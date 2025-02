Trinity ViaggiStudio e Class: proposte dedicate agli insegnanti con Carta del docente Un viaggio alla scoperta degli istituti più prestigiosi di Inghilterra e Scozia. Class (Cultural Language Association), in collaborazione con Trinity ViaggiStudio, presenta un’opportunità dedicata ai docenti, interamente pagabile con la Carta del docente. Il primo viaggio è già in programma dal 6 all’8 marzo, con partenza da Milano o Roma e include tre diversi tour in Inghilterra e Scozia. L’esperienza offrirà agli insegnanti l’occasione di approfondire il sistema educativo britannico da una prospettiva pratica e orientativa, esplorando le sue eccellenze e le numerose opportunità di studio e mobilità internazionale pensate per gli studenti. Ma la collaborazione tra Class e Trinity Viaggi Studio si declina anche in altre offerte riservate agli insegnanti, tra cui corsi di aggiornamento per chi che desidera fare un soggiorno studio all’estero usufruendo della stessa Carta del docente. Le destinazioni includono la University of Essex di Colchester (luglio, durata otto giorni / sette notti, sistemazione in college ensuite), il Newbattle Abbey College di Edimburgo (agosto. durata: otto giorni / sette notti, sistemazione in college ensuite); Londra (luglio. Durata otto giorni / sette notti, sistemazione in residence); tre proposte differenti infine su Dublino tra luglio e agosto, per soggiorni sempre di otto giorni / sette notti con sistemazione in residence. Condividi

