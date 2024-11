Volonline: il 2024 si chiuderà a 170 mln, per una crescita del 40% sull’anno precedente Il gruppo Volonline si appresta chiudere il 2024 con un giro d’affari di 170 milioni di euro, pari a una crescita di ben il 40% sull’anno precedente. La stima si basa sui numeri di fine ottobre, mese in cui la compagnia ha già raggiunto quota 150 milioni. La previsione arriva inoltre all’indomani dell’inclusione della compagnia nel prestigioso ranking curato dal Sole 24 Ore e Statista, Leader della crescita 2025, che valorizza le aziende italiane capaci di distinguersi per la migliore performance di incremento del fatturato nel triennio 2020-2023. “Siamo una human traveltech che si basa su un’organizzazione fluida ed efficiente composta da risorse umane altamente competenti e caratterizzata da una forte digitalizzazione dei processi, incluso lo sviluppo di algoritmi umani integrati con soluzioni Ai che consentono di dare priorità al prodotto più adatto alle esigenze del mercato italiano – sottolinea Luigi Deli, Founder & ceo del gruppo -. Siamo vicini al raggiungimento del 90% delle prenotazioni attraverso le piattaforme: fattore che ci consente di accrescere la nostra competitività sul mercato, dando riscontro immediato alle agenzie di viaggi in caso di prenotazioni soprattutto sotto data, nonché di garantire un migliore impiego delle risorse umane”, Volonline, che impiega circa un centinaio di persone distribuite tra la sede di Milano e gli uffici regionali, guarda al futuro con un ulteriore rafforzamento della struttura tecnologica grazie al completamento del processo di digitalizzazione e scalabilità dei processi produttivi, soprattutto per quanto riguarda il self booking tool e to online Volonclick, e con un occhio attento all’internazionalizzazione con servizi come quello offerto nel campo della vendita di servizi alberghieri da EasyHotelXml, creato per il mercato estero e il cui obiettivo 2025 è rappresentare almeno il 10% del giro d’affari del gruppo dai mercati esteri. La società madre del gruppo è Fly4You, che opera con i marchi Volonline, Volonclick, Teorema Vacanze, le business unit biglietteria e servizi alberghieri (EasyHotelXml) e le controllate Mrh Group, Reisenplatz e Webeds, Condividi

