governo olandese sulla prevista limitazione al numero massimo deii voli all'aeroporto di Amsterdam Schiphol, dopo le pressioni di Stati Uniti ed Europa.\r

\r

Una decisione che è stata definita dal governo \"un boccone amaro\", ma che rappresenta sul fronte opposto una vittoria per Air France-Klm, così come per i vettori americani tra cui Delta e JetBlue, che si erano opposte all'introduzione di un tetto massimo al numeri dei voli per l'estate del 2024.\r

\r

\"Ricordo che il gabinetto è ancora impegnato a ripristinare l'equilibrio tra Schiphol e l'ambiente\" ha dichiarato il ministro delle Infrastrutture Mark Harbers in una lettera al Parlamento. Harbers ha affermato che si continuerà a perseguire il piano. Non è detto, tuttavia, che un nuovo governo avrà le stesse priorità dopo le elezioni nazionali del 22 novembre.\r

\r

Il piano di limitare il numero di voli a Schiphol, uno degli hub più trafficati d'Europa, a circa 450.000 voli, e cioè il 10% in meno rispetto ai livelli del 2019, nasceva principalmente con l'intento di ridurre l'inquinamento acustico. È stato anche accolto con favore dagli ambientalisti in quanto necessario per ridurre le emissioni di anidride carbonica e di azoto.\r

\r

Lo scorso 3 novembre il governo statunitense ha minacciare ritorsioni se gli olandesi avessero proseguito con il piano, un'iniziativa che il Dipartimento dei Trasporti Usa ha definito \"irragionevole\" sostenendo che andava contro l'accordo sul trasporto aereo in vigore tra Stati Uniti e Unione europea.","post_title":"Il governo olandese fa marcia indietro: nessun limite al numero di voli a Schiphol","post_date":"2023-11-15T10:34:13+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1700044453000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456070","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Alessandro Vaneffi è il nuovo direttore operativo di Glamour Tour Operator. Prima di unirsi all'operatore viareggino, Vaneffi ha ricoperto ruoli chiave in diverse aziende del settore turistico. Il suo percorso inizia in Lufthansa City Centre e Lufthansa German Airlines come booking agent, ticketing supervisor e ticketing agent. Successivamente è\r

direttore operativo presso la T&T Tourandtravel di Firenze, per cui gestisce tutte le operazioni, la pianificazione delle politiche aziendali, i contratti e la formazione interna. Ancora prima è product supervisor e trainer Iata presso la Agenda srl. Assume poi il ruolo di product&training manager alla Training Solutions. Lavora infine, fino all’inizio del 2022, presso la Airtraveltraining come project manager e trainer Amadeus.\r

\r

\"Entrare a far parte di Glamour Tour Operator è un'opportunità emozionante - commenta lo stesso Vaneffi -. Sarà un onore mettere a frutto la mia esperienza per contribuire alla crescita e al successo di questa affermata azienda nel settore turistico\".","post_title":"Alessandro Vaneffi nuovo direttore operativo di Glamour To","post_date":"2023-11-15T10:29:13+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1700044153000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456055","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Welcome Travel. Durante il “Winning ToGether”, l’evento milanese che riunisce, ogni anno, il management di Welcome Travel Group e i suoi Partner, si è capito, se non fosse stato già chiaro, quanta serietà e quanto lavoro c'è nell'azienda guidata da Adriano Apicella.\r

\r

Ogni responsabile ha preso il microfono presentando numeri e spiegandoli in modo chiaro senza girare intorno alle difficoltà e senza esaltare i risultati positivi. Insomma una mattinata interessante soprattutto per questi aspetti di capacità e di correttezza imprenditoriale.\r

\r

«Il Network si conferma solido e appetibile sul fronte affiliativo anche nell’anno commerciale appena conclusosi – afferma Adriano Apicella, amministratore delegato di Welcome Travel Group –, con un aumento delle agenzie affiliate che si attesta a 2.492 punti vendita. Numerica trainata da modelli contrattuali vantaggiosi e completata da impianti di incentivazione premianti e differenziati per brand, Welcome Travel TEAM e WIN 4 ALL, per rispondere alle diverse tipologie di punti vendita, ma sempre con particolare attenzione al livello qualitativo della Rete.\r

\r

«È stato questo un anno incredibile dal punto di vista dei volumi – prosegue Apicella –. Il volume totale di affari sui partner contrattualizzati 2022/23 è di 1 miliardo 934 milioni, suddivisi tra fatturato leisure di 1 miliardo 437 milioni, vettori 484milioni, assicurazioni 13 milioni, per un aumento complessivo del +18% vs 18/19 e del +44% vs 21/22. Un risultato che certifica la qualità delle agenzie appartenenti al network in un generale contesto di ridimensionamento del segmento».\r

Leisure\r

Da segnalare inoltre la miglior performance di sempre, per volumi, in ambito leisure. Svetta su tutte la performance sull’Egitto, per fatturato e delta di crescita, immediatamente seguita da quella sulle Maldive. Si evidenzia che l’85% dei volumi prodotti dalla Rete è canalizzato sul perimetro dei Partner contrattualizzati, a testimonianza della capacità di orientamento.\r

\r

E inoltre il fatturato sul perimetro dei vettori contrattualizzati incide per l’87% sul totale transato. Nel mondo vettori prima su tutte la performance sul Nord America. E infine degna di grande attenzione anche la crescita esponenziale sul segmento Assicurazioni, pari al +48% vs 18/19 ed al +35% vs il 21/22.\r

\r

La gestione centralizzata della comunicazione delle Agenzie tramite WE System e Geo Global, i sistemi integrati dei due brand, è l’ulteriore tassello di attrattività nella proposta del Network e nell’innalzamento qualitativo della rete.\r

Investimenti\r

I continui investimenti sugli strumenti tecnologici, i palinsesti differenziati per brand su tutti i touchpoint, i contenuti di alta qualità e la ricca programmazione, capace di interpretare i trend di mercato, rendono l’impianto sempre più interessante, aumentando l’adozione dei servizi da parte delle Agenzie e generando vendite orientate. L’“effetto collaterale” è una forte veicolazione dei marchi del Network e di tutti i Partner che partecipano al piano editoriale a loro disposizione.\r

\r

Lato Agenzia il sistema consolida la fidelizzazione sul Cliente, ingaggiandone di nuovi e rafforzando il posizionamento commerciale e territoriale del punto vendita.\r

\r

C'è stato indine il lancio della Convention del Network 2024, un evento creato e immaginato in partnership con Bit Milano che concretizzerà, nella sua realizzazione, proprio il concetto di Winning ToGether.\r

\r

Un evento “senza precedenti e su cui puntiamo molto”, annuncia Apicella, che si realizzerà dal 4 al 6 febbraio all’interno di Bit Milano presso Allianz MiCo e vedrà la partecipazione di 1.600 agenti di viaggio e 100 Partner Commerciali del Network,","post_title":"Welcome Travel: 2492 punti vendita. Quasi 2 miliardi di fatturato sui partner","post_date":"2023-11-15T10:03:24+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1700042604000]}]}}