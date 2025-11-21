Travel Friends potenzia il commerciale con tre nuove figure Travel Friends la squadra commerciale. Con l’ingresso di tre nuovi sales representative, si consolida la strategia aziendale volta al miglioramento del business e al rafforzamento del legame con la distribuzione, confermando la centralità del ruolo dell’agente di viaggio. I nuovi professionisti che si uniscono al team sono Carlotta Soli per l’area Emilia-Romagna e Repubblica di San Marino, Patrik Bonomo per l’area Triveneto (Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige), Roberto Carone per le regioni Puglia e Basilicata. Business in evoluzione «L’inserimento di Carlotta Soli, Patrik Bonomo e Roberto Carone è un ulteriore passo nel nostro percorso di potenziamento e nella nostra missione b2b – dichiara Luca Riminucci, managing Ddirector di Travel Friends -. Abbiamo costruito un team di professionisti di alto livello per non solo presidiare al meglio il territorio, ma soprattutto per offrire alle agenzie di viaggio un partner sempre più presente e competente. Crediamo fermamente che la prossimità fisica si traduca in un valore aggiunto tangibile: consulenza, formazione e supporto concreto per la crescita del loro business quotidiano». Il rafforzamento della squadra riflette la volontà di Travel Friends di investire sulla relazione umana e sulla consulenza diretta, elementi imprescindibili per supportare le agenzie in un mercato in continua evoluzione e sempre più esigente. Gianluca Propoli, head of sales di Travel Friends, aggiunge: «Le agenzie di viaggio sono il nostro unico canale di vendita, e il successo del loro lavoro è il nostro primo obiettivo. Con una squadra in continuo ampliamento e distribuita strategicamente, possiamo garantire un touchpoint ancora più frequente e di qualità. Siamo pronti a intercettare le esigenze del mercato in tempo reale, offrendo formazione mirata, strumenti all’avanguardia e soluzioni ad hoc. Diamo il benvenuto ai nuovi sales representative e siamo entusiasti di lavorare insieme per raggiungere traguardi sempre più ambiziosi». Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502189 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_502190" align="alignleft" width="300"] Luca Riminucci[/caption] Travel Friends la squadra commerciale. Con l'ingresso di tre nuovi sales representative, si consolida la strategia aziendale volta al miglioramento del business e al rafforzamento del legame con la distribuzione, confermando la centralità del ruolo dell'agente di viaggio. I nuovi professionisti che si uniscono al team sono Carlotta Soli per l’area Emilia-Romagna e Repubblica di San Marino, Patrik Bonomo per l’area Triveneto (Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige), Roberto Carone per le regioni Puglia e Basilicata. Business in evoluzione «L'inserimento di Carlotta Soli, Patrik Bonomo e Roberto Carone è un ulteriore passo nel nostro percorso di potenziamento e nella nostra missione b2b - dichiara Luca Riminucci, managing Ddirector di Travel Friends -. Abbiamo costruito un team di professionisti di alto livello per non solo presidiare al meglio il territorio, ma soprattutto per offrire alle agenzie di viaggio un partner sempre più presente e competente. Crediamo fermamente che la prossimità fisica si traduca in un valore aggiunto tangibile: consulenza, formazione e supporto concreto per la crescita del loro business quotidiano». Il rafforzamento della squadra riflette la volontà di Travel Friends di investire sulla relazione umana e sulla consulenza diretta, elementi imprescindibili per supportare le agenzie in un mercato in continua evoluzione e sempre più esigente. [caption id="attachment_502191" align="alignright" width="300"] Gianluca Propoli[/caption] Gianluca Propoli, head of sales di Travel Friends, aggiunge: «Le agenzie di viaggio sono il nostro unico canale di vendita, e il successo del loro lavoro è il nostro primo obiettivo. Con una squadra in continuo ampliamento e distribuita strategicamente, possiamo garantire un touchpoint ancora più frequente e di qualità. Siamo pronti a intercettare le esigenze del mercato in tempo reale, offrendo formazione mirata, strumenti all'avanguardia e soluzioni ad hoc. Diamo il benvenuto ai nuovi sales representative e siamo entusiasti di lavorare insieme per raggiungere traguardi sempre più ambiziosi». [post_title] => Travel Friends potenzia il commerciale con tre nuove figure [post_date] => 2025-11-21T14:08:49+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763734129000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502143 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nel 2028, Abercrombie & Kent aggiungerà una nave gemella alla Nile Seray, che debutterà sul fiume Nilo alla fine del 2026. Il nome della nave sarà rivelato nei prossimi mesi. Come la Seray, la nave gemella potrà ospitare 64 passeggeri in 32 suite con finestre a tutta altezza. Due suite avranno balconi privati ​​con piscine termali all'aperto. La nave, come riporta Travel Weekly, avrà due ristoranti, una spa con due sale trattamenti, una palestra, una piscina sul ponte superiore e un bar all'aperto. Egittologi accompagneranno ogni escursione. Destinazione Egitto «Questa seconda nave rappresenta la nostra assoluta fiducia nel fascino duraturo dell'Egitto e il nostro impegno a stabilire nuovi standard nelle crociere sul Nilo - ha dichiarato Cristina Levis, ceo di A&K Travel Group -. Avere due navi gemelle di questo calibro ci consente di offrire a un numero ancora maggiore di viaggiatori le esperienze eccezionali che caratterizzano la presenza di A&K in Egitto dal 1977». Amr Badr, vicepresidente senior di A&K per l'Egitto e il Medio Oriente, ha aggiunto che l'Egitto sta vivendo una rinascita del turismo di lusso. «Queste nuove navi non rappresentano solo un ampliamento della nostra flotta, ma anche un rafforzamento del nostro impegno nei confronti dell'Egitto e del suo popolo - ha affermato Badr -. Collaborare con il cantiere navale The Arab Contractors e con il ministero del turismo dimostra la nostra fiducia nell'artigianato egiziano e il nostro impegno nel sostenere l'economia locale". [post_title] => Abercrombie & Kent: «In Egitto la rinascita del turismo di lusso» [post_date] => 2025-11-21T14:05:40+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763733940000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502158 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Carnival Cruise Line ha modificato i suoi piani di utilizzo per Carnival Sunshine e Carnival Spirit per il 2027 e il 2028. Come si legge su Travel Weekly, la Sunshine, la più grande delle due, avrà come porto di partenza Galveston, in Texas. La Spirit avrà invece Tampa, in Florida. Cambio di rotta Carnival ha affermato che la decisione è stata presa in risposta alla domanda su Galveston. La Carnival Sunshine, nave da 3.000 passeggeri, può ospitare circa il 40% di ospiti in più rispetto alla Spirit. «Questa mossa ci consente di servire più ospiti a Galveston, dove continuiamo a riscontrare una forte domanda, e di introdurre nuovi itinerari caraibici più lunghi per gli ospiti che salpano da Tampa» ha affermato Christine Duffy, presidente di Carnival Cruise Line. Tra i nuovi itinerari a Tampa ci sono crociere di otto giorni lungo il canale di Panama. [post_title] => Carnival modifica gli home port di Spirit e Sunshine [post_date] => 2025-11-21T12:41:32+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763728892000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502155 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => TAP Air Portugal, Brasil Planet-Promobrasil ed Embratur hanno presentato l'Amazzonia ieri a Roma presso l’Ambasciata del Brasile in Italia, con l'evento dal titolo “Amazzonia: diari di un viaggio straordinario”. Un’occasione per svelare ai professionisti del settore un territorio sconfinato in cui il silenzio della foresta la fa da padrona. A mostrare obiettivi e risultati turistici, Renato Mosca de Souza, l’Ambasciatore del Brasile in Italia. “Nell’Amazzonia brasiliana il turismo è soprattutto un fattore di preservazione. L’aumento del flusso turistico stimola l’economia locale e rende la conservazione della foresta più vantaggiosa rispetto al disboscamento, che le autorità brasiliane si impegnano a contrastare. I livelli di deforestazioni oggi sono ridotti del 50%. Secondo una ricerca del Consiglio Mondiale del Turismo il 69% dei viaggiatori globali danno maggiore priorità a destinazioni allineate alla tutela ambientale e alla responsabilità sociale; il Brasile è proprio una destinazione di questo genere. Nel 2025 raggiungeremo il livello più alto di arrivi turistici mai registrato nella nostra storia. Il Piano Nazionale del Turismo prevede di raggiungere gli 8 milioni di turisti nel 2027, ma fino ad ottobre di quest’anno abbiamo già superato la soglia di 7,5 milioni di turisti stranieri con una crescita del 42% rispetto al 2024. Quindi l’obiettivo sarà raggiunto prima de 2027. Il numero di turisti italiani in Brasile a sua volta è cresciuto di quasi il 25% rispetto all’anno scorso". Sul fronte del trasporto aereo, “la compagnia Tap Air Portugal offre diverse travel experience – ricorda Davide Calicchia, market manager Tap Air Portugal in Italia -: colazioni, pranzi e cene previste sul lungo raggio, due lounge a Lisbona sia nell’area Schengen che non-Schengen, 71 voli invernali a settimana per il Portogallo, molti dei quali in connessione con i voli di lungo raggio per il Brasile, 13 aeroporti diretti da Lisbona su cui la compagnia nei primi 9 mesi dell’anno stima un market share del 37%. Inoltre anche quest’anno siamo stati premiati come migliore compagnia per il Sudamerica”. Ad illustrare la destinazione dal punto di vista culturale e ricettivo, Massimiliano Filippi titolare di Brasil Planet-Promobrasil che dal 2006 offre un prodotto altamente specializzato su Brasile e Amazzonia. "L'Amazzonia è molto diversa da quello che ci immaginiamo, bisogna andare e lasciarsi trasportare da ciò che la foresta è in grado di trasmettere. L'Amazzonia ha i suoi tempi, per viverla davvero ci vogliono almeno 5 giorni tra città e foresta". Scopri di più sul nostro approfondimento "Discover...Brasile" realizzato in collaborazione con TAP Air Portugal, Brasil Planet-Promobrasil Di Elisa Biagioli [post_title] => "Amazzonia: diari di un viaggio straordinario", ieri a Roma con TAP Air Portugal, Brasil Planet-Promobrasil ed Embratur [post_date] => 2025-11-21T12:12:00+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763727120000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502147 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => A venticinque anni dalla sua fondazione, l'alleanza SkyTeam ha celebrato il suo anniversario a Parigi svelando due importanti assi strategici: l'ampliamento del network di lounge, con una new entry a Francoforte nel 2026, e l'accelerazione delle sue partnership aeree-ferroviarie in Europa con Eurostar e Trenitalia. Creata nel 2000 attorno ad Air France, Delta Air Lines, Aeromexico e Korean Air, l'alleanza riunisce oggi quasi venti compagnie aeree e serve più di 1.000 destinazioni in oltre 170 paesi, con un traffico di diverse centinaia di milioni di passeggeri all'anno. "Negli ultimi 25 anni, SkyTeam si è contraddistinta per la collaborazione e la nostra visione di diventare l'alleanza aerea più integrata al mondo - ha dichiarato Patrick Roux, ceo di SkyTeam in occasione della serata di festa a Parigi -. Questo anniversario è l'occasione per celebrare le persone e le organizzazioni che hanno plasmato il nostro percorso: le nostre compagnie aeree, i nostri partner industriali e i nostri team. Mentre riflettiamo sui nostri successi e guardiamo al futuro, una cosa rimane costante: il nostro impegno nei confronti dei viaggiatori. La più grande forza di SkyTeam è il potere della collaborazione, e continueremo ad attingervi per offrire esperienze sempre migliori ai nostri clienti nel prossimo capitolo". SkyTeam pone ora l'innovazione digitale al centro della propria strategia, con investimenti mirati in tecnologie condivise tra le compagnie membri. L'obiettivo: appianare le difficoltà di un percorso passeggeri sempre più multimodale, in cui gli itinerari combinano diverse compagnie, se non addirittura diversi mezzi di trasporto. Sin dalla sua creazione, l'alleanza ha adottato lo slogan “Caring more about you”, con una forte focus sull'esperienza in aeroporto: lounge, coincidenze più fluide, servizi prioritari e armonizzazione degli standard a terra. L'alleanza conta oggi su oltre 750 lounge accessibili ai propri clienti idonei (SkyTeam Elite Plus, passeggeri premium, ecc.), tra cui diverse lounge SkyTeam a Dubai, Santiago, Sydney e Vancouver. In questo ambito rientra la nuova apertura prevista per aprile 2026 della lounge brandizzata SkyTeam all'aeroporto di Francoforte, nel nuovo Terminal 3, che sarà gestita da Global Lounge Network: con una superficie di 550 m², la lounge sarà situata al quarto piano nel mezzanino, nella zona internazionale non Schengen e offrirà un design moderno ispirato alla natura e servizi di alta gamma: vista panoramica sulle piste, docce, Wi-Fi ad alta velocità, cabine telefoniche insonorizzate, area relax e zona Vip. La lounge accoglierà i passeggeri - dotati di status idoneo - che viaggiano su voli operati da China Airlines, China Eastern Airlines, Delta Air Lines, Korean Air, Middle East Airlines, Saudia Airlines e Vietnam Airlines. Per Francoforte, uno dei principali hub della Star Alliance e storico hub della Lufthansa, questa apertura rafforza la visibilità di SkyTeam in un mercato europeo chiave, a complemento di altri hub SkyTeam come Parigi-CDG, Amsterdam-Schiphol, Roma-Fiumicino o Madrid-Barajas. Il connubio aereo+treno Inoltre, è stato avviato il test di Air Europa con Trenitalia (proof of concept, Poc) per consentire a un passeggero di prenotare in un'unica soluzione un viaggio che combini un volo e un tratto ferroviario, di pagare in un unico flusso e di beneficiare di un trattamento coerente dei propri punti fedeltà. Questo Poc deve ora passare alla fase di produzione, con un lancio commerciale previsto nel 2026. SkyTeam sta già studiando l'estensione di questa soluzione ad altre compagnie, per proporre itinerari che combinano hub aeroportuali (ad esempio Madrid, Roma, Parigi) e grandi stazioni ferroviarie europee, pur rimanendo sotto l'egida dell'alleanza. [post_title] => SkyTeam compie 25 anni: focus su lounge premium e intese aereo+treno [post_date] => 2025-11-21T11:53:30+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763726010000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502133 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_502135" align="alignleft" width="300"] Luca Buonpensiere[/caption] Glamour si prepara ad archiviare un 2025 con il più. Grazie a un mix di innovazione tecnologica, attenzione al cliente e relazioni consolidate con fornitori e agenzie di viaggio, il t.o. conferma il suo ruolo nel mercato del turismo italiano. Il titolare Luca Buonpensiere traccia un quadro chiaro su presente e del futuro dell’azienda, raccontando strategie, investimenti e visione all'insegna di un turismo sempre più esperienziale, sostenibile e personalizzato. L’anno appena trascorso ha visto Glamour rafforzare la propria presenza sul territorio nazionale, ampliare l’offerta di destinazioni e consolidare le relazioni con agenzie di viaggio e fornitori, puntando su qualità, flessibilità e capacità di adattamento alle nuove esigenze dei viaggiatori. «Bilancio sicuramente positivo con una crescita di oltre il 25%. Bene anche la crescita delle altre due attività aziendali: Bt e Consolidatore biglietteria aerea - sottolinea Luca Buonpensiere -. Abbiamo messo in atto una maggiore penetrazione commerciale sul territorio nazionale, consolidamento e crescita con i network agenziali, maggiore varietà di offerta grazie all’ottimo lavoro del nostro destination director Emmer Guerra e della sua squadra di dm». Il valore delle partnership In un mercato sempre più affollato e sensibile al prezzo, Glamour difende i propri margini grazie a «partnership sempre più solide con i fornitori di servizi, con i quali riusciamo a poter proporre offerte speciali in molti periodi e prezzi assolutamente vantaggiosi, tutto questo con parallelamente continue iniziative commerciali a favore delle agenzie e dei loro clienti».. Secondo Luca Buonpensiere, la clientela mostra “una maggiore attenzione alla spesa, indipendentemente dalla fascia a cui appartiene. Sempre di più si richiede un viaggio esperienziale e ricco di particolari». Il contesto economico, con variabili come il costo del carburante aereo, il cambio valutario e l’inflazione, viene affrontato con strategie mirate: «Ci relazioniamo fortemente con dmc, fornitori di servizi e compagnie aeree per costruire insieme offerte continue per cercare di attenuare questa situazione. Da considerare, per fortuna, un cambio favorevole euro-dollaro che in parte può aver aiutato su certe destinazioni». Un ruolo centrale è ricoperto dalla tecnologia: «Glamour sta investendo molto in digitalizzazione e innovazione tecnologica. Ottimi i riscontri dalle piattaforme Vola Glamour e Viaggia Glamour, che hanno migliorato l’efficienza e la qualità del servizio. Tutto questo senza mai voler perdere la nostra caratteristica del valore umano dei nostri collaboratori». Verso il 2026 Per il 2026, Buonpensiere segnala un mercato «molto volubile ed irregolare e quindi difficile spesso da capire. Notiamo un sensibile aumento di richieste in advance che guardano già al 2026, spingendosi anche su conferme per la summer. Ci aspettiamo un'ulteriore crescita nel nostro posizionamento sul mercato delle adv che tornano a sceglierci». Infine, Glamour conferma il suo impegno per un turismo sostenibile: “Da tempo adottiamo una selezione attenta su fornitori che rispettino criteri precisi non solo di qualità ma anche e soprattutto di sostenibilità nel rispetto del tessuto sociale locale. Anche in un soggiorno stanziale prediligiamo resort che abbiano rispetto e controllo sull’impatto sia ambientale che verso il tessuto sociale del luogo. Fra i vettori aerei sosteniamo maggiormente quelli con attenzione alle emissioni di Co2». [post_title] => Glamour, Buonpensiere: «Bilancio 2025 soddisfacente. In pista sul 2026» [post_date] => 2025-11-21T11:17:22+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763723842000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502137 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Le Assemblee di Astoi e del Fondo Astoi hanno riconfermato Pier Ezhaya presidente delle due Associazioni per il mandato 2025-2028. Ezhaya ha già ricoperto la carica di presidente per due mandati, dal 2020 al 2022 e dal 2022 al 2025 e quella di Vicepresidente Vicario dal 2014 al 2018. «Accolgo questo terzo incarico con grande responsabilità e orgoglio per rappresentare le aziende più importanti del turismo organizzato - ha commentato Pier Ezhaya -. Ringrazio i soci per aver manifestato, con grande convinzione, l’auspicio di un mio terzo mandato; questa preziosa testimonianza di fiducia mi spronerà, ancor di più, nell’esercitare il mio ruolo con abnegazione e rispetto di tutte le realtà associate. Diversamente dal primo mandato, caduto nel periodo più difficile del settore, il secondo si è svolto in un periodo di rilancio del comparto e ci ha permesso di operare con più serenità e fiducia potendo accompagnare l’evoluzione dell’associazione stessa. «Una frequente visibilità sui media, un’interlocuzione costante con il ministero del turismo e il governo, un programma di formazione realizzato con Accenture, la partecipazione al G7 del Turismo a Firenze, il definitivo rilascio della piattaforma Osservatorio Asoti e la maturazione ed esecutività di Adv Overview, strumento di importanza capitale per monitorare la legalità del settore, sono solo alcuni dei risultati consuntivati in questo triennio». In base a quanto previsto dallo Statuto, il presidente Astoi ha nominato il vice presidente vicario, affidando l’incarico ad Andrea Mele (Viaggi del Mappamondo) mentre l’Assemblea ha eletto Antonietta Ricciardi (Accademia Britannica), in qualità di vice presidente eletto. Risultano eletti nel Consiglio direttivo di Astoi: Mario Aprea (Ota Viaggi), Lino Cangemi (MasterGroup World), Davide Catania (Alidays), Michele Mosca (Guiness Travel), Roberto Pagliara (Nicolaus), Marco Peci (Quality Group) Stefano Pompili (Veratour), Gianluca Rubino (Kel 12) Fabio Savelloni (Idee per Viaggiare), Ludovico Scortichini (Go World), Stefano Maria Simei (Futura Vacanze), Luigi Stefanelli (Costa Crociere). Sono stati eletti membri del Collegio dei Revisori dei Conti, Alessandro Seghi (Alpitour World), Andrea Angeli (Quality Group), Giuseppe Tanzarella (Nicolaus); per il Collegio dei Probiviri, Francesco Caputo (Inter-StudioViaggi), Mario Di Nicolantonio (Dimensione Turismo), Armanda Vendemini (Boscolo). È stato eletto il Collegio dei Revisori dei Conti del Fondo Asoti, nelle figure di Fabio Piciucchi, Alessandro Seghi (Alpitour World) e Giuseppe Tanzarella (Nicolaus). «Ringrazio il direttore Generale Flavia Franceschini, tutto il team di Asoti che mi ha coadiuvato in questo mandato e il Consiglio direttivo che non mi ha mai fatto mancare la fiducia ed il supporto in questo triennio brillante per le aziende associate. Il terzo mandato ci vedrà affrontare nuove ed importanti sfide come l’approvazione e ratifica della nuova Direttiva pacchetti e il proseguimento del piano di formazione che costituisce l’unico modo per accompagnare le aziende socie nel difficile periodo di trasformazione ed evoluzione che ci attende nell’imminente futuro. Sono certo che contando sulla rinnovata energia del Consiglio non mancheremo di centrare gli obiettivi che ci siamo prefissati per far rimanere Asoti l’associazione più importante del turismo organizzato». [post_title] => Pier Ezhaya è stato rieletto presidente di Astoi per i prossimi tre anni [post_date] => 2025-11-21T11:14:00+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763723640000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502128 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Tour2000AmericaLatina alla scoperta del Brasile meno conosciuto. Il tour operator presenta infatti un itinerario ancora poco battuto che attraversa il Nord-est del Brasile, tra gli stati di Ceará e Rio Grande do Norte: la Rota das Falésias. Il viaggio si svolge interamente in 4x4 con autisti esperti, lungo chilometri di tratti off-road tra dune e falesie, pareti di sabbia modellate nei secoli dall’oceano, dal vento e dalle maree. Con tappe a Fortim, Canoa Quebrada, Macau, Galinhos e São Miguel do Gostoso, è un itinerario che si può vivere tutto l’anno, con temperature medie di 30 gradi, un clima costantemente ventilato e un oceano caldo che rende ogni tappa piacevole. «La Rota das Falésias è un viaggio da vivere in flip flop con i piedi sempre nella sabbia. Ringraziamo Embratur e Visit Brasil per averci permesso di riscoprire questa rotta autentica e coglierne il potenziale straordinario per il mercato italiano. Siamo convinti che diventerà una delle novità più apprezzate nei prossimi mesi per il suo mix di natura tra falesie e dune, avventura off-road e relax su spiagge infinte» commenta Claudia Spreafico, responsabile marketing e comunicazione Tour2000AmericaLatina. Tappa a Galinhos Lungo tutta la Rota das Falésias si incontrano comunità di pescatori pronte a condividere storie, tradizioni e ricette locali, trasformando ogni tappa in un’occasione di scambio culturale. Le escursioni in barca tra spiagge deserte e mangrovie permettono di vivere la natura da vicino. Tra i luoghi iconici Galinhos, un villaggio fuori dal tempo raggiungibile solo in barca o attraverso le dune, dove ci si muove esclusivamente a piedi o in 4x4. Qui la vita segue ancora il ritmo dell’oceano e la sua atmosfera unica rappresenta uno dei momenti più intensi dell’intero viaggio [post_title] => Tour2000AmericaLatina in Brasile lungo la Rota das Falésias [post_date] => 2025-11-21T10:54:26+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763722466000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502121 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sostenibilità al centro del percorso di Una Italian Hospitality, che annuncia l’ottenimento della certificazione internazionale di sostenibilità nel turismo Global Sustainable Tourism Council per otto delle proprie strutture situate nell’area metropolitana di Milano. La certificazione Global Sustainable Tourism Council è stata conseguita dalla sede della società e dagli hotel coinvolti nell'avventura Olimpica: Milano Verticale | Una Esperienze, Una Hotels Cusani Milano, Una Hotels Expo Fiera Milano, Una Hotels Galles Milano, Una Hotels Scandinavia Milano, Una Hotels Mediterraneo Milano, Una Hotels Century Milano e Una Hotels The One Hotel & Residence Milano. Un passo necessario «La certificazione di sostenibilità nel turismo Global Sustainable Tourism Council rappresenta un passo importante nel nostro impegno in questo ambito, in particolare in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026: è un percorso che abbiamo selezionato con cura tra varie possibilità e verrà estesa ad altre strutture della catena nei prossimi anni - commenta Giorgio Marchegiani, amministratore delegato di Una Italian Hospitality -. Questa certificazione è solo una delle numerose iniziative inserite nel Sustainability Journey 2024, il nostro ultimo Bilancio di Sostenibilità disponibile, che per noi non è una semplice rendicontazione, ma uno strumento di lavoro che guida quotidianamente le nostre decisioni e ci permette di coinvolgere progressivamente tutti gli stakeholder in un approccio condiviso e concreto alla sostenibilità». Non si tratta comunque di un traguardo, ma un punto di partenza: le leve di crescita Esg della società sono molteplici e la sostenibilità, insieme all’accessibilità e alla fruibilità delle strutture, rappresentano oggi milestone strategiche anche sul fronte commerciale e di brand equity. Non si tratta solo di un riconoscimento, ma di una tappa concreta su cui costruire i prossimi miglioramenti e garantire il mantenimento della certificazione nel tempo. [post_title] => Una Italian Hospitality: certificazione di sostenibilità per otto strutture nel Milanese [post_date] => 2025-11-21T10:42:57+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763721777000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "travel friends potenzia il commerciale con tre nuove figure" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":59,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2913,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502189","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_502190\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Luca Riminucci[/caption]\r

\r

Travel Friends la squadra commerciale. Con l'ingresso di tre nuovi sales representative, si consolida la strategia aziendale volta al miglioramento del business e al rafforzamento del legame con la distribuzione, confermando la centralità del ruolo dell'agente di viaggio.\r

\r

I nuovi professionisti che si uniscono al team sono Carlotta Soli per l’area Emilia-Romagna e Repubblica di San Marino, Patrik Bonomo per l’area Triveneto (Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige), Roberto Carone per le regioni Puglia e Basilicata.\r

Business in evoluzione\r

«L'inserimento di Carlotta Soli, Patrik Bonomo e Roberto Carone è un ulteriore passo nel nostro percorso di potenziamento e nella nostra missione b2b - dichiara Luca Riminucci, managing Ddirector di Travel Friends -. Abbiamo costruito un team di professionisti di alto livello per non solo presidiare al meglio il territorio, ma soprattutto per offrire alle agenzie di viaggio un partner sempre più presente e competente. Crediamo fermamente che la prossimità fisica si traduca in un valore aggiunto tangibile: consulenza, formazione e supporto concreto per la crescita del loro business quotidiano».\r

\r

Il rafforzamento della squadra riflette la volontà di Travel Friends di investire sulla relazione umana e sulla consulenza diretta, elementi imprescindibili per supportare le agenzie in un mercato in continua evoluzione e sempre più esigente.\r

\r

[caption id=\"attachment_502191\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Gianluca Propoli[/caption]\r

\r

Gianluca Propoli, head of sales di Travel Friends, aggiunge: «Le agenzie di viaggio sono il nostro unico canale di vendita, e il successo del loro lavoro è il nostro primo obiettivo. Con una squadra in continuo ampliamento e distribuita strategicamente, possiamo garantire un touchpoint ancora più frequente e di qualità. Siamo pronti a intercettare le esigenze del mercato in tempo reale, offrendo formazione mirata, strumenti all'avanguardia e soluzioni ad hoc. Diamo il benvenuto ai nuovi sales representative e siamo entusiasti di lavorare insieme per raggiungere traguardi sempre più ambiziosi».\r

\r

","post_title":"Travel Friends potenzia il commerciale con tre nuove figure","post_date":"2025-11-21T14:08:49+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1763734129000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502143","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nel 2028, Abercrombie & Kent aggiungerà una nave gemella alla Nile Seray, che debutterà sul fiume Nilo alla fine del 2026. Il nome della nave sarà rivelato nei prossimi mesi. Come la Seray, la nave gemella potrà ospitare 64 passeggeri in 32 suite con finestre a tutta altezza. Due suite avranno balconi privati ​​con piscine termali all'aperto. \r

La nave, come riporta Travel Weekly, avrà due ristoranti, una spa con due sale trattamenti, una palestra, una piscina sul ponte superiore e un bar all'aperto. Egittologi accompagneranno ogni escursione. \r

Destinazione Egitto\r

«Questa seconda nave rappresenta la nostra assoluta fiducia nel fascino duraturo dell'Egitto e il nostro impegno a stabilire nuovi standard nelle crociere sul Nilo - ha dichiarato Cristina Levis, ceo di A&K Travel Group -. Avere due navi gemelle di questo calibro ci consente di offrire a un numero ancora maggiore di viaggiatori le esperienze eccezionali che caratterizzano la presenza di A&K in Egitto dal 1977».\r

\r

Amr Badr, vicepresidente senior di A&K per l'Egitto e il Medio Oriente, ha aggiunto che l'Egitto sta vivendo una rinascita del turismo di lusso. «Queste nuove navi non rappresentano solo un ampliamento della nostra flotta, ma anche un rafforzamento del nostro impegno nei confronti dell'Egitto e del suo popolo - ha affermato Badr -. Collaborare con il cantiere navale The Arab Contractors e con il ministero del turismo dimostra la nostra fiducia nell'artigianato egiziano e il nostro impegno nel sostenere l'economia locale\".","post_title":"Abercrombie & Kent: «In Egitto la rinascita del turismo di lusso»","post_date":"2025-11-21T14:05:40+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1763733940000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502158","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

Carnival Cruise Line ha modificato i suoi piani di utilizzo per Carnival Sunshine e Carnival Spirit per il 2027 e il 2028. Come si legge su Travel Weekly, la Sunshine, la più grande delle due, avrà come porto di partenza Galveston, in Texas. La Spirit avrà invece Tampa, in Florida.\r

\r

Cambio di rotta\r

Carnival ha affermato che la decisione è stata presa in risposta alla domanda su Galveston. La Carnival Sunshine, nave da 3.000 passeggeri, può ospitare circa il 40% di ospiti in più rispetto alla Spirit.\r

\r

«Questa mossa ci consente di servire più ospiti a Galveston, dove continuiamo a riscontrare una forte domanda, e di introdurre nuovi itinerari caraibici più lunghi per gli ospiti che salpano da Tampa» ha affermato Christine Duffy, presidente di Carnival Cruise Line. \r

\r

Tra i nuovi itinerari a Tampa ci sono crociere di otto giorni lungo il canale di Panama.\r

\r

","post_title":"Carnival modifica gli home port di Spirit e Sunshine","post_date":"2025-11-21T12:41:32+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1763728892000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502155","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"TAP Air Portugal, Brasil Planet-Promobrasil ed Embratur hanno presentato l'Amazzonia ieri a Roma presso l’Ambasciata del Brasile in Italia, con l'evento dal titolo “Amazzonia: diari di un viaggio straordinario”. Un’occasione per svelare ai professionisti del settore un territorio sconfinato in cui il silenzio della foresta la fa da padrona.\r

\r

A mostrare obiettivi e risultati turistici, Renato Mosca de Souza, l’Ambasciatore del Brasile in Italia.\r

\r

“Nell’Amazzonia brasiliana il turismo è soprattutto un fattore di preservazione. L’aumento del flusso turistico stimola l’economia locale e rende la conservazione della foresta più vantaggiosa rispetto al disboscamento, che le autorità brasiliane si impegnano a contrastare. I livelli di deforestazioni oggi sono ridotti del 50%. Secondo una ricerca del Consiglio Mondiale del Turismo il 69% dei viaggiatori globali danno maggiore priorità a destinazioni allineate alla tutela ambientale e alla responsabilità sociale; il Brasile è proprio una destinazione di questo genere. Nel 2025 raggiungeremo il livello più alto di arrivi turistici mai registrato nella nostra storia. Il Piano Nazionale del Turismo prevede di raggiungere gli 8 milioni di turisti nel 2027, ma fino ad ottobre di quest’anno abbiamo già superato la soglia di 7,5 milioni di turisti stranieri con una crescita del 42% rispetto al 2024. Quindi l’obiettivo sarà raggiunto prima de 2027. Il numero di turisti italiani in Brasile a sua volta è cresciuto di quasi il 25% rispetto all’anno scorso\".\r

\r

Sul fronte del trasporto aereo, “la compagnia Tap Air Portugal offre diverse travel experience – ricorda Davide Calicchia, market manager Tap Air Portugal in Italia -: colazioni, pranzi e cene previste sul lungo raggio, due lounge a Lisbona sia nell’area Schengen che non-Schengen, 71 voli invernali a settimana per il Portogallo, molti dei quali in connessione con i voli di lungo raggio per il Brasile, 13 aeroporti diretti da Lisbona su cui la compagnia nei primi 9 mesi dell’anno stima un market share del 37%. Inoltre anche quest’anno siamo stati premiati come migliore compagnia per il Sudamerica”.\r

\r

Ad illustrare la destinazione dal punto di vista culturale e ricettivo, Massimiliano Filippi titolare di Brasil Planet-Promobrasil che dal 2006 offre un prodotto altamente specializzato su Brasile e Amazzonia.\r

\r

\"L'Amazzonia è molto diversa da quello che ci immaginiamo, bisogna andare e lasciarsi trasportare da ciò che la foresta è in grado di trasmettere. L'Amazzonia ha i suoi tempi, per viverla davvero ci vogliono almeno 5 giorni tra città e foresta\".\r

\r

Scopri di più sul nostro approfondimento \"Discover...Brasile\" realizzato in collaborazione con TAP Air Portugal, Brasil Planet-Promobrasil \r

\r

\r

\r

Di Elisa Biagioli","post_title":"\"Amazzonia: diari di un viaggio straordinario\", ieri a Roma con TAP Air Portugal, Brasil Planet-Promobrasil ed Embratur","post_date":"2025-11-21T12:12:00+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1763727120000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502147","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"A venticinque anni dalla sua fondazione, l'alleanza SkyTeam ha celebrato il suo anniversario a Parigi svelando due importanti assi strategici: l'ampliamento del network di lounge, con una new entry a Francoforte nel 2026, e l'accelerazione delle sue partnership aeree-ferroviarie in Europa con Eurostar e Trenitalia.\r

\r

Creata nel 2000 attorno ad Air France, Delta Air Lines, Aeromexico e Korean Air, l'alleanza riunisce oggi quasi venti compagnie aeree e serve più di 1.000 destinazioni in oltre 170 paesi, con un traffico di diverse centinaia di milioni di passeggeri all'anno.\r

\r

\"Negli ultimi 25 anni, SkyTeam si è contraddistinta per la collaborazione e la nostra visione di diventare l'alleanza aerea più integrata al mondo - ha dichiarato Patrick Roux, ceo di SkyTeam in occasione della serata di festa a Parigi -. Questo anniversario è l'occasione per celebrare le persone e le organizzazioni che hanno plasmato il nostro percorso: le nostre compagnie aeree, i nostri partner industriali e i nostri team. Mentre riflettiamo sui nostri successi e guardiamo al futuro, una cosa rimane costante: il nostro impegno nei confronti dei viaggiatori. La più grande forza di SkyTeam è il potere della collaborazione, e continueremo ad attingervi per offrire esperienze sempre migliori ai nostri clienti nel prossimo capitolo\".\r

\r

SkyTeam pone ora l'innovazione digitale al centro della propria strategia, con investimenti mirati in tecnologie condivise tra le compagnie membri. L'obiettivo: appianare le difficoltà di un percorso passeggeri sempre più multimodale, in cui gli itinerari combinano diverse compagnie, se non addirittura diversi mezzi di trasporto.\r

\r

Sin dalla sua creazione, l'alleanza ha adottato lo slogan “Caring more about you”, con una forte focus sull'esperienza in aeroporto: lounge, coincidenze più fluide, servizi prioritari e armonizzazione degli standard a terra. L'alleanza conta oggi su oltre 750 lounge accessibili ai propri clienti idonei (SkyTeam Elite Plus, passeggeri premium, ecc.), tra cui diverse lounge SkyTeam a Dubai, Santiago, Sydney e Vancouver.\r

\r

In questo ambito rientra la nuova apertura prevista per aprile 2026 della lounge brandizzata SkyTeam all'aeroporto di Francoforte, nel nuovo Terminal 3, che sarà gestita da Global Lounge Network: con una superficie di 550 m², la lounge sarà situata al quarto piano nel mezzanino, nella zona internazionale non Schengen e offrirà un design moderno ispirato alla natura e servizi di alta gamma: vista panoramica sulle piste, docce, Wi-Fi ad alta velocità, cabine telefoniche insonorizzate, area relax e zona Vip.\r

La lounge accoglierà i passeggeri - dotati di status idoneo - che viaggiano su voli operati da China Airlines, China Eastern Airlines, Delta Air Lines, Korean Air, Middle East Airlines, Saudia Airlines e Vietnam Airlines. Per Francoforte, uno dei principali hub della Star Alliance e storico hub della Lufthansa, questa apertura rafforza la visibilità di SkyTeam in un mercato europeo chiave, a complemento di altri hub SkyTeam come Parigi-CDG, Amsterdam-Schiphol, Roma-Fiumicino o Madrid-Barajas.\r

Il connubio aereo+treno\r

Inoltre, è stato avviato il test di Air Europa con Trenitalia (proof of concept, Poc) per consentire a un passeggero di prenotare in un'unica soluzione un viaggio che combini un volo e un tratto ferroviario, di pagare in un unico flusso e di beneficiare di un trattamento coerente dei propri punti fedeltà.\r

\r

Questo Poc deve ora passare alla fase di produzione, con un lancio commerciale previsto nel 2026. SkyTeam sta già studiando l'estensione di questa soluzione ad altre compagnie, per proporre itinerari che combinano hub aeroportuali (ad esempio Madrid, Roma, Parigi) e grandi stazioni ferroviarie europee, pur rimanendo sotto l'egida dell'alleanza.","post_title":"SkyTeam compie 25 anni: focus su lounge premium e intese aereo+treno","post_date":"2025-11-21T11:53:30+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1763726010000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502133","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_502135\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Luca Buonpensiere[/caption]\r

Glamour si prepara ad archiviare un 2025 con il più. Grazie a un mix di innovazione tecnologica, attenzione al cliente e relazioni consolidate con fornitori e agenzie di viaggio, il t.o. conferma il suo ruolo nel mercato del turismo italiano.\r

Il titolare Luca Buonpensiere traccia un quadro chiaro su presente e del futuro dell’azienda, raccontando strategie, investimenti e visione all'insegna di un turismo sempre più esperienziale, sostenibile e personalizzato.\r

L’anno appena trascorso ha visto Glamour rafforzare la propria presenza sul territorio nazionale, ampliare l’offerta di destinazioni e consolidare le relazioni con agenzie di viaggio e fornitori, puntando su qualità, flessibilità e capacità di adattamento alle nuove esigenze dei viaggiatori.\r

«Bilancio sicuramente positivo con una crescita di oltre il 25%. Bene anche la crescita delle altre due attività aziendali: Bt e Consolidatore biglietteria aerea - sottolinea Luca Buonpensiere -. Abbiamo messo in atto una maggiore penetrazione commerciale sul territorio nazionale, consolidamento e crescita con i network agenziali, maggiore varietà di offerta grazie all’ottimo lavoro del nostro destination director Emmer Guerra e della sua squadra di dm».\r

\r

Il valore delle partnership\r

In un mercato sempre più affollato e sensibile al prezzo, Glamour difende i propri margini grazie a «partnership sempre più solide con i fornitori di servizi, con i quali riusciamo a poter proporre offerte speciali in molti periodi e prezzi assolutamente vantaggiosi, tutto questo con parallelamente continue iniziative commerciali a favore delle agenzie e dei loro clienti»..\r

Secondo Luca Buonpensiere, la clientela mostra “una maggiore attenzione alla spesa, indipendentemente dalla fascia a cui appartiene. Sempre di più si richiede un viaggio esperienziale e ricco di particolari».\r

Il contesto economico, con variabili come il costo del carburante aereo, il cambio valutario e l’inflazione, viene affrontato con strategie mirate: «Ci relazioniamo fortemente con dmc, fornitori di servizi e compagnie aeree per costruire insieme offerte continue per cercare di attenuare questa situazione. Da considerare, per fortuna, un cambio favorevole euro-dollaro che in parte può aver aiutato su certe destinazioni».\r

Un ruolo centrale è ricoperto dalla tecnologia: «Glamour sta investendo molto in digitalizzazione e innovazione tecnologica. Ottimi i riscontri dalle piattaforme Vola Glamour e Viaggia Glamour, che hanno migliorato l’efficienza e la qualità del servizio. Tutto questo senza mai voler perdere la nostra caratteristica del valore umano dei nostri collaboratori».\r

\r

Verso il 2026\r

Per il 2026, Buonpensiere segnala un mercato «molto volubile ed irregolare e quindi difficile spesso da capire. Notiamo un sensibile aumento di richieste in advance che guardano già al 2026, spingendosi anche su conferme per la summer. Ci aspettiamo un'ulteriore crescita nel nostro posizionamento sul mercato delle adv che tornano a sceglierci».\r

Infine, Glamour conferma il suo impegno per un turismo sostenibile: “Da tempo adottiamo una selezione attenta su fornitori che rispettino criteri precisi non solo di qualità ma anche e soprattutto di sostenibilità nel rispetto del tessuto sociale locale. Anche in un soggiorno stanziale prediligiamo resort che abbiano rispetto e controllo sull’impatto sia ambientale che verso il tessuto sociale del luogo. Fra i vettori aerei sosteniamo maggiormente quelli con attenzione alle emissioni di Co2».","post_title":"Glamour, Buonpensiere: «Bilancio 2025 soddisfacente. In pista sul 2026»","post_date":"2025-11-21T11:17:22+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1763723842000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502137","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Le Assemblee di Astoi e del Fondo Astoi hanno riconfermato Pier Ezhaya presidente delle due Associazioni per il mandato 2025-2028.\r

Ezhaya ha già ricoperto la carica di presidente per due mandati, dal 2020 al 2022 e dal 2022 al 2025 e quella di Vicepresidente Vicario dal 2014 al 2018.\r

«Accolgo questo terzo incarico con grande responsabilità e orgoglio per rappresentare le aziende più importanti del turismo organizzato - ha commentato Pier Ezhaya -. Ringrazio i soci per aver manifestato, con grande convinzione, l’auspicio di un mio terzo mandato; questa preziosa testimonianza di fiducia mi spronerà, ancor di più, nell’esercitare il mio ruolo con abnegazione e rispetto di tutte le realtà associate. Diversamente dal primo mandato, caduto nel periodo più difficile del settore, il secondo si è svolto in un periodo di rilancio del comparto e ci ha permesso di operare con più serenità e fiducia potendo accompagnare l’evoluzione dell’associazione stessa.\r

«Una frequente visibilità sui media, un’interlocuzione costante con il ministero del turismo e il governo, un programma di formazione realizzato con Accenture, la partecipazione al G7 del Turismo a Firenze, il definitivo rilascio della piattaforma Osservatorio Asoti e la maturazione ed esecutività di Adv Overview, strumento di importanza capitale per monitorare la legalità del settore, sono solo alcuni dei risultati consuntivati in questo triennio».\r

In base a quanto previsto dallo Statuto, il presidente Astoi ha nominato il vice presidente vicario, affidando l’incarico ad Andrea Mele (Viaggi del Mappamondo) mentre l’Assemblea ha eletto Antonietta Ricciardi (Accademia Britannica), in qualità di vice presidente eletto.\r

\r

Risultano eletti nel Consiglio direttivo di Astoi: Mario Aprea (Ota Viaggi), Lino Cangemi (MasterGroup World), Davide Catania (Alidays), Michele Mosca (Guiness Travel), Roberto Pagliara (Nicolaus), Marco Peci (Quality Group) Stefano Pompili (Veratour), Gianluca Rubino (Kel 12) Fabio Savelloni (Idee per Viaggiare), Ludovico Scortichini (Go World), Stefano Maria Simei (Futura Vacanze), Luigi Stefanelli (Costa Crociere).\r

\r

Sono stati eletti membri del Collegio dei Revisori dei Conti, Alessandro Seghi (Alpitour World), Andrea Angeli (Quality Group), Giuseppe Tanzarella (Nicolaus); per il Collegio dei Probiviri, Francesco Caputo (Inter-StudioViaggi), Mario Di Nicolantonio (Dimensione Turismo), Armanda Vendemini (Boscolo).\r

\r

È stato eletto il Collegio dei Revisori dei Conti del Fondo Asoti, nelle figure di Fabio Piciucchi, Alessandro Seghi (Alpitour World) e Giuseppe Tanzarella (Nicolaus).\r

«Ringrazio il direttore Generale Flavia Franceschini, tutto il team di Asoti che mi ha coadiuvato in questo mandato e il Consiglio direttivo che non mi ha mai fatto mancare la fiducia ed il supporto in questo triennio brillante per le aziende associate. Il terzo mandato ci vedrà affrontare nuove ed importanti sfide come l’approvazione e ratifica della nuova Direttiva pacchetti e il proseguimento del piano di formazione che costituisce l’unico modo per accompagnare le aziende socie nel difficile periodo di trasformazione ed evoluzione che ci attende nell’imminente futuro. Sono certo che contando sulla rinnovata energia del Consiglio non mancheremo di centrare gli obiettivi che ci siamo prefissati per far rimanere Asoti l’associazione più importante del turismo organizzato». \r

\r

","post_title":"Pier Ezhaya è stato rieletto presidente di Astoi per i prossimi tre anni","post_date":"2025-11-21T11:14:00+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1763723640000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502128","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tour2000AmericaLatina alla scoperta del Brasile meno conosciuto. Il tour operator presenta infatti un itinerario ancora poco battuto che attraversa il Nord-est del Brasile, tra gli stati di Ceará e Rio Grande do Norte: la Rota das Falésias.\r

\r

Il viaggio si svolge interamente in 4x4 con autisti esperti, lungo chilometri di tratti off-road tra dune e falesie, pareti di sabbia modellate nei secoli dall’oceano, dal vento e dalle maree. Con tappe a Fortim, Canoa Quebrada, Macau, Galinhos e São Miguel do Gostoso, è un itinerario che si può vivere tutto l’anno, con temperature medie di 30 gradi, un clima costantemente ventilato e un oceano caldo che rende ogni tappa piacevole.\r

\r

«La Rota das Falésias è un viaggio da vivere in flip flop con i piedi sempre nella sabbia. Ringraziamo Embratur e Visit Brasil per averci permesso di riscoprire questa rotta autentica e coglierne il potenziale straordinario per il mercato italiano. Siamo convinti che diventerà una delle novità più apprezzate nei prossimi mesi per il suo mix di natura tra falesie e dune, avventura off-road e relax su spiagge infinte» commenta Claudia Spreafico, responsabile marketing e comunicazione Tour2000AmericaLatina.\r

Tappa a Galinhos\r

Lungo tutta la Rota das Falésias si incontrano comunità di pescatori pronte a condividere storie, tradizioni e ricette locali, trasformando ogni tappa in un’occasione di scambio culturale. Le escursioni in barca tra spiagge deserte e mangrovie permettono di vivere la natura da vicino. Tra i luoghi iconici Galinhos, un villaggio fuori dal tempo raggiungibile solo in barca o attraverso le dune, dove ci si muove esclusivamente a piedi o in 4x4. Qui la vita segue ancora il ritmo dell’oceano e la sua atmosfera unica rappresenta uno dei momenti più intensi dell’intero viaggio\r

\r

","post_title":"Tour2000AmericaLatina in Brasile lungo la Rota das Falésias","post_date":"2025-11-21T10:54:26+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1763722466000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502121","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sostenibilità al centro del percorso di Una Italian Hospitality, che annuncia l’ottenimento della certificazione internazionale di sostenibilità nel turismo Global Sustainable Tourism Council per otto delle proprie strutture situate nell’area metropolitana di Milano.\r

La certificazione Global Sustainable Tourism Council è stata conseguita dalla sede della società e dagli hotel coinvolti nell'avventura Olimpica: Milano Verticale | Una Esperienze, Una Hotels Cusani Milano, Una Hotels Expo Fiera Milano, Una Hotels Galles Milano, Una Hotels Scandinavia Milano, Una Hotels Mediterraneo Milano, Una Hotels Century Milano e Una Hotels The One Hotel & Residence Milano.\r

\r

Un passo necessario\r

«La certificazione di sostenibilità nel turismo Global Sustainable Tourism Council rappresenta un passo importante nel nostro impegno in questo ambito, in particolare in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026: è un percorso che abbiamo selezionato con cura tra varie possibilità e verrà estesa ad altre strutture della catena nei prossimi anni - commenta Giorgio Marchegiani, amministratore delegato di Una Italian Hospitality -. Questa certificazione è solo una delle numerose iniziative inserite nel Sustainability Journey 2024, il nostro ultimo Bilancio di Sostenibilità disponibile, che per noi non è una semplice rendicontazione, ma uno strumento di lavoro che guida quotidianamente le nostre decisioni e ci permette di coinvolgere progressivamente tutti gli stakeholder in un approccio condiviso e concreto alla sostenibilità».\r

Non si tratta comunque di un traguardo, ma un punto di partenza: le leve di crescita Esg della società sono molteplici e la sostenibilità, insieme all’accessibilità e alla fruibilità delle strutture, rappresentano oggi milestone strategiche anche sul fronte commerciale e di brand equity. Non si tratta solo di un riconoscimento, ma di una tappa concreta su cui costruire i prossimi miglioramenti e garantire il mantenimento della certificazione nel tempo.\r

\r

","post_title":"Una Italian Hospitality: certificazione di sostenibilità per otto strutture nel Milanese","post_date":"2025-11-21T10:42:57+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1763721777000]}]}}