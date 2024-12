Volver Tour Operator cresce e punta su progetti di responsabilità sociale Il 2024 è stato un anno di crescita e trasformazione per Volver Tour Operator, caratterizzato da nuove sfide, emozioni e incontri significativi. «Credo profondamente che un’azienda abbia il dovere di contribuire e ispirare attraverso progetti solidali -afferma Giada Marabotto, titolare del to – Questo meraviglioso anno, in cui sono diventata mamma per la seconda volta, mi ha fatto riflettere ancora di più sull’importanza di lasciare un segno positivo. Sono orgogliosa di poter offrire un contributo concreto a iniziative benefiche dedicate ai bambini, perché ogni piccolo gesto può fare la differenza». In collaborazione con Make-A-Wish Italia, Volver ha contribuito a realizzare il sogno di Ginevra, una ragazzina coraggiosa che sta affrontando una grave malattia. Il desiderio di Ginevra? Incontrare Babbo Natale. Ma ciò che può sembrare un semplice viaggio in Lapponia con la sua famiglia, in realtà rappresenta molto di più: un’esperienza carica di speranza, forza e magia. Questo progetto riflette un momento di grande valore emotivo e terapeutico per la giovane. Con questa iniziativa, Volver Tour Operator dimostra come il turismo possa superare i confini del viaggio tradizionale, diventando uno strumento per creare connessioni umane significative e regalare momenti di gioia. L’impegno profuso in collaborazione con Make-A-Wish Italia sottolinea il ruolo attivo che le imprese del settore possono svolgere nel migliorare la società attraverso progetti di responsabilità sociale. Il lavoro di Make-A-Wish Italia rappresenta un esempio concreto di come i sogni possano trasformarsi in realtà, portando luce e speranza anche nei contesti più complessi. Il turismo ha il grande potenziale di creare connessioni umane e storie che lasciano il segno. Crediamo che, insieme, si possa fare ancora di più per amplificare il potere di queste iniziative. «Sto lavorando per rendere strutturale la collaborazione con Make-a-wish – conclude Marabotto – e poter quindi realizzare costantemente i desideri dei bambini malati. Spero davvero che l’anno nuovo segni l’inizio di un nuovo progetto di viaggi solidali firmati Volver». Condividi

Sconti e servizi extra [post_date] => 2024-12-10T12:05:53+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1733832353000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 480748 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il 2024 è stato un anno di crescita e trasformazione per Volver Tour Operator, caratterizzato da nuove sfide, emozioni e incontri significativi. «Credo profondamente che un’azienda abbia il dovere di contribuire e ispirare attraverso progetti solidali -afferma Giada Marabotto, titolare del to - Questo meraviglioso anno, in cui sono diventata mamma per la seconda volta, mi ha fatto riflettere ancora di più sull’importanza di lasciare un segno positivo. Sono orgogliosa di poter offrire un contributo concreto a iniziative benefiche dedicate ai bambini, perché ogni piccolo gesto può fare la differenza». In collaborazione con Make-A-Wish Italia, Volver ha contribuito a realizzare il sogno di Ginevra, una ragazzina coraggiosa che sta affrontando una grave malattia. Il desiderio di Ginevra? Incontrare Babbo Natale. Ma ciò che può sembrare un semplice viaggio in Lapponia con la sua famiglia, in realtà rappresenta molto di più: un’esperienza carica di speranza, forza e magia. Questo progetto riflette un momento di grande valore emotivo e terapeutico per la giovane. Con questa iniziativa, Volver Tour Operator dimostra come il turismo possa superare i confini del viaggio tradizionale, diventando uno strumento per creare connessioni umane significative e regalare momenti di gioia. L’impegno profuso in collaborazione con Make-A-Wish Italia sottolinea il ruolo attivo che le imprese del settore possono svolgere nel migliorare la società attraverso progetti di responsabilità sociale. Il lavoro di Make-A-Wish Italia rappresenta un esempio concreto di come i sogni possano trasformarsi in realtà, portando luce e speranza anche nei contesti più complessi. Il turismo ha il grande potenziale di creare connessioni umane e storie che lasciano il segno. Crediamo che, insieme, si possa fare ancora di più per amplificare il potere di queste iniziative. «Sto lavorando per rendere strutturale la collaborazione con Make-a-wish - conclude Marabotto - e poter quindi realizzare costantemente i desideri dei bambini malati. Spero davvero che l’anno nuovo segni l’inizio di un nuovo progetto di viaggi solidali firmati Volver». 