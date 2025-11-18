Volver con Explora Journeys: il lusso incontra lo sport Volver tour operator, in collaborazione con Explora Journeys, presenta un’esperienza senza precedenti, dove il fascino del mare e l’energia del padel si fondono in un format innovativo. Per la prima volta dall’Italia, gli ospiti avranno l’opportunità di vivere una crociera di lusso ai Caraibi e di avere a disposizione un campo da padel a bordo della nuova Explora III, il primo mai realizzato in mare aperto. Esperienza unica «Non sarà un semplice viaggio in mare aperto, né un semplice torneo di padel – spiega Giada Marabotto, fondatrice di Volver t.o. – sarà la combinazione di mondi diversi che convivono per creare qualcosa di veramente unico». A bordo di Explora III non solo suite fronte oceano, gastronomia d’autore, benessere rigenerante ma anche il brivido di una sfida sportiva sul primo campo da padel in alto mare. La partenza del viaggio è prevista per marzo 2027: a bordo ci sarà anche un campione di padel. «Il vero lusso oggi non è solo comfort – aggiunge Anna Maria Alessandrini, business relationship lead Italy di Explora Journeys – ma la possibilità di vivere esperienze straordinarie. Portare il padel in mare aperto significa fondere passione, divertimento e viaggio, creando un progetto che non ha precedenti». Il progetto, che vede tra i partner anche Luxforsale, hub immobiliare del lusso, sarà arricchito dalla collaborazione di Vanessa Strappaveccia, tour leader, social media manager ed esperta di padel, che coinvolgerà gli ospiti in questa esperienza. «Questo è solo l’inizio – conclude Marabotto -: il nostro obiettivo è offrire viaggi indimenticabili, in cui le persone si sentano parte di un’esperienza più grande di loro. È questo che intendiamo quando parliamo di lusso». Condividi

