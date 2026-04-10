Turisanda1924 partner della mostra di Elle Decor Italia Turisanda1924 è il travel partner della mostra-installazione di Elle Decor Italia a Palazzo Bovara. La mostra verrà allestita durante la Milano Design Week, in programma dal 20 al 26 aprile. La collaborazione si inserisce nel decimo anniversario della mostra di Elle Decor Italia, che nel tempo si è affermata come laboratorio di ricerca sulla comunicazione dell’abitare e un osservatorio privilegiato sull’evoluzione dei linguaggi del progetto. L’edizione 2026, dal titolo “Sensory Landscape”, ideata da Piero Lissoni con Antonio Perazzi e il contributo di netsuke studio, invita a riscoprire il valore dei cinque sensi come strumento di relazione autentica con lo spazio, superando una fruizione sempre più accelerata e digitale. Un approccio che trova una naturale affinità con la visione di Turisanda1924: il viaggio come percorso che nasce dall’incontro diretto con i luoghi e dalla capacità di rallentare per coglierne a pieno l’essenza. La presenza di Turisanda1924 All’ingresso dell’installazione, il brand accompagna i visitatori in un primo momento immersivo: un racconto di viaggio che attraversa paesaggi, atmosfere e suggestioni, pensato per essere vissuto attraverso tutti i sensi. Cuore dell’attivazione è il photobooth, concepito come dispositivo narrativo capace di attivare una relazione diretta con il pubblico. I visitatori, infatti, sono invitati ad entrare in una “cover di viaggio” co-branded Elle Decor Italia e Turisanda1924, trasformando un istante in un’immagine personale da portare con sé. Lo scatto, stampabile e disponibile anche in formato digitale, diventa così parte integrante del racconto, tra memoria e condivisione. «La collaborazione con Elle Decor Italia alla Milano Design Week nasce da una visione condivisa: il viaggio, come il progetto, è prima di tutto un’esperienza da vivere con consapevolezza e attenzione. Con Turisanda1924 vogliamo riportare al centro il valore del tempo, dell’incontro e della relazione autentica con i luoghi. Un approccio che dialoga in modo naturale con il concept di ‘Sensory Landscape’» commenta Tommaso Bertini, chief corporate & tour operating marketing officer Alpitour World. Condividi

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Una storia di lunga data\r

La storia di Bluserena inizia a metà degli anni ’80 con un hotel sul mare, quando prendeva forma in Italia un nuovo modo di vivere la vacanza: un’ospitalità autentica, costruita sul mare, sulle relazioni e sulla qualità del tempo libero. Da quel primo progetto, il gruppo è cresciuto fino a diventare una realtà di riferimento nel panorama turistico italiano. Oggi Bluserena accoglie i propri ospiti in 13 hotel e resort, moderni centri congressi e nella Ethra Thalasso Spa. Le strutture si trovano in Sardegna, Puglia, Sicilia, Calabria e Abruzzo, affacciate su alcune delle spiagge più suggestive d’Italia, oltre che in Piemonte, nel comprensorio sciistico della Vialattea.\r

Nel corso degli anni, Bluserena ha sviluppato un modello di ospitalità fortemente orientato alla persona. L’ascolto costante degli ospiti ha permesso di raggiungere elevati livelli di soddisfazione e fidelizzazione: quasi un ospite su due sceglie di tornare. Questo approccio si riflette anche nella cultura aziendale: Bluserena è entrata nella classifica Best Workplaces Italia 2026 di Great Place to Work. Il 2026 segna inoltre un momento di svolta con il lancio del nuovo modello di vacanza “Inclusive Made in Italy”, disponibile in tutti i resort dalla stagione estiva.","post_title":"Bluserena compie 40 anni. Le celebrazioni a giugno","post_date":"2026-04-10T12:25:33+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1775823933000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511554","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il weekend in arrivo vedrà la temporanea sospensione alla circolazione ferroviaria sulla linea Alta Velocità Roma-Firenze, per consentire un importante intervento di ammodernamento tecnologico.\r

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Secondo quanto comunicato da Rete Ferroviaria Italiana, e ripreso dall'Ansa, la sospensione servirà per l’attivazione del sistema europeo Ertms, considerato il più avanzato sistema di controllo della marcia dei treni.\r

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L’interruzione scatterà dalla mezzanotte di sabato 11 aprile fino alle ore 15 di domenica 12 aprile, e interesserà in modo particolare la tratta ad alta velocità tra Rovezzano e Settebagni.\r

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Parallelamente, sulla linea convenzionale Roma-Firenze, sarà sospesa la circolazione tra Orte e Roma Tiburtina dalle ore 14 di sabato fino alle prime ore di domenica.\r

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L’intervento riguarda nello specifico il tratto Orvieto–Settebagni, ultimo segmento della direttrice ad essere equipaggiato con la tecnologia Ertms, completando così l’adeguamento dell’intera rete AV nazionale agli standard europei. Durante la finestra dei lavori, né la linea Alta Velocità né quella convenzionale potranno essere percorse regolarmente dai treni, con un impatto significativo sulla mobilità ferroviaria tra il Centro e il Nord Italia.\r

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I viaggiatori potrebbero trovarsi di fronte ad una forte riduzione dei collegamenti, variazioni di percorso e aumento dei tempi di viaggio. Molti convogli saranno deviati su linee alternative, in particolare sulla direttrice tirrenica, con inevitabili rallentamenti. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali subiranno cancellazioni o modifiche, mentre i tempi di percorrenza potranno allungarsi anche sensibilmente rispetto agli standard abituali. La circolazione riprenderà gradualmente a partire dalle ore 15 di domenica 12 aprile, ma con un’offerta ancora ridotta e tempi di viaggio più lunghi per alcuni collegamenti instradati sulla linea convenzionale.\r

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Ulteriori criticità sono previste anche nella mattinata di lunedì 13 aprile, quando il servizio non sarà ancora completamente regolare, soprattutto nel tratto tra Orvieto Sud e Settebagni. Il ritorno alla piena normalità è previsto solo a partire da martedì 14 aprile, quando tutti i collegamenti torneranno operativi secondo l’orario standard.","post_title":"Alta Velocità interrotta sulla Roma-Firenze dall'11 al 13 aprile","post_date":"2026-04-10T11:26:20+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1775820380000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511548","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Turisanda1924 è il travel partner della mostra-installazione di Elle Decor Italia a Palazzo Bovara. La mostra verrà allestita durante la Milano Design Week, in programma dal 20 al 26 aprile.\r

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La collaborazione si inserisce nel decimo anniversario della mostra di Elle Decor Italia, che nel tempo si è affermata come laboratorio di ricerca sulla comunicazione dell’abitare e un osservatorio privilegiato sull’evoluzione dei linguaggi del progetto. L’edizione 2026, dal titolo “Sensory Landscape”, ideata da Piero Lissoni con Antonio Perazzi e il contributo di netsuke studio, invita a riscoprire il valore dei cinque sensi come strumento di relazione autentica con lo spazio, superando una fruizione sempre più accelerata e digitale. Un approccio che trova una naturale affinità con la visione di Turisanda1924: il viaggio come percorso che nasce dall’incontro diretto con i luoghi e dalla capacità di rallentare per coglierne a pieno l’essenza.\r

La presenza di Turisanda1924\r

All’ingresso dell’installazione, il brand accompagna i visitatori in un primo momento immersivo: un racconto di viaggio che attraversa paesaggi, atmosfere e suggestioni, pensato per essere vissuto attraverso tutti i sensi. Cuore dell’attivazione è il photobooth, concepito come dispositivo narrativo capace di attivare una relazione diretta con il pubblico. I visitatori, infatti, sono invitati ad entrare in una “cover di viaggio” co-branded Elle Decor Italia e Turisanda1924, trasformando un istante in un’immagine personale da portare con sé. Lo scatto, stampabile e disponibile anche in formato digitale, diventa così parte integrante del racconto, tra memoria e condivisione.\r

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«La collaborazione con Elle Decor Italia alla Milano Design Week nasce da una visione condivisa: il viaggio, come il progetto, è prima di tutto un’esperienza da vivere con consapevolezza e attenzione. Con Turisanda1924 vogliamo riportare al centro il valore del tempo, dell’incontro e della relazione autentica con i luoghi. Un approccio che dialoga in modo naturale con il concept di ‘Sensory Landscape’» commenta Tommaso Bertini, chief corporate & tour operating marketing officer Alpitour World.","post_title":"Turisanda1924 partner della mostra di Elle Decor Italia","post_date":"2026-04-10T11:16:37+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1775819797000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511547","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'aeroporto internazionale dell'Umbria tranquillizza i passeggeri sull'operatività dei collegamenti aerei nonché sulla disponibilità di carburante.\r

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Una nota della Sasa spa, società di gestione del 'San Francesco d'Assisi', spiega che è prevista la \"Totale regolarità\" dei voli programmati da e per l'aeroporto dell'Umbria.\r

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\"Con riferimento alle notizie apparse sulla stampa nazionale e alle informazioni pervenute da Ryanair, si informa che l'aeroporto internazionale dell'Umbria 'San Francesco d'Assisi' non subirà alcun taglio o cancellazione di voli a seguito della decisione della compagnia di ridurre le proprie operazioni in alcuni Paesi europei, tra cui Belgio e Spagna\".\r

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Si precisa inoltre che \"presso l'aeroporto internazionale dell'Umbria non si registrano problematiche relative alla fornitura di carburante aereo.\r

Le operazioni di scalo si svolgono regolarmente e senza alcuna criticità, garantendo la piena operatività dei collegamenti programmati\".","post_title":"Aeroporto Perugia: \"Totale regolarità\" dei voli. Nessun problema carburante","post_date":"2026-04-10T11:11:33+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1775819493000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511544","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Grimaldi Lines, il ministero della cultura e il ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste proseguono la collaborazione volta a valorizzare e promuovere la millenaria tradizione della cucina italiana.\r

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Le 14 navi della flotta Grimaldi Lines, che viaggiano regolarmente tra le sponde del Mar Mediterraneo, sono ambasciatrici e interpreti del way of life italiano. A bordo particolare attenzione è riservata proprio alla proposta gastronomica, ispirata ai valori di eccellenza che sono alla base della nostra cucina: il piacere della condivisione, il tempo dedicato, il rispetto della tradizione.\r

Un viaggio fra i sapori regionali\r

Un viaggio firmato Grimaldi Lines è una scoperta del Mediterraneo attraverso i sapori, è un tuffo nel cuore del turismo gastronomico ancora prima di sbarcare dalla nave. I menù proposti nei ristoranti di bordo, studiati dagli chef, rispettano l’autenticità della cucina italiana e ne raccontano la ricchezza, la varietà, le diverse identità regionali: primi della tradizione, pizza home made, secondi di pesce e tanto altro, tutto realizzato con ingredienti freschi e prodotti a filiera corta. La partnership tra Grimaldi Lines, il ministero della cultura e il ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, si declina in specifiche iniziative volte a dare visibilità a bordo delle navi e attraverso i canali di comunicazione della compagnia alla cucina italiana patrimonio immateriale Unesco.","post_title":"Grimaldi Lines: a bordo delle navi la tradizione della cucina italiana","post_date":"2026-04-10T10:48:29+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1775818109000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511539","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una situazione \"non facile\" ma la stagione turistica 2026 non andrà comunque \"persa\": il viceministro del turismo di Cipro, Costas Koumis, scatta un'istantanea del mercato attuale, colpito dalle conseguenze del conflitto in Iran, precisando che i prossimi mesi richiederanno \"un notevole impegno, comprese valutazioni settimanali e azioni specifiche da parte dell'intero comparto\".\r

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\"Se queste misure verranno attuate, potremo essere cautamente ottimisti\", ha dichiarato ai giornalisti a Londra, dopo una serie di incontri con i partner strategici di Cipro.\r

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Questi incontri, ha precisato, fanno parte di una serie di contatti che ha svolto di recente nei principali mercati, con l'obiettivo di valutare l'andamento della stagione di quest'anno e attivare azioni che contribuiscano a rafforzarne le performance.\r

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Koumis ha ammesso che la crisi in Medio Oriente ha colpito sia Cipro che altre destinazioni della regione. Tuttavia, ha sottolineato che le indicazioni attuali, suggeriscono che le perdite per Cipro saranno inferiori a quanto inizialmente previsto. In particolare il ministro evidenzia come il mese di maggio, nonostante le notizie negative delle ultime settimane, non sia \"perso\" in termini turistici.\r

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Considerando che il 2025 ha rappresentato per il settore turistico di Cipro un record storico, ha affermato che tutti gli indicatori suggeriscono che Cipro \"manterrà una forte presenza sul mercato\".","post_title":"Cipro fra incertezze e \"cauto ottimismo\" per la stagione estiva","post_date":"2026-04-10T10:35:36+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1775817336000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511526","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Baobab presenta una nuova struttura a Zanzibar, il Baobab Italian Escape Kibanda World, che introduce la formula del “villaggio diffuso”.\r

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Il progetto del t.o. di Th Group nasce da un percorso avviato due anni fa attorno al Kibanda Lodge di Nungwi, struttura a gestione italiana e tra i prodotti di punta della destinazione. Nel tempo, l’offerta si è evoluta attraverso l’integrazione progressiva di servizi e strutture complementari, fino a coinvolgere diversi resort nell’area compresa tra Nungwi e Kendwa, tutti in esclusiva Baobab.\r

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«Questa formula rappresenta l’evoluzione naturale di un modello costruito nel tempo – afferma Alessandro Gandola, direttore tour operator Baobab – che ci ha portato a sviluppare un sistema integrato di strutture e servizi in grado di offrire un’esperienza articolata e dinamica».\r

Il nuovo concept\r

Il concept “Kibanda World” comprende oggi, oltre al Kibanda Lodge di Nungwi, anche il Kendwa Rock, il Kibanda Natural Kendwa Villa e il Sunseabar Kendwa Resort. Le due località sono collegate da un servizio navetta continuativo, che consente agli ospiti di accedere liberamente ai servizi di tutte le strutture coinvolte.\r

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Tra i principali asset dell’offerta figurano il Beach Club Kibanda, con ristorante aperto a pranzo e cena, i suoi eventi al tramonto con dj set e il suo beach party settimanale, oltre al Kibanda Nungwi Park Restaurant, punto di riferimento per l’intrattenimento serale con musica e spettacoli dal vivo.\r

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«A partire da metà luglio – continua Gandola – abbiamo deciso di arricchire il concept con l’inserimento di un team di animazione italiano, operativo su tutta l’area, con servizi dedicati anche alle famiglie, tra cui il miniclub. Questo elemento ci consentirà di inquadrare il prodotto all’interno della linea Italian Escape, caratterizzata da un’offerta che integra standard internazionali con servizi e attenzione al pubblico italiano».\r

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Il portafoglio Baobab a Zanzibar include altre strutture, come gli hotel della catena Ahg Dream’s Bay e Sun Bay Mlilile, i resort Sbh Kilindini e Monica, il Kiwengwa Beach Resort e il Royal Mandarin.","post_title":"Baobab a Zanzibar con il nuovo concept di \"villaggio diffuso\"","post_date":"2026-04-10T10:06:52+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1775815612000]}]}}