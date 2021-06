Valtur: si ricomincia dal Brucoli. Evento speciale con 100 agenzie di viaggio

Una tre giorni che ha coinvolto 100 agenzie di viaggi per farle vivere in prima persona il format Valtur, in un fitto programma di appuntamenti e attività, con l’obiettivo di condensare in tre giorni tutta la varietà dell’idea di vacanza del brand. Si è celebrato al Valtur Brucoli, dal 2 al 5 giugno, l’avvio ufficiale della stagione 2021 del marchio del gruppo Nicolaus, con un evento dal significativo titolo “Qui comincia il sogno”.

L’appuntamento è stato anche un’occasione di confronto con il management Valtur, che ha intrattenuto con gli agenti un dialogo serrato lungo l’intero evento. Il parterre che ha accompagnato il taglio ufficiale del nastro è stato infatti di quelli d’eccezione e al presidente Valtur, Roberto Pagliara, si sono uniti il sindaco della città di Augusta, Giuseppe di Mare, nonché la proprietà di Aeroviaggi, nelle figure di Marcello, Marco e Tiziana Mangia, rispettivamente presidente, direttore divisione turismo e direttore cro.

Parte integrante dell’esperienza, scandita da differenti momenti incentrati sulle attività, sulla ristorazione e sull’intrattenimento, è stata anche la scoperta del territorio, immaginato come uno spazio senza soluzione di continuità rispetto al resort.

“L’ingresso nella programmazione di una struttura magnifica come il Valtur Sicilia Brucoli Village è stato motivo di grande soddisfazione per tutta l’azienda – spiega il direttore commerciale del to, Isabella Candelori -. Anche per questo abbiamo voluto dare il via alla stagione proprio in questo villaggio, con un evento dalla progettualità articolata e pensato come la rievocazione di un sogno che finalmente può ricominciare. L’apprezzamento espresso in tempo reale da tutti gli invitati e il traffico registrato sui nostri canali sono di ottimo auspicio per una stagione che dopo mille incertezze prende il via. Per noi e per tutto il comparto turistico nazionale”.