Wetraveltheworld è il nuovo contest che Kuda dedica agli agenti di viaggio Si chiama Wetraveltheworld il contest lanciato da Kuda Tour Operator in occasione della prossima fiera di Rimini. Il concorso mira a testare la conoscenza degli agenti del mondo dell’operatore capitolino, composto da oltre 170 progetti culturali. Il contest si basa su domande semplici ma che danno idea della conoscenza di un paese e danno modo a tutti gli adv di accedere a un premio, indipendentemente dalla qualità delle risposte. Il premio potrà essere ritirato alla fiera dal 9 al 11 ottobre, allo stand 204, padiglione A4 con la responsabile vendite Federica Belardelli. Lo scopo è anche quello di offrire ai consumatori non un semplice viaggio, ma un percorso che li conduca nel cuore pulsante delle culture del mondo. Sostenendo gli agenti a preparare culturalmente i propri clienti, affinché possano cogliere ogni sfumatura del viaggio che stanno per intraprendere, Kuda punta a diventare il partner che li trasforma in viaggiatori consapevoli. Ma il progetto mira anche a trasmettere valori come passione, responsabilità e crescita professionale. Condividi

