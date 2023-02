Vincenzo Onorato e figli verso il processo per bancarotta fraudolenta La Procura di Milano ha chiuso le indagini per bancarotta, in vista della richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di Vincenzo, Achille e Alessandro Onorato. L’accusa è di aver depauperato il patrimonio di Cin, attraverso “condotte di dissipazione o distrazione” tali da determinare non solo “il sistematico drenaggio di risorse (…) a favore di Moby” per far fronte agli “oneri finanziari” dovuti all’acquisizione del suo controllo e di quello della stessa Cin. Ma anche per “ripianare (…) debiti personali verso banche” o per compensi “incongrui”. Contestati anche 700 mila euro per il noleggio di jet e auto di lusso. Spesi essenzialmente per case, jet privati, noleggio di automobili di grande marca, ristrutturazione di appartamenti, acquisto di una villa, eccetera.

[post_title] => Vincenzo Onorato e figli verso il processo per bancarotta fraudolenta [post_date] => 2023-02-15T12:23:01+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676463781000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439433 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Sicilia torna negli spazi di Fiera Milano City con uno stand di grande impatto visivo caratterizzato da grandi ledwall e superfici a specchio. Industria turistica in ottima salute per la Regione Sicilia. Numeri nuovamente in crescita per il 2022 in continuità con il 2021 secondo i primi risultati dell’osservatorio turistico regionale che confermano un incremento di arrivi nazionali e internazionali a un +51,7% e di presenze complessive a +56%. Trend positivo confermato anche dai flussi turistici dei due aeroporti principali dell’isola. Palermo ha chiuso il 2022 con 7.100.000 di passeggeri (+55% sul 2021) e 52.008 movimenti (+1,9% sul 2021). Il traffico internazionale è a 27% sul totale passeggeri (quasi 2 milioni). Il 2019 si era chiuso con il 26%. A Catania, l’aeroporto Fontanarossa totalizza 10.099.441 passeggeri (+64,9% sul 2021) e 72.505 movimenti (+43,8% sul 2021). Risultati molto positivi per l’aeroporto di Catania che si colloca tra i primi aeroporti d’Italia per movimento passeggeri. Con un +20% di arrivi supera i numeri pre pandemia. Anche Palermo si classifica tra i top five nazionali per le ottime performance. L’aeroporto di Trapani raddoppia il traffico di passeggeri al giro di boa dei 10 anni: registrati 900 mila passeggeri nel 2022 principalmente con voli su Roma e Bergamo. Lampedusa raggiunge i 330 mila passeggeri nel 2022 con prenotazioni al completo nei mesi di luglio e agosto. Dal prossimo anno l’isola punta a sviluppare maggiormente il mercato internazionale svizzero, tedesco e inglese con Easy Jet. Gli aeroporti siciliani hanno movimentato in totale circa 20 milioni di passeggeri. Gli aeroporti di Catania e Palermo nel 2022 sono stati classificati tra i top five performer degli aeroporti europei. Ora si punta a fare squadra per fare meglio con la volontà di fare rete tra gli aeroporti ma soprattutto la necessità di un maggiore impegno e sostegno da parte del governo della Regione per costruire insieme un prodotto attorno alla destinazione Sicilia e ottenere un costante incremento di flussi turistici. Si auspica il funzionamento di tutta la filiera, i collegamenti e la loro efficacia fra aeroporti e territorio per condividere obbiettivi e strategie. Importante il consistente ritorno degli stranieri nell’isola in particolare, degli americani, grazie anche al sostegno della cinematografia attirati da quello che è stato definito il White Lotus Effect, definito un biglietto da visita a livello internazionale (la serie di successo di HBO ambientata al San Domenico Palace di Taormina che sembra abbia contribuito a far raddoppiare le ricerche di hotel nella stessa Taormina). “Questi dati confermano anche la bontà della strategia di promozione turistica del brand SeeSiciliy, avviata nel 2021 – spiega l’assessore al Turismo, Elvira Amata - che mette al centro l’arte, il cinema, la cultura, la moda e la tradizione. Abbiamo investito molto nella comunicazione. La campagna ha raccolto un notevole consenso tra gli operatori turistici locale e ha lasciato una memoria importante nel pubblico. Continueremo su questa strada per fare sistema e fare ancora meglio”. “Il turismo funziona se c’è una rete di trasporti che attrae, tra aerei, gomma e ferrovie - afferma il governatore della Regione Siciliana, Renato Schifani – Partiamo dall’idea di privatizzazione degli aeroporti, così come avvenuto in tutta Italia. Accorpare Trapani, Palermo e Lampedusa, e Catania con Comiso, potenziando Comiso anche con il cargo. Questi tra i principali asset di questo governo. – e aggiunge - Operare anche sulle criticità. Lampedusa vive in criticità poiché collegata ad aste. Necessita di una ricapitalizzazione molto impegnativa. Occorre programmare un turismo per tutto l’anno con l’impegno del governo ad attuare le strategie da mettere in campo”. Si prospetta dunque un 2023 ricco di eventi tra arte, letteratura, cultura, musica, teatro, cinema, moda e tradizione a partire dalle Opere belliniane a Catania tra settembre e ottobre con il Concerto Straordinario per il 222° Anniversario della nascita di Vincenzo Bellini. Si riconferma il festival del TaoBuk, il Taormina International Book Festival, giunto alla sua tredicesima edizione e la terza edizione del Sicilia Jazz Festival di Palermo, che si terrà quest’anno dal 23 giugno al 2 luglio. Confermata la fiera Mediterranea del Cavallo e il turismo del ricordo a memoria dello Sbarco in Sicilia con percorsi di pace. di Anna Morrone [post_title] => SeeSiciliy: arte, cinema, cultura guidano la crescita del turismo in Sicilia [post_date] => 2023-02-14T15:30:14+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676388614000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439289 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Puglia ritorna ai numeri pre-pandemia e traccia un bilancio turistico molto positivo. La ripresa del turismo internazionale, secondo i dati che la Regione ha presentato alla BIT di Milano, ha superato di molto i flussi del 2019 segnando un +8,5% degli arrivi ed un +11% delle presenze. “La Puglia riporta le lancette del turismo al pre pandemia – ha affermato in conferenza stampa Gianfranco Lopane, assessore regionale al Turismo - . Confermiamo una crescita importante con un +2% in termini di presenze rispetto alla stagione 2019, quella che da tutti era considerata record, e una internazionalizzazione che raggiunge punte del 52% nei mesi di maggio e ottobre: numeri alla portata di quelli delle città d’arte italiane. Questo è sinonimo di un buono stato di salute dell'offerta turistica pugliese che apre a prospettive rosee per i prossimi anni. Come riporta il nostro partner Data Appeal, due offerte su dieci del ponte della prossima Pasqua sono già state vendute. Il gioco di squadra fatto dalle istituzioni, dagli operatori del turismo, dalla Regione Puglia e Puglia Promozione è un lavoro che può portare ancora la nostra regione a consolidare la sua maturità sulle destinazioni già affermate e a sviluppare l’offerta di realtà emergenti ed ugualmente attrattive. È una Puglia che punta sulla sostenibilità e sui prodotti turistici legati ad essa, penso ai cammini e al bike, sulla propria identità e sui dati che vengono dall’ascolto del mercato. Proprio sulle logiche data-driven continueremo ad investire lavorando a nuovi strumenti a supporto dell’Osservatorio regionale del Turismo. Centrali la qualificazione dell’offerta e l’organizzazione delle destinazioni”. Per la Puglia il 2022 è stato vincente, con quattro milioni di arrivi e cinque milioni di presenze: "Abbiamo superato il 2019 che era l’anno dei record – ha detto Luca Scandale, direttore generale di Pugliapromozione - . Sostanzialmente, l’Italia, è al – 10% rispetto al 2019 e la Puglia registra un + 2%, ma anche io mi ero sbagliato, credevo che la ripresa sarebbe stata nel 2023, è invece è già avvenuta l’anno passato. Ma, soprattutto, maggio - giugno e settembre- ottobre danno la misura della stagione che si allunga, con una permanenza media è di 3,8 notti e crescono soprattutto i turisti stranieri, quindi destagionalizzazione fortissima per una Puglia che cresce sempre di più.” Dal report 2022 dell’Osservatorio Turistico della Regione Puglia emerge come la Germania sia in testa alla classifica regionale dei mercati esteri per numerosità dei pernottamenti (800mila presenze), mentre la Francia conferma il primo posto nel ranking degli arrivi stranieri (217mila arrivi). La movimentazione turistica regionale ha raggiunto i valori del 2019 e chiude l’anno con 4,2 milioni di arrivi (-0.5% rispetto al 2019) e 15,7 milioni di presenze (+2% rispetto al 2019), evidenziando come si resti in Puglia più a lungo rispetto al passato. [post_title] => Boom di arrivi nel 2022: la Puglia torna ai dati pre-pandemia [post_date] => 2023-02-13T11:30:15+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676287815000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439195 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si rinnova la partnership tra Ergo Assicurazione Viaggi e Frigerio Viaggi. La compagnia assicurativa ha infatti vinto la gara indetta lo scorso autunno dal network, riconfermando in questo modo il proprio ruolo di fornitore assicurativo. “Siamo davvero felici di poter annunciare il rinnovo dell’accordo con Frigerio Viaggi: un network di grande valore con cui collaboriamo molto bene da anni - commenta il direttore commerciale di Ergo, Miguel De Alvarado -. La flessibilità credo sia una delle armi vincenti della nostra società: da sempre cerchiamo di adeguarsi alle rinnovate esigenze dei partner e di creare delle collaborazioni personalizzate. Questo è stato fatto anche, e soprattutto, con Frigerio che, sono certo, ha apprezzato la nostra proposta costruita a partire proprio dalle loro necessità“. Il ruolo delle assicurazioni sta evolvendo molto rapidamente ed Ergo Assicurazione Viaggi da tempo ormai continua il suo percorso di crescita e consolidamento. Dopo l’arrivo dello stesso Miguel de Alvarado nel ruolo di direttore commerciale a maggio dello scorso anno, sono entrate in ottobre altre due risorse nel team sinistri, che porteranno beneficio nella gestione quotidiana, garantendo maggior efficienza al servizio offerto ad agenzie di viaggi e tour operator. [post_title] => Ergo si conferma fornitore assicurativo di Frigerio Viaggi [post_date] => 2023-02-13T10:05:20+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676282720000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439111 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Air Europa conferma l'impegno sulle isole Baleari siglando un nuovo accordo di codeshare con uepfly.com, compagnia aerea specializzata nel traffico aereo tra le Isole. Dal 26 marzo, Air Europa cesserà le operazioni tra le isole con i suoi aeromobili ma manterrà il proprio codice sui voli operati da uepfly.com tra Maiorca, Minorca e Ibiza. In questo modo continuerà a garantire la mobilità tra le isole per tutti i suoi passeggeri. La mossa è figlia del progressivo rinnovo della flotta del vettore spagnolo: finora infatti le rotte tra le isole Baleari venivano operate da Air Europa con un Atr-72, un velivolo che non farà più parte della flotta che vedrà invece il vettore impiegare i B737- 800 sul corto e medio raggio e il 787 Dreamliner sui voli transoceanici. La prossima estate, la compagnia aerea disporrà di un totale di 50 aeromobili: 26 Boeing 737 e 24 Dreamliner. Le Isole Baleari sono, storicamente, una delle destinazioni strategiche del vettore, che quest'anno ha aumentato del 16% la sua offerta tra le Isole Baleari e la Penisola e opererà il 12% di voli in più rispetto all'anno precedente. Inoltre, la rotta tra Palma di Maiorca e Malaga, fino ad ora operata solo nella stagione estiva, sarà mantenuta per tutto l'anno con tre frequenze settimanali. [post_title] => Air Europa presidia le Baleari: codeshare con uepfly.com sulle rotte interne e più capacità [post_date] => 2023-02-10T10:24:36+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676024676000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439080 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_439099" align="alignleft" width="300"] Valle dell'Erica, spiaggia de la Licciola[/caption] Delphina compie trent'anni e presenta alla Bit il nuovo catalogo del gruppo alberghiero sardo, con 12 hotel tra 5 stelle, 4 stelle superior e 4 stelle, residence esclusivi, 6 spa e ville tutte immerse in verdi parchi mediterranei affacciati sul mare tra la Costa Smeralda, l'Arcipelago di La Maddalena e il Golfo dell’Asinara, nelle località di Cannigione, Palau, Santa Teresa Gallura, Isola Rossa e Badesi. Sta riscuotendo grande successo l'offerta "Prenota Prima" con lo sconto del 10% in scadenza a fine febbraio. Delphina presenterà il nuovo catalogo con una veste completamente rinnovata, che corona il raggiungimento di questo importante traguardo con le immagini che celebrano il colore del mare del nord Sardegna su cui si affacciano i suoi hotel e i resort e pensa ad un nuovo modo di guardare al futuro, credendo ancora di più nei valori che l’hanno accompagnata finora, valori che oggi si sono dimostrati di estrema attualità e rilevanza. «Quest’anno - dichiara il presidente e fondatore di Delphina Francesco Muntoni - celebriamo un traguardo importante: i primi 30 anni di Delphina hotels & resorts. Da trent’anni Delphina è ospitalità autentica in luoghi unici. Siamo onorati di essere diventati l’amico in Sardegna dei nostri ospiti, che ci scelgono da tanto tempo per trascorrere con noi il momento più atteso dell’anno e riscoprire ogni volta la bellezza genuina della Sardegna e della Gallura. Vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questo successo, dai nostri collaboratori ai nostri ospiti affezionati. Siamo grati a chi ci ha scelto e dell’affetto dimostratoci in questi anni. Questo ci spinge a lavorare con sempre più passione per fare sempre meglio”. «Gli alberghi Delphina- dichiara l'amministratore delegato del gruppo Marco Muntoni- vennero progettati prendendo spunto dagli “stazzi”, tipiche costruzioni delle campagne galluresi realizzate con materiali del posto. Sono piccole abitazioni che si integrano armoniosamente nel paesaggio circostante. Anche nello stile di ospitalità e accoglienza ci siamo sempre ispirati alla “cultura degli stazzi”, autosufficienti da un punto di vista alimentare – veri e propri precursori del km 0-, circondati di piante autoctone che rilasciano essenze salubri e ambasciatori di premurosa ospitalità nei confronti del “forestiero”, considerato sacro. Abbiamo la fortuna di avere con noi bravissimi collaboratori, che condividono l’orgoglio di far innamorare gli ospiti di questa meravigliosa terra, offrendo esperienze autentiche e memorabili. Tutti insieme ci impegniamo con entusiasmo per offrire una vacanza indimenticabile. «Collaboriamo con le migliori agenzie di viaggio italiane e siamo molto grati che ci abbiano scelto, seguito ed aiutato nel nostro percorso di crescita. Le coccoliamo in modo personalizzato e ai massimi livelli per mano dei nostri direttori, ognuno dei quali è responsabile di un numero limitato di agenzie partner. Offriamo il servizio di pacchetti con viaggio e trasferimenti (anche in elicottero sorvolando scenari marini indimenticabili) esclusivamente per i nostri hotel e resort. Non commercializziamo e non gestiamo prodotti di terzi». Stagione 2023 Anche quest’anno l'organizzazione dei World Travel Awards, i premi più ambiti dal mondo del turismo internazionale, ha premiato Delphina hotels & resorts come il gruppo alberghiero indipendente più green del mondo e come il gruppo alberghiero migliore d’Italia. Una vittoria che riconferma i successi degli anni passati e premia la catena alberghiera sarda che ha da anni adottato politiche di crescita sostenibile nei confronti dell'ambiente e del territorio ed è in prima linea nel sostegno dell’economia locale. Un percorso iniziato ancor prima della nascita delle strutture e confluito nel marchio “We are green®”, creato e registrato da Delphina per rappresentare il suo amore per la natura. Delphina hotels & resorts è la prima catena alberghiera italiana ad utilizzare in tutti gli hotel, resort e nella sede centrale energia al 100% verde proveniente da fonti rinnovabili, con un risparmio di circa 20.663 tonnellate di CO2 negli ultimi 6 anni, quantità assorbita da circa 146.089 alberi in un anno. L 'azienda ha adottato importanti politiche plastic free, risparmiando circa 722.871 bottiglie di plastica negli ultimi 4 anni ed è anche impegnata nel sostegno ai fornitori locali con il progetto "Genuine Local Food Oriented®", marchio di qualità Delphina, a sostegno di una cucina sana basata su ingredienti genuini che rispettano la stagionalità, preferibilmente a km 0. Dal 2018 l'azienda è entrata nella "Lounge" di Intesa San Paolo di Elite, il progetto di Borsa Italiana- Gruppo Euronext per le imprese ad alto potenziale realizzato in collaborazione con Confindustria. [post_title] => Delphina hotels & resorts con il nuovo catalogo alla Bit [post_date] => 2023-02-09T13:05:00+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1675947900000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439059 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_429044" align="alignleft" width="300"] Luigi Deli[/caption] Dopo gli exploit di Teorema e Volonclick, le performance di Volonline, l'operatore specializzato in viaggi tailor made di medio e lungo raggio appartenente al gruppo omonimo che include anche i due brand precedenti, appaiono quasi sottotono. Ma in un 2022 ancora caratterizzato dagli strascichi pandemici e dall'apertura parziale di alcune frontiere (l'Oriente in primis), la crescita del 10% dei ricavi a bilancio è senz'altro da leggere in senso molto positivo. E ora si punta a una progressiva digitalizzazione di tutti i processi aziendali. “Nel 2019 soltanto il 9% era digitalizzato. Siamo passati al 50% nel 2022. L’obiettivo per il 2023 è il 75% - commenta Luigi Deli, founder & ceo del gruppo Volonline -. Vogliamo ottimizzare la maggioranza dei processi aziendali, per essere in linea con quanto richiede oggi il mercato: rapidità nella risposta ma anche precisione e dettaglio nella costruzione di preventivi. Un processo che ci consentirà nei prossimi anni di raggiungere una scalabilità esponenziale in linea con la domanda e quindi assecondare crescita ed espansione, senza tralasciare la consulenza intrinseca del tailor made”. In generale, le vendite del 2022 hanno registrato un andamento non omogeneo rispetto al 2019. Grande assente per i primi nove mesi dell’anno è stato tutto l’Oriente, con una boccata di ossigeno nell’ultimo trimestre, favorita soprattutto dalla riapertura del Giappone. Penalizzata dall’assenza dell’Oriente anche l’Oceania, che ha comunque tenuto registrando risultati interessanti. Le altre macro-aree, quali Africa, oceano Indiano, Caraibi e Medio Oriente hanno sostanzialmente trainato il fatturato, mentre gli Stati Uniti, in forte ripresa, hanno chiuso l’anno con gli stessi numeri del 2019. "Per il 2023 puntiamo al consolidamento dei prodotti oceano Indiano e Caraibi con contratti sempre più competitivi, mentre prevediamo di raddoppiare i numeri sulle destinazioni africane”, rivela Deli. A tal fine sono state rafforzate e ampliate le proposte sulle mete africane più richieste, quali Sud Africa, Kenya e Tanzania, nonché sviluppate ulteriormente ìdestinazioni più di nicchia come Namibia, Botswana e Zimbabwe. Una sfida importante sarà poi sugli Stati Uniti, da sempre una delle mete più apprezzate di Volonline, che nel 2022 è stata indubbiamente penalizzata dal costo dei voli. “Riteniamo che la nostra ottima collaborazione con le compagnie aeree che volano negli States possa rappresentare sostanzialmente un vantaggio competitivo. Inoltre, la nostra strategia è quella di arricchire ulteriormente la nostra offerta con contenuti dedicati soprattutto al mercato repeater, con l’obiettivo che possa risultare vincente sul lungo periodo” aggiunge sempre Deli. La biglietteria aerea cresce del 30% Discorso a parte merita infine la business unit della biglietteria: un asset strategico importantissimo per il gruppo Volonline: “La nostra attività di flight consolidator ci vede oggi posizionati tra le più importanti Iata italiane. Questo ci rende un partner molto interessante per le compagnie aeree perché possiamo offrire loro un traffico molto differenziato, dal business all’etnico ma soprattutto al leisure. Questo fattore è importante per il tailor made proposto da Volonline, ma diventa imprescindibile per il prodotto di Teorema Vacanze", sottolinea il ceo della compagnia. Per questioni legate a redditività ed equilibrio finanziario del gruppo, il 2022 è stato più timido per il primo e secondo trimestre, mentre nel terzo trimestre, una volta consolidati i risultati dell’estate, le vendite sono ripartite alla massima velocità, raddoppiando sostanzialmente i risultati rispetto allo stesso periodo del 2019. "Tutto questo ci ha permesso di chiudere il 2022 con una crescita del +30% sulla biglietteria”. Anche per il ticketing il gruppo ha quindi intenzione di accelerare processi di digitalizzazione: “Nel 2019 era il 7%, nel 2022 il 30%, mentre il 2023 ha come obiettivo il 50% - conclude Deli -. Nel solo mese di gennaio abbiamo inserito tra i nostri clienti delle realtà molto importanti, che dovrebbero permetterci di crescere del 20% rispetto al 2022 soltanto in questi primi mesi”. [post_title] => Ricavi in crescita del 10% per il to Volonline: ora barra sulla digitalizzazione dei processi [post_date] => 2023-02-09T11:44:36+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1675943076000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 438844 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_438849" align="alignleft" width="200"] Alison Cryer[/caption] In occasione della Bit di Milano 2023 Representation Plus International (RPI), società inglese di servizi di marketing, rappresentanza e pr, dal 1988 specializzata nel settore del turismo, lancia il suo “associate office” in Italia. Si rafforza così il network di RPI (Representation Plus International), già presente in India, Grecia e Emirati Arabi e a cui seguiranno a breve, Germania, Francia e Spagna. La società collaborerà con professionisti in loco e mira a fornire ai propri clienti una conoscenza approfondita della cultura locale e del business del settore turistico nei mercati di origine del turismo outbound, per dare loro un’opportunità di crescita a livello globale. Buy local go Global! Representation Plus vuole promuovere innovazione, collaborando con i propri clienti per individuare soluzioni sostenibili di sviluppo del turismo, che consenta la crescita delle economie locali e delle comunità. Gli “associate office” collaborano con i settori Leisure, Business, MICE e media nei propri paesi di riferimento. "Representation è entusiasta di annunciare la partnership strategica con Giuseppe Veronelli e Matteo Pomini partner di GemPro Travel Services, che insieme a Marzia Bestetti, Managing partner di Ma&Mi, agenzia di comunicazione milanese, metteranno a disposizione dei clienti il giusto mix di esperienze e contatti consolidati nel settore del turismo - ha dichiarato Alison Cryer MBE, Representation Plus, founder e managing director -. Giuseppe, Matteo e il loro team hanno una storica reputazione nel mercato italiano, che combacia con il nostro obiettivo di fornire ai nostri clienti servizi di rappresentanza e marketing best in class in tutto il mondo. Il loro compito è quello di promuovere localmente la relazione tra clienti e consumatori, il mercato trade e la comunicazione sui media, diventando un vero e proprio punto di riferimento per il mercato italiano per la fornitura di servizi specializzati», conclude Alison Cryer. Representation Plus International rappresenta clienti in tutta Europa, compreso il mercato italiano, un esempio sono Le Samoa, con cui collabora da oltre 12 anni, il cui obiettivo è stata la condivisione della loro visione per raggiungere la neutralità carbonica, attraverso una rete di sostenitori della crescita locale, che condividono le stesse idee. GemPro Travel Services, di cui Giuseppe Veronelli e Matteo Pomini sono managing partner, attraverso le società Interplanet e APG ITALY, che rappresentano compagnie aeree, rent-a-car, compagnie di navigazione e dmc sul mercato italiano dal 1982, è molto conosciuta in Italia nei mercati MICE, business e leisure. Giuseppe Veronelli commenta così l’accordo con RPI, «Siamo molto onorati di iniziare questa collaborazione come Associati RPI Italia, per fornire servizi e soluzioni di marketing innovativi e di alta qualità. Non vediamo l'ora di iniziare la partnership con RPI, per differenziare maggiormente la nostra base di clientela e per generare business per l'industria turistica italiana e per i nostri futuri clienti». [post_title] => Representation Plus presenta il suo ufficio associato in Italia alla Bit [post_date] => 2023-02-07T11:10:30+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1675768230000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 438811 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il traffico aeree mondiale nel 2022 si è attestato al 68,5% dei livelli pre-pandemia: il dato relativo all'internazionale ha riportato un aumento del +152,7% rispetto al 2021 e ha raggiunto il 62,2% dei livelli del 2019; il traffico domestico del 2022 è aumentato del 10,9% rispetto all'anno precedente, raggiungendo il 79,6% del livello dell'intero anno 2019. "Il settore ha lasciato il 2022 in una forma molto migliore di quella in cui è entrato - ha commentato Willie Walsh, direttore generale della Iata - poiché la maggior parte dei governi ha eliminato le restrizioni di viaggio Covid-19 durante l'anno e le persone hanno approfittato del ripristino della libertà di viaggiare. Questo slancio dovrebbe continuare nel nuovo anno, nonostante le reazioni eccessive di alcuni governi alla riapertura della Cina". Il traffico dei vettori europei nell'intero anno è aumentato del 132,2% rispetto al 2021. La capacità è aumentata dell'84,0% e il load factor è salito di 16,7 punti percentuali all'80,6%. [post_title] => Traffico aereo mondiale al 68,5% dei livelli pre pandemia nel 2022 [post_date] => 2023-02-07T10:01:54+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1675764114000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "vincenzo onorato e figli" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":24,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":420,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439528","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Procura di Milano ha chiuso le indagini per bancarotta, in vista della richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di Vincenzo, Achille e Alessandro Onorato.\r

\r

L'accusa è di aver depauperato il patrimonio di Cin, attraverso \"condotte di dissipazione o distrazione\" tali da determinare non solo \"il sistematico drenaggio di risorse (...) a favore di Moby\" per far fronte agli \"oneri finanziari\" dovuti all'acquisizione del suo controllo e di quello della stessa Cin. Ma anche per \"ripianare (...) debiti personali verso banche\" o per compensi \"incongrui\".\r

\r

Contestati anche 700 mila euro per il noleggio di jet e auto di lusso. Spesi essenzialmente per case, jet privati, noleggio di automobili di grande marca, ristrutturazione di appartamenti, acquisto di una villa, eccetera.","post_title":"Vincenzo Onorato e figli verso il processo per bancarotta fraudolenta","post_date":"2023-02-15T12:23:01+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1676463781000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439433","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Sicilia torna negli spazi di Fiera Milano City con uno stand di grande impatto visivo caratterizzato da grandi ledwall e superfici a specchio.\r

\r

Industria turistica in ottima salute per la Regione Sicilia. Numeri nuovamente in crescita per il 2022 in continuità con il 2021 secondo i primi risultati dell’osservatorio turistico regionale che confermano un incremento di arrivi nazionali e internazionali a un +51,7% e di presenze complessive a +56%.\r

\r

Trend positivo confermato anche dai flussi turistici dei due aeroporti principali dell’isola. Palermo ha chiuso il 2022 con 7.100.000 di passeggeri (+55% sul 2021) e 52.008 movimenti (+1,9% sul 2021). Il traffico internazionale è a 27% sul totale passeggeri (quasi 2 milioni). Il 2019 si era chiuso con il 26%. A Catania, l’aeroporto Fontanarossa totalizza 10.099.441 passeggeri (+64,9% sul 2021) e 72.505 movimenti (+43,8% sul 2021).\r

\r

Risultati molto positivi per l’aeroporto di Catania che si colloca tra i primi aeroporti d’Italia per movimento passeggeri. Con un +20% di arrivi supera i numeri pre pandemia. Anche Palermo si classifica tra i top five nazionali per le ottime performance. L’aeroporto di Trapani raddoppia il traffico di passeggeri al giro di boa dei 10 anni: registrati 900 mila passeggeri nel 2022 principalmente con voli su Roma e Bergamo. Lampedusa raggiunge i 330 mila passeggeri nel 2022 con prenotazioni al completo nei mesi di luglio e agosto. Dal prossimo anno l’isola punta a sviluppare maggiormente il mercato internazionale svizzero, tedesco e inglese con Easy Jet.\r

\r

Gli aeroporti siciliani hanno movimentato in totale circa 20 milioni di passeggeri. Gli aeroporti di Catania e Palermo nel 2022 sono stati classificati tra i top five performer degli aeroporti europei. Ora si punta a fare squadra per fare meglio con la volontà di fare rete tra gli aeroporti ma soprattutto la necessità di un maggiore impegno e sostegno da parte del governo della Regione per costruire insieme un prodotto attorno alla destinazione Sicilia e ottenere un costante incremento di flussi turistici. Si auspica il funzionamento di tutta la filiera, i collegamenti e la loro efficacia fra aeroporti e territorio per condividere obbiettivi e strategie.\r

\r

\r

\r

Importante il consistente ritorno degli stranieri nell’isola in particolare, degli americani, grazie anche al sostegno della cinematografia attirati da quello che è stato definito il White Lotus Effect, definito un biglietto da visita a livello internazionale (la serie di successo di HBO ambientata al San Domenico Palace di Taormina che sembra abbia contribuito a far raddoppiare le ricerche di hotel nella stessa Taormina).\r

\r

“Questi dati confermano anche la bontà della strategia di promozione turistica del brand SeeSiciliy, avviata nel 2021 – spiega l’assessore al Turismo, Elvira Amata - che mette al centro l’arte, il cinema, la cultura, la moda e la tradizione. Abbiamo investito molto nella comunicazione. La campagna ha raccolto un notevole consenso tra gli operatori turistici locale e ha lasciato una memoria importante nel pubblico. Continueremo su questa strada per fare sistema e fare ancora meglio”.\r

\r

“Il turismo funziona se c’è una rete di trasporti che attrae, tra aerei, gomma e ferrovie - afferma il governatore della Regione Siciliana, Renato Schifani – Partiamo dall’idea di privatizzazione degli aeroporti, così come avvenuto in tutta Italia. Accorpare Trapani, Palermo e Lampedusa, e Catania con Comiso, potenziando Comiso anche con il cargo. Questi tra i principali asset di questo governo. – e aggiunge - Operare anche sulle criticità. Lampedusa vive in criticità poiché collegata ad aste. Necessita di una ricapitalizzazione molto impegnativa. Occorre programmare un turismo per tutto l’anno con l’impegno del governo ad attuare le strategie da mettere in campo”.\r

\r

Si prospetta dunque un 2023 ricco di eventi tra arte, letteratura, cultura, musica, teatro, cinema, moda e tradizione a partire dalle Opere belliniane a Catania tra settembre e ottobre con il Concerto Straordinario per il 222° Anniversario della nascita di Vincenzo Bellini. Si riconferma il festival del TaoBuk, il Taormina International Book Festival, giunto alla sua tredicesima edizione e la terza edizione del Sicilia Jazz Festival di Palermo, che si terrà quest’anno dal 23 giugno al 2 luglio. Confermata la fiera Mediterranea del Cavallo e il turismo del ricordo a memoria dello Sbarco in Sicilia con percorsi di pace.\r

\r

di Anna Morrone","post_title":"SeeSiciliy: arte, cinema, cultura guidano la crescita del turismo in Sicilia","post_date":"2023-02-14T15:30:14+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1676388614000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439289","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Puglia ritorna ai numeri pre-pandemia e traccia un bilancio turistico molto positivo. La ripresa del turismo internazionale, secondo i dati che la Regione ha presentato alla BIT di Milano, ha superato di molto i flussi del 2019 segnando un +8,5% degli arrivi ed un +11% delle presenze.\r

\r

“La Puglia riporta le lancette del turismo al pre pandemia – ha affermato in conferenza stampa Gianfranco Lopane, assessore regionale al Turismo - . Confermiamo una crescita importante con un +2% in termini di presenze rispetto alla stagione 2019, quella che da tutti era considerata record, e una internazionalizzazione che raggiunge punte del 52% nei mesi di maggio e ottobre: numeri alla portata di quelli delle città d’arte italiane. Questo è sinonimo di un buono stato di salute dell'offerta turistica pugliese che apre a prospettive rosee per i prossimi anni. Come riporta il nostro partner Data Appeal, due offerte su dieci del ponte della prossima Pasqua sono già state vendute. Il gioco di squadra fatto dalle istituzioni, dagli operatori del turismo, dalla Regione Puglia e Puglia Promozione è un lavoro che può portare ancora la nostra regione a consolidare la sua maturità sulle destinazioni già affermate e a sviluppare l’offerta di realtà emergenti ed ugualmente attrattive. È una Puglia che punta sulla sostenibilità e sui prodotti turistici legati ad essa, penso ai cammini e al bike, sulla propria identità e sui dati che vengono dall’ascolto del mercato. Proprio sulle logiche data-driven continueremo ad investire lavorando a nuovi strumenti a supporto dell’Osservatorio regionale del Turismo. Centrali la qualificazione dell’offerta e l’organizzazione delle destinazioni”.\r

\r

Per la Puglia il 2022 è stato vincente, con quattro milioni di arrivi e cinque milioni di presenze: \"Abbiamo superato il 2019 che era l’anno dei record – ha detto Luca Scandale, direttore generale di Pugliapromozione - . Sostanzialmente, l’Italia, è al – 10% rispetto al 2019 e la Puglia registra un + 2%, ma anche io mi ero sbagliato, credevo che la ripresa sarebbe stata nel 2023, è invece è già avvenuta l’anno passato. Ma, soprattutto, maggio - giugno e settembre- ottobre danno la misura della stagione che si allunga, con una permanenza media è di 3,8 notti e crescono soprattutto i turisti stranieri, quindi destagionalizzazione fortissima per una Puglia che cresce sempre di più.”\r

\r

Dal report 2022 dell’Osservatorio Turistico della Regione Puglia emerge come la Germania sia in testa alla classifica regionale dei mercati esteri per numerosità dei pernottamenti (800mila presenze), mentre la Francia conferma il primo posto nel ranking degli arrivi stranieri (217mila arrivi).\r

La movimentazione turistica regionale ha raggiunto i valori del 2019 e chiude l’anno con 4,2 milioni di arrivi (-0.5% rispetto al 2019) e 15,7 milioni di presenze (+2% rispetto al 2019), evidenziando come si resti in Puglia più a lungo rispetto al passato.\r

\r

","post_title":"Boom di arrivi nel 2022: la Puglia torna ai dati pre-pandemia","post_date":"2023-02-13T11:30:15+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1676287815000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439195","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si rinnova la partnership tra Ergo Assicurazione Viaggi e Frigerio Viaggi. La compagnia assicurativa ha infatti vinto la gara indetta lo scorso autunno dal network, riconfermando in questo modo il proprio ruolo di fornitore assicurativo. “Siamo davvero felici di poter annunciare il rinnovo dell’accordo con Frigerio Viaggi: un network di grande valore con cui collaboriamo molto bene da anni - commenta il direttore commerciale di Ergo, Miguel De Alvarado -. La flessibilità credo sia una delle armi vincenti della nostra società: da sempre cerchiamo di adeguarsi alle rinnovate esigenze dei partner e di creare delle collaborazioni personalizzate. Questo è stato fatto anche, e soprattutto, con Frigerio che, sono certo, ha apprezzato la nostra proposta costruita a partire proprio dalle loro necessità“.\r

\r

Il ruolo delle assicurazioni sta evolvendo molto rapidamente ed Ergo Assicurazione Viaggi da tempo ormai continua il suo percorso di crescita e consolidamento. Dopo l’arrivo dello stesso Miguel de Alvarado nel ruolo di direttore commerciale a maggio dello scorso anno, sono entrate in ottobre altre due risorse nel team sinistri, che porteranno beneficio nella gestione quotidiana, garantendo maggior efficienza al servizio offerto ad agenzie di viaggi e tour operator.","post_title":"Ergo si conferma fornitore assicurativo di Frigerio Viaggi","post_date":"2023-02-13T10:05:20+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1676282720000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439111","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air Europa conferma l'impegno sulle isole Baleari siglando un nuovo accordo di codeshare con uepfly.com, compagnia aerea specializzata nel traffico aereo tra le Isole. Dal 26 marzo, Air Europa cesserà le operazioni tra le isole con i suoi aeromobili ma manterrà il proprio codice sui voli operati da uepfly.com tra Maiorca, Minorca e Ibiza. In questo modo continuerà a garantire la mobilità tra le isole per tutti i suoi passeggeri.\r

\r

La mossa è figlia del progressivo rinnovo della flotta del vettore spagnolo: finora infatti le rotte tra le isole Baleari venivano operate da Air Europa con un Atr-72, un velivolo che non farà più parte della flotta che vedrà invece il vettore impiegare i B737- 800 sul corto e medio raggio e il 787 Dreamliner sui voli transoceanici. La prossima estate, la compagnia aerea disporrà di un totale di 50 aeromobili: 26 Boeing 737 e 24 Dreamliner.\r

\r

Le Isole Baleari sono, storicamente, una delle destinazioni strategiche del vettore, che quest'anno ha aumentato del 16% la sua offerta tra le Isole Baleari e la Penisola e opererà il 12% di voli in più rispetto all'anno precedente. Inoltre, la rotta tra Palma di Maiorca e Malaga, fino ad ora operata solo nella stagione estiva, sarà mantenuta per tutto l'anno con tre frequenze settimanali.","post_title":"Air Europa presidia le Baleari: codeshare con uepfly.com sulle rotte interne e più capacità","post_date":"2023-02-10T10:24:36+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1676024676000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439080","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_439099\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Valle dell'Erica, spiaggia de la Licciola[/caption]\r

\r

Delphina compie trent'anni e presenta alla Bit il nuovo catalogo del gruppo alberghiero sardo, con 12 hotel tra 5 stelle, 4 stelle superior e 4 stelle, residence esclusivi, 6 spa e ville tutte immerse in verdi parchi mediterranei affacciati sul mare tra la Costa Smeralda, l'Arcipelago di La Maddalena e il Golfo dell’Asinara, nelle località di Cannigione, Palau, Santa Teresa Gallura, Isola Rossa e Badesi. Sta riscuotendo grande successo l'offerta \"Prenota Prima\" con lo sconto del 10% in scadenza a fine febbraio.\r

\r

Delphina presenterà il nuovo catalogo con una veste completamente rinnovata, che corona il raggiungimento di questo importante traguardo con le immagini che celebrano il colore del mare del nord Sardegna su cui si affacciano i suoi hotel e i resort e pensa ad un nuovo modo di guardare al futuro, credendo ancora di più nei valori che l’hanno accompagnata finora, valori che oggi si sono dimostrati di estrema attualità e rilevanza.\r

\r

«Quest’anno - dichiara il presidente e fondatore di Delphina Francesco Muntoni - celebriamo un traguardo importante: i primi 30 anni di Delphina hotels & resorts. Da trent’anni Delphina è ospitalità autentica in luoghi unici. Siamo onorati di essere diventati l’amico in Sardegna dei nostri ospiti, che ci scelgono da tanto tempo per trascorrere con noi il momento più atteso dell’anno e riscoprire ogni volta la bellezza genuina della Sardegna e della Gallura. Vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questo successo, dai nostri collaboratori ai nostri ospiti affezionati. Siamo grati a chi ci ha scelto e dell’affetto dimostratoci in questi anni. Questo ci spinge a lavorare con sempre più passione per fare sempre meglio”.\r

\r

«Gli alberghi Delphina- dichiara l'amministratore delegato del gruppo Marco Muntoni- vennero progettati prendendo spunto dagli “stazzi”, tipiche costruzioni delle campagne galluresi realizzate con materiali del posto. Sono piccole abitazioni che si integrano armoniosamente nel paesaggio circostante. Anche nello stile di ospitalità e accoglienza ci siamo sempre ispirati alla “cultura degli stazzi”, autosufficienti da un punto di vista alimentare – veri e propri precursori del km 0-, circondati di piante autoctone che rilasciano essenze salubri e ambasciatori di premurosa ospitalità nei confronti del “forestiero”, considerato sacro. Abbiamo la fortuna di avere con noi bravissimi collaboratori, che condividono l’orgoglio di far innamorare gli ospiti di questa meravigliosa terra, offrendo esperienze autentiche e memorabili. Tutti insieme ci impegniamo con entusiasmo per offrire una vacanza indimenticabile.\r

\r

«Collaboriamo con le migliori agenzie di viaggio italiane e siamo molto grati che ci abbiano scelto, seguito ed aiutato nel nostro percorso di crescita. Le coccoliamo in modo personalizzato e ai massimi livelli per mano dei nostri direttori, ognuno dei quali è responsabile di un numero limitato di agenzie partner. Offriamo il servizio di pacchetti con viaggio e trasferimenti (anche in elicottero sorvolando scenari marini indimenticabili) esclusivamente per i nostri hotel e resort. Non commercializziamo e non gestiamo prodotti di terzi».\r

\r

Stagione 2023\r

\r

\r

Anche quest’anno l'organizzazione dei World Travel Awards, i premi più ambiti dal mondo del turismo internazionale, ha premiato Delphina hotels & resorts come il gruppo alberghiero indipendente più green del mondo e come il gruppo alberghiero migliore d’Italia. Una vittoria che riconferma i successi degli anni passati e premia la catena alberghiera sarda che ha da anni adottato politiche di crescita sostenibile nei confronti dell'ambiente e del territorio ed è in prima linea nel sostegno dell’economia locale. \r

\r

Un percorso iniziato ancor prima della nascita delle strutture e confluito nel marchio “We are green®”, creato e registrato da Delphina per rappresentare il suo amore per la natura. Delphina hotels & resorts è la prima catena alberghiera italiana ad utilizzare in tutti gli hotel, resort e nella sede centrale energia al 100% verde proveniente da fonti rinnovabili, con un risparmio di circa 20.663 tonnellate di CO2 negli ultimi 6 anni, quantità assorbita da circa 146.089 alberi in un anno. L\r

\r

'azienda ha adottato importanti politiche plastic free, risparmiando circa 722.871 bottiglie di plastica negli ultimi 4 anni ed è anche impegnata nel sostegno ai fornitori locali con il progetto \"Genuine Local Food Oriented®\", marchio di qualità Delphina, a sostegno di una cucina sana basata su ingredienti genuini che rispettano la stagionalità, preferibilmente a km 0.\r

Dal 2018 l'azienda è entrata nella \"Lounge\" di Intesa San Paolo di Elite, il progetto di Borsa Italiana- Gruppo Euronext per le imprese ad alto potenziale realizzato in collaborazione con Confindustria.\r

","post_title":"Delphina hotels & resorts con il nuovo catalogo alla Bit","post_date":"2023-02-09T13:05:00+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1675947900000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439059","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_429044\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Luigi Deli[/caption]\r

\r

Dopo gli exploit di Teorema e Volonclick, le performance di Volonline, l'operatore specializzato in viaggi tailor made di medio e lungo raggio appartenente al gruppo omonimo che include anche i due brand precedenti, appaiono quasi sottotono. Ma in un 2022 ancora caratterizzato dagli strascichi pandemici e dall'apertura parziale di alcune frontiere (l'Oriente in primis), la crescita del 10% dei ricavi a bilancio è senz'altro da leggere in senso molto positivo. E ora si punta a una progressiva digitalizzazione di tutti i processi aziendali.\r

\r

“Nel 2019 soltanto il 9% era digitalizzato. Siamo passati al 50% nel 2022. L’obiettivo per il 2023 è il 75% - commenta Luigi Deli, founder & ceo del gruppo Volonline -. Vogliamo ottimizzare la maggioranza dei processi aziendali, per essere in linea con quanto richiede oggi il mercato: rapidità nella risposta ma anche precisione e dettaglio nella costruzione di preventivi. Un processo che ci consentirà nei prossimi anni di raggiungere una scalabilità esponenziale in linea con la domanda e quindi assecondare crescita ed espansione, senza tralasciare la consulenza intrinseca del tailor made”.\r

\r

In generale, le vendite del 2022 hanno registrato un andamento non omogeneo rispetto al 2019. Grande assente per i primi nove mesi dell’anno è stato tutto l’Oriente, con una boccata di ossigeno nell’ultimo trimestre, favorita soprattutto dalla riapertura del Giappone. Penalizzata dall’assenza dell’Oriente anche l’Oceania, che ha comunque tenuto registrando risultati interessanti. Le altre macro-aree, quali Africa, oceano Indiano, Caraibi e Medio Oriente hanno sostanzialmente trainato il fatturato, mentre gli Stati Uniti, in forte ripresa, hanno chiuso l’anno con gli stessi numeri del 2019.\r

\r

\"Per il 2023 puntiamo al consolidamento dei prodotti oceano Indiano e Caraibi con contratti sempre più competitivi, mentre prevediamo di raddoppiare i numeri sulle destinazioni africane”, rivela Deli. A tal fine sono state rafforzate e ampliate le proposte sulle mete africane più richieste, quali Sud Africa, Kenya e Tanzania, nonché sviluppate ulteriormente ìdestinazioni più di nicchia come Namibia, Botswana e Zimbabwe. Una sfida importante sarà poi sugli Stati Uniti, da sempre una delle mete più apprezzate di Volonline, che nel 2022 è stata indubbiamente penalizzata dal costo dei voli. “Riteniamo che la nostra ottima collaborazione con le compagnie aeree che volano negli States possa rappresentare sostanzialmente un vantaggio competitivo. Inoltre, la nostra strategia è quella di arricchire ulteriormente la nostra offerta con contenuti dedicati soprattutto al mercato repeater, con l’obiettivo che possa risultare vincente sul lungo periodo” aggiunge sempre Deli.\r

\r

La biglietteria aerea cresce del 30%\r

\r

Discorso a parte merita infine la business unit della biglietteria: un asset strategico importantissimo per il gruppo Volonline: “La nostra attività di flight consolidator ci vede oggi posizionati tra le più importanti Iata italiane. Questo ci rende un partner molto interessante per le compagnie aeree perché possiamo offrire loro un traffico molto differenziato, dal business all’etnico ma soprattutto al leisure. Questo fattore è importante per il tailor made proposto da Volonline, ma diventa imprescindibile per il prodotto di Teorema Vacanze\", sottolinea il ceo della compagnia.\r

\r

Per questioni legate a redditività ed equilibrio finanziario del gruppo, il 2022 è stato più timido per il primo e secondo trimestre, mentre nel terzo trimestre, una volta consolidati i risultati dell’estate, le vendite sono ripartite alla massima velocità, raddoppiando sostanzialmente i risultati rispetto allo stesso periodo del 2019. \"Tutto questo ci ha permesso di chiudere il 2022 con una crescita del +30% sulla biglietteria”.\r

\r

Anche per il ticketing il gruppo ha quindi intenzione di accelerare processi di digitalizzazione: “Nel 2019 era il 7%, nel 2022 il 30%, mentre il 2023 ha come obiettivo il 50% - conclude Deli -. Nel solo mese di gennaio abbiamo inserito tra i nostri clienti delle realtà molto importanti, che dovrebbero permetterci di crescere del 20% rispetto al 2022 soltanto in questi primi mesi”.\r

\r

","post_title":"Ricavi in crescita del 10% per il to Volonline: ora barra sulla digitalizzazione dei processi","post_date":"2023-02-09T11:44:36+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1675943076000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"438844","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_438849\" align=\"alignleft\" width=\"200\"] Alison Cryer[/caption]\r

\r

In occasione della Bit di Milano 2023 Representation Plus International (RPI), società inglese di servizi di marketing, rappresentanza e pr, dal 1988 specializzata nel settore del turismo, lancia il suo “associate office” in Italia. Si rafforza così il network di RPI (Representation Plus International), già presente in India, Grecia e Emirati Arabi e a cui seguiranno a breve, Germania, Francia e Spagna.\r

\r

La società collaborerà con professionisti in loco e mira a fornire ai propri clienti una conoscenza approfondita della cultura locale e del business del settore turistico nei mercati di origine del turismo outbound, per dare loro un’opportunità di crescita a livello globale. Buy local go Global!\r

\r

Representation Plus vuole promuovere innovazione, collaborando con i propri clienti per individuare soluzioni sostenibili di sviluppo del turismo, che consenta la crescita delle economie locali e delle comunità. Gli “associate office” collaborano con i settori Leisure, Business, MICE e media nei propri paesi di riferimento.\r

\r

\"Representation è entusiasta di annunciare la partnership strategica con Giuseppe Veronelli e Matteo Pomini partner di GemPro Travel Services, che insieme a Marzia Bestetti, Managing partner di Ma&Mi, agenzia di comunicazione milanese, metteranno a disposizione dei clienti il giusto mix di esperienze e contatti consolidati nel settore del turismo - ha dichiarato Alison Cryer MBE, Representation Plus, founder e managing director -. Giuseppe, Matteo e il loro team hanno una storica reputazione nel mercato italiano, che combacia con il nostro obiettivo di fornire ai nostri clienti servizi di rappresentanza e marketing best in class in tutto il mondo. Il loro compito è quello di promuovere localmente la relazione tra clienti e consumatori, il mercato trade e la comunicazione sui media, diventando un vero e proprio punto di riferimento per il mercato italiano per la fornitura di servizi specializzati», conclude Alison Cryer. \r

\r

Representation Plus International rappresenta clienti in tutta Europa, compreso il mercato italiano, un esempio sono Le Samoa, con cui collabora da oltre 12 anni, il cui obiettivo è stata la condivisione della loro visione per raggiungere la neutralità carbonica, attraverso una rete di sostenitori della crescita locale, che condividono le stesse idee.\r

\r

GemPro Travel Services, di cui Giuseppe Veronelli e Matteo Pomini sono managing partner, attraverso le società Interplanet e APG ITALY, che rappresentano compagnie aeree, rent-a-car, compagnie di navigazione e dmc sul mercato italiano dal 1982, è molto conosciuta in Italia nei mercati MICE, business e leisure. Giuseppe Veronelli commenta così l’accordo con RPI, «Siamo molto onorati di iniziare questa collaborazione come Associati RPI Italia, per fornire servizi e soluzioni di marketing innovativi e di alta qualità. Non vediamo l'ora di iniziare la partnership con RPI, per differenziare maggiormente la nostra base di clientela e per generare business per l'industria turistica italiana e per i nostri futuri clienti».\r

\r

","post_title":"Representation Plus presenta il suo ufficio associato in Italia alla Bit","post_date":"2023-02-07T11:10:30+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1675768230000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"438811","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il traffico aeree mondiale nel 2022 si è attestato al 68,5% dei livelli pre-pandemia: il dato relativo all'internazionale ha riportato un aumento del +152,7% rispetto al 2021 e ha raggiunto il 62,2% dei livelli del 2019; il traffico domestico del 2022 è aumentato del 10,9% rispetto all'anno precedente, raggiungendo il 79,6% del livello dell'intero anno 2019. \r

\r

\"Il settore ha lasciato il 2022 in una forma molto migliore di quella in cui è entrato - ha commentato Willie Walsh, direttore generale della Iata - poiché la maggior parte dei governi ha eliminato le restrizioni di viaggio Covid-19 durante l'anno e le persone hanno approfittato del ripristino della libertà di viaggiare. Questo slancio dovrebbe continuare nel nuovo anno, nonostante le reazioni eccessive di alcuni governi alla riapertura della Cina\".\r

\r

Il traffico dei vettori europei nell'intero anno è aumentato del 132,2% rispetto al 2021. La capacità è aumentata dell'84,0% e il load factor è salito di 16,7 punti percentuali all'80,6%.","post_title":"Traffico aereo mondiale al 68,5% dei livelli pre pandemia nel 2022","post_date":"2023-02-07T10:01:54+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1675764114000]}]}}