Tutti i dettagli della nuova World Europa di Msc in arrivo tra sei mesi

Un totale di 22 ponti, 47 metri di larghezza, 2.626 cabine e oltre 40 mila metri quadrati di spazi comuni. Sono i numeri della World Europa, prima della classe World di Msc e soprattutto prima nave della compagnia alimentata a Lng, nonché la più grande al mondo a operare a Gas naturale liquefatto. L’unità è stata presentata ufficialmente ieri alla stampa italiana, durante una conferenza nella quale il managing director, Leonardo Massa, ha tracciato anche un sintetico quadro di uno scenario di mercato ancora caratterizzato da finestre di prenotazione eccessivamente ristrette.

La World Promenade

Ma veniamo alla World Europa, che entrerà a far parte della flotta tra appena sei mesi. Sette sono gli elementi principali che meritano di essere evidenziati. A cominciare della World Promenade, lunga 104 metri e alta sette ponti: si sviluppa a poppa, con una vista mozzafiato sul mare, ed è il luogo ideale per il giorno e la notte, con ampi spazi per l’intrattenimento e la ristorazione all’aperto. Il coronamento della passeggiata è il Venom Drop @ The Spiral, che si estende in altezza per 11 ponti: una struttura dalle eleganti curve in acciaio inossidabile, che ospita un lungo scivolo di 74 metri. Collegata alla passeggiata interna, la World Galleria si estende per 303 metri quadrati ed è sormontata da un soffitto a cupola cinetica e a Led: è il luogo perfetto per godere dei vari bar, ristoranti, negozi e boutique.

Le novità f&b

Proprio a riguardo dell’offerta enogastronomica, la World Europa includerà ben 33 locali f&b. Tredici saranno in particolare i ristoranti, tra cui sei di specialità con due concept inediti per Msc: la Chef’s Garden Kitchen, il primo orto idroponico in mare dove gli ingredienti sono letteralmente al centro della scena con micro erbe, insalate e guarnizioni coltivate e raccolte a bordo; e la Pescaderia: un ristorante di pesce mediterraneo che servirà un prodotto freschissimo. Anche tra i 20 bar e lounge di bordo ci saranno sette nuovissimi concept, tra cui il primo microbirrificio della compagnia, un nuovo gin bar e un nuovo cocktail bar fresco ed elegante che onora l’arte della mixologia.

La prima volta dei tre teatri a bordo

Sul fronte dell’intrattenimento, la nuova ammiraglia della flotta includerà per la prima volta ben tre teatri: al Panorama Lounge a poppa e al World Theatre, con 1.153 posti a sedere, si aggiungerà infatti il nuovo spazio di intrattenimento multifunzionale Luna Park Arena. Da segnalare anche la presenza di un autentico teatro di strada boemo che si muoverà in giro per la nave.

L’area kids più grande della flotta

L’area bambini della World Europa sarà la più grande della flotta, con oltre 766 metri quadrati di spazio interno, sette sale dedicate a diverse fasce d’età da zero a 17 anni sviluppate in collaborazione con Lego e Chicco. Grazie all’estensione degli orari di apertura del Kids club e del Teens club, i ragazzi potranno inoltre divertirsi anche con le altre attrazioni di bordo, tra cui gli autoscontri, lo scivolo e la stanza virtuale.

A bordo 20 tra piscine e vasche idromassaggio

Con sette piscine e 13 vasche idromassaggio dislocate in diversi punti della nave, ce n’è una adatta a tutti i vacanzieri. Tra queste, la nuovissima e tranquilla area adults only Zen Pool a poppa, l’Msc Yacht Club con un ampio solarium a due piani, piscina privata e idromassaggio, l’Aquapark al ponte 20, il più grande della flotta, La Plage, la piscina principale sviluppata su un’area di 3.474 metri quadrati, e la piscina del Giardino Botanico con tetto rientrante, bar tropicale e area per il relax.

Lo Yacht Club più lussuoso di sempre

Lo Yacht Club della World Europa sarà inoltre ampliato, il più lussuoso mai realizzato: Più spazio comune, aree esterne ampliate e nuove eleganti suite, tra cui le due inedite e ultra spaziose suite dell’Armatore.

Design inedito e più tipologie di cabine

Le cabine dell’intera nave godranno infine di un design completamente nuovo. A ciò si aggiungeranno le sette tipologie inedite di soluzioni di soggiorno e un numero maggiore di suite con vasca idromassaggio privata. Un altro punto di forza sono le innovative cabine Infinite Ocean view, con una finestra scorrevole panoramica che quando è aperta si trasforma in una balaustra di vetro.