Trinity ViaggiStudi lancia il corso interattivo Mondly by Person L’apprendimento delle lingue entra in una nuova era grazie alla collaborazione tra Trinity ViaggiStudio e Pearson che presentano il corso interattivo Mondly by Pearson: un’esperienza formativa innovativa per lo studio delle lingue, basata sull’intelligenza artificiale. Questo esclusivo corso online viene omaggiato a tutti coloro che si iscrivono a una vacanza studio estiva con Trinity ViaggiStudio entro il 15 aprile 2025. Mondly by Pearson Mondly by Pearson è una piattaforma di apprendimento linguistico all’avanguardia, progettata per offrire un’esperienza accessibile ed efficace. Grazie all’intelligenza artificiale, a un assistente virtuale e alla tecnologia di riconoscimento vocale, consente agli utenti di esercitarsi in conversazioni reali e di migliorare le proprie competenze linguistiche attraverso simulazioni interattive e personalizzate in modo rapido ed efficace. Con la possibilità di accedere al software 24 ore su 24, gli studenti possono sfruttare un insegnante privato in ogni momento della loro giornata. Cosa include l’offerta Gli studenti iscritti alle vacanze studio Trinity entro il 15 aprile 2025 avranno accesso a: 3 workshop interattivi: sessioni pratiche durante il soggiorno studio, dedicate all’uso e alle potenzialità della piattaforma Mondly. Un corso online di 3 mesi: da utilizzare prima della partenza per prepararsi al meglio e familiarizzare con la lingua. Questa offerta rappresenta un valore aggiunto significativo per gli studenti, che possono iniziare il loro viaggio linguistico ben prima di salire sull’aereo e proseguire il percorso durante il soggiorno, mettendo in pratica quanto imparato grazie a questo teacher privato sempre a disposizione. Trinity ViaggiStudio Trinity ViaggiStudio, leader nell’organizzazione di vacanze studio per giovani dagli 11 ai 17 anni, conferma il suo impegno verso l’innovazione educativa attraverso questa nuova collaborazione con Mondly by Pearson. “L’obiettivo è fornire agli studenti strumenti di apprendimento moderni ed efficaci, che li accompagnino non solo durante il soggiorno, ma anche nella preparazione e nel consolidamento delle competenze linguistiche,” afferma Claudia Randazzo, ceo & founder di Trinity ViaggiStudio. Con destinazioni in tutto il mondo, Trinity unisce esperienze culturali e didattiche in un contesto internazionale, offrendo ai ragazzi un’opportunità unica di crescere e imparare. L’introduzione del corso Mondly by Pearson rappresenta un ulteriore passo verso un futuro dove l’apprendimento linguistico è sempre più accessibile e personalizzato. Condividi

