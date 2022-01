Valtur arriva in Grecia e lancia il Valtur Creta Aquila Rithymna Beach

Dopo due anni di attività fortemente incentrate sulla destinazione Italia, la Grecia è al centro della progettualità in ambito mediterraneo di Valtur, che annuncia al mercato il proprio debutto in terra ellenica con un prodotto di grande caratura: il brand sbarca, infatti, sulle rive dell’Egeo con il Valtur Creta Aquila Rithymna Beach.

L’arrivo sulla maggiore isola greca è frutto dell’accordo con un soggetto di primo piano del panorama alberghiero mondiale come il gruppo Aquila Hotel & Resorts, che con la decisone di affiliarsi a Valtur ne ha riconosciuto il prestigio internazionale e una forte affinità nel target di clientela italiana.

«La Grecia è una meta imprescindibile per l’offerta mediterranea e per la nostra visione aziendale che mira a portare ottimi prodotti nelle destinazioni turistiche internazionali. Per questo, siamo molto soddisfatti di aver consolidato ulteriormente la nostra partnership con la catena alberghiera Aquila Hotel & Resorts che ha riconosciuto nel progetto legato al brand Valtur, solidità, capacità di leggere il mercato e una visione aziendale connessa con il futuro. Il complesso è un prodotto di grande qualità, rinomato e prestigioso e in abbinamento al nostro format esclusivo sarà un attore fortemente in evidenza per la prossima stagione», commenta Emmer Guerra, responsabile prodotto estero del gruppo Nicolaus.

Il resort 5 stelle Valtur Creta Aquila Rithymna Beach si caratterizza per l’eccellente livello del servizio e per una formula Premium All Inclusive simile a quella delle strutture top dei Caraibi. Oggetto recentemente di opere di migliorie sia delle camere sia delle aree comuni, è riconosciuto a livello mondiale come struttura di pregio non solo sull’isola di Creta, ma in tutto il Mediterraneo.

Strategica la posizione nella parte occidentale dell’isola, sul lato delle spiagge più rinomate del Mar Egeo – Elafonissi, Falasarna Balos, Gramvousa – e nei pressi di gioielli paesaggistici come le Gole di Samaria, ideali per gli amanti del trekking, o al sud dell’Isola con le sue coste inesplorate.

Il complesso, membro Travelife international per il suo concept di sostenibilità a 360°, si sviluppa su una spiaggia lunghissima e molto ampia, scelta dalle tartarughe Caretta Caretta per deporre le uova e dove le lezioni dei biologi marini Valtur coinvolgeranno adulti e piccini per comprendere la particolarità dell’ecosistema si situa in cui il resort.

Tra i plus più apprezzati, il Centro benessere Aegeo Spas, davvero completo e ideale per momenti di relax e remise en forme.

«Questa operazione è una mossa accuratamente ragionata: il debutto greco del brand, rimandato a causa della pandemia, avviene in un momento di profonda evoluzione che sta interessando il nostro marchio. Anche per questo, eravamo in attesa, di siglare una partnership importante all’estero, con un gruppo capace di comprendere il nostro progetto di sviluppo e orientato a dar vita a una sinergia che vada oltre la semplice acquisizione di camere. Ci presentiamo, quindi, al mercato, affiliando al brand Valtur un resort capace di soddisfare le esigenze di una clientela desiderosa di vivere un soggiorno in una struttura che si propone come un microcosmo di bellezza e servizi; un mondo che sa bastare a sé stesso, ma, al tempo stesso, capace anche di dialogare con la ricchezza del contesto circostante, di incantevole ricchezza», commenta Gaetano Stea, direttore prodotto del gruppo Nicolaus.

I clienti Valtur avranno a loro disposizione un ristorante dedicato con chef italiano, specializzato nel concetto di ristorazione caro al format del brand, che andrà a rendere ancora più ricca l’offerta gastronomica di questo meraviglioso resort per assaporare le specialità della cucina greca e il meglio di quella internazionale. Grande attenzione alle intolleranze e alle cucine alternative, solo per citare alcune integrazioni dell’offerta food & beverage.

Eccellente anche l’offerta sportiva adatta tutti i gusti con campi da tennis, da calcetto e polifunzionali e numerose attività di spiaggia.

«A livello di distribuzione, importanti anche gli investimenti per i voli tesi a soddisfare la domanda in aumento da tutti gli aeroporti italiani. L’ingresso delle diverse possibilità rese disponibili dal nuovo sistema dinamico di scelta dei voli, fornirà ai clienti opportunità inaspettate per volare da qualsiasi aeroporto, con qualsiasi vettore e in qualsiasi giorno della settimana; un grande plus capace di fare la differenza in un mercato altamente competitivo e alla ricerca di soluzioni flessibili e personalizzate», conclude Isabella Candelori, Direttore Commerciale del gruppo.