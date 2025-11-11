Volver Viaggi, una nuova sede per l’operatore ligure fondato da Giada Marabotto Volver Viaggi ha inaugurato il nuovo ufficio a Savona. Dopo diversi anni l’operatore si è trasferito in una sede più grande, luminosa ed accogliente. L’operatore specializzato da oltre 15 anni su viaggi di gruppo, viaggi personalizzati, education, propone a tour operator, agenzie di viaggio, associazioni, con il marchio Tour Liguria un supporto a 360 gradi per l’organizzazione di tour in Liguria. «La sede di Volver Savona è ora in Corso Italia 24 – spiega il team di Volver Viaggi – un luogo dove continueremo a costruire viaggi con la stessa passione di sempre, la stessa cura artigianale, la stessa squadra di donne che lavora ogni giorno per far sentire il viaggiatore parte di qualcosa di speciale». Una sede più spaziosa per dare vita a idee, incontri, progetti. Per accogliere viaggiatori e collaboratori, amici e curiosi. Per continuare a costruire esperienze con la stessa cura artigianale che contraddistingue da sempre l’operatore. Resta ovviamente operativa anche la sede di Genova. Condividi

Vogliamo, così, consolidare la partnership turistica tra Italia e Arabia Saudita, favorendo e attraendo investimenti essenziali per il benessere, la crescita e lo sviluppo dell’industria. Un’occasione per le nostre imprese per sviluppare nuove sinergie, attrarre investimenti e crescere in una dimensione internazionale”. Queste le parole del ministro del turismo Daniela Santanchè, impegnata, insieme a una nutrita delegazione di aziende italiane, nella giornata conclusiva della missione istituzionale a Riad orientata al potenziamento delle relazioni turistiche tra l’Italia e l’Arabia Saudita. Il ministro, nell’ambito dell’iniziativa Tourise, ha guidato la tavola rotonda Italia-Arabia Saudita alla quale hanno partecipato imprese italiane e saudite; tra quelle italiane erano presenti i rappresentanti di Acque e Terme di Fiuggi, Alpemare, Arsenale, Eurobuilding, Ferrovie dello Stato Italiane, ITA Airways, Mangia’s, MSC Crociere, Nicolaus Group, Sicis, TechnoGym, Venini Spa e White Milano. Obiettivo sviluppare nuove progettualità e creare le migliori condizioni per favorire investimenti e crescita delle imprese. Le dichiarazioni [caption id="attachment_501281" align="alignleft" width="225"] Giuseppe Pagliara[/caption] A questo proposito Giuseppe Pagliara, amministratore delegato del Gruppo Nicolaus – Valtur, ha dichiarato: “È da tempo che il nostro gruppo guarda con interesse alla destinazione di questa missione, che rappresenta un’importante occasione di confronto e collaborazione tra Italia e Arabia Saudita. Il Gruppo Nicolaus – Valtur, attivo nel turismo integrato e nell’ospitalità, riconosce nel dialogo internazionale una leva strategica per la crescita del comparto e per la valorizzazione del modello italiano di accoglienza, fondato su qualità, innovazione e sostenibilità. Valtur e Nicolaus rappresentano un esempio di Italian style e wellbeing esperienziale che può generare sinergie significative con la visione di sviluppo turistico dell’Arabia Saudita, aprendo nuove prospettive di collaborazione e investimento reciproco”. E inoltre, il presidente del Gruppo FS Tommaso Tanzilli ha afferamto: “I significativi investimenti che l’Arabia Saudita sta effettuando nel campo delle infrastrutture, della mobilità e del turismo fanno di questo Paese uno dei protagonisti a livello globale, con importati prospettive di crescita e di attrazione di turisti e competenze. Come Ferrovie dello Stato Italiane siamo presenti in Arabia Saudita sin dal 2019 e siamo impegnati in alcuni dei progetti più significativi della crescita infrastrutturale del Paese. Oggi operiamo 4 linee del progetto della metropolitana di Riyadh, la più lunga al mondo senza conducente: è un progetto di cui andare fieri come italiani nel mondo, conferma dell’eccellenza che ci viene riconosciuta a livello internazionale”. Il presidente e ceo di Mangia’s Marcello Mangia ha dichiarato: “Il gruppo Mangia’s Hotels and Resort crede fortemente che un interscambio tra le due industrie dell’Ospitalità Saudita e Italiana possa creare grande valore. Il Made in Italy è un brand di eccellenza mondiale e la sua declinazione nel mondo del Turismo si è affermato come la chiave vincente nel segmento del lusso ed in particolare nel suo nuovo modo d’intendere in modo autentico una Vacanza. Il nostro gruppo è pronto ad intraprendere un percorso di collaborazione per investimenti in Italia e in Arabia Saudita, condividendo il know how Italiano per un’industria dell’Ospitalità Saudita lanciate a sfide che cambieranno il panorama mondiale del turismo”. La vice president government affairs del Gruppo MSC Rosana Morillo ha commentato: “MSC Crociere è orgogliosa di prendere parte a questo dialogo tra Italia e Arabia Saudita per esplorare nuove opportunità di turismo innovativo e di investimento. Forte di una presenza e di una leadership consolidate in Italia, e di una collaborazione in crescita con l’Arabia Saudita, vediamo un grande potenziale di cooperazione nello sviluppo di destinazioni attraenti e sostenibili. Il nostro obiettivo è contribuire a un modello di turismo che unisca innovazione, creazione di valore locale e responsabilità ambientale, in linea con la visione di lungo periodo di MSC per il settore”. [post_title] => La delegazione del turismo italiano a Riad. Soddisfazione degli operatori [post_date] => 2025-11-11T12:30:23+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1762864223000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501239 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Spiccherà il suo primo volo il 23 marzo 2026 Air Karachi, la nuova compagnia aerea privata del Pakistan, lanciata ufficialmente il 3 novembre 2025. Il vettore ha ottenuto la licenza di trasporto pubblico regolare dall'Autorità per l'aviazione civile pakistana, che le consente di operare inizialmente voli nazionali. Il management comprende Syed Imran Majid Ali, in qualità di amministratore delegato, e un consorzio di imprenditori con sede a Karachi che hanno investito complessivamente 5 miliardi di rupie (circa 17,5 milioni di dollari Usa). Air Karachi inizierà a volare con una flotta di tre aeromobili in leasing, che serviranno inizialmente le principali città pakistane come Karachi, Lahore, Islamabad, Multan, Peshawar, Quetta e Sukkur. Dopo un anno di operazioni domestiche, la compagnia aerea prevede di espandersi a livello internazionale verso mete quali Jeddah, Riyadh, Dammam, Muscat e gli Emirati Arabi Uniti. Per supportare le proprie operazioni, Air Karachi ha siglato un accordo di manutenzione, riparazione e revisione con Pakistan International Airlines. Il ceo Imran Majid Ali ha dichiarato che il vettore offrirà viaggi aerei sicuri, efficienti e convenienti, contribuendo al contempo all'occupazione e alla crescita dell'ecosistema aeronautico pakistano. [post_title] => Air Karachi, il nuovo vettore pakistano, aprirà i primi voli nel marzo 2026 [post_date] => 2025-11-11T09:25:00+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1762853100000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501185 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Go Global Travel, piattaforma specializzata nella distribuzione b2b di viaggi, diventa Yanolja Go Global, segnando un nuovo capitolo nella storia dell'azienda e un maggiore allineamento con Yanolja Group, leader mondiale nella tecnologia dei viaggi. Il nuovo marchio riflette l'impegno di Yanolja Go Global a costruire sulle solide basi di Go Global Travel, ampliando al contempo le possibilità offerte dalla tecnologia, dai dati e dall'innovazione nell'ambito dell'intelligenza artificiale di Yanolja. Fondata nel 2000, Go Global Travel oggi serve oltre 20.000 partner, fornendo accesso a soluzioni di alloggio, trasferimenti e noleggio auto supportate da competenze locali e team di assistenza dedicati. «La trasformazione di Go Global Travel in Yanolja Go Global è per noi una tappa fondamentale - dichiara Francesco Deledda, ceo di Yanolja Go Global -. Questa evoluzione riflette il nostro forte impegno verso la leadership tecnologica e verso la fornitura di un valore ancora maggiore ai nostri partner e clienti in tutto il mondo. Come Yanolja Go Global, continueremo a fornire lo stesso servizio affidabile che i nostri partner apprezzano, aprendo al contempo nuove opportunità grazie all'innovazione e alla competenza globale di Yanolja». Questo passaggio è in linea con la strategia del Gruppo Yanolja di unificare i propri marchi globali sotto un'unica visione condivisa per diventare un'azienda leader a livello mondiale nel settore della tecnologia dei viaggi. «Combinando la rete b2b globale di Go Global Travel, stiamo ampliando le possibilità per i nostri partner e clienti, promuovendo una maggiore efficienza e connettività e accelerando la trasformazione digitale lungo tutta la catena del valore dei viaggi nell'era dell'intelligenza artificiale» ha affermato Haley Kim, global chief business officer di Yanolja. [post_title] => Go Global Travel, piattaforma di distribuzione viaggi b2b, diventa Yanolja Go Global [post_date] => 2025-11-10T12:54:15+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1762779255000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501149 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_501157" align="alignleft" width="300"] Neytrul Ngawang Shetdrup Rinpoche[/caption] Il Forum sul Turismo di alta gamma e sostenibilità di Ecoluxury Fair si aprirà con le riflessioni di Neytrul Rinpoche, presidente della Neyphug Foundation del Buthan. Il Forum di apertura si sofferma sul ruolo del turismo sostenibile nell’ospitalità di alta gamma, un modo diverso di intendere l’ospitalità, fondato su equilibrio, rispetto e consapevolezza. Dalla fotografia degli hotel a 5 stelle, con un focus sugli investimenti concreti in materia di sostenibilità ambientale e sociale, al modello Ecoluxury come società benefit, il leitmotiv del Forum sarà la sostenibilità che si traduce in progetti che coniugano il rispetto dei territori e delle comunità. Il Forum costituirà anche l’occasione per presentare in anteprima il cantiere del progetto “Iseum”, ultima creatura di Enrico Ducrot, ceo di Viaggi dell’Elefante e Ecoluxury ma anche archeologo, con l’intento di restituire alla città di Roma un prezioso e sconosciuto monumento della propria storia millenaria: l’Arco Camigliano. Una nuova cultura del viaggio Giunta alla sua ottava edizione, la manifestazione ideata da Enrico Ducrot si conferma, dunque, il luogo ideale dove il turismo di lusso si fa promotore di una nuova cultura del viaggio: responsabile, innovativa e capace di generare valore condiviso. Un appuntamento che guarda al futuro, dove lusso e sostenibilità diventano alleati per la crescita del settore e la tutela dei territori. La manifestazione è realizzata in partnership con Enit e gode del patrocinio dell’assessorato grandi eventi, sport, turismo e m oda di Roma Capitale, del consiglio regionale del Lazio, della Ccamera di commercio di Roma. Sono partner della manifestazione Omnia hotels, Una Hotels e Le voilà banqueting. La kermesse si avvale anche della sinergia con Roma Eterna Experiences, una chiave di accesso ai tesori della Capitale. [post_title] => Ecoluxury Fair, il benessere diventa strategia di sviluppo turistico [post_date] => 2025-11-10T11:13:27+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1762773207000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501135 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Al via l’ultima fase della progettazione per il recupero del Sentiero Verde Azzurro tra Manarola e Corniglia, uno dei segmenti più suggestivi e fragili delle Cinque Terre. «Il tratto Manarola-Corniglia rappresenta una parte fondamentale del Sentiero Verde Azzurro – spiega il presidente del Parco, Lorenzo Viviani - collegamento costiero che unisce i borghi delle Cinque Terre. È un intervento impegnativo, in un’area di cantiere più ampia rispetto a quella della Via dell’Amore, ma di importanza strategica per rendere il nostro sistema sentieristico sempre più continuo, sicuro e inclusivo. Questo percorso racconta in modo unico la profonda connessione tra terra e mare, e l’ultima fase della progettazione è dedicata proprio alle opere di rinforzo e difesa a mare, elementi decisivi per garantirne la mitigazione del rischio e la durata nel tempo. Investire in quest’opera significa investire nella comunità, nel futuro di un paesaggio in cui i sentieri sono al tempo stesso arterie di mobilità lenta e attrattive per un turismo rigenerativo». Il Parco ha affidato la fase conclusiva dell’iter di progettazione esecutiva delle opere di protezione e rinforzo del settore costiero al raggruppamento temporaneo di professionisti coordinato dalla società Flow-Ing Srl della Spezia, per un importo complessivo di 137.966,40 euro. L’affidamento riguarda l’ultima parte della progettazione, dedicata alle opere di difesa a mare e di rinforzo del piede del versante, necessarie a completare il quadro degli interventi di stabilizzazione e mitigazione del rischio lungo il percorso. La decisione risponde all’esigenza di garantire continuità tecnica e operativa a un’attività di pianificazione che il Parco porta avanti da anni, in un contesto reso sempre più vulnerabile dagli effetti del cambiamento climatico, dalle mareggiate e dalle precipitazioni intense. «Oltre alla fase di progettazione è impegno prioritario e congiunto di Parco, Comune di Riomaggiore e Regione Liguria – prosegue Viviani – attivare ogni sforzo necessario per il finanziamento delle opere finalizzate alla riapertura. Un’altra sfida complessa che il territorio non può mancare». Il sentiero, che collega Manarola e Corniglia per circa 2,5 km a una quota media compresa tra i 20 e i 50 metri sul livello del mare, attraversa un’area di straordinario valore paesaggistico ma soggetta a gravi fenomeni erosivi e di dissesto. La prima fase di studio è stata avviata nel 2019 con Ire S.p.A. – Infrastrutture Recupero Energia, l’Agenzia Regionale Ligure, per una progettazione preliminare dal valore di oltre 300 mila euro. Dopo la parentesi pandemica, il Parco ha proseguito in continuità con la progettazione esecutiva, finalizzata a definire nel dettaglio le opere e a predisporre la documentazione tecnica per l’appalto dei lavori. [post_title] => Parco Nazionale delle Cinque Terre, proseguono i lavori di ripristino del sentiero Verde Azzurro [post_date] => 2025-11-10T11:09:29+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1762772969000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501047 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L’Adsp (Autorità di sistema portuale del mar Ligure Orientale porti della Spezia e Carrara) ha approvato il bilancio di previsione 2026 e la programmazione triennale. Il documento contabile conferma la resilienza dell’ AdSP, con una buona tenuta dei traffici ed una ulteriore spinta nella realizzazione di infrastrutture essenziali, grazie anche alla buona capacità di autofinanziamento dell’ente . Il bilancio, stima in maniera prudenziale entrate correnti superiori ai 34 milioni di euro (oltre 20 milioni riferiti ai diritti portuali e 11 milioni ai canoni derivanti dalle concessioni demaniali) a fronte di spese della stessa natura per circa 21 milioni di euro, con un avanzo corrente di circa 13 milioni di euro. Grazie a questo positivo risultato di bilancio, sarà possibile avviare rilevanti operazioni di prestito, allo scopo di assicurare la copertura finanziaria per procedere con i grandi investimenti infrastrutturali previsti dall’ente nel 2026 e che ammontano, nel complesso, a circa 127 milioni di euro, di cui 52 a carico dei privati. Tra gli interventi più significativi spiccano la realizzazione del dragaggio del terzo bacino nel porto della Spezia e del canale di accesso nel porto di Marina di Carrara, la realizzazione del ponte mobile in località Pagliari e gli altri interventi infrastrutturali mirati sia ad incrementare l’efficienza degli scali di competenza, sia ad armonizzare il rapporto tra le attività portuali, ambiente e tessuto cittadino, quali la fascia di rispetto. Oltre a ciò, l’attività dell’ente si concretizzerà nel portare avanti importanti interventi già avviati, in primis l’elettrificazione del porto e il nuovo molo crociere. [post_title] => Porti La Spezia e Marina di Carrara, la programmazione prosegue con l’elettrificazione del porto e il nuovo molo crociere [post_date] => 2025-11-07T12:02:04+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1762516924000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501056 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => “Ci siamo. Anzi. Ghe sem, come si dice da queste parti. Come Lombardia abbiamo fortemente voluto le Olimpiadi, vetrina mondiale straordinaria che lascerà al territorio eredità fondamentali in termini di infrastrutture, servizi e impatto culturale”. Così il presidente della regione Lombardia Attilio Fontana ha aperto l’evento ‘La Lombardia al Centro della sfida Olimpica’ organizzato nella sede della regione. l governatore ha ricordato come i Giochi Olimpici siano un esempio del “modello di sviluppo adottato in Lombardia, che comprende la capacità di attivare sinergie con soggetti pubblici e privati, la capacità di ascoltare i territori e di tradurre le idee in progetti concreti, col pragmatismo tipicamente lombardo che ci contraddistingue”. l governatore ha acceso un faro anche sul tema strategico dell’attrattività in chiave turistica: “L’Olimpiade è occasione per mostrare le bellezze del territorio. La stima dei flussi turistici per il periodo febbraio-marzo 2026 attesta 3 milioni di pernottamenti aggiuntivi generati dai visitatori degli eventi olimpici. Un +50% delle presenze turistiche rispetto ai 6 milioni circa di pernottamenti registrati su tutta la Regione nei mesi di febbraio e marzo nel 2024 e 2025, con una percentuale di stranieri che passa da una media del 60% a circa il 75%. Le eccellenze del Made in Italy della Lombardia avranno un’opportunità unica per mostrarsi al mondo”. [post_title] => Fontana (Lombardia): «L'Olimpiade è una grande occasione. Anche per il turismo» [post_date] => 2025-11-07T11:47:09+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1762516029000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501025 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Korean Air rafforza la propria presenza in Italia con l’apertura della nuova sede di Roma e la presentazione del nuovo regional representative, Youngkuk Lee. L’incontro è stato un momento significativo per illustrare le prospettive di crescita della compagnia, anche alla luce della fusione con Asiana Airlines, che consolida ulteriormente la posizione di Korean Air come vettore leader nel mercato globale. La compagnia sta seguendo un percorso di trasformazione sostenibile avviata nel 2020 e in completamento entro il 2027, con l’obiettivo di integrare innovazione tecnologica e processi “green” in tutte le aree operative, migliorando efficienza e impatto ambientale. Il nuovo logo Tra le novità più rilevanti, Korean Air ha presentato il nuovo logo aziendale, che unisce tradizione e modernità. Il design è una versione modernizzata e stilizzata del suo iconico simbolo Taegeuk che rappresenta la dualità e l'armonia della cultura coreana. Il colore metallizzato e le linee più essenziali riflettono un’immagine contemporanea e dinamica, in continuità con la storia del brand ma proiettata verso il futuro. Sul piano commerciale, Korean Air continua a investire sul mercato europeo e italiano, con voli diretti da Milano e Roma verso Seoul, garantendo connessioni comode verso Asia, Oceania e Nord America attraverso l’hub di Incheon, tra i più efficienti e moderni al mondo e parte integrante dell’alleanza SkyTeam. Youngkuk Lee sottolinea la volontà di rafforzare il rapporto con agenzie e operatori italiani, mettendosi a disposizione del trade per una più profonda conoscenza delle strategie della compagnia e lo sviluppo di nuove partnership commerciali. «Il nostro obiettivo è garantire connettività per un mondo migliore». (Quirino Falessi) [post_title] => Korean Air, un percorso di crescita «fra innovazione e sostenibilità» [post_date] => 2025-11-07T09:50:56+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1762509056000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "volver viaggi nuova sede loperatore ligure fondato giada marabotto" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":79,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":883,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501283","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Volver Viaggi ha inaugurato il nuovo ufficio a Savona. Dopo diversi anni l’operatore si è trasferito in una sede più grande, luminosa ed accogliente.\r

\r

L’operatore specializzato da oltre 15 anni su viaggi di gruppo, viaggi personalizzati, education, propone a tour operator, agenzie di viaggio, associazioni, con il marchio Tour Liguria un supporto a 360 gradi per l’organizzazione di tour in Liguria.\r

\r

«La sede di Volver Savona è ora in Corso Italia 24 – spiega il team di Volver Viaggi - un luogo dove continueremo a costruire viaggi con la stessa passione di sempre, la stessa cura artigianale, la stessa squadra di donne che lavora ogni giorno per far sentire il viaggiatore parte di qualcosa di speciale».\r

\r

Una sede più spaziosa per dare vita a idee, incontri, progetti. Per accogliere viaggiatori e collaboratori, amici e curiosi. Per continuare a costruire esperienze con la stessa cura artigianale che contraddistingue da sempre l’operatore.\r

\r

Resta ovviamente operativa anche la sede di Genova.\r

\r

","post_title":"Volver Viaggi, una nuova sede per l’operatore ligure fondato da Giada Marabotto","post_date":"2025-11-11T12:56:02+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1762865762000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501278","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"“Esportiamo insieme il modello Italia, evidenziando l’importanza del partenariato pubblico-privato, all’interno di una dimensione che riunisce i principali leader e innovatori del settore a livello internazionale. Vogliamo, così, consolidare la partnership turistica tra Italia e Arabia Saudita, favorendo e attraendo investimenti essenziali per il benessere, la crescita e lo sviluppo dell’industria. Un’occasione per le nostre imprese per sviluppare nuove sinergie, attrarre investimenti e crescere in una dimensione internazionale”.\r

Queste le parole del ministro del turismo Daniela Santanchè, impegnata, insieme a una nutrita delegazione di aziende italiane, nella giornata conclusiva della missione istituzionale a Riad orientata al potenziamento delle relazioni turistiche tra l’Italia e l’Arabia Saudita.\r

Il ministro, nell’ambito dell’iniziativa Tourise, ha guidato la tavola rotonda Italia-Arabia Saudita alla quale hanno partecipato imprese italiane e saudite; tra quelle italiane erano presenti i rappresentanti di Acque e Terme di Fiuggi, Alpemare, Arsenale, Eurobuilding, Ferrovie dello Stato Italiane, ITA Airways, Mangia’s, MSC Crociere, Nicolaus Group, Sicis, TechnoGym, Venini Spa e White Milano. Obiettivo sviluppare nuove progettualità e creare le migliori condizioni per favorire investimenti e crescita delle imprese.\r

\r

Le dichiarazioni\r

[caption id=\"attachment_501281\" align=\"alignleft\" width=\"225\"] Giuseppe Pagliara[/caption]\r

\r

A questo proposito Giuseppe Pagliara, amministratore delegato del Gruppo Nicolaus – Valtur, ha dichiarato: “È da tempo che il nostro gruppo guarda con interesse alla destinazione di questa missione, che rappresenta un’importante occasione di confronto e collaborazione tra Italia e Arabia Saudita. Il Gruppo Nicolaus – Valtur, attivo nel turismo integrato e nell’ospitalità, riconosce nel dialogo internazionale una leva strategica per la crescita del comparto e per la valorizzazione del modello italiano di accoglienza, fondato su qualità, innovazione e sostenibilità. Valtur e Nicolaus rappresentano un esempio di Italian style e wellbeing esperienziale che può generare sinergie significative con la visione di sviluppo turistico dell’Arabia Saudita, aprendo nuove prospettive di collaborazione e investimento reciproco”.\r

\r

E inoltre, il presidente del Gruppo FS Tommaso Tanzilli ha afferamto: “I significativi investimenti che l’Arabia Saudita sta effettuando nel campo delle infrastrutture, della mobilità e del turismo fanno di questo Paese uno dei protagonisti a livello globale, con importati prospettive di crescita e di attrazione di turisti e competenze. Come Ferrovie dello Stato Italiane siamo presenti in Arabia Saudita sin dal 2019 e siamo impegnati in alcuni dei progetti più significativi della crescita infrastrutturale del Paese. Oggi operiamo 4 linee del progetto della metropolitana di Riyadh, la più lunga al mondo senza conducente: è un progetto di cui andare fieri come italiani nel mondo, conferma dell’eccellenza che ci viene riconosciuta a livello internazionale”.\r

Il presidente e ceo di Mangia’s Marcello Mangia ha dichiarato: “Il gruppo Mangia’s Hotels and Resort crede fortemente che un interscambio tra le due industrie dell’Ospitalità Saudita e Italiana possa creare grande valore. Il Made in Italy è un brand di eccellenza mondiale e la sua declinazione nel mondo del Turismo si è affermato come la chiave vincente nel segmento del lusso ed in particolare nel suo nuovo modo d’intendere in modo autentico una Vacanza. Il nostro gruppo è pronto ad intraprendere un percorso di collaborazione per investimenti in Italia e in Arabia Saudita, condividendo il know how Italiano per un’industria dell’Ospitalità Saudita lanciate a sfide che cambieranno il panorama mondiale del turismo”.\r

\r

La vice president government affairs del Gruppo MSC Rosana Morillo ha commentato: “MSC Crociere è orgogliosa di prendere parte a questo dialogo tra Italia e Arabia Saudita per esplorare nuove opportunità di turismo innovativo e di investimento. Forte di una presenza e di una leadership consolidate in Italia, e di una collaborazione in crescita con l’Arabia Saudita, vediamo un grande potenziale di cooperazione nello sviluppo di destinazioni attraenti e sostenibili. Il nostro obiettivo è contribuire a un modello di turismo che unisca innovazione, creazione di valore locale e responsabilità ambientale, in linea con la visione di lungo periodo di MSC per il settore”.","post_title":"La delegazione del turismo italiano a Riad. Soddisfazione degli operatori","post_date":"2025-11-11T12:30:23+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1762864223000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501239","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Spiccherà il suo primo volo il 23 marzo 2026 Air Karachi, la nuova compagnia aerea privata del Pakistan, lanciata ufficialmente il 3 novembre 2025. Il vettore ha ottenuto la licenza di trasporto pubblico regolare dall'Autorità per l'aviazione civile pakistana, che le consente di operare inizialmente voli nazionali.\r

\r

Il management comprende Syed Imran Majid Ali, in qualità di amministratore delegato, e un consorzio di imprenditori con sede a Karachi che hanno investito complessivamente 5 miliardi di rupie (circa 17,5 milioni di dollari Usa).\r

\r

Air Karachi inizierà a volare con una flotta di tre aeromobili in leasing, che serviranno inizialmente le principali città pakistane come Karachi, Lahore, Islamabad, Multan, Peshawar, Quetta e Sukkur. Dopo un anno di operazioni domestiche, la compagnia aerea prevede di espandersi a livello internazionale verso mete quali Jeddah, Riyadh, Dammam, Muscat e gli Emirati Arabi Uniti.\r

\r

Per supportare le proprie operazioni, Air Karachi ha siglato un accordo di manutenzione, riparazione e revisione con Pakistan International Airlines.\r

Il ceo Imran Majid Ali ha dichiarato che il vettore offrirà viaggi aerei sicuri, efficienti e convenienti, contribuendo al contempo all'occupazione e alla crescita dell'ecosistema aeronautico pakistano. \r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Air Karachi, il nuovo vettore pakistano, aprirà i primi voli nel marzo 2026","post_date":"2025-11-11T09:25:00+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1762853100000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501185","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Go Global Travel, piattaforma specializzata nella distribuzione b2b di viaggi, diventa Yanolja Go Global, segnando un nuovo capitolo nella storia dell'azienda e un maggiore allineamento con Yanolja Group, leader mondiale nella tecnologia dei viaggi.\r

\r

Il nuovo marchio riflette l'impegno di Yanolja Go Global a costruire sulle solide basi di Go Global Travel, ampliando al contempo le possibilità offerte dalla tecnologia, dai dati e dall'innovazione nell'ambito dell'intelligenza artificiale di Yanolja.\r

\r

Fondata nel 2000, Go Global Travel oggi serve oltre 20.000 partner, fornendo accesso a soluzioni di alloggio, trasferimenti e noleggio auto supportate da competenze locali e team di assistenza dedicati.\r

\r

«La trasformazione di Go Global Travel in Yanolja Go Global è per noi una tappa fondamentale - dichiara Francesco Deledda, ceo di Yanolja Go Global -. Questa evoluzione riflette il nostro forte impegno verso la leadership tecnologica e verso la fornitura di un valore ancora maggiore ai nostri partner e clienti in tutto il mondo. Come Yanolja Go Global, continueremo a fornire lo stesso servizio affidabile che i nostri partner apprezzano, aprendo al contempo nuove opportunità grazie all'innovazione e alla competenza globale di Yanolja».\r

\r

Questo passaggio è in linea con la strategia del Gruppo Yanolja di unificare i propri marchi globali sotto un'unica visione condivisa per diventare un'azienda leader a livello mondiale nel settore della tecnologia dei viaggi. \r

\r

«Combinando la rete b2b globale di Go Global Travel, stiamo ampliando le possibilità per i nostri partner e clienti, promuovendo una maggiore efficienza e connettività e accelerando la trasformazione digitale lungo tutta la catena del valore dei viaggi nell'era dell'intelligenza artificiale» ha affermato Haley Kim, global chief business officer di Yanolja.","post_title":"Go Global Travel, piattaforma di distribuzione viaggi b2b, diventa Yanolja Go Global","post_date":"2025-11-10T12:54:15+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1762779255000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501149","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_501157\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Neytrul Ngawang Shetdrup Rinpoche[/caption]\r

\r

Il Forum sul Turismo di alta gamma e sostenibilità di Ecoluxury Fair si aprirà con le riflessioni di Neytrul Rinpoche, presidente della Neyphug Foundation del Buthan.\r

\r

Il Forum di apertura si sofferma sul ruolo del turismo sostenibile nell’ospitalità di alta gamma, un modo diverso di intendere l’ospitalità, fondato su equilibrio, rispetto e consapevolezza.\r

\r

Dalla fotografia degli hotel a 5 stelle, con un focus sugli investimenti concreti in materia di sostenibilità ambientale e sociale, al modello Ecoluxury come società benefit, il leitmotiv del Forum sarà la sostenibilità che si traduce in progetti che coniugano il rispetto dei territori e delle comunità.\r

\r

Il Forum costituirà anche l’occasione per presentare in anteprima il cantiere del progetto “Iseum”, ultima creatura di Enrico Ducrot, ceo di Viaggi dell’Elefante e Ecoluxury ma anche archeologo, con l’intento di restituire alla città di Roma un prezioso e sconosciuto monumento della propria storia millenaria: l’Arco Camigliano.\r

\r

\r

Una nuova cultura del viaggio\r

Giunta alla sua ottava edizione, la manifestazione ideata da Enrico Ducrot si conferma, dunque, il luogo ideale dove il turismo di lusso si fa promotore di una nuova cultura del viaggio: responsabile, innovativa e capace di generare valore condiviso. Un appuntamento che guarda al futuro, dove lusso e sostenibilità diventano alleati per la crescita del settore e la tutela dei territori. La manifestazione è realizzata in partnership con Enit e gode del patrocinio dell’assessorato grandi eventi, sport, turismo e m oda di Roma Capitale, del consiglio regionale del Lazio, della Ccamera di commercio di Roma. Sono partner della manifestazione Omnia hotels, Una Hotels e Le voilà banqueting. La kermesse si avvale anche della sinergia con Roma Eterna Experiences, una chiave di accesso ai tesori della Capitale.","post_title":"Ecoluxury Fair, il benessere diventa strategia di sviluppo turistico","post_date":"2025-11-10T11:13:27+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1762773207000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501135","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Al via l’ultima fase della progettazione per il recupero del Sentiero Verde Azzurro tra Manarola e Corniglia, uno dei segmenti più suggestivi e fragili delle Cinque Terre.\r

\r

«Il tratto Manarola-Corniglia rappresenta una parte fondamentale del Sentiero Verde Azzurro – spiega il presidente del Parco, Lorenzo Viviani - collegamento costiero che unisce i borghi delle Cinque Terre. È un intervento impegnativo, in un’area di cantiere più ampia rispetto a quella della Via dell’Amore, ma di importanza strategica per rendere il nostro sistema sentieristico sempre più continuo, sicuro e inclusivo. Questo percorso racconta in modo unico la profonda connessione tra terra e mare, e l’ultima fase della progettazione è dedicata proprio alle opere di rinforzo e difesa a mare, elementi decisivi per garantirne la mitigazione del rischio e la durata nel tempo. Investire in quest’opera significa investire nella comunità, nel futuro di un paesaggio in cui i sentieri sono al tempo stesso arterie di mobilità lenta e attrattive per un turismo rigenerativo».\r

\r

Il Parco ha affidato la fase conclusiva dell’iter di progettazione esecutiva delle opere di protezione e rinforzo del settore costiero al raggruppamento temporaneo di professionisti coordinato dalla società Flow-Ing Srl della Spezia, per un importo complessivo di 137.966,40 euro. L’affidamento riguarda l’ultima parte della progettazione, dedicata alle opere di difesa a mare e di rinforzo del piede del versante, necessarie a completare il quadro degli interventi di stabilizzazione e mitigazione del rischio lungo il percorso. La decisione risponde all’esigenza di garantire continuità tecnica e operativa a un’attività di pianificazione che il Parco porta avanti da anni, in un contesto reso sempre più vulnerabile dagli effetti del cambiamento climatico, dalle mareggiate e dalle precipitazioni intense.\r

\r

«Oltre alla fase di progettazione è impegno prioritario e congiunto di Parco, Comune di Riomaggiore e Regione Liguria – prosegue Viviani – attivare ogni sforzo necessario per il finanziamento delle opere finalizzate alla riapertura. Un’altra sfida complessa che il territorio non può mancare».\r

\r

Il sentiero, che collega Manarola e Corniglia per circa 2,5 km a una quota media compresa tra i 20 e i 50 metri sul livello del mare, attraversa un’area di straordinario valore paesaggistico ma soggetta a gravi fenomeni erosivi e di dissesto. La prima fase di studio è stata avviata nel 2019 con Ire S.p.A. – Infrastrutture Recupero Energia, l’Agenzia Regionale Ligure, per una progettazione preliminare dal valore di oltre 300 mila euro. Dopo la parentesi pandemica, il Parco ha proseguito in continuità con la progettazione esecutiva, finalizzata a definire nel dettaglio le opere e a predisporre la documentazione tecnica per l’appalto dei lavori.","post_title":"Parco Nazionale delle Cinque Terre, proseguono i lavori di ripristino del sentiero Verde Azzurro","post_date":"2025-11-10T11:09:29+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1762772969000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501047","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’Adsp (Autorità di sistema portuale del mar Ligure Orientale\r

porti della Spezia e Carrara) ha approvato il bilancio di previsione 2026 e la programmazione triennale.\r

\r

Il documento contabile conferma la resilienza dell’ AdSP, con una buona tenuta dei traffici ed una ulteriore spinta nella realizzazione di infrastrutture essenziali, grazie anche alla buona capacità di autofinanziamento dell’ente .\r

\r

Il bilancio, stima in maniera prudenziale entrate correnti superiori ai 34 milioni di euro (oltre 20 milioni riferiti ai diritti portuali e 11 milioni ai canoni derivanti dalle concessioni demaniali) a fronte di spese della stessa natura per circa 21 milioni di euro, con un avanzo corrente di circa 13 milioni di euro.\r

\r

Grazie a questo positivo risultato di bilancio, sarà possibile avviare rilevanti operazioni di prestito, allo scopo di assicurare la copertura finanziaria per procedere con i grandi investimenti infrastrutturali previsti dall’ente nel 2026 e che ammontano, nel complesso, a circa 127 milioni di euro, di cui 52 a carico dei privati.\r

\r

Tra gli interventi più significativi spiccano la realizzazione del dragaggio del terzo bacino nel porto della Spezia e del canale di accesso nel porto di Marina di Carrara, la realizzazione del ponte mobile in località Pagliari e gli altri interventi infrastrutturali mirati sia ad incrementare l’efficienza degli scali di competenza, sia ad armonizzare il rapporto tra le attività portuali, ambiente e tessuto cittadino, quali la fascia di rispetto. Oltre a ciò, l’attività dell’ente si concretizzerà nel portare avanti importanti interventi già avviati, in primis l’elettrificazione del porto e il nuovo molo crociere.\r

\r

","post_title":"Porti La Spezia e Marina di Carrara, la programmazione prosegue con l’elettrificazione del porto e il nuovo molo crociere","post_date":"2025-11-07T12:02:04+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1762516924000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501056","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"“Ci siamo. Anzi. Ghe sem, come si dice da queste parti. Come Lombardia abbiamo fortemente voluto le Olimpiadi, vetrina mondiale straordinaria che lascerà al territorio eredità fondamentali in termini di infrastrutture, servizi e impatto culturale”. Così il presidente della regione Lombardia Attilio Fontana ha aperto l’evento ‘La Lombardia al Centro della sfida Olimpica’ organizzato nella sede della regione.\r

\r

l governatore ha ricordato come i Giochi Olimpici siano un esempio del “modello di sviluppo adottato in Lombardia, che comprende la capacità di attivare sinergie con soggetti pubblici e privati, la capacità di ascoltare i territori e di tradurre le idee in progetti concreti, col pragmatismo tipicamente lombardo che ci contraddistingue”.\r

\r

l governatore ha acceso un faro anche sul tema strategico dell’attrattività in chiave turistica: “L’Olimpiade è occasione per mostrare le bellezze del territorio. La stima dei flussi turistici per il periodo febbraio-marzo 2026 attesta 3 milioni di pernottamenti aggiuntivi generati dai visitatori degli eventi olimpici. Un +50% delle presenze turistiche rispetto ai 6 milioni circa di pernottamenti registrati su tutta la Regione nei mesi di febbraio e marzo nel 2024 e 2025, con una percentuale di stranieri che passa da una media del 60% a circa il 75%. Le eccellenze del Made in Italy della Lombardia avranno un’opportunità unica per mostrarsi al mondo”.","post_title":"Fontana (Lombardia): «L'Olimpiade è una grande occasione. Anche per il turismo»","post_date":"2025-11-07T11:47:09+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1762516029000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501025","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Korean Air rafforza la propria presenza in Italia con l’apertura della nuova sede di Roma e la presentazione del nuovo regional representative, Youngkuk Lee.\r

L’incontro è stato un momento significativo per illustrare le prospettive di crescita della compagnia, anche alla luce della fusione con Asiana Airlines, che consolida ulteriormente la posizione di Korean Air come vettore leader nel mercato globale. La compagnia sta seguendo un percorso di trasformazione sostenibile avviata nel 2020 e in completamento entro il 2027, con l’obiettivo di integrare innovazione tecnologica e processi “green” in tutte le aree operative, migliorando efficienza e impatto ambientale.\r

\r

Il nuovo logo\r

Tra le novità più rilevanti, Korean Air ha presentato il nuovo logo aziendale, che unisce tradizione e modernità. Il design è una versione modernizzata e stilizzata del suo iconico simbolo Taegeuk che rappresenta la dualità e l'armonia della cultura coreana. Il colore metallizzato e le linee più essenziali riflettono un’immagine contemporanea e dinamica, in continuità con la storia del brand ma proiettata verso il futuro.\r

Sul piano commerciale, Korean Air continua a investire sul mercato europeo e italiano, con voli diretti da Milano e Roma verso Seoul, garantendo connessioni comode verso Asia, Oceania e Nord America attraverso l’hub di Incheon, tra i più efficienti e moderni al mondo e parte integrante dell’alleanza SkyTeam.\r

Youngkuk Lee sottolinea la volontà di rafforzare il rapporto con agenzie e operatori italiani, mettendosi a disposizione del trade per una più profonda conoscenza delle strategie della compagnia e lo sviluppo di nuove partnership commerciali. «Il nostro obiettivo è garantire connettività per un mondo migliore».\r

(Quirino Falessi)","post_title":"Korean Air, un percorso di crescita «fra innovazione e sostenibilità»","post_date":"2025-11-07T09:50:56+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1762509056000]}]}}