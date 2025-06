World Explorer investe sul Sud-est asiatico con l’ingresso in squadra di Andrea Mapelli World Explorer spinge sul Sud-est asiatico con l’ingresso in squadra di Andrea Mapelli, esperto di Laos, Cambogia e Vietnam con 25 anni di attività nel settore. «Siamo convinti che il Sud-est asiatico rappresenti oggi una delle destinazioni più stimolanti per chi ama viaggiare in modo autentico e consapevole – dichiara Alessandro Simonetti, titolare dell’operatore – la nostra filosofia #explorer ci guida anche in questa nuova avventura: vogliamo offrire itinerari che permettano di scoprire la vera anima di questi Paesi, tra tradizioni antiche, paesaggi difficili da raccontare a parole e un’accoglienza senza pari». Grande attenzione viene riservata alle esperienze di turismo responsabile: soggiorni presso eco-lodge, attività con le comunità locali, degustazioni di cucina tipica e workshop artigianali, per un viaggio che lascia il segno e contribuisce allo sviluppo sostenibile delle destinazioni visitate. Mapelli ha maturato la sua competenza collaborando con alcuni dei più importanti tour operator italiani, tra cui Lombard Gate, Kel12 ed Earth Viaggi. «Sono cresciuto in realtà storiche e strutturate dove ho imparato a costruire viaggi su misura e a interpretare i desideri dei viaggiatori più esigenti – commenta Mapelli – sono entusiasta di portare la mia esperienza in World Explorer, contribuendo allo sviluppo di nuovi itinerari su base individuale e, nel prossimo futuro, alla realizzazione di tour anche per piccoli gruppi esclusivi World Explorer in questa regione che amo profondamente». Tra le proposte di punta dell’operatore, il tour Vietnam Experience, un viaggio di 15 giorni/13 notti, denso di esperienze autentiche come lo spettacolo acrobatico all’Opera di Saigon (À Ố Show), lezione di cucina e coltivazione del riso in campagna, lo spettacolo di marionette sull’acqua a Yen Duc e tanto, tanto altro. Condividi

