Tui conferma il trend positivo: ricavi cinque volte più alti che un anno fa

Dopo le previsioni ottimistiche rilasciate dagli analisti finanziari la settimana scorsa, arrivano ora i numeri concreti a riportare il sole all’orizzonte del più grande operatore europeo del turismo. Stando al bilancio del primo trimestre dell’anno fiscale 2021-2022, Tui avrebbe raccolto a fine gennaio ricavi per 2,27 miliardi di euro: una cifra di ben cinque volte superiore a quella registrata nello stesso periodo di 12 mesi prima.

I conti del trimestre sono comunque rimasti in rosso, ma le perdite si sono sensibilmente ridotte, passando dai -676 milioni di euro di un anno fa agli attuali -274 milioni. “Ci aspettiamo un ottimo 2022 – ha sottolineato il ceo dell’operatore, Fritz Joussen -. La strada per uscire dalla pandemia è ormai tracciata. La domanda di viaggi è sostenuta in tutti i segmenti di mercato”. La compagnia ha anche aggiunto che presto restituirà circa 700 milioni di euro degli aiuti statali ricevuti negli scorsi anni.