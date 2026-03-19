Viaggialdo: «Il controllo delle mete fattore decisivo durante le emergenze» «La settimana dello scoppio del conflitto iniziato il 28 febbraio, Viaggialdo aveva fra Oman, Maldive, Oriente ed Estremo Oriente quasi 200 passeggeri», racconta Marco Ghidoni, product manager di Viaggialdo. Rispetto alla gestione delle difficoltà legate al contesto di guerra, Ghidoni afferma: «Vorrei sottolineare alcuni punti chiave: il primo è che tutto quello che è stato raccontato sull’impegno della Farnesina va un po’ rivisto e riportato a dimensioni ben più limitate. Il secondo punto è che sì, abbiamo vissuto una situazione difficile, ma non abbiamo portato nessuno a casa da sotto le bombe; secondo me anche in questo caso social e giornali hanno un po’ ingigantito le proporzioni». «Quello che Viaggialdo ha dimostrato – continua il manager – è che lavorare su destinazioni in cui si ha il pieno controllo cambia tutto. In Oman avevamo circa 20 passeggeri seguiti quotidianamente da me e dai colleghi italiani presenti in loco, con assistenza h24, senza causare ai nostri clienti ulteriori pensieri relativi a trasporti o cambi di hotel. Grazie ai rapporti sul posto, potevamo confermare fino a 50 camere al giorno, anche nel pomeriggio per la sera stessa. Credo che questo non sia semplicemente svolgere il proprio lavoro con passione e con cuore». Ghidoni sottolinea inoltre: «Vorrei anche ringraziare le due agenzie che ci hanno aiutato con i gruppi, perché se gli ospiti sono stati tranquilli è stato grazie a chi ha organizzato i gruppi, permettendo agli ospiti di fidarsi ciecamente delle mie scelte, tutte sostenute dalle agenzie». Oman Paese sicuro Sulle prospettive future, il product manager di Viaggialdo aggiunge: «Da aprile Oman Air dovrebbe volare regolarmente e noi continuiamo a proporre le partenze, seppur con annullamento con penale, in quanto l’Oman è dichiarato Paese sicuro. Teniamo a sottolineare questo punto anche perché vogliamo sostenere i nostri partner in loco. A chi aveva voli con altre compagnie stiamo proponendo il cambio biglietto con Oman Air gratuitamente, con eventuale differenza a nostro carico e, ovviamente, adattamento del tour ove necessario». Per quanto riguarda l’estate, Viaggialdo reinserisce alcune destinazioni, tra cui offerte con voli dal Nord su Marsa Matrouh, quindi Egitto mediterraneo, ma anche pacchetti elastici per Tunisia, Grecia e Baleari, con flessibilità sui voli giornalieri a tariffe garantite. «Sulle partenze verso l’Estremo Oriente non abbiamo problemi, perché tutto il nostro volato vuoto-pieno è con compagnie cinesi e abbiamo anche incrementato i posti; ad esempio, abbiamo partenze da Roma e Milano per Ferragosto su Singapore, da dove con altri vettori si possono raggiungere tutti gli altri Paesi. In più – conclude Ghidoni – stiamo anticipando l’inserimento degli Usa, comunque già in programma per il 2027». (Elisa Biagioli) Condividi

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A introdurre l’analisi delle principali novità che interessano il mondo alberghiero è David Pambianco, ceo di Pambianco, che nel corso della quarta edizione del summit dedicato all’hotellerie ha annunciato una nuova edizione del convegno, che si svolgerà a novembre a Roma.\r

I dati\r

L’analisi del comparto parte dai dati della ricerca di Bip presentati dalla global head of strategy Simona Dossena. «Innanzitutto, i pernottamenti in Europa nel corso del 2025, pari a 3,1 miliardi, hanno raggiunto un valore record che conferma il pieno recupero post Covid. In questo quadro, non è un mistero che l’extralberghiero abbia compiuto un balzo in avanti, con le strutture di questa tipologia che superano un terzo della domanda europea (37,5%) spingendo i player tradizionali verso format ibridi e più flessibili». In generale, la crescita alberghiera in Europa è guidata dall’area mediterranea e a fine 2025 si contavano 16.000 strutture in pipeline.\r

La situazione italiana\r

L’Italia non fa eccezione, con una più marcata dinamica di crescita dell’extralberghiero, di circa otto volte superiore a quella del comparto alberghiero. In totale, il mercato ricettivo italiano ha superato il pre pandemia con 476 milioni di notti, il 61% delle quali ascrivibili al settore alberghiero.\r

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«I flussi internazionali in Italia hanno superato quelli domestici. In questo quadro, gli arrivi extraeuropei dovrebbero accelerare la crescita, con la previsione di sfiorare i 100 milioni entro il 2029. Si stima poi che gli stranieri spendano il 10% in più rispetto agli italiani e che mediamente effettuino soggiorni più lunghi. Un dato da leggere con grande attenzione, che va di pari passo con un trend della domanda che premia le strutture di fasci alta».\r

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Fra i trend emergenti segnalati da Dossena, quelli relativi al crescente nomadismo digitale, all’imporsi di bleisure e lisness, ma anche a nuove dinamiche connesse al “coolcation” o alla specifica attenzione per health e welness. In Italia, queste tendenze stanno portando a un’accelerazione nello sviluppo, che comporta anche nuove formule ibridee, di pari passo con una maggiore presenza delle grandi catene alberghiere (circa l’8% del totale nel 2025). Centralità dell’experience, creazione di spazi ibridi, utilizzo dell’Intelligenza artificiale e nuovi canali digitali saranno i driver del futuro ai quali si ispirerà l'intero comparto.\r

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","post_title":"Hotellerie, il mercato è cambiato. L'analisi di Bip","post_date":"2026-03-18T15:01:56+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1773846116000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509900","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_495013\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Massimo Borelli[/caption]\r

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AMI Assistance chiude l’esercizio 2025 con risultati straordinari. L’azienda ha registrato un incremento dei ricavi superiore al 50% rispetto all'anno precedente, confermando un trend di espansione verticale che prosegue ininterrotto da un quadriennio: dopo il +20% del 2022, il +50% del 2023 e il +40% del 2024, il dato del 2025 sancisce definitivamente la solidità del modello di business del gruppo.\r

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“Siamo estremamente soddisfatti dei traguardi raggiunti nel corso dell’ultimo anno, risultati che si sono dimostrati pienamente in linea con le nostre previsioni di budget”, ha commentato Massimo Borelli, responsabile commerciale Area Nord Ovest di AMI Assistance. “Questi numeri rappresentano l’ulteriore dimostrazione tangibile della continuità e della forza del nostro percorso di crescita. Non si tratta di un exploit isolato, ma del frutto di una strategia di lungo periodo che premia la nostra visione del mercato”.\r

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[caption id=\"attachment_450500\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Giuseppe Maria Cecconi[/caption]\r

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Il motore principale della performance 2025 si conferma essere Amitravel, la polizza collettiva modulare sviluppata su misura per le esigenze di tour operator e agenzie di viaggio che gestiscono l'organizzazione in proprio. “Il mercato sta continuando a premiare la nostra scelta di investire nel costante affinamento di Amitravel”, prosegue Giuseppe Maria Cicconi, responsabile commerciale Area Nord Est di AMI Assistance. “Oggi è uno dei prodotti più apprezzati della categoria grazie a una straordinaria completezza di garanzie e a una procedura di emissione semplificata. Il suo successo testimonia una tendenza molto chiara: le realtà che scelgono la disintermediazione cercano prodotti assicurativi specifici, flessibili e ad alto valore aggiunto”.\r

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Oltre alla solidità dei prodotti tradizionali, AMI Assistance ha saputo intercettare l'evoluzione dei bisogni del viaggiatore moderno attraverso l'integrazione di servizi digitali d'avanguardia. Un fattore determinante è stato il successo dell’app DOC24, inclusa in tutte le polizze offerte dalla società, che garantisce assistenza medica e consulenza h24 in tutto il mondo tramite smartphone, laptop o tablet.\r

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Guardando al futuro prossimo, l'azienda non intende fermarsi. “Stiamo già lavorando a importanti novità per il 2026”, conclude Borelli. “Tra queste, una nuova polizza dedicata alla cancellazione volo, una soluzione sempre più richiesta dai clienti che organizzano i propri viaggi in autonomia e che necessitano di tutele certe a fronte delle incertezze del trasporto aereo attuale”.","post_title":"AMI Assistance: un 2025 con ricavi superiori al 50% rispetto al 2024","post_date":"2026-03-18T14:26:32+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1773843992000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509843","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_447393\" align=\"alignleft\" width=\"450\"] Gabriele Burgio[/caption]\r

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La quotazione in Borsa si avvicina e la conferma viene dallo stesso presidente e a.d. di Alpitour World, Gabriele Burgio, che in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera sottolinea come, dopo l’aumento della partecipazione nel capitale di Alpitour messo a segno da Tip, la Borsa sia diventata «uno sviluppo naturale. Stiamo ragionando e stiamo studiando: quando arriveremo a 200 milioni di Ebitda avremo la dimensione giusta».\r

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Malgrado la delicata situazione geopolitica, i tempi sono maturi: la corsa verso Piazza Affari è stata accelerata dai brillanti risultati conseguiti negli anni, culminati nell’ultimo bilancio, quello relativo all’anno finanziario 2024-25, che ha portato nelle casse del gruppo ricavi per quasi 2,3 miliardi di euro, in crescita del 9,8% sull’anno precedente e un utile pari a 75,4 milioni, in aumento del 41%.\r

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«Per il futuro, potremmo replicare il nostro modello in altri Paesi oppure rafforzare la nostra presenza in Italia. Personalmente, propenderei per la seconda ipotesi, in modo da consolidare il nostro ruolo di interlocutore per gli italiani che vogliono viaggiare all’estero e per gli stranieri che vogliono venire in Italia”, che attualmente procurano quasi il 20% del fatturato totale.\r

Cambiamento strutturale\r

Il manager evidenzia poi un cambiamento strutturale che sta interessando il turismo: «Oggi i viaggi non sono più un consumo discrezionale, ma quasi essenziale» ha spiegato Burgio. Si tratta di un trend emergente, che Alpitour World soddisfa con una potenza di 27 hotel e 18 aerei, che procura in un anno qualcosa come 3,3 milioni di turisti-clienti.\r

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«Abbiamo più di 1.000 clienti che fanno oltre otto viaggi all’anno con noi e oltre 3.000 che ne fanno più di cinque» spiega Burgio. Un flusso che né inflazione, né guerre, né aumento dei prezzi riusciranno a bloccare. “Fino a prima della guerra le previsioni sul 2026 erano rosee ed eravamo ampiamente sopra le attese per l’anno”. E anche in uno scenario complesso come quello attuale, la capacità di offrire tante soluzioni in aree del mondo differenti, potendo contare su una compagnia aerea di proprietà e su un gruppo alberghiero, può fare la differenza. “L’Egitto sta crescendo moltissimo, così come l’Italia, con gli hotel che stanno registrando prenotazioni in aumento del 27%. Per contro, l’interesse sugli Stati Uniti è un po’ calato e Cuba è praticamente chiusa”.\r

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Sulla situazione attuale, Burgio prende tempo: la stagione forte nelle località interessate dal conflitto «era ormai agli sgoccioli perchè sta arrivando il caldo. Ovviamente, i conflitti generano paura e, quindi, spingono a rinviare la prenotazione delle vacanze». Il fatto però di proporre tante destinazioni diverse «ci rende meno esposti agli choc geopolitici: lo dimostra il fatto che in questi anni di permacrisi i nostri risultati sono sempre cresciuti».\r

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Infine, sul futuro andamento dei prezzi, «per il momento non vedo inflazione sul turismo, anche se bisognerà vedere quali saranno gli effetti della fiammata di petrolio e gas».\r

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Radio Italia, infatti, sarà presente dal 7 al 12 giugno al Bravo Tamra Beach di Sharm El Sheikh (Egitto) con 5 collegamenti quotidiani di Ilaria Cappelluti; dal 29 giugno al 4 luglio al Bravo Baia di Tindari (Sicilia, Messina) con le dirette di Mauro Marino e Francesca Leto dalle 13 alle 16 e di Giuditta Arecco e Marco Falivelli dalle 16 alle 18; dal 6 all’11 luglio al Voi Arenella Resort (Sicilia, Siracusa) con le dirette di Paoletta dalle 9 alle 12 e di Daniela Cappelletti e Emiliano Picardi dalle 16 alle 18; dal 20 luglio all’1 agosto al Voi Tanka Village (Sardegna, Villasimius), con le dirette di Mauro Marino e Francesca Leto dalle 13 alle 16 e di Giuditta Arecco e Marco Falivelli dalle 16 alle 18; dal 31 agosto al 5 settembre al Bravo Alimini (Puglia, Alimini) con le dirette di Paoletta dalle 9 alle 12 e Daniela Cappelletti e Emiliano Picardi dalle 16 alle 18. Previsti dj set a cura di Radio Italia, intrattenimento ed esibizioni live, contenuti esclusivi sul sito radioitalia.it e sui canali social dell’emittente.\r

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Neos accompagnerà i conduttori della Radio, gli artisti e gli ospiti con volo diretto da Milano Malpensa: a bordo sarà disponibile la playlist di Radio Italia, per garantire un intrattenimento musicale di qualità durante il viaggio. Le note di Radio Italia, inoltre, accompagneranno gli ospiti Bravo all’interno di tutti i villaggi nel mondo grazie alle speciali playlist curate dalla stessa radio.\r

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«La collaborazione con Radio Italia, che prosegue ormai da molti anni, rappresenta per noi un valore aggiunto essenziale nell’arricchire l’esperienza dei nostri ospiti - afferma Tommaso Bertini, chief corporate & tour operating marketing office Alpitour World -. Per il 2026 abbiamo scelto di ampliare ulteriormente il progetto includendo, per la prima volta, una tappa internazionale a Sharm El Sheikh, una delle mete più apprezzate dai nostri clienti, oltre alle iniziative nei nostri resort Bravo e Voihotels in Italia».\r

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«L’estate è da sempre il momento ideale per vivere la musica insieme e, anche per il 2026, saremo presenti nei villaggi con dirette, dj set ed esibizioni live per accompagnare gli ospiti con l’energia, l’emozione e la bellezza della musica italiana, creando momenti di condivisione e divertimento» aggiunge Alessandro Volanti, direttore marketing e commerciale Radio Italia.","post_title":"Alpitour World e Radio Italia rinnovano l'intesa. Primo appuntamento live a Sharm El Sheikh","post_date":"2026-03-18T12:41:03+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1773837663000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509864","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' iniziato il 16 marzo e proseguirà gradualmente nel corso del mese, il rinnovo della piattaforma digitale di American Airlines che migliora l'esperienza dei viaggiatori, con spiegazioni chiare in caso di ritardi o cancellazioni dei voli.\r

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La compagnia ha introdotto motivazioni chiare e di facile comprensione per ritardi e cancellazioni direttamente all’interno della app mobile e su aa.com: «Migliorare l’esperienza digitale è una priorità per il team di American - ha dichiarato Heather Garboden, chief customer officer del vettore -. Combinando strumenti self-service con spiegazioni puntuali, offriamo ai passeggeri maggiore trasparenza e più controllo durante tutto il viaggio, perché crediamo che la chiarezza generi fiducia, soprattutto in caso di disagi operativi».\r

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La nuova funzionalità si basa sulla piattaforma di gestione delle irregolarità di American, recentemente migliorata, che riunisce in un unico luogo gli strumenti di cui i passeggeri hanno bisogno per gestire cambiamenti inattesi nei loro piani di viaggio. Quando si verifica un ritardo o una cancellazione che rientra nei criteri, oppure una coincidenza a rischio, i passeggeri possono comprendere rapidamente cosa sta accadendo e intervenire, il tutto all’interno della stessa esperienza intuitiva.\r

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Oltre a visualizzare le motivazioni di ritardi e cancellazioni sull’app mobile e su aa.com, i passeggeri inizieranno a ricevere questo mese notifiche push personalizzate, e‑mail e messaggi di testo, garantendo comunicazioni tempestive, pertinenti e informative.\r

Dietro le quinte, i sistemi di American traducono la complessità operativa in messaggi chiari e facilmente comprensibili, aiutando i passeggeri a capire cosa sta succedendo e cosa fare successivamente.\r

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La piattaforma di gestione delle irregolarità operative di American è disponibile per i passeggeri quando si verifica un’irregolarità operativa che rientra nei criteri previsti, come ritardi prolungati, coincidenze a rischio, mancati collegamenti o cancellazioni.\r

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L’app mobile più intelligente per il viaggio\r

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L’esperienza si basa sulla versione migliorata dell’app mobile di American, progettata per fungere da compagno di viaggio digitale lungo tutto il percorso.\r

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La schermata iniziale riprogettata mette in evidenza i dettagli del viaggio in tempo reale e offre accesso diretto agli strumenti di cui i passeggeri si avvalgono maggiormente durante il viaggio – dalle carte d’imbarco agli aggiornamenti sullo stato del volo, fino al supporto in caso di irregolarità operative.\r

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Quando si verificano irregolarità, la piattaforma centralizzata dedicata compare direttamente sulla schermata iniziale e, a partire da questo mese, apparirà anche all’interno della prenotazione del volo nell’app, consentendo ai passeggeri di consultare rapidamente e in modo efficiente le spiegazioni relative a ritardi e cancellazioni e di scegliere le opzioni di riprenotazione disponibili.","post_title":"American Airlines: aggiornamenti in tempo reale per ritardi o cancellazioni su app e sito","post_date":"2026-03-18T10:52:08+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1773831128000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509677","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Negli ultimi anni il settore turistico ha accelerato fortemente la propria trasformazione digitale. Hotel, compagnie aeree e operatori turistici stanno cercando nuovi strumenti per semplificare l’accesso alle informazioni e migliorare l’esperienza dei viaggiatori.\r

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Tra le soluzioni più semplici ed efficaci che stanno emergendo ci sono i QR code.\r

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Oggi i QR code sono utilizzati in molti contesti del turismo: nelle hall degli hotel, nei musei, negli aeroporti e perfino nelle destinazioni turistiche. Basta una scansione con lo smartphone per accedere immediatamente a contenuti utili per il viaggio.\r

Informazioni di viaggio sempre aggiornate\r

Uno dei vantaggi principali dei QR code è la possibilità di collegare i viaggiatori a informazioni aggiornate in tempo reale.\r

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In una struttura alberghiera, ad esempio, un QR code può essere utilizzato per accedere al menu del ristorante, prenotare servizi della spa o consultare una guida della città. Nei musei o nei siti culturali, invece, i codici possono fornire contenuti multimediali o spiegazioni aggiuntive sulle opere.\r

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In molti casi, queste soluzioni permettono di ridurre la necessità di materiale cartaceo e di offrire informazioni sempre aggiornate.\r

Un supporto per il turismo digitale\r

Molte destinazioni stanno adottando QR code anche per migliorare l’esperienza dei visitatori. In alcune città europee, ad esempio, i codici vengono posizionati vicino a monumenti o punti di interesse per offrire informazioni storiche, mappe o suggerimenti di itinerari.\r

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Questa tecnologia è particolarmente utile per i viaggiatori internazionali, che possono accedere facilmente a contenuti digitali nella propria lingua.\r

Il vantaggio dei QR code dinamici\r

Oltre ai QR code tradizionali, nel turismo stanno guadagnando popolarità anche i codici dinamici. A differenza dei codici statici, questi permettono di aggiornare il contenuto collegato senza dover ristampare il codice.\r

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Per esempio, un hotel può modificare il link collegato al codice per aggiornare informazioni sui servizi o sugli eventi stagionali.\r

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Strumenti come un generatore qr code dinamico permettono alle aziende del settore turistico di gestire queste informazioni in modo flessibile, mantenendo lo stesso codice su materiali stampati o segnaletica.\r

Una tecnologia semplice ma efficace\r

Nel turismo, l’esperienza del viaggiatore dipende spesso dalla facilità con cui può accedere alle informazioni durante il soggiorno. I QR code rappresentano una soluzione semplice per collegare il mondo fisico hotel, musei o destinazioni con contenuti digitali sempre disponibili.\r

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Per questo motivo sempre più operatori del settore stanno integrando questa tecnologia nei propri servizi, trasformando un semplice codice in uno strumento utile per migliorare il viaggio.\r

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","post_title":"Come i QR code stanno migliorando l’esperienza digitale nel turismo","post_date":"2026-03-18T10:37:32+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1773830252000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509817","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La domanda globale di trasporto aereo passeggeri dovrebbe più che raddoppiare entro il 2050: questo lo scenario tratteggiato dalla Iata che, nel periodo intermedio, stima che la domanda raggiunga i 20,8 trilioni di passeggeri-chilometri (Rpk), sulla base di un tasso di crescita annuale composto (Cagr) del 3,1% (2024-2050) rispetto ai 9 trilioni di Rpk registrati nel 2024.\r

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Uno scenario di crescita più elevata vedrebbe un Cagr del 3,3% con la domanda di passeggeri che raggiungerebbe i 21,9 trilioni di Rpk nel 2050. Uno scenario di crescita più bassa vedrebbe un CAGR del 2,9% con la domanda di passeggeri che raggiungerebbe i 19,5 trilioni di Rpk entro il 2050.\r

I diversi scenari sono determinati da modelli alternativi di crescita economica a lungo termine, popolazione, andamento dei prezzi del carburante per l'aviazione, transizione energetica globale e sviluppo della capacità dal lato dell'offerta nel trasporto aereo.\r

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«Le prospettive per il trasporto aereo sono positive - commenta il direttore generale della Iata, Willie Walsh -. Le persone vogliono viaggiare e, in tutti i nostri scenari modellizzati, la domanda di voli dovrebbe più che raddoppiare entro la metà del secolo. Questa è una buona notizia per lo sviluppo economico e sociale globale, poiché la crescita del settore aereo catalizzerà opportunità, tra cui posti di lavoro, in tutto il mondo. Il nostro rapporto sulla domanda a lungo termine fornisce a governi, industria e fornitori di energia una solida base per la pianificazione a lungo termine. Sottolinea la necessità di quadri politici a sostegno di fattori chiave per il successo, quali lo sviluppo di infrastrutture efficienti, l’agevolazione dell’accesso al mercato, l’armonizzazione normativa e un’efficace transizione verso l’energia pulita».\r

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Il ritmo di crescita sarà disomogeneo tra le diverse regioni: secondo lo scenario intermedio, l'Asia-Pacifico e l'Africa dovrebbero essere le regioni in più rapida crescita nel periodo 2024-2050, con tassi di crescita annuali composti rispettivamente del 3,8% e del 3,6%. L'Europa e il Nord America dovrebbero registrare una crescita più lenta, pari al 2,5% e al 2,8%.","post_title":"La Iata stima il raddoppio della domanda di viaggio entro il 2050","post_date":"2026-03-18T09:00:34+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1773824434000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509668","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Spagna del turismo non perde tempo e affronta le conseguenze della crisi mediorientale con richieste specifiche al governo. Sono le associazioni di categoria Uniòn de agencias de viajes (Unav) e Federaciòn Empresarial de Asociaciones territoriales de agencias de viajes espanolas (Fetave) a chiedere ai ministeri del turismo e dell'economia un piano di salvataggio da 400 milioni di euro per proteggere le agenzie di viaggio dalla crisi in Medio Oriente . \r

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La proposta, come riporta Hosteltur, mira a far fronte alle perdite dovute a cancellazioni inevitabili, rimborsi non rimborsabili da parte dei fornitori internazionali e all'aumento dei costi delle rotte verso l'Asia e l'Africa che prevedono scali nel Golfo . Il settore richiede un programma di prestiti dell'Istituto Ufficiale di Credito da 250 milioni di euro a tasso zero e un fondo di compensazione da 120 milioni di euro per evitare che le aziende debbano sopportare da sole i costi di una crisi al di fuori del loro controllo.\r

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Il conflitto armato in Medio Oriente ha cessato di essere un problema localizzato ed è diventato una minaccia per la sopravvivenza delle agenzie di viaggio in Spagna. In risposta, Unav e Fetave hanno elaborato una tabella di marcia con otto azioni chiave. La necessità di questo aiuto è giustificata dall'effetto domino che sta avendo un impatto sulla connettività aerea globale. L'impatto della crisi non si limita alle zone di conflitto; le interruzioni delle rotte stanno gravemente compromettendo i voli verso Asia, Africa e Oceania.\r

La proposta al governo\r

Il pilastro economico della proposta si concentra sull'alleviamento delle pressioni sulla liquidità. Le associazioni propongono la creazione di una linea di credito straordinaria di 250 milioni di euro da parte dell'Istituto Ufficiale di Credito, con un tasso di interesse agevolato dello 0% e garantita dallo Stato. Questa misura consentirebbe alle agenzie di gestire rimborsi immediati ai clienti e riprenotazioni dei viaggiatori senza compromettere il loro flusso di cassa. Le adv chiedono inoltre un fondo di compensazione di 120 milioni di euro. Questo capitale verrebbe utilizzato per coprire le spese dei viaggiatori bloccati (alloggio e pasti) e, soprattutto, i servizi prenotati a destinazione, come hotel o tour operator, i cui costi non possono essere recuperati dall'agenzia dopo la cancellazione.\r

Nell'ambito della tutela dell'occupazione, il settore chiede l'istituzione di uno specifico regime di cassa integrazione temporanea (Erte) per le imprese la cui attività è stata significativamente ridotta dal conflitto. Tale misura sarebbe accompagnata da agevolazioni fiscali, come adeguamenti all'imposta sul reddito delle società e la possibilità di dedurre i costi derivanti da cancellazioni eccezionali.\r

Oltre al sostegno finanziario, Unav e Fetve chiedono certezza giuridica. Propongono la creazione di un protocollo per la gestione delle cancellazioni che standardizzi i criteri e distribuisca equamente le responsabilità tra tutti gli attori del settore turistico. Sollecitano inoltre il ripristino dei \"voucher di viaggio\" o delle modifiche volontarie delle date, analogamente a quanto fatto durante la pandemia per evitare ingenti rimborsi in denaro. Allo stesso modo, le associazioni dei datori di lavoro chiedono un canale di coordinamento permanente con i ministeri del Tturismo e degli affari esteri per avere informazioni aggiornate e facilitare l'assistenza in tempo reale ai viaggiatori colpiti all'estero.\r

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Il profilo del cliente houseboat è quello di un viaggiatore evoluto. «Sono persone che hanno già viaggiato molto e cercano un'esperienza nuova. Cliente smart, che ama la natura, spesso con una cultura medio-alta, che apprezza vacanze lontane dalle folle e dalle file». Famiglie che vogliono organizzarsi in autonomia, coppie mature che cercano tranquillità, gruppi di amici poco numerosi - due o tre coppie al massimo - che vogliono condividere un nuovo modo di viaggiare.\r

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