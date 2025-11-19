Viaggi Rallo, Egitto da intenditori con i nuovi “Focus on” Viaggi Rallo di Mestre presenta due nuovi programmi “Focus on Cairo” e “Focus on Luxor” per il catalogo “L’altro Egitto“. Fra i punti di froza del t.o., i viaggi accompagnati da archeologi, che vanno ad aggiungersi alla programmazione di tour con navigazione sul Nilo a bordo di motonavi 5 stelle, tradizionali dahabeya e l’esclusivo Savoy Yatch 5 stelle lusso di 12 cabine da 45 metri quadri. Focus on Cairo La proposta Focus on Cairo con due programmi con partenze individuali, minimo 2 partecipanti, fino ad aprile 2026, consente di scoprire la città e i dintorni con visite inedite. Il primo di 4 giorni e 3 notti comprende il nuovissimo Grand Egyptian Museum, la piana di Giza con le piramidi, il museo della Cciviltà egizia, lo storico bazaar di Khan el Khalili e la Cairo islamica. Il secondo, di 6 giorni e 5 notti, prevede in aggiunta la Necropoli di Sakkara, con le mastabe e la piramide a gradoni di Zoser, la tomba di Mehu, le piramidi di Dahshur e una visita più approfondita della Cairo islamica e medievale. Focus on Luxor L’itinerario Focus on Luxor, di 6 giorni e 5 notti, è dedicato a chi desidera approfondire il fascino dell’antica Tebe con un programma ricchissimo. La proposta è valida fino ad aprile 2026, con partenze giornaliere, minimo di due partecipanti, ingressi ai siti inclusi. Oltre al complesso monumentale di Karnak, il tTempio e il museo di Luxor, il programma comprende la Valle dei Re, incluse le tombe di Tutankhamon e quella di Seti I, il Tempio di Hatshepsut, la necropoli tebana con siti come Medinet Habu, il Ramesseum, i colossi di Memnon, il villaggio di Deir el-Medina con le celebri tombe degli artigiani. Inoltre, si visitano i grandi santuari di Denderah e Abydos, a nord della città, e il tempio di Khnum a Esna, 50 chilometri a sud di Luxor, solitamente esclusi dagli itinerari classici. Con Archeologia Viva Due le proposte Egitto di Viaggi Rallo in collaborazione con I Viaggi di Archeologia Viva, un punto di riferimento per gli appassionati di archeologia da 37 anni, con la consulenza scientifica della rivista Archeologia Viva. Il primo è in programma dal 9 all’11 dicembre per visitare i tesori egizi di Roma e la straordinaria mostra Tesori dei Faraoni alle Scuderie del Quirinale, con la guida dell’egittologa Roberta Petrilli. La stessa archeologa guiderà anche il viaggio di gruppo in Egitto in programma dal 30 gennaio al 4 febbraio 2026, che oltre a Il Cairo, con un’intera giornata dedicata al nuovo Grand Egyptian Museum. Oltre alla piana di Giza, la necropoli di Sakkara, è prevista la visita dell’oasi di Fayoum, dove Petrilli ha partecipato a numerose campagne di scavo. Si visiteranno il complesso di Meidun, il museo Kom Oshim famoso per i ritratti delle mummie del Fayoum, le rovine di Karanis, il sito archeologico Qasr Qaroun, la Valle delle balene nell’area protetta Wadu el Rayan, patrimonio Unesco e il tempio di Medinet Madi. Ogni viaggio è pensato per piccoli gruppi e prevede la presenza costante di una guida parlante italiano di lunga esperienza. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501978 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Risultati record per i flussi turistici a Cipro nei primi dieci mesi del 2025: secondo i dati presentati dal viceministro del turismo Kostas Koumis, «il periodo gennaio-ottobre di quest'anno è stato il migliore nella storia del turismo del nostro Paese. Nel solo mese di ottobre, gli arrivi hanno superato per la prima volta il mezzo milione». Questi numeri «ribadiscono la forte performance del settore turistico di Cipro, ma soprattutto confermano il significativo balzo in avanti compiuto nel nostro sforzo di prolungare la stagione turistica, uno sforzo che funge da passaporto per la completa trasformazione di Cipro in una destinazione turistica per tutto l'anno» ha affermato Koumis. Rispetto allo scorso anno, l'aumento registrato in ottobre è pari al +17,1% e al +34,2% su un orizzonte triennale. «È importante che i ‘mesi di bassa stagione’ acquisiscano, grazie alle loro prestazioni, lo slancio di un carattere estivo permanente, in modo che le destinazioni e le imprese turistiche possano rimanere aperte per periodi più lunghi. Naturalmente, spetta anche alle imprese stesse valutare le nuove realtà del turismo e prendere le loro decisioni». Quanto ai primi dieci mesi, le cifre mostrano «un aumento dell'11,1% rispetto all'anno precedente e un incremento del 40,8% su un periodo di tre anni, risultati che senza dubbio ci soddisfano. «Come governo, abbiamo lavorato in modo metodico e coordinato per raggiungere questo obiettivo, concentrandoci sul miglioramento dei collegamenti aerei, accompagnati da azioni di promozione digitale mirate e da programmi di incentivazione incentrati su segmenti specifici di turismo e sul periodo invernale». [post_title] => Cipro allunga la stagione: per la prima volta ottobre supera il mezzo milione di turisti [post_date] => 2025-11-19T13:24:01+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763558641000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501953 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_501955" align="alignleft" width="300"] Silvia Russo[/caption] Viaggi Rallo di Mestre presenta due nuovi programmi "Focus on Cairo" e "Focus on Luxor" per il catalogo "L'altro Egitto". Fra i punti di froza del t.o., i viaggi accompagnati da archeologi, che vanno ad aggiungersi alla programmazione di tour con navigazione sul Nilo a bordo di motonavi 5 stelle, tradizionali dahabeya e l’esclusivo Savoy Yatch 5 stelle lusso di 12 cabine da 45 metri quadri. Focus on Cairo La proposta Focus on Cairo con due programmi con partenze individuali, minimo 2 partecipanti, fino ad aprile 2026, consente di scoprire la città e i dintorni con visite inedite. Il primo di 4 giorni e 3 notti comprende il nuovissimo Grand Egyptian Museum, la piana di Giza con le piramidi, il museo della Cciviltà egizia, lo storico bazaar di Khan el Khalili e la Cairo islamica. Il secondo, di 6 giorni e 5 notti, prevede in aggiunta la Necropoli di Sakkara, con le mastabe e la piramide a gradoni di Zoser, la tomba di Mehu, le piramidi di Dahshur e una visita più approfondita della Cairo islamica e medievale. Focus on Luxor L’itinerario Focus on Luxor, di 6 giorni e 5 notti, è dedicato a chi desidera approfondire il fascino dell’antica Tebe con un programma ricchissimo. La proposta è valida fino ad aprile 2026, con partenze giornaliere, minimo di due partecipanti, ingressi ai siti inclusi. Oltre al complesso monumentale di Karnak, il tTempio e il museo di Luxor, il programma comprende la Valle dei Re, incluse le tombe di Tutankhamon e quella di Seti I, il Tempio di Hatshepsut, la necropoli tebana con siti come Medinet Habu, il Ramesseum, i colossi di Memnon, il villaggio di Deir el-Medina con le celebri tombe degli artigiani. Inoltre, si visitano i grandi santuari di Denderah e Abydos, a nord della città, e il tempio di Khnum a Esna, 50 chilometri a sud di Luxor, solitamente esclusi dagli itinerari classici. Con Archeologia Viva Due le proposte Egitto di Viaggi Rallo in collaborazione con I Viaggi di Archeologia Viva, un punto di riferimento per gli appassionati di archeologia da 37 anni, con la consulenza scientifica della rivista Archeologia Viva. Il primo è in programma dal 9 all’11 dicembre per visitare i tesori egizi di Roma e la straordinaria mostra Tesori dei Faraoni alle Scuderie del Quirinale, con la guida dell’egittologa Roberta Petrilli. La stessa archeologa guiderà anche il viaggio di gruppo in Egitto in programma dal 30 gennaio al 4 febbraio 2026, che oltre a Il Cairo, con un’intera giornata dedicata al nuovo Grand Egyptian Museum. Oltre alla piana di Giza, la necropoli di Sakkara, è prevista la visita dell’oasi di Fayoum, dove Petrilli ha partecipato a numerose campagne di scavo. Si visiteranno il complesso di Meidun, il museo Kom Oshim famoso per i ritratti delle mummie del Fayoum, le rovine di Karanis, il sito archeologico Qasr Qaroun, la Valle delle balene nell’area protetta Wadu el Rayan, patrimonio Unesco e il tempio di Medinet Madi. Ogni viaggio è pensato per piccoli gruppi e prevede la presenza costante di una guida parlante italiano di lunga esperienza. [post_title] => Viaggi Rallo, Egitto da intenditori con i nuovi "Focus on" [post_date] => 2025-11-19T12:05:07+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763553907000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501926 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_501939" align="alignleft" width="300"] Pietro Moretti[/caption] Ag Hotel Consulting cresce. La divisione di Ag Group specializzata nella crescita, nella gestione e nel riposizionamento strategico di hotel, resort e boutique property ha all'attivo un portfolio di 40 strutture e un team composto da 40 professionisti. L'obiettivo è ambizioso: raggiungere 70 strutture, di cui 25 in formula manchising, entro il 2030. «Il nostro obiettivo - spiega Pietro Moretti, director di Ag Hotel Consulting - è accompagnare gli albergatori in un percorso di crescita concreta, misurabile. Non ci limitiamo a offrire consulenza, ma ci integriamo nei progetti diventandone parte attiva, supportando le strutture nelle scelte strategiche e gestionali. AgG Hotel Consulting opera in outsourcing, sostituendosi alle risorse che la proprietà dovrebbe assumere internamente. Grazie alle economie di scala, mettiamo a disposizione know-how, professionisti qualificati, continuità operativa e la possibilità di ottimizzare e ammortizzare i costi. La forza di Ag Hotel Consulting risiede nella capacità di coniugare la solidità di un gruppo strutturato con una competenza che coglie in profondità le dinamiche dell’hôtellerie. La nostra missione è chiara: generare valore duraturo per gli hotel con cui collaboriamo, rafforzandone l’identità e la competitività sul mercato». La mission Ag Hotel Consulting si inserisce in modo organico nei processi delle strutture, per ottimizzare il potenziale di ogni hotel e valorizzarne l’identità. L’obiettivo è costruire solidi percorsi di crescita, che spaziano dalla pianificazione strategica alla distribuzione, fino alla gestione quotidiana delle attività. Un approccio che si traduce in risultati concreti, come dimostrano i successi di Villa Athena Resort, Hotel della Piana, Hannah Hotels Collection e Adèsso Hotel. L’attività di Ag Hotel Consulting si fonda su un modello integrato e flessibile, efficace anche per start-up alberghiere, poiché consente di costruire lo scheletro stesso del progetto, definendone strategia, identità e processi fin dalle fondamenta. L'offerta L’offerta si articola in quattro macroaree coordinate. L’area operations presidia gli aspetti strategici e organizzativi, dal project management alla pianificazione alberghiera, proponendo le figure chiave e garantendo la migliore qualità dei fornitori selezionati, oltre alla definizione di budget timeline operativa. La componente distribution sostiene il posizionamento commerciale delle strutture grazie alle attività di revenue management e sales representation, insieme a iniziative mirate di digital marketing e comunicazione per accrescere visibilità e identità del brand. A queste aree si affiancano gli add-on services, che assicurano un supporto trasversale con soluzioni di prenotazione centralizzata, gestione dei canali social, favorendo il coordinamento tra tutte le funzioni operative. Completa il quadro la macroarea partners, che mette a disposizione una rete consolidata di fornitori qualificati nei settori tech, f&b, wellness, servizi di graphic design, ufficio stampa e pr, esperienze tailor made. Da questa architettura modulare prendono forma due format gestionali flessibil. Distribution Plus si rivolge agli hotel già operativi che intendono migliorare la redditività e le performance commerciali mantenendo piena autonomia gestionale. Manchising, invece, è un modello end-to-end ideato per start-up, nuove aperture e riposizionamento. Nel 2025, AG Hotel Consulting conferma una strategia di sviluppo orientata alla crescita qualitativa del portfolio, selezionando e valorizzando strutture sempre più upscale e luxury. L’obiettivo è consolidare la propria posizione come partner di riferimento per l’hôtellerie italiana d’eccellenza, con un’offerta dedicata ai singoli imprenditori, fondi d’investimento, family office e piccole collection alberghiere. [post_title] => Ag Hotel Consulting: obiettivo a 70 strutture entro il 2030 [post_date] => 2025-11-19T11:10:30+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763550630000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501905 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Discover The World, general sales agent Italy di Icelandair, ha organizzato a Roma un evento dedicato all’Islanda, con la partecipazione dei tour operator 4Winds, Boscolo, Il Diamante, Island Tours e Giver. L’iniziativa ha riunito numerosi agenti di viaggio per aggiornamenti sulle proposte turistiche e sulle novità operative del vettore islandese. La stagione estiva 2025 ha confermato l’elevato interesse del pubblico italiano verso l’Islanda, sottolinea, Gianbattista Sassera, Milan office director Discover The World -. Anche per l’inverno, Icelandair manterrà 5 voli, in coincidenza con oltre 15 destinazioni nordamericane, una combinazione che permette alla compagnia di registrare load factor superiori al 90%. A sostenere i riempimenti contribuiscono sia la domanda leisure sia il traffico proveniente dal Nord America, che utilizza Reykjavik come hub strategico per raggiungere Roma. La flotta Icelandair verso gli Airbus A321neo e Xlr Prosegue il rinnovo della flotta, con la graduale dismissione dei Boeing 757, ormai complessi da gestire per la scarsa reperibilità dei ricambi. A sostituirli arrivano i Boeing 737 Max e gli Airbus A321neo, mentre il futuro vedrà l’introduzione degli Airbus A321neo Xlr. Grazie alla loro autonomia estesa, la compagnia potrà valutare nuovi collegamenti verso la costa occidentale degli Stati Uniti e, potenzialmente, alcune destinazioni asiatiche. Operativo Italia 2026: più capacità da Roma e nuovo volo da Venezia «Siamo contenti di annunciare che nel 2026 ci saranno nuovi collegamenti che confermano una forte crescita dell’impegno sul mercato italiano», dichiara Sassera: Roma Fiumicino: voli giornalieri, con l’aggiunta di 2 frequenze estive, per un totale di 9 voli settimanali; Milano Malpensa: 6 voli settimanali nella stagione estiva; Venezia: 3 voli settimanali dal 22 maggio al 18 ottobre, novità assoluta per il mercato italiano. «Le prenotazioni attuali per il 2026 registrano già numeri incoraggianti: 9.300 posti venduti da Roma, 9.200 da Milano e 1.300 da Venezia». Sinergia con Ita Airways e crescita dalle regioni L’accordo di interline con Ita Airways consente a Icelandair di ampliare il proprio bacino includendo aeroporti come Palermo, Catania, Bari, Brindisi e Napoli. L’interesse verso l’Islanda si sta inoltre diffondendo anche nelle regioni finora meno coinvolte, come Sicilia e Calabria, con richieste sempre più consistenti, soprattutto per i viaggi di gruppo. Focus sul leisure, mentre il business resta stabile Sul fronte corporate, il mercato rimane contenuto, anche a causa della conclusione dei grandi progetti industriali che in passato generavano traffico business verso l’Islanda. A trainare la crescita è quindi il segmento leisure, protagonista assoluto della domanda. Icelandair è presente su tutti i principali gds e continua a collaborare attivamente con i tour operator, che restano un canale centrale per la promozione della destinazione. A conferma del trend positivo, i dati dell’Icelandic Tourist Board indicano che tra giugno e agosto 2025 l’Islanda ha registrato 40.394 visitatori italiani, in crescita del +11,3% rispetto al 2024 e del 24,9% sul 2023. (Quirino Falessi) [post_title] => Icelandair rilancia la destinazione Islanda in Italia: nuovi voli e tour operator protagonisti [post_date] => 2025-11-19T10:11:25+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763547085000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501881 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Spagna che punta alla destagionalizzazione può contare su un ampio ventaglio di possibilità di collegamenti aerei dall'Italia per l'inverno 2025-26, con nuove rotte e frequenze che offrono ai passeggeri l’occasione di esplorare città affascinanti e vivere esperienze indimenticabili in questi mesi e durante le festività natalizie. Las Palmas de Gran Canaria è raggiungibile da Milano Linate con voli easyJet (una frequenza settimanale il sabato): la rotta permette di raggiungere facilmente le spiagge e i paesaggi vulcanici dell’isola. L'isola di Gran Canaria offre attività per tutti i gusti, dal trekking nella natura selvaggia ai borghi tradizionali da scoprire. Siviglia è collegata con voli easyjet da Milano Malpensa (operativi dallo scorso 27 ottobre con due frequenze settimanali, lunedì e venerdì). Con Volotea da Verona (dallo scorso 6 novembre al 14 dicembre 2025 e dal 12 febbraio al 26 marzo 2026 con due frequenze settimanali, giovedì e domenica). E con Wizz Air, sempre da Milano Malpensa, con cinque frecuenze settimanali (martedì, giovedí, venerdì, sabato e domenica) Madrid, grazie alle rotte Volotea da Ancona, che sarà attiva dal 19 dicembre e per tutto il periodo delle festività natalizie con due frequenze settimanali (lunedì e venerdì); e da Genova, operativo dal mese di dicembre con due frequenze settimanali (lunedí e venerdì). La capitale spagnola, ricca di musei e galerie d’arte all’avanguardia, di eccellenze gastronomiche e con una vita notturna intensa, durante le feste natalizie, si anima con mercatini, luci e spettacoli che la rendono ancora più affascinante. Bilbao è raggiungibile con Volotea da Verona: durante il ponte dell’Immacolata (6 e 9 dicembre 2025) e dal 19 dicembre al 6 gennaio, la rotta sarà operata con due frequenze settimanali, il martedì e il venerdì; ma anche con easyJet da Milano Malpensa: il collegamento resterà attivo anche nei mesi invernali a partire dal 2025 con tre voli a settimana (martedí, giovedí e domenica) Su Barcellona vola da Milano Malpensa anche Singapore Airliness, tre volte a settimana (mercoledì, giovedì e domenica). Sulla Venezia-Valencia debutta nell'inverno anche Wizz Air, con quattro voli a settimana (lunedì, mercoledì, venerdì e domenica). Sempre la low cost ungherese collega anche Milano Malpensa ad Alicante, con quattro voli settimanali (martedì, giovedì, sabato e domenica). Tra sapori mediterranei e scorci panoramici, ogni angolo della città invita a vivere un’esperienza culturale e rilassante, lontano dal turismo estivo. [post_title] => Spagna chiama Italia: aumentano i voli durante la winter a favore della destagionalizzazione [post_date] => 2025-11-19T09:35:17+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763544917000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501859 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La winter season 25/26, appena iniziata, si prospetta senza precedenti per l’aeroporto Sandro Pertini di Torino grazie ai risultati record e al potenziamento delle operazioni Ryanair. La compagnia ha raggiunto i 20 milioni di passeggeri trasportati da/per Torino dal 1999, anno del primo storico collegamento con Londra Stansted, e ha recentemente basato un terzo aereo, segnando un ulteriore salto di qualità. È previsto anche un nuovo investimento di 100 milioni di dollari, che porta a 300 milioni complessivi il valore della presenza Ryanair sulla base torinese. Negli ultimi quattro anni lo scalo ha registrato una crescita continua, passando da 3,9 milioni di passeggeri del pre-Covid ai 4,7 milioni del 2023, un trend trainato soprattutto dall’espansione di Ryanair, che «per lo scalo torinese rappresenta il 50% circa del volato», come sottolineato da Paolo Papale, direttore sviluppo aviation di Torino Airport. Fabrizio Francioni, head of communications Italy di Ryanair, ha rimarcato che «la collaborazione con Sagat e la competitività dell’aeroporto di Torino nel contesto italiano oggi consentono di guardare a nuovi sviluppi delle operazioni». La stagione invernale più grande di sempre per Ryanair a Torino Airport prevede 31 rotte, due nuove destinazioni - Liverpool e Pescara, quest’ultima in continuità con l’operatività estiva - e un potenziamento delle frequenze su 16 collegamenti, tra cui Dublino, Londra, Manchester, Madrid, Marrakesh, Trapani, Belfast, Birmingham, Bristol, Londra Luton e Shannon. Alcuni di questi collegamenti sono dedicati agli sciatori del Nord Europa che scelgono le montagne piemontesi per le vacanze invernali. Nel complesso, l’offerta raggiunge 368 voli a settimana (+30%) e oltre 2.300 posti di lavoro supportati dal vettore tra diretto e indotto, confermando Ryanair come uno dei principali driver di crescita del territorio. Il freno a ulteriori investimenti resta l’addizionale comunale, ha ribadito la compagnia. Francioni ha comunque evidenziato che «la qualità operativa dell’aeroporto di Torino e il lavoro condiviso con Sagat favoriscono prospettive di crescita e una programmazione invernale particolarmente articolata». (Federica De Luca) [post_title] => Ryanair al Torino Airport con 31 rotte e due nuove destinazioni per la winter 2025-26 [post_date] => 2025-11-19T09:25:21+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763544321000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501801 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Con l’inverno alle porte, Trenord conferma anche per la stagione 2025/26 il ritorno dei Treni della Neve, i pacchetti integrati che combinano viaggio in treno, trasferimento in navetta e skipass giornaliero o plurigiornaliero verso alcune tra le principali località sciistiche della Lombardia. L’offerta - pensata per un pubblico di sportivi, famiglie e appassionati della montagna che preferiscono muoversi senza auto - raggiungerà anche quest’anno cinque comprensori: Aprica, Valmalenco, Madesimo, Piani di Bobbio e Domobianca. Gli itinerari saranno disponibili a partire dal 7 dicembre, con l’acquisto dei biglietti attivo dal 20 novembre sul sito Trenord. [caption id="attachment_491226" align="alignleft" width="300"] Leonardo Cesarini, direttore commerciale di Trenord[/caption] «Negli ultimi anni l’iniziativa ha registrato una crescita costante, sostenuta dal lavoro di Trenord nel promuovere l’utilizzo del treno anche nel tempo libero e verso le destinazioni turistiche regionali - ha dichiarato Leonardo Cesarini, direttore commerciale di Trenord - L’azienda conferma l’intenzione di ampliare progressivamente l’offerta dedicata alla mobilità leisure, intercettando una domanda in aumento e sempre più orientata a soluzioni integrate e green». Il format consolidato dei Treni della Neve si arricchisce grazie alla collaborazione con Discovera, piattaforma che integra servizi turistici e di mobilità, e con Snowit, hub digitale dedicato alla prenotazione e organizzazione delle esperienze sulla neve. La combinazione di viaggio ferroviario, transfer e accesso alle piste permette di costruire una giornata o un weekend in montagna immediato e sostenibile, riducendo traffico, code e impatto ambientale. Tutti i dettagli sui pacchetti, sugli orari e sulle modalità di fruizione saranno consultabili sul sito di Trenord a partire dal 20 novembre. Nei primi dieci mesi del 2025 quasi 10 milioni di persone hanno viaggiato sui treni Trenord verso destinazioni turistiche nel weekend e nei mesi estivi; il dato è superiore del 4% allo stesso periodo del 2024. Inoltre, 120mila clienti hanno acquistato i biglietti delle “Gite in treno”, proposte treno+esperienza. Come commenta Cesarini, «questi dati confermano una nuova abitudine nell’uso del treno nel tempo libero, verso destinazioni note e angoli nascosti. Sono risultati che vogliamo incrementare continuamente, con le proposte per la stagione invernale e con la nuova guida Fuori Stazione, a beneficio della mobilità sostenibile». [post_title] => Trenord rilancia i “Treni della Neve”: itinerari treno+navetta+skipass verso 5 comprensori sciistici [post_date] => 2025-11-19T09:15:15+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => stagione-invernale [1] => treni-della-neve [2] => trenord ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Stagione invernale [1] => treni della neve [2] => Trenord ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763543715000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501896 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_501897" align="alignleft" width="300"] Marcos Romero Milans Del Bosch[/caption] Il Park Hyatt Milano indossa l'abito delle feste e inaugura il periodo natalizio presentando il nuovo direttore, Marcos Romero Milans Del Bosch. Precedente direttore del Park Hyatt Paris Vendome, il manager ha assunto la direzione del prestigioso hotel nel cuore di Milano dallo scorso ottobre, ma ha già le idee chiare su come sviluppare attività per accrescere ulteriormente il prestigio della struttura. «Innanzitutto, cominciamo con il Natale, un periodo speciale durante il quale vogliamo coccolare i nostri ospiti puntando sulla musica - cinque i concerti previsti fino alla vigilia - e sulle esperienze». Esperienza immersiva L'obiettivo a medio termine è quello di creare un fil rouge che consenta al cliente di vivere un'esperienza a tutto tondo, dalle camere al ristorante, fino agli addobbi floreali, alla musica, ai profumi: un'esperienza immersiva che identifichi il Park Hyatt Milano e lo differenzi da ogni altra struttura, andando a ingrossare le fila dei repeater che tornano a scegliere la location per la sua personalità distintiva e per la qualità del servizio. «Il 2025 - prosegue Romero Milans Del Bosch - è stato un anno straordinario, di grande soddisfazione grazie anche al lavoro di tutto il team. Il 2026, complici le Olimpiadi invernali, si preannuncia un altro anno di grande visibilità, offrendo un'opportunità unica per valorizzare il territorio e proporre esperienze autentiche, in linea con la filosofia e con i valori cardine del marchio Hyatt». [gallery ids="501898,501899,501900"] [post_title] => Il Park Hyatt Milano festeggia il Natale con il nuovo direttore [post_date] => 2025-11-19T09:08:31+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763543311000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501851 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Celebrity Cruises ha dato il benvenuto a Celebrity Xcel a Fort Lauderdale, segnando il debutto ufficiale della quinta nave della serie Edge. La nuova nave offre sette esperienze completamente nuove per gli ospiti, oltre alle consolidate Edge Series. Celebrity Xcel è stata sviluppata con il contributo diretto dei viaggiatori attraverso il programma Xcel Dream Makers, che ha ispirato molteplici elementi tra cui ristorazione, intrattenimento e design a bordo. Jason Liberty (nella foto), presidente e ceo di Royal Caribbean Group , in un intervento riportato da TravelDailyNews, ha sottolineato l'importanza strategica della nuova nave. «Con ogni nuova nave, alziamo l'asticella per un'esperienza di vacanza senza pari, e Celebrity Xcel si distingue in una classe a sé stante. Con un design innovativo, uno stile raffinato e un'ospitalità esclusiva, l'arrivo di Celebrity Xcel stabilisce un nuovo standard per il settore e arricchisce la nostra offerta di esperienze che trasformano la vacanza n una vacanza indimenticabile». Il presidente di Celebrity Cruises, Laura Hodges Bethge, ha sottolineato il processo di co-creazione della nave. «Celebrity Xcel è stata progettata con cura pensando ai nostri ospiti, per essere il luogo ideale per i vacanzieri di tutto il mondo. Dai sette nuovi spazi che gli ospiti potranno sperimentare, all'innovativo programma Xcel Dream Makers, in cui i nostri ospiti hanno avuto un ruolo diretto nel definire le caratteristiche della nave, Celebrity Xcel è all'altezza del suo nome sotto ogni aspetto». La nave Fra le nuove offerte della nave c'è The Bazaar, uno spazio su tre piani che unisce esperienze a bordo e in porto attraverso ristoranti, attività e intrattenimento. Ogni giorno, il locale si trasforma per riflettere le destinazioni dell'itinerario, proponendo prodotti artigianali in stile mercato, festival ispirati alla destinazione, musica dal vivo e due nuovi concept di ristorazione, Mosaic e Spice Café. Bora, il nuovo ristorante panoramico sul tetto con vista sull'oceano, propone un brunch di ispirazione mediterranea di giorno e una cena al tavolo guidata dallo chef di sera. L'atmosfera serale propone piatti condivisi e una colonna sonora curata con ballate greche e classici italiani. Il Celebrity Pool Club, rivisitato, arricchisce l'esperienza a bordo piscina con un servizio di parcheggio e riconsegna auto che offre asciugamani freschi, protezione solare, giochi di carte e deposito sicuro. Gli ospiti possono anche prenotare cabine private con servizio dedicato per un'esperienza vip. I nuovi concept per il tempo libero e l'intrattenimento includono Attic at The Club, una sala giochi illuminata al neon, riservata agli adulti e aperta 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con titoli arcade retrò e attività come freccette, calcio balilla, shuffleboard e biliardo. Il primo flagship store Celebrity in assoluto combina elementi di vendita al dettaglio ed espositivi, offrendo display interattivi, cimeli della nave e articoli personalizzabili esclusivi di Celebrity Xcel. La nave introduce anche la spa più ampia di Celebrity ad oggi, con otto esperienze terapeutiche all'interno della Thermal Suite e la prima Hydra Room del marchio. Celebrity Xcel lancia anche il programma di intrattenimento più ampio della compagnia, che include nuove produzioni teatrali, spettacoli interattivi, feste danzanti, musica dal vivo e spettacoli a sorpresa in tutta la nave. Celebrity Xcel offre ora itinerari di sette notti da Fort Lauderdale, con destinazioni come Bahamas, Messico, isole Cayman, Puerto Plata, St. Thomas e St. Maarten. La nave si sposterà in Europa nell'estate del 2026 per la sua stagione inaugurale nel Mediterraneo, offrendo crociere da sette a undici notti da Barcellona e Atene, con nuovi pernottamenti a Madeira. [post_title] => Celebrity Xcel: in arrivo sette nuove esperienze per gli ospiti [post_date] => 2025-11-18T11:57:24+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763467044000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "viaggi rallo egitto da intenditori con i nuovi focus on" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":59,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3066,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501978","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Risultati record per i flussi turistici a Cipro nei primi dieci mesi del 2025: secondo i dati presentati dal viceministro del turismo Kostas Koumis, «il periodo gennaio-ottobre di quest'anno è stato il migliore nella storia del turismo del nostro Paese. Nel solo mese di ottobre, gli arrivi hanno superato per la prima volta il mezzo milione».\r

\r

Questi numeri «ribadiscono la forte performance del settore turistico di Cipro, ma soprattutto confermano il significativo balzo in avanti compiuto nel nostro sforzo di prolungare la stagione turistica, uno sforzo che funge da passaporto per la completa trasformazione di Cipro in una destinazione turistica per tutto l'anno» ha affermato Koumis.\r

\r

Rispetto allo scorso anno, l'aumento registrato in ottobre è pari al +17,1% e al +34,2% su un orizzonte triennale.\r

\r

«È importante che i ‘mesi di bassa stagione’ acquisiscano, grazie alle loro prestazioni, lo slancio di un carattere estivo permanente, in modo che le destinazioni e le imprese turistiche possano rimanere aperte per periodi più lunghi. Naturalmente, spetta anche alle imprese stesse valutare le nuove realtà del turismo e prendere le loro decisioni».\r

\r

Quanto ai primi dieci mesi, le cifre mostrano «un aumento dell'11,1% rispetto all'anno precedente e un incremento del 40,8% su un periodo di tre anni, risultati che senza dubbio ci soddisfano.\r

\r

«Come governo, abbiamo lavorato in modo metodico e coordinato per raggiungere questo obiettivo, concentrandoci sul miglioramento dei collegamenti aerei, accompagnati da azioni di promozione digitale mirate e da programmi di incentivazione incentrati su segmenti specifici di turismo e sul periodo invernale».","post_title":"Cipro allunga la stagione: per la prima volta ottobre supera il mezzo milione di turisti","post_date":"2025-11-19T13:24:01+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1763558641000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501953","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" \r

\r

[caption id=\"attachment_501955\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Silvia Russo[/caption]\r

\r

Viaggi Rallo di Mestre presenta due nuovi programmi \"Focus on Cairo\" e \"Focus on Luxor\" per il catalogo \"L'altro Egitto\". Fra i punti di froza del t.o., i viaggi accompagnati da archeologi, che vanno ad aggiungersi alla programmazione di tour con navigazione sul Nilo a bordo di motonavi 5 stelle, tradizionali dahabeya e l’esclusivo Savoy Yatch 5 stelle lusso di 12 cabine da 45 metri quadri.\r

Focus on Cairo\r

La proposta Focus on Cairo con due programmi con partenze individuali, minimo 2 partecipanti, fino ad aprile 2026, consente di scoprire la città e i dintorni con visite inedite. Il primo di 4 giorni e 3 notti comprende il nuovissimo Grand Egyptian Museum, la piana di Giza con le piramidi, il museo della Cciviltà egizia, lo storico bazaar di Khan el Khalili e la Cairo islamica. Il secondo, di 6 giorni e 5 notti, prevede in aggiunta la Necropoli di Sakkara, con le mastabe e la piramide a gradoni di Zoser, la tomba di Mehu, le piramidi di Dahshur e una visita più approfondita della Cairo islamica e medievale.\r

Focus on Luxor\r

L’itinerario Focus on Luxor, di 6 giorni e 5 notti, è dedicato a chi desidera approfondire il fascino dell’antica Tebe con un programma ricchissimo. La proposta è valida fino ad aprile 2026, con partenze giornaliere, minimo di due partecipanti, ingressi ai siti inclusi. Oltre al complesso monumentale di Karnak, il tTempio e il museo di Luxor, il programma comprende la Valle dei Re, incluse le tombe di Tutankhamon e quella di Seti I, il Tempio di Hatshepsut, la necropoli tebana con siti come Medinet Habu, il Ramesseum, i colossi di Memnon, il villaggio di Deir el-Medina con le celebri tombe degli artigiani. Inoltre, si visitano i grandi santuari di Denderah e Abydos, a nord della città, e il tempio di Khnum a Esna, 50 chilometri a sud di Luxor, solitamente esclusi dagli itinerari classici.\r

Con Archeologia Viva\r

Due le proposte Egitto di Viaggi Rallo in collaborazione con I Viaggi di Archeologia Viva, un punto di riferimento per gli appassionati di archeologia da 37 anni, con la consulenza scientifica della rivista Archeologia Viva. Il primo è in programma dal 9 all’11 dicembre per visitare i tesori egizi di Roma e la straordinaria mostra Tesori dei Faraoni alle Scuderie del Quirinale, con la guida dell’egittologa Roberta Petrilli.\r

\r

La stessa archeologa guiderà anche il viaggio di gruppo in Egitto in programma dal 30 gennaio al 4 febbraio 2026, che oltre a Il Cairo, con un’intera giornata dedicata al nuovo Grand Egyptian Museum. Oltre alla piana di Giza, la necropoli di Sakkara, è prevista la visita dell’oasi di Fayoum, dove Petrilli ha partecipato a numerose campagne di scavo. Si visiteranno il complesso di Meidun, il museo Kom Oshim famoso per i ritratti delle mummie del Fayoum, le rovine di Karanis, il sito archeologico Qasr Qaroun, la Valle delle balene nell’area protetta Wadu el Rayan, patrimonio Unesco e il tempio di Medinet Madi. Ogni viaggio è pensato per piccoli gruppi e prevede la presenza costante di una guida parlante italiano di lunga esperienza.","post_title":"Viaggi Rallo, Egitto da intenditori con i nuovi \"Focus on\"","post_date":"2025-11-19T12:05:07+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1763553907000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501926","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_501939\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Pietro Moretti[/caption]\r

Ag Hotel Consulting cresce. La divisione di Ag Group specializzata nella crescita, nella gestione e nel riposizionamento strategico di hotel, resort e boutique property ha all'attivo un portfolio di 40 strutture e un team composto da 40 professionisti. L'obiettivo è ambizioso: raggiungere 70 strutture, di cui 25 in formula manchising, entro il 2030.\r

«Il nostro obiettivo - spiega Pietro Moretti, director di Ag Hotel Consulting - è accompagnare gli albergatori in un percorso di crescita concreta, misurabile. Non ci limitiamo a offrire consulenza, ma ci integriamo nei progetti diventandone parte attiva, supportando le strutture nelle scelte strategiche e gestionali. AgG Hotel Consulting opera in outsourcing, sostituendosi alle risorse che la proprietà dovrebbe assumere internamente. Grazie alle economie di scala, mettiamo a disposizione know-how, professionisti qualificati, continuità operativa e la possibilità di ottimizzare e ammortizzare i costi. La forza di Ag Hotel Consulting risiede nella capacità di coniugare la solidità di un gruppo strutturato con una competenza che coglie in profondità le dinamiche dell’hôtellerie. La nostra missione è chiara: generare valore duraturo per gli hotel con cui collaboriamo, rafforzandone l’identità e la competitività sul mercato».\r

\r

La mission\r

Ag Hotel Consulting si inserisce in modo organico nei processi delle strutture, per ottimizzare il potenziale di ogni hotel e valorizzarne l’identità. L’obiettivo è costruire solidi percorsi di crescita, che spaziano dalla pianificazione strategica alla distribuzione, fino alla gestione quotidiana delle attività. Un approccio che si traduce in risultati concreti, come dimostrano i successi di Villa Athena Resort, Hotel della Piana, Hannah Hotels Collection e Adèsso Hotel.\r

L’attività di Ag Hotel Consulting si fonda su un modello integrato e flessibile, efficace anche per start-up alberghiere, poiché consente di costruire lo scheletro stesso del progetto, definendone strategia, identità e processi fin dalle fondamenta.\r

\r

L'offerta\r

L’offerta si articola in quattro macroaree coordinate. L’area operations presidia gli aspetti strategici e organizzativi, dal project management alla pianificazione alberghiera, proponendo le figure chiave e garantendo la migliore qualità dei fornitori selezionati, oltre alla definizione di budget timeline operativa. La componente distribution sostiene il posizionamento commerciale delle strutture grazie alle attività di revenue management e sales representation, insieme a iniziative mirate di digital marketing e comunicazione per accrescere visibilità e identità del brand. A queste aree si affiancano gli add-on services, che assicurano un supporto trasversale con soluzioni di prenotazione centralizzata, gestione dei canali social, favorendo il coordinamento tra tutte le funzioni operative. Completa il quadro la macroarea partners, che mette a disposizione una rete consolidata di fornitori qualificati nei settori tech, f&b, wellness, servizi di graphic design, ufficio stampa e pr, esperienze tailor made.\r

\r

Da questa architettura modulare prendono forma due format gestionali flessibil. Distribution Plus si rivolge agli hotel già operativi che intendono migliorare la redditività e le performance commerciali mantenendo piena autonomia gestionale. Manchising, invece, è un modello end-to-end ideato per start-up, nuove aperture e riposizionamento.\r

\r

Nel 2025, AG Hotel Consulting conferma una strategia di sviluppo orientata alla crescita qualitativa del portfolio, selezionando e valorizzando strutture sempre più upscale e luxury. L’obiettivo è consolidare la propria posizione come partner di riferimento per l’hôtellerie italiana d’eccellenza, con un’offerta dedicata ai singoli imprenditori, fondi d’investimento, family office e piccole collection alberghiere.","post_title":"Ag Hotel Consulting: obiettivo a 70 strutture entro il 2030","post_date":"2025-11-19T11:10:30+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1763550630000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501905","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Discover The World, general sales agent Italy di Icelandair, ha organizzato a Roma un evento dedicato all’Islanda, con la partecipazione dei tour operator 4Winds, Boscolo, Il Diamante, Island Tours e Giver. L’iniziativa ha riunito numerosi agenti di viaggio per aggiornamenti sulle proposte turistiche e sulle novità operative del vettore islandese.\r

La stagione estiva 2025 ha confermato l’elevato interesse del pubblico italiano verso l’Islanda, sottolinea, Gianbattista Sassera, Milan office director Discover The World -. Anche per l’inverno, Icelandair manterrà 5 voli, in coincidenza con oltre 15 destinazioni nordamericane, una combinazione che permette alla compagnia di registrare load factor superiori al 90%. A sostenere i riempimenti contribuiscono sia la domanda leisure sia il traffico proveniente dal Nord America, che utilizza Reykjavik come hub strategico per raggiungere Roma.\r

La flotta Icelandair verso gli Airbus A321neo e Xlr\r

Prosegue il rinnovo della flotta, con la graduale dismissione dei Boeing 757, ormai complessi da gestire per la scarsa reperibilità dei ricambi. A sostituirli arrivano i Boeing 737 Max e gli Airbus A321neo, mentre il futuro vedrà l’introduzione degli Airbus A321neo Xlr. Grazie alla loro autonomia estesa, la compagnia potrà valutare nuovi collegamenti verso la costa occidentale degli Stati Uniti e, potenzialmente, alcune destinazioni asiatiche.\r

Operativo Italia 2026: più capacità da Roma e nuovo volo da Venezia\r

«Siamo contenti di annunciare che nel 2026 ci saranno nuovi collegamenti che confermano una forte crescita dell’impegno sul mercato italiano», dichiara Sassera: Roma Fiumicino: voli giornalieri, con l’aggiunta di 2 frequenze estive, per un totale di 9 voli settimanali; Milano Malpensa: 6 voli settimanali nella stagione estiva; Venezia: 3 voli settimanali dal 22 maggio al 18 ottobre, novità assoluta per il mercato italiano.\r

«Le prenotazioni attuali per il 2026 registrano già numeri incoraggianti: 9.300 posti venduti da Roma, 9.200 da Milano e 1.300 da Venezia».\r

Sinergia con Ita Airways e crescita dalle regioni\r

L’accordo di interline con Ita Airways consente a Icelandair di ampliare il proprio bacino includendo aeroporti come Palermo, Catania, Bari, Brindisi e Napoli. L’interesse verso l’Islanda si sta inoltre diffondendo anche nelle regioni finora meno coinvolte, come Sicilia e Calabria, con richieste sempre più consistenti, soprattutto per i viaggi di gruppo.\r

Focus sul leisure, mentre il business resta stabile\r

Sul fronte corporate, il mercato rimane contenuto, anche a causa della conclusione dei grandi progetti industriali che in passato generavano traffico business verso l’Islanda. A trainare la crescita è quindi il segmento leisure, protagonista assoluto della domanda. Icelandair è presente su tutti i principali gds e continua a collaborare attivamente con i tour operator, che restano un canale centrale per la promozione della destinazione.\r

A conferma del trend positivo, i dati dell’Icelandic Tourist Board indicano che tra giugno e agosto 2025 l’Islanda ha registrato 40.394 visitatori italiani, in crescita del +11,3% rispetto al 2024 e del 24,9% sul 2023.\r

(Quirino Falessi)","post_title":"Icelandair rilancia la destinazione Islanda in Italia: nuovi voli e tour operator protagonisti","post_date":"2025-11-19T10:11:25+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1763547085000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501881","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Spagna che punta alla destagionalizzazione può contare su un ampio ventaglio di possibilità di collegamenti aerei dall'Italia per l'inverno 2025-26, con nuove rotte e frequenze che offrono ai passeggeri l’occasione di esplorare città affascinanti e vivere esperienze indimenticabili in questi mesi e durante le festività natalizie.\r

\r

Las Palmas de Gran Canaria è raggiungibile da Milano Linate con voli easyJet (una frequenza settimanale il sabato): la rotta permette di raggiungere facilmente le spiagge e i paesaggi vulcanici dell’isola. L'isola di Gran Canaria offre attività per tutti i gusti, dal trekking nella natura selvaggia ai borghi tradizionali da scoprire. \r

\r

Siviglia è collegata con voli easyjet da Milano Malpensa (operativi dallo scorso 27 ottobre con due frequenze settimanali, lunedì e venerdì). Con Volotea da Verona (dallo scorso 6 novembre al 14 dicembre 2025 e dal 12 febbraio al 26 marzo 2026 con due frequenze settimanali, giovedì e domenica). E con Wizz Air, sempre da Milano Malpensa, con cinque frecuenze settimanali (martedì, giovedí, venerdì, sabato e domenica) \r

\r

Madrid, grazie alle rotte Volotea da Ancona, che sarà attiva dal 19 dicembre e per tutto il periodo delle festività natalizie con due frequenze settimanali (lunedì e venerdì); e da Genova, operativo dal mese di dicembre con due frequenze settimanali (lunedí e venerdì). La capitale spagnola, ricca di musei e galerie d’arte all’avanguardia, di eccellenze gastronomiche e con una vita notturna intensa, durante le feste natalizie, si anima con mercatini, luci e spettacoli che la rendono ancora più affascinante.\r

\r

Bilbao è raggiungibile con Volotea da Verona: durante il ponte dell’Immacolata (6 e 9 dicembre 2025) e dal 19 dicembre al 6 gennaio, la rotta sarà operata con due frequenze settimanali, il martedì e il venerdì; ma anche con easyJet da Milano Malpensa: il collegamento resterà attivo anche nei mesi invernali a partire dal 2025 con tre voli a settimana (martedí, giovedí e domenica)\r

\r

Su Barcellona vola da Milano Malpensa anche Singapore Airliness, tre volte a settimana (mercoledì, giovedì e domenica).\r

\r

\r

\r

Sulla Venezia-Valencia debutta nell'inverno anche Wizz Air, con quattro voli a settimana (lunedì, mercoledì, venerdì e domenica). Sempre la low cost ungherese collega anche Milano Malpensa ad Alicante, con quattro voli settimanali (martedì, giovedì, sabato e domenica). Tra sapori mediterranei e scorci panoramici, ogni angolo della città invita a vivere un’esperienza culturale e rilassante, lontano dal turismo estivo.","post_title":"Spagna chiama Italia: aumentano i voli durante la winter a favore della destagionalizzazione","post_date":"2025-11-19T09:35:17+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1763544917000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501859","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La winter season 25/26, appena iniziata, si prospetta senza precedenti per l’aeroporto Sandro Pertini di Torino grazie ai risultati record e al potenziamento delle operazioni Ryanair. La compagnia ha raggiunto i 20 milioni di passeggeri trasportati da/per Torino dal 1999, anno del primo storico collegamento con Londra Stansted, e ha recentemente basato un terzo aereo, segnando un ulteriore salto di qualità. È previsto anche un nuovo investimento di 100 milioni di dollari, che porta a 300 milioni complessivi il valore della presenza Ryanair sulla base torinese.\r

\r

Negli ultimi quattro anni lo scalo ha registrato una crescita continua, passando da 3,9 milioni di passeggeri del pre-Covid ai 4,7 milioni del 2023, un trend trainato soprattutto dall’espansione di Ryanair, che «per lo scalo torinese rappresenta il 50% circa del volato», come sottolineato da Paolo Papale, direttore sviluppo aviation di Torino Airport. Fabrizio Francioni, head of communications Italy di Ryanair, ha rimarcato che «la collaborazione con Sagat e la competitività dell’aeroporto di Torino nel contesto italiano oggi consentono di guardare a nuovi sviluppi delle operazioni».\r

\r

La stagione invernale più grande di sempre per Ryanair a Torino Airport prevede 31 rotte, due nuove destinazioni - Liverpool e Pescara, quest’ultima in continuità con l’operatività estiva - e un potenziamento delle frequenze su 16 collegamenti, tra cui Dublino, Londra, Manchester, Madrid, Marrakesh, Trapani, Belfast, Birmingham, Bristol, Londra Luton e Shannon. Alcuni di questi collegamenti sono dedicati agli sciatori del Nord Europa che scelgono le montagne piemontesi per le vacanze invernali.\r

\r

Nel complesso, l’offerta raggiunge 368 voli a settimana (+30%) e oltre 2.300 posti di lavoro supportati dal vettore tra diretto e indotto, confermando Ryanair come uno dei principali driver di crescita del territorio. Il freno a ulteriori investimenti resta l’addizionale comunale, ha ribadito la compagnia. Francioni ha comunque evidenziato che «la qualità operativa dell’aeroporto di Torino e il lavoro condiviso con Sagat favoriscono prospettive di crescita e una programmazione invernale particolarmente articolata».\r

\r

(Federica De Luca)","post_title":"Ryanair al Torino Airport con 31 rotte e due nuove destinazioni per la winter 2025-26","post_date":"2025-11-19T09:25:21+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1763544321000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501801","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Con l’inverno alle porte, Trenord conferma anche per la stagione 2025/26 il ritorno dei Treni della Neve, i pacchetti integrati che combinano viaggio in treno, trasferimento in navetta e skipass giornaliero o plurigiornaliero verso alcune tra le principali località sciistiche della Lombardia.\r

\r

L’offerta - pensata per un pubblico di sportivi, famiglie e appassionati della montagna che preferiscono muoversi senza auto - raggiungerà anche quest’anno cinque comprensori: Aprica, Valmalenco, Madesimo, Piani di Bobbio e Domobianca. Gli itinerari saranno disponibili a partire dal 7 dicembre, con l’acquisto dei biglietti attivo dal 20 novembre sul sito Trenord.\r

\r

[caption id=\"attachment_491226\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Leonardo Cesarini, direttore commerciale di Trenord[/caption]\r

\r

«Negli ultimi anni l’iniziativa ha registrato una crescita costante, sostenuta dal lavoro di Trenord nel promuovere l’utilizzo del treno anche nel tempo libero e verso le destinazioni turistiche regionali - ha dichiarato Leonardo Cesarini, direttore commerciale di Trenord - L’azienda conferma l’intenzione di ampliare progressivamente l’offerta dedicata alla mobilità leisure, intercettando una domanda in aumento e sempre più orientata a soluzioni integrate e green».\r

\r

Il format consolidato dei Treni della Neve si arricchisce grazie alla collaborazione con Discovera, piattaforma che integra servizi turistici e di mobilità, e con Snowit, hub digitale dedicato alla prenotazione e organizzazione delle esperienze sulla neve. La combinazione di viaggio ferroviario, transfer e accesso alle piste permette di costruire una giornata o un weekend in montagna immediato e sostenibile, riducendo traffico, code e impatto ambientale. Tutti i dettagli sui pacchetti, sugli orari e sulle modalità di fruizione saranno consultabili sul sito di Trenord a partire dal 20 novembre.\r

\r

Nei primi dieci mesi del 2025 quasi 10 milioni di persone hanno viaggiato sui treni Trenord verso destinazioni turistiche nel weekend e nei mesi estivi; il dato è superiore del 4% allo stesso periodo del 2024. Inoltre, 120mila clienti hanno acquistato i biglietti delle “Gite in treno”, proposte treno+esperienza. Come commenta Cesarini, «questi dati confermano una nuova abitudine nell’uso del treno nel tempo libero, verso destinazioni note e angoli nascosti. Sono risultati che vogliamo incrementare continuamente, con le proposte per la stagione invernale e con la nuova guida Fuori Stazione, a beneficio della mobilità sostenibile». ","post_title":"Trenord rilancia i “Treni della Neve”: itinerari treno+navetta+skipass verso 5 comprensori sciistici","post_date":"2025-11-19T09:15:15+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["stagione-invernale","treni-della-neve","trenord"],"post_tag_name":["Stagione invernale","treni della neve","Trenord"]},"sort":[1763543715000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501896","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_501897\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Marcos Romero Milans Del Bosch[/caption]\r

\r

Il Park Hyatt Milano indossa l'abito delle feste e inaugura il periodo natalizio presentando il nuovo direttore, Marcos Romero Milans Del Bosch. Precedente direttore del Park Hyatt Paris Vendome, il manager ha assunto la direzione del prestigioso hotel nel cuore di Milano dallo scorso ottobre, ma ha già le idee chiare su come sviluppare attività per accrescere ulteriormente il prestigio della struttura.\r

\r

«Innanzitutto, cominciamo con il Natale, un periodo speciale durante il quale vogliamo coccolare i nostri ospiti puntando sulla musica - cinque i concerti previsti fino alla vigilia - e sulle esperienze».\r

Esperienza immersiva\r

L'obiettivo a medio termine è quello di creare un fil rouge che consenta al cliente di vivere un'esperienza a tutto tondo, dalle camere al ristorante, fino agli addobbi floreali, alla musica, ai profumi: un'esperienza immersiva che identifichi il Park Hyatt Milano e lo differenzi da ogni altra struttura, andando a ingrossare le fila dei repeater che tornano a scegliere la location per la sua personalità distintiva e per la qualità del servizio.\r

\r

«Il 2025 - prosegue Romero Milans Del Bosch - è stato un anno straordinario, di grande soddisfazione grazie anche al lavoro di tutto il team. Il 2026, complici le Olimpiadi invernali, si preannuncia un altro anno di grande visibilità, offrendo un'opportunità unica per valorizzare il territorio e proporre esperienze autentiche, in linea con la filosofia e con i valori cardine del marchio Hyatt».\r

\r

[gallery ids=\"501898,501899,501900\"]","post_title":"Il Park Hyatt Milano festeggia il Natale con il nuovo direttore","post_date":"2025-11-19T09:08:31+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1763543311000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501851","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Celebrity Cruises ha dato il benvenuto a Celebrity Xcel a Fort Lauderdale, segnando il debutto ufficiale della quinta nave della serie Edge. La nuova nave offre sette esperienze completamente nuove per gli ospiti, oltre alle consolidate Edge Series. \r

Celebrity Xcel è stata sviluppata con il contributo diretto dei viaggiatori attraverso il programma Xcel Dream Makers, che ha ispirato molteplici elementi tra cui ristorazione, intrattenimento e design a bordo.\r

Jason Liberty (nella foto), presidente e ceo di Royal Caribbean Group , in un intervento riportato da TravelDailyNews, ha sottolineato l'importanza strategica della nuova nave. «Con ogni nuova nave, alziamo l'asticella per un'esperienza di vacanza senza pari, e Celebrity Xcel si distingue in una classe a sé stante. Con un design innovativo, uno stile raffinato e un'ospitalità esclusiva, l'arrivo di Celebrity Xcel stabilisce un nuovo standard per il settore e arricchisce la nostra offerta di esperienze che trasformano la vacanza n una vacanza indimenticabile».\r

Il presidente di Celebrity Cruises, Laura Hodges Bethge, ha sottolineato il processo di co-creazione della nave. «Celebrity Xcel è stata progettata con cura pensando ai nostri ospiti, per essere il luogo ideale per i vacanzieri di tutto il mondo. Dai sette nuovi spazi che gli ospiti potranno sperimentare, all'innovativo programma Xcel Dream Makers, in cui i nostri ospiti hanno avuto un ruolo diretto nel definire le caratteristiche della nave, Celebrity Xcel è all'altezza del suo nome sotto ogni aspetto».\r

\r

La nave\r

Fra le nuove offerte della nave c'è The Bazaar, uno spazio su tre piani che unisce esperienze a bordo e in porto attraverso ristoranti, attività e intrattenimento. Ogni giorno, il locale si trasforma per riflettere le destinazioni dell'itinerario, proponendo prodotti artigianali in stile mercato, festival ispirati alla destinazione, musica dal vivo e due nuovi concept di ristorazione, Mosaic e Spice Café.\r

Bora, il nuovo ristorante panoramico sul tetto con vista sull'oceano, propone un brunch di ispirazione mediterranea di giorno e una cena al tavolo guidata dallo chef di sera. L'atmosfera serale propone piatti condivisi e una colonna sonora curata con ballate greche e classici italiani. Il Celebrity Pool Club, rivisitato, arricchisce l'esperienza a bordo piscina con un servizio di parcheggio e riconsegna auto che offre asciugamani freschi, protezione solare, giochi di carte e deposito sicuro. Gli ospiti possono anche prenotare cabine private con servizio dedicato per un'esperienza vip.\r

I nuovi concept per il tempo libero e l'intrattenimento includono Attic at The Club, una sala giochi illuminata al neon, riservata agli adulti e aperta 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con titoli arcade retrò e attività come freccette, calcio balilla, shuffleboard e biliardo. Il primo flagship store Celebrity in assoluto combina elementi di vendita al dettaglio ed espositivi, offrendo display interattivi, cimeli della nave e articoli personalizzabili esclusivi di Celebrity Xcel.\r

La nave introduce anche la spa più ampia di Celebrity ad oggi, con otto esperienze terapeutiche all'interno della Thermal Suite e la prima Hydra Room del marchio. Celebrity Xcel lancia anche il programma di intrattenimento più ampio della compagnia, che include nuove produzioni teatrali, spettacoli interattivi, feste danzanti, musica dal vivo e spettacoli a sorpresa in tutta la nave. \r

Celebrity Xcel offre ora itinerari di sette notti da Fort Lauderdale, con destinazioni come Bahamas, Messico, isole Cayman, Puerto Plata, St. Thomas e St. Maarten. La nave si sposterà in Europa nell'estate del 2026 per la sua stagione inaugurale nel Mediterraneo, offrendo crociere da sette a undici notti da Barcellona e Atene, con nuovi pernottamenti a Madeira.\r

\r

","post_title":"Celebrity Xcel: in arrivo sette nuove esperienze per gli ospiti","post_date":"2025-11-18T11:57:24+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1763467044000]}]}}