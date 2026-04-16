Sandals Resorts: mice in primo piano con il Louis Grant Conference Centre Sandals Resorts apre il Louis Grant Conference Centre presso il Sandals Dunn’s River, a Ocho Rios, in Giamaica. La nuova struttura dispone di un ampio spazio di oltre 700 metri quadrati dedicato a meeting ed eventi, in grado di ospitare gruppi fino a 500 partecipanti. Uno degli elementi distintivi è la formula all inclusive firmata Sandals: i gruppi che soggiornano presso il resort possono usufruire del centro congressi gratuitamente, senza alcun costo giornaliero a partecipante. Intitolato alla memoria di Louis Grant, veterano del settore turistico con 60 anni di esperienza ed ex direttore generale del resort, il centro rende omaggio alla sua eredità nel settore dell’ospitalità giamaicana. «Credo fermamente nell’importanza di rendere omaggio a chi ci ha preceduto e, per questo, dobbiamo moltissimo a Louis Grant, la cui leadership ha contribuito a definire l’anima stessa di questo resort – afferma Adam Stewart, executive chairman di Sandals Resorts International –. Louis Grant ha trascorso metà della sua carriera con noi. Lo ricordo ancora all’opera quando ero un bambino in visita al resort con mio padre. Il modo in cui ispirava e incoraggiava chi gli stava intorno, compresi alcuni dei leader più influenti della nostra organizzazione oggi, mi ha lasciato un’impressione indelebile. Intitolare questo centro congressi in suo onore è un riconoscimento al suo straordinario contributo e alla sua eredità». L’offerta mice Il Louis Grant Conference Centre unisce design contemporaneo all’autentica accoglienza caraibica e mette in mostra opere d’arte di ispirazione locale. La sala principale di 500 metri quadrati è versatile e può ospitare fino a 500 delegati in configurazione ricevimento o essere suddivisa in tre sale indipendenti, con una capienza variabile tra 130 e 250 persone ciascuna. A completare lo spazio, due sale riunioni dedicate e due aree pensate per la registrazione, il networking e le sessioni di gruppo. Affacciato su una delle spiagge della costa nord della Giamaica, il Sandals Dunn’s River dispone di 12 ristoranti, un’offerta premium di bevande, sport acquatici e terrestri illimitati e green fee inclusi presso il vicino Upton Estate Golf & Country Club. Le esperienze si completano con una vasta selezione di escursioni firmate Island Routes al di fuori del resort. Condividi

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Nikki Beach Resort & Spa Marrakech si inserisce nella pipeline di nuove destinazioni all’interno del portfolio di ospitalità di lusso del marchio, tra cui progetti ad Antigua, Ras Al Khaimah, Baku e Muscat, oltre allo sviluppo della categoria di hotel boutique di lusso del brand. Commentando l’annuncio, Rémi Delpech, coo di Nikki Beach Hotels & Resorts, ha dichiarato: «Marrakech è una destinazione che incarna cultura, energia e fascino senza tempo. Stiamo sviluppando un ecosistema lifestyle completo che unisce un hotel di lusso, residenze private, un beach club dinamico, insieme a numerose offerte wellness e lifestyle. Questo progetto riflette l’evoluzione continua di Nikki Beach come brand globale di ospitalità di lusso e il nostro impegno nella creazione di destinazioni iconiche in location eccezionali». 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L'intesa unisce attenzione alle persone, vantaggi per i viaggiatori e supporto ai progetti e alle iniziative in campo dell’associazione a tutela di ecosistemi e specie in Italia. Tra questi, il principale progetto di conservazione dell’organizzazione in Italia sono le Oasi Wwf, con oltre 100 aree naturali protette.\r

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Italo è al fianco di Wwf Italia anche supportando gli spostamenti del Gran Tour delle Oasi Wwf, un viaggio di comunicazione che accompagnerà il pubblico in 10 Oasi Wwf n giro per l’Italia, organizzato in occasione del 60° anniversario di Wwf Italia.\r

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L’accordo prevede benefici concreti per i clienti Italo: chi sostiene o sceglierà di sostenere l'associazione attraverso donazioni regolari potrà infatti acquistare biglietti negli ambienti Prima e Smart con uno sconto del 20% sulla tariffa Economy.\r

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Completa l’accordo il coinvolgimento diretto del personale delle due organizzazioni, con iniziative dedicate ai dipendenti Italo e Wwf Italia. In particolare, per il personale Italo è prevista una giornata di volontariato aziendale presso l’Oasi Wwf di Macchiagrande mentre per i dipendenti Wwf saranno disponibili agevolazioni di viaggio con sconto del 20% sulla tariffa Flex per i loro spostamenti.\r

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«La mobilità sostenibile è una leva fondamentale per accompagnare la transizione ecologica del Paese e per rendere sempre più accessibile il patrimonio naturale italiano - ha dichiarato Gianbattista La Rocca, ad di Italo – Nuovo Trasporto Viaggiatori -. Con questa partnership rafforziamo il nostro impegno nel promuovere un modo di viaggiare responsabile, capace di coniugare innovazione, rispetto per l’ambiente e attenzione alle persone. Crediamo che il treno possa essere non solo un mezzo di trasporto efficiente, ma anche uno strumento concreto per avvicinare cittadini e comunità alla conoscenza e alla tutela della biodiversità».\r

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","post_title":"Italo: accordo triennale con Wwf Italia in qualità di mobility partner","post_date":"2026-04-15T12:03:13+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1776254593000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511718","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Con l’Italia al secondo posto tra i mercati esteri nei primi due mesi del 2026, Lloret de Mar ha scelto Milano per fare il punto su dati, offerta e strategia: «Si tratta di una destinazione che lavora tutto l’anno», afferma Elizabeth Keegan, direttrice del turismo, un posizionamento su cui Lloret de Mar sta costruendo la propria strategia di medio periodo.\r

I numeri supportano l’approccio. Nel 2025 la Catalogna ha registrato 1,42 milioni di turisti italiani, 6,33 milioni di pernottamenti e una spesa media giornaliera di 156,15 euro: Italia quinto mercato estero. Nei primi due mesi del 2026 l’accelerazione è netta: 190.600 turisti italiani, 1,15 milioni di pernottamenti, permanenza media di 6,02 giorni e Italia che sale al secondo posto tra i mercati esteri, con 4 milioni di posti aerei offerti su 21 aeroporti collegati con quelli strategici per Lloret de Mar, ovvero Barcellona (80 km) e Girona (30 km).\r

Quinta destinazione in Spagna per il segmento sole e spiaggia in termini di posti letto alberghieri e terza in Catalogna per gettito fiscale turistico, Lloret de Mar conta oltre 1,2 milioni di viaggiatori l’anno e 29.000 posti di alloggio distribuiti lungo 9 chilometri di costa. L’offerta combina sette spiagge - tra cui la Cala Sa Boadella, riconosciuta tra le European Best Destinations - con 32 kmq di superficie boschiva, sentieri costieri e un programma outdoor strutturato che raggruppa 12 operatori specializzati sotto il marchio Lloret Adventure.\r

Le linee strategiche presentate si articolano su quattro assi: riqualificazione, sostenibilità, accessibilità e valorizzazione della comunità. Lloret è tra le sole otto Destinos Turísticos Inteligentes in Spagna, la prima destinazione ad aver adottato il sistema Sgd Destinos di Bioscore — con 59 spazi certificati — e collabora dal 2018 con la Fundació Alícia per sviluppare una strategia volta a promuovere una proposta gastronomica sana e per tutti (Associació Celíacs de Catalunya). \r

Il turismo sportivo è un segmento consolidato, con la Ryder Cup 2031 come appuntamento di riferimento sul lungo periodo. Il Lloret Convention Bureau presidia invece il Mice, con 18.000 posti letto in 4 e 5 stelle, tre centri congressi, un auditorium da 1.000 delegati e oltre 80 sale riunioni.\r

Sul fronte del calendario, il 2026 porta in Catalogna una serie di eventi con un forte richiamo internazionale: Barcellona Capitale Mondiale dell’Architettura, centenario della morte di Gaudí con il completamento architettonico della Sagrada Família, Grand Départ del Tour de France e inaugurazione del nuovo Spotify Camp Nou.​​​​​​​​​​​​​​​​ \r

(Micòl Rossi)","post_title":"La strategia di Lloret de Mar passa dalla sostenibilità alla valorizzazione della comunità","post_date":"2026-04-14T09:27:30+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1776158850000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511677","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sheraton Hotels & Resorts, parte del portfolio di Marriott International, ha annunciato l'apertura dello Sheraton Nouakchott Hotel, segnando l'ingresso del gruppo in Mauritania. La struttura rappresenta il primo hotel a gestione e marchio internazionale nel Paese e si propone come nuovo polo per affari, eventi e tempo libero nella capitale.\r

L'hotel, come riporta TravelDailyNews, è situato vicino a importanti punti di riferimento come il Marché Capitale e il museo nazionale della Mauritania, nonché alle spiagge e al porto peschereccio di Nouakchott. La sua vicinanza sia alle attrazioni urbane che ai paesaggi desertici lo rende un punto di partenza ideale per esplorare la destinazione.\r

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«Siamo orgogliosi di aver portato Marriott International in Mauritania con l'apertura dello Sheraton Nouakchott, il primo hotel a marchio internazionale nel Paese. Fin dal suo arrivo, l'hotel si è rapidamente affermato come meta di riferimento sia per i viaggiatori che per la comunità locale. Questo traguardo sottolinea il nostro impegno a offrire esperienze di ospitalità nei mercati emergenti, celebrando al contempo la cultura e il carattere di ogni destinazione» ha dichiarato Sandra Schulze-Potgieter, vicepresidente, premium, select & midscale brands, Europa, Medio Oriente e Africa di Marriott International.\r

Design locale\r

La struttura integra elementi di design locale in tutti i suoi interni. Artigianato tradizionale come l'intaglio del legno e la lavorazione dei metalli sono incorporati nei materiali e negli arredi. Il design trae ispirazione dai luoghi simbolo lungo la rotta commerciale transahariana, fondendo il patrimonio regionale con elementi contemporanei. \r

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Lo Sheraton Nouakchott dispone di 200 camere e suite, tra cui due suite presidenziali. Le camere combinano comfort moderni con richiami al design locale e sono dotate dei servizi esclusivi Sheraton, tra cui la Sheraton Sleep Experience.\r

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L'hotel offre poi oltre 2.600 metri quadrati di spazi per meeting ed eventi, tra cui una Grand Ballroom, una ballroom e quattro sale riunioni aggiuntive. Lo Sheraton Community Table offre uno spazio centrale per incontri informali e collaborazioni, con il supporto di un team eventi dedicato. In linea con l'approccio del marchio, l'hotel introduce Gatherings by Sheraton, un programma di esperienze settimanali incentrate sulla cultura locale. Tra queste, sessioni di mixology con ingredienti mauritani ed eventi di narrazione ispirati alle tradizioni sahariane.\r

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Per celebrare questo importante anniversario, dal 20 al 27 giugno tutte le strutture del gruppo proporranno un ricco calendario di attività, esperienze e vantaggi esclusivi. Nei resort del brand sono previsti eventi di intrattenimento con ospiti speciali. A completare il programma, Bluserena introduce anche una promozione dedicata: uno sconto del 40% su una selezione di servizi aggiuntivi, tra cui ombrelloni nelle prime file, late check-out, Serenella Experience e kit Serenella.\r

Una storia di lunga data\r

La storia di Bluserena inizia a metà degli anni ’80 con un hotel sul mare, quando prendeva forma in Italia un nuovo modo di vivere la vacanza: un’ospitalità autentica, costruita sul mare, sulle relazioni e sulla qualità del tempo libero. Da quel primo progetto, il gruppo è cresciuto fino a diventare una realtà di riferimento nel panorama turistico italiano. Oggi Bluserena accoglie i propri ospiti in 13 hotel e resort, moderni centri congressi e nella Ethra Thalasso Spa. Le strutture si trovano in Sardegna, Puglia, Sicilia, Calabria e Abruzzo, affacciate su alcune delle spiagge più suggestive d’Italia, oltre che in Piemonte, nel comprensorio sciistico della Vialattea.\r

Nel corso degli anni, Bluserena ha sviluppato un modello di ospitalità fortemente orientato alla persona. L’ascolto costante degli ospiti ha permesso di raggiungere elevati livelli di soddisfazione e fidelizzazione: quasi un ospite su due sceglie di tornare. Questo approccio si riflette anche nella cultura aziendale: Bluserena è entrata nella classifica Best Workplaces Italia 2026 di Great Place to Work. Il 2026 segna inoltre un momento di svolta con il lancio del nuovo modello di vacanza “Inclusive Made in Italy”, disponibile in tutti i resort dalla stagione estiva.","post_title":"Bluserena compie 40 anni. Le celebrazioni a giugno","post_date":"2026-04-10T12:25:33+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1775823933000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"510787","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Rocksresort è il più grande snow park di tutta Europa e si trova in Svizzera, non lontano da Laax, una cittadina dove 40 anni fa vivevano 200 persone e che oggi è una delle aree più prospere dei Grigioni.\r

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«Nel 2008 Reto Gurtner, presidente e ceo del Weisse Arena Gruppe, ha voluto creare un luogo unico. - racconta Martina Calonder, pr manager del Weisse Arena Gruppe - In quello che era un vasto parcheggio sono stati costruiti 7 edifici a forma di cubo, oggi sono 13. All’esterno sono ricoperti da una speciale qualità di quarzite, all’interno c’è molto legno locale. Le forme sono semplici, senza tempo e architettonicamente moderne, anche se hanno più di 15 anni. I 13 cubi sono disposti in modo casuale, secondo angolazioni diverse, e ricordano la disposizione diffusa delle rocce lasciate dall’evento geologico che sconvolse la valle 10mila anni fa. Reto Gurtner è un appassionato del digitale e della tecnologia e fu lungimirante. Negli anni ‘90 il resort fu uno dei primi ad avere un internet-cafe e un sito web. Alla fine degli anni ‘80 il Rocksresort fu tra i primi ad accogliere gli snowboarders e a portare sulle nevi di Laax il lifestyle californiano amato da Guntner: è un luogo pieno di energia e musica».\r

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Un mondo di famiglie e di giovani che invece di fare surf sulle onde dell’oceano, scendono sulle piste con lo snowboard e gli sci, soggiornano in vivaci spazi - come il vicino Riders Hotel con la sua offerta che non dimentica gli spazi mice e per il tempo libero - fanno formazione sportiva e assaggiano piatti diversi nei ristoranti e locali affacciati sulla piazza centrale che è il cuore del resort con un megaschermo - come il nuovissimo Ikigai, che propone un viaggio gastronomico attraverso cinque tradizioni culinarie asiatiche. «In ogni realtà di Laax - dallo skipass all’hotel - abbiamo i “prezzi dinamici”, che variano a seconda della stagione, del clima e, in particolare, da quando viene fatta la prenotazione. Al di fuori del periodo di Natale e del Carnevale sono disponibili diversi pacchetti e offerte per famiglie, coppie e viaggi individuali».\r

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«I 13 edifici del Rocksresort sono divisi in camere e appartamenti da comprare e affittare: sempre aperti, quasi sempre occupati e sottoposti a un attento mantenimento periodico: è un grande successo - afferma Melanie Albin, responsabile delle prenotazioni della struttura - Abbiamo in tutto 1.565 letti: 1250 sono nel Rocksresort, 138 nel lussuoso Signinahotel, 8 nella tradizionale Casa Mulania - che reinterpreta il lifestyle alpino in modo esclusivo - e 169 nel Riders Hotel, giovane e di design. Siamo già quasi al completo per il Natale 2026 e per tutto il mese di febbraio. Abbiamo tante famiglie e clienti fidelizzati che tornano ogni anno. I nostri ospiti provengono in primo luogo dalla Svizzera, quindi dai Paesi Bassi, dalla Germania, da Stati Uniti e Inghilterra e dall’Italia. Abbiamo sempre avuto tanti visitatori in arrivo da Dubai. I proprietari degli appartamenti hanno un contratto che gli permette di fermarsi 3 settimane durante l’inverno, le restanti settimane sono a disposizione degli altri ospiti: il proprietario riceve il 76% del guadagno; il 24% restante serve al mantenimento della struttura e degli appartamenti. Tutti gli appartamenti, di circa 100mq ciascuno, sono divisi per categoria e posizione, hanno la stessa forma e lo stesso layout. L’organizzazione è molto complessa e si devono fissare le proprie settimane di vacanza con 9 mesi d’anticipo».\r

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Il Rocksresort aderisce all’impegno verso la sostenibilità promosso dal Weisse Area Gruppe con il progetto Greenstyle: «Tra i numerosi aspetti, siamo attenti alla dispersione del calore, al riutilizzo e pulizia dell’aria all’interno della struttura e al riciclo della spazzatura». Importante, infine, l’attenzione all’offerta gastronomica, con un sistema innovativo: «Tutte le preparazioni base, fatte con ingredienti del territorio, vengono dalla cucina centrale della struttura e sono distribuite ai diversi ristoranti da 120 corrieri. Poi i piatti vengono completati e serviti secondo la proposta del locale».\r

(Chiara Ambrosioni)\r

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L’appuntamento ha coinvolto un gruppo selezionato di 25 buyer provenienti da Varsavia e dintorni, tutti specializzati sulla destinazione Italia, insieme ad alcuni giornalisti delle principali testate di settore. Come da format, l’incontro è stato strutturato per favorire relazioni dirette e opportunità di business in un contesto informale ma altamente profilato.\r

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Obiettivo dell’iniziativa, offrire ai buyer esteri una panoramica aggiornata e competitiva dell’offerta italiana, valorizzando gli elementi distintivi: qualità dell’accoglienza, varietà dei territori e diversificazione delle esperienze.\r

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A rappresentare l’Italia, un gruppo di operatori che copre diversi segmenti dell’offerta: Authentic Puglia Tours, Grotte di Castellana, Master Explorer, Palazzo di Varignana, Nordelaia, Travel Before, Life Resorts, La Collina dei Ciliegi e Duomo18.\r

Un insieme di realtà che ha permesso di presentare ai buyer una proposta articolata, tra esperienze tailor made, ospitalità di fascia alta e identità territoriali.\r

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Nel corso della serata è emerso inoltre il forte dinamismo del segmento Mice in Polonia, con un interesse crescente verso destinazioni del Mediterraneo e in particolare verso l’Italia. Le aziende polacche mostrano una domanda sempre più orientata a soluzioni che combinino qualità, autenticità e accessibilità.\r

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«La Polonia sta vivendo una fase di grande vitalità – ha dichiarato Nicola Romanelli, founder di Travel Hashtag Advisory – I buyer dimostrano un forte interesse per l’Italia, non solo per le destinazioni più note ma anche per proposte meno convenzionali. Si tratta di un mercato maturo, orientato a costruire relazioni solide con partner affidabili».\r

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Con questa nuova tappa internazionale, Travel Hashtag rafforza ulteriormente il proprio posizionamento come piattaforma di connessione tra domanda estera e offerta italiana.","post_title":"Travel Hashtag debutta in Polonia: 25 buyer a Varsavia per l’incoming Italia","post_date":"2026-04-10T09:10:25+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":["polonia","travel-hashtag","varsavia"],"post_tag_name":["polonia","Travel hashtag","Varsavia"]},"sort":[1775812225000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511426","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_511428\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Marcello Mangia ed Enrico Foti[/caption]\r

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L'università di Catania e Mangia’s Hotel and Resorts uniscono le forze in una sinergia operativa, con l'obiettivo di realizzare un innovativo corso di laurea in economia aziendale a indirizzo internazionale, con focus sul luxury hospitality management.\r

Il protocollo d’intesa, che segna l’avvio del percorso di attivazione di un bachelor of Business Administration triennale interamente in lingua inglese, è stato sottoscritto nei giorni scorsi dal rettore Enrico Foti e dal presidente e ceo di Mangia’s Hotel and Resorts - Aeroviaggi, Marcello Mangia. Il corso sarà erogato dal dipartimento di economia e impresa dell’ateneo catanese e nasce dall’integrazione tra la competenza accademica, scientifica e istituzionale dell’università e l’esperienza operativa, la solidità infrastrutturale e la capacità organizzativa di Mangia’s nel settore dell’ospitalità.\r

In una prima fase, il percorso sarà riservato a circa 130 studenti provenienti dal Regno dell’Arabia Saudita, che ha riconosciuto la rilevanza del progetto e le sue concrete prospettive di attuazione. Mangia’s Hotel and Resorts contribuirà in maniera determinante alla realizzazione dell’iniziativa mettendo a disposizione il Mangia’s Brucoli Resort, insieme ad altre strutture ricettive e infrastrutture dedicate. Tali spazi saranno funzionali non solo all’accoglienza degli studenti, ma anche allo svolgimento delle attività di formazione pratica e all’acquisizione di competenze operative direttamente sul campo.\r

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Un modello integrato\r

La collaborazione si fonda su un modello integrato che prevede da un lato, la progettazione e la supervisione accademica del percorso da parte dell’università; dall’altro, la predisposizione delle condizioni organizzative, logistiche e istituzionali necessarie all’attivazione del programma, inclusi il supporto ai processi di internazionalizzazione e l’eventuale accreditamento Ksa, ovvero il riconoscimento del valore didattico del corso da parte del ministero dell’ostruzione del Regno dell’Arabia Saudita o di altre autorità competenti. A completare il percorso formativo, una solida componente esperienziale, laboratoriale e applicativa, con attività di stage e on-the-job training realizzate grazie al supporto operativo e infrastrutturale di Aeroviaggi.\r

«Questo accordo – commenta il rettore Enrico Foti - rappresenta un ulteriore passo nel rafforzamento della relazione tra Università e sistema produttivo, in un ambito strategico come quello del turismo e dell’hospitality management di lusso, offrendo agli studenti un percorso formativo qualificato e orientato a un immediato inserimento professionale. L’iniziativa si configura come un percorso formativo strutturato, di livello specialistico ed executive, che conferma la capacità dell’ateneo di progettare offerte didattiche coerenti con i fabbisogni professionali espressi dal mercato anche internazionale, attraverso modelli formativi integrati, interdisciplinari e orientati all’occupabilità dei laureati. In questa prospettiva, l’Università di Catania è stata scelta per il proprio patrimonio scientifico e culturale, che le ha consentito di sviluppare competenze distintive nel settore dell’accoglienza e di costruire percorsi formativi capaci di coniugare solidità teorica, applicazione pratica e apertura ai contesti internazionali».\r

«Grazie a questa partnership tra Mangia’s e l’università di Catania – aggiungeMarcello Mangia, presidente e ceo di Mangia’s Hotel and Resorts -, immaginiamo un modello formativo in cui sapere ed esperienza si incontrano per formare i leader di domani dell’ospitalità, all’interno di un ecosistema internazionale dove i talenti crescono immersi in contesti reali, sviluppando una visione globale ma anche concreta e operativa. Questo progetto, in collaborazione con DolceVita Academy, rappresenta un passo importante verso un’integrazione sempre più stretta tra formazione e impresa, capace di rispondere alle esigenze di un settore in continua evoluzione e sempre più orientato a standard internazionali».\r

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Quest’anno Gattinoni Travel ha lavorato sul concept “Vivi l’estate che sei”, che punta a valorizzare la varietà dell’offerta e la capacità di stimolare pubblici diversi tramite canali altrettanti diversi, con l’obiettivo primario di sostenere al meglio le proprie agenzie (Travel Store, Travel Point e i network Mondo di Vacanze e MyNetwork).\r

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Spiega Sabrina Nadaletti, head of leisure Gattinoni Travel «Con la campagna Summer Days di quest'anno abbiamo voluto dare alle agenzie del nostro network un reale vantaggio sulla stagione estiva, in un momento in cui la domanda va stimolata e accompagnata con ancora più attenzione. Anticipare la campagna ad aprile significa avere più tempo per lavorare le vendite, intercettare i diversi target e aiutare i clienti a trasformare, con maggiore sicurezza, il desiderio di partire in una decisione concreta.\r

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Con il concept Vivi l’estate che sei abbiamo costruito un’offerta trasversale, capace di parlare a pubblici diversi, dalle famiglie ai giovani, dagli amanti dei tour organizzati a chi cerca esperienze su misura, valorizzando il ruolo centrale della consulenza delle nostre agenzie. Il cliente può contare su professionisti di fiducia che lo accompagnano nella scelta, senza rinunciare a condizioni competitive, grazie a sconti fino a 500 euro definiti insieme ai Partner».\r

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Dall’8 al 30 aprile chi prenota in store beneficia di promozioni che arrivano sino a 500 euro, grazie alla collaborazione tra Gattinoni Travel e 27 partner specialisti nella villaggistica, nel tour operating su misura, nelle crociere e nelle assicurazioni. Naturalmente sarà in vetrina anche la programmazione interna Gattinoni Travel Experience, con sconti sui Tour Explore ed Experience, sui prodotti della linea Selected (ampia gamma di strutture Mare Italia ed estero corto e medio raggio), sui prodotti della linea Dynamic per costruire il proprio viaggio in libertà, e sulla linea DreamPacker (itinerari per target età 21 – 45 anni).\r

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I partner dei Summer Days 2026 sono stati individuati per ambiti di competenza. Villaggistica Italia ed Estero: Alpitour, Futura Vacanze, Going, Ota Viaggi, TH Resorts, Firmatour, Nicolaus, Imperatore Travel. Itinerari su misura: Alidays, Naar, Gastaldi Holidays, Idee per Viaggiare, Creo. Tour: Caldana & Utat, Atitur, Chiesa Viaggi. Specialisti di destinazione: Azemar (Oceano Indiano) Kalimera (Grecia), Firmatour (Italia), Solo Cuba & Solo America Latina, Trentino Holidays, Sporting Vacanze (Maldive), Cabo Verde Time (Capo Verde). Crociere e navi: MSC, Costa Crociere, Grandi Navi Veloci. Assicurazioni: Allianz Partners. Gift box: Smartbox.\r

Ecosistema integrato di comunicazione\r

La campagna Summer Days si sviluppa attraverso un ecosistema integrato di comunicazione che combina strumenti digitali e fisici per massimizzare visibilità e coinvolgimento. Sui propri canali vengono attivate newsletter, banner, contenuti per i social e per i video monitor, oltre a materiali per le agenzie come kit vetrina, radio in store e playlist Spotify tematiche, pensate per accompagnare i diversi mood di viaggio.\r

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Un elemento centrale è l’innovazione basata sull’intelligenza artificiale, utilizzata per creare un’esperienza interattiva in agenzia: grazie a un QR code in vetrina, i clienti possono accedere a un percorso che li guida nella scelta del proprio stile di viaggio e consente di generare una cartolina digitale personalizzata. Questa può essere condivisa sui social, contribuendo alla diffusione organica della campagna, e conduce a una pagina con offerte dedicate e un invito a richiedere un preventivo in agenzia.\r

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La campagna è arricchita anche da contenuti innovativi in CGI in formato Fake Out Of Home, che trasformano simbolicamente le sedi di Milano e Torino in portali verso l’estate, con l’obiettivo di sorprendere il pubblico e rafforzare il legame tra brand e territorio.\r

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A supporto delle vendite è stato inoltre attivato un ampio piano media che integra canali digitali, attività locali e mezzi tradizionali, includendo social, DEM, Google Ads, stampa, radio, affissioni e presenza in grandi stazioni e centri commerciali.\r

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Tutte le iniziative convergono su una landing page dedicata https://landing.gattinonitravel.it/summer-days-2026/, dove un quiz consente di profilare gli utenti distinguendo tra viaggiatori orientati all’agenzia e all’online, offrendo contenuti e promocode personalizzati per ciascun target e favorendo così la lead generation.","post_title":"Il gruppo Gattinoni lancia ila campagna Summer days, dall'8 al 30 aprile","post_date":"2026-04-08T12:02:24+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1775649744000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511332","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nikki Beach Hospitality Group si prepara a inaugurare il Nikki Beach Resort & Spa Marrakech, con apertura prevista nel 2028. La nuova struttura sorgerà in una posizione privilegiata sulla Route de l’Ourika. Segnando un’importante espansione della divisione Hotels & Resorts del marchio, il progetto introdurrà una destinazione lifestyle completamente integrata, comprendente un resort di lusso, residenze a marchio Nikki Beach e un beach club iconico, a soli 20 minuti dall’aeroporto di Marrakech Menara. Combinando il design marocchino moderno con ampie piscine in stile oasi e giochi d’acqua, la struttura è destinata a diventare uno dei retreat di lusso più distintivi della regione.\r

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Centro architettonico dello sviluppo, il resort includerà oltre 100 suite private progettate per garantire tranquillità e comfort. Gli alloggi varieranno da camere di 45 metri quadrati a suite premium, fino a raggiungere la Celebration Suite di oltre 500 metri quadrati. Il resort offrirà diverse esperienze culinarie, tra cui un ristorante all-day dining, un ristorante di firma e il beach club, affiancati da bar all’aperto e strutture ricreative.\r

Un'area con 50 ville\r

A completare il resort, l’area residenziale introdurrà oltre 50 ville di alta gamma con servizi, progettate come un esclusivo quartiere in stile resort. Ogni villa sarà dotata di comfort privati, tra cui piscina esterna, jacuzzi, cabine armadio, giardini e parcheggio dedicato in loco. Il centro wellness includerà un salone di bellezza e salute, hammam tradizionali, saune, bagni di vapore, sale per terapie, una piscina per il nuoto e un juice bar. Un esteso complesso sportivo sotterraneo comprenderà una palestra di 500 metri quadrati, studi per yoga, campi da squash al coperto, una sala cinema privata, una sala giochi e un simulatore di golf. Le attività all’aperto includeranno campi da tennis e padel, mentre il kids club The Reef offrirà esperienze curate per i più giovani.\r

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Nikki Beach Marrakech introdurrà nella Città Rossa l’esperienza del beach club del brand. Concepito attorno a un’ampia piscina principale con piattaforme galleggianti e lettini in acqua, il beach club includerà bar, un ristorante al piano superiore, una postazione dj, un’area palco, una boutique lifestyle Nikki Beach con merchandising e abbigliamento resort selezionato, oltre a uno spazio dedicato a prodotti locali.\r

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Nikki Beach Resort & Spa Marrakech si inserisce nella pipeline di nuove destinazioni all’interno del portfolio di ospitalità di lusso del marchio, tra cui progetti ad Antigua, Ras Al Khaimah, Baku e Muscat, oltre allo sviluppo della categoria di hotel boutique di lusso del brand.\r

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Commentando l’annuncio, Rémi Delpech, coo di Nikki Beach Hotels & Resorts, ha dichiarato: «Marrakech è una destinazione che incarna cultura, energia e fascino senza tempo. Stiamo sviluppando un ecosistema lifestyle completo che unisce un hotel di lusso, residenze private, un beach club dinamico, insieme a numerose offerte wellness e lifestyle. Questo progetto riflette l’evoluzione continua di Nikki Beach come brand globale di ospitalità di lusso e il nostro impegno nella creazione di destinazioni iconiche in location eccezionali».","post_title":"Nikki Beach Hospitality Group pronto all'inaugurazione del resort di Marrakech","post_date":"2026-04-08T09:33:17+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1775640797000]}]}}