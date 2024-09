Tui: profitti operativi in crescita del 25% Boom dei conti Tui che si appresta a chiudere l’anno con un incremento del 25% dei profitti operativi, dopo un’estate straordinaria. Lo rivela l’agenzia Reuters citando fonti dell’azienda, secondo cui l’incremento dei profitti poggerebbe su un consistente aumento delle marginalità, dato che i ricavi sarebbero invece in salita di “appena” il 10%. Le prenotazioni per la stagione più calda sarebbero in particolare salite del 6%, per un totale di 14,7 milioni di passeggeri, mentre anche le vendite per l’inverno sarebbero partite con un ottimo passo, mettendo a segno un +7% sul pari data. Il prodotto pacchetti, secondo il to, sarebbe sempre più competitivo anche a seguito dei continui aumenti dei prezzi di voli e hotel. Le performance dell’operatore tedesco sarebbero infine state anche favorite dal fallimento di Fti che ha aperto dei vuoti nel mercato prontamente occupate dai competitor, Tui in primis. Condividi

