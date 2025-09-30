Travel Friends, Riminucci: «Move the World al servizio delle agenzie» Il sito Move the World di Travel Friends è online da pochi giorni.A presentarlo Luca Riminucci, managing director di Travel Friends, che specifica come sia un’evoluzione del to e dmc vicentino, una novità di business che verrà presentata a Ttg e sulla quale è stato fatto un importante investimento, anche in termini di staff. «A Ttg Travel Friends presenterà una forza vendite con un direttore commerciale, che terrà rapporti sempre più stretti e diretti con le adv. Per loro Travel Friend ha previsto un calendario di formazione su tutto il territorio nazionale. A Rimini apriremo le vendite, ma le agenzie possono già iscriversi. – prosegue Riminucci -. Il nuovo nostro prodotto ragiona in un’ottica di hotel, di pacchetto, di viaggio, di tour. Per questo sulla homepage abbiamo realizzato delle collections, ovvero dei raggruppamenti per interesse da cui prendere ispirazione, dei temi con taglio differente che uniscono le nostre proposte: Honeymoon & Romantic, City Break, Pet Friendly, Eco Friendly, Spa & Wellness, Luxury Experience». L’offerta di tour e city break, ad esempio, «propone oggi più di mille itinerari con vari dmc locali e include anche il nostro prodotto diretto: una selezione di quasi 400 itinerari, principalmente Italia, ma anche Europa, con partenze garantite, minimo due persone. Copriamo più di 150 destinazioni in tutti i continenti. Poi ci sono i bestseller, ovvero le mete più amate definite in partnership con gli enti del turismo, con le compagnie aeree, con catene alberghiere». Il contenuto della piattaforma «Move the World è un portale prettamente b2b, riservato esclusivamente ad adv e to. Gli utenti, quindi, si loggeranno con i propri codici e poi vedranno in dettaglio sull’homepage tutta la nostra gamma di prodotti che possono ricercare e prenotare in maniera assolutamente dinamica. Negli ultimi anni le adv richiedono sempre più i pacchetti dinamici. Il nostro pacchetto dinamico abbina tutta la sezione trasporti – voli, treni, traghetti e anche bus – con tutto l’inventory del nostro prodotto alloggi. Per i trasporti la piattaforma treni si presenta oggi con la parte di biglietti di Trenitalia, ma stiamo lavorando per implementarla anche con altre grosse compagnie a livello europeo. Abbiamo oltre 300 compagnie di traghetti. Per l’importante parte voli abbiamo un booking dedicato, con un tool specializzato per quanto riguarda la biglietteria aerea, che coinvolge i maggiori gds sul mercato italiano, ma anche gds stranieri. C’è quindi la possibilità di vendere sia il solo biglietto aereo, sia il biglietto aereo di linee low cost pacchettizzato nella sezione pacchetti dinamici». Quanto agli alloggi «si tratta di una diramazione che non è solo hotel, ma anche residence, appartamenti, agriturismi e quant’altro. Poi abbiamo l’importante parte crociere, che pochi portali online offrono.Vogliamo offrire completezza di prodotto, quindi abbiamo un meta comparatore di tutte le più grosse compagnie di crociere». A sistema anche tutto il mondo dell’experience, «quei prodotti che permettono al cliente di scoprire la destinazione. Sono state caricate oltre 600.000 proposte: dalla classica vista guidata in italiano al biglietto per musei, concerti, eventi sportivi di richiamo internazionale. C’è il poi noleggio auto, dove ci appoggiamo a quasi 200 compagnie con varie tipologie di noleggio su tutte le destinazioni proposte. Hotel e appartamenti sono uno dei nostri focus; abbiamo caricato una gamma di 2,5 milioni di proposte dove si sviluppa la nostra contrattazione diretta, che sarà uno dei punti di forza: entro l’anno abbiamo l’obiettivo di arrivare a 5/6000 strutture, principalmente in Italia ma anche sul raggio europeo. E poi abbiamo la parte dei trasferimenti e il trip planner: il prodotto più completo ed evoluto, che offre la possibilità di creare un pacchetto dinamico multidestinazione, non solamente point-to-point e ritorno».

Una dinamica che evidenzia come la maggiore occupazione abbia in parte compensato la riduzione della tariffa media.\r

I mercati di riferimento\r

Sul fronte dei mercati, l’Europa si conferma in crescita, a testimonianza di un rinnovato interesse dei viaggiatori continentali per le strutture indipendenti italiane. Gli Stati Uniti hanno fatto segnare una lieve flessione, bilanciata dall’andamento in ripresa del Canada, pur con volumi più contenuti.\r

\r

Space Hotels sarà presente a Ttg Travel Experience presso il padiglione A5 - atand 530. In fiera, Space Hotels presenterà le sue ultime novità, affiancata dai rappresentanti di alcuni degli hotel affiliati, tra cui Sweet Hotel,recentemente entrato a far parte del network.\r

\r

","post_title":"Space Hotels, anno di consolidamento","post_date":"2025-09-30T12:12:55+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1759234375000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498007","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Kel 12 lancia la nuova linea di viaggio Active, pensata per chi desidera effettuare trekking, tour in bicicletta o itinerari naturalistici in Italia, Europa o nel mondo secondo i principi del turismo lento, sostenibile e consapevole. Il cuore pulsante del progetto è l’esperienza. Ogni itinerario è modellato su misura grazie al contributo delle guide ambientali escursionistiche, veri e propri artigiani del viaggio. E ogni partenza è in piccoli gruppi (massimo 14 partecipanti).\r

Ottanta itinerari\r

La linea Active propone 80 viaggi diversi, progettati per adattarsi a differenti livelli di esperienza, allenamento e spirito di adattamento. Ogni viaggio è classificato per grado di difficoltà, dal più semplice al più impegnativo, ma sempre con lo stesso spirito: nessuna gara, nessun cronometro.\r

\r

Dal trekking all’isola d’Elba o all’isola di Capraia, perfetti per un week-end attivo, al campo base dell’Everest, passando per safari trekking tra Zambia e Malawi, ogni proposta è un invito a rallentare e vivere un'avventura che arricchisce. Ci sono proposte facili e accessibili a tutti, come un weekend di trekking nella Val d’Orcia, o sull’isola d’Elba e a Capraia, perfette anche per le famiglie attive che desiderano condividere l’esperienza con i propri figli.\r

\r

Per chi cerca qualcosa di più intenso, ci sono itinerari avventurosi, come il trekking nel Vietnam del Nord, con pernottamenti nelle palafitte di bambù delle minoranze etniche. E poi ci sono i viaggi che fanno sognare, come il campo base dell’Everest, i percorsi nel Nord Africa, le Ande, il Canada e il Guatemala. \r

\r

Gli itinerari della linea Active sono pensati per offrire un'esperienza autentica di scoperta in ogni angolo del mondo, con una distribuzione studiata per soddisfare viaggiatori di ogni livello e desiderio. Circa il 30% delle proposte si svolge in Italia. L’Europa – compresi il Mediterraneo e il Nordafrica – rappresenta il cuore della proposta, con il 60% degli itinerari. Il restante 10% è dedicato a destinazioni extraeuropee, più lontane e avventurose, pensate per viaggiatori esperti o per chi desidera mettersi davvero alla prova in contesti straordinari come l’America Latina, l’Asia o l’Africa australe.\r

\r

La linea si rivolge soprattutto a viaggiatori consapevoli tra i 45 e i 65 anni, alla ricerca di esperienze genuine e non convenzionali. Ma non mancano proposte pensate per famiglie attive, con itinerari adatti anche a ragazzi dai 14 anni in su.\r

\r

«Active – spiega Giuseppe Gaimari, product manager linea Active di Kel 12 con un'esperienza ventennale nell'organizzazione di viaggi a piedi, in bici e on the road - non è una linea pensata per chi vuole fare sport, ma per chi vuole riscoprire il piacere di muoversi lentamente. È nata per chi ha bisogno di evadere dal caos e ritrovare una connessione più profonda con i territori, con le persone, con se stesso. Camminare e pedalare diventano strumenti per riconnettersi al mondo, non per competere. Ogni viaggio è un invito alla scoperta consapevole e sostenibile. Spesso dormiamo in strutture a conduzione familiare, altre volte – come in Vietnam – in palafitte di bambù tra le foreste. Ogni scelta è pensata per portare i viaggiatori dentro l’anima dei luoghi. Con Active si vince sempre, anche se non c’è una gara: si vince un’esperienza, un arricchimento interiore, la bellezza di aver vissuto davvero».","post_title":"Kel 12 riscopre il turismo lento con la linea Active","post_date":"2025-09-30T11:30:06+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1759231806000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497995","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il contributo del settore al Pil è previsto in crescita con un valore di 237,4 miliardi di euro nel 2025, rispetto ai 228,5 miliardi dello scorso anno, mantenendo l'Italia saldamente nella top 10 globale. L'occupazione dovrebbe salire a 3,2 milioni di posti di lavoro, mentre la spesa dei visitatori internazionali dovrebbe superare i 60 miliardi di euro nell'anno corrente, consolidando la posizione dell'Italia tra le prime sei destinazioni al mondo per spesa dei visitatori internazionali.\r

\r

Emerge dal report del World Travel&Tourism Council (Wttc) presentato al Global Summit che si svolge per la prima volta in Italia all'Auditorium Parco della Musica a Roma. Anche la fiducia negli investimenti è in forte aumento: nel 2024 sono stati registrati 11,4 miliardi di euro di investimenti di capitale, previsti in crescita a 12 miliardi nel 2025, alimentando la prossima fase di sviluppo a lungo termine del settore.\r

Italia fra le prime 10 destinazioni\r

Secondo il rapporto Wttc's Economic Impact 2025: Global Trends, l'Italia continuerà a rimanere tra i dieci mercati del turismo più potenti al mondo. La spesa per i viaggi d'affari ha raggiunto i 28,4 miliardi di euro nel 2024, classificando l'Italia al 7/o posto a livello globale, con un incremento del 18% rispetto ai livelli pre-pandemici.\r

\r

Il settore dei Viaggi & Turismo sta inoltre creando opportunità concrete per i giovani: il 9,2 per cento dei posti di lavoro diretti in Italia è occupato da lavoratori sotto i 25 anni, quasi il doppio rispetto alla loro quota nell'economia in generale, a conferma del ruolo fondamentale del settore nel creare opportunità di lavoro concrete per le nuove generazioni.\r

Trasformazione\r

Con livelli record di visitatori internazionali, un settore degli eventi e dei congressi in forte crescita e investimenti di capitale in aumento, l'Italia - spiega il Wttc - sta bilanciando il suo patrimonio culturale senza pari con l'innovazione moderna per alimentare un futuro sostenibile e competitivo.\r

\r

Secondo il presidente del Wttc Lefebvre d'Ovidio \"il settore dei viaggi e del turismo sta vivendo un periodo di straordinaria trasformazione. Dobbiamo concentrarci su strategie innovative che affrontino le sfide più urgenti, tra cui sostenibilità, adattamento tecnologico e esigenze dei consumatori\".","post_title":"Wttc: il Pil globale del turismo nel 2025 arriverà a 237 miliardi di euro","post_date":"2025-09-30T10:32:19+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1759228339000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497918","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Forti millenari, canyon vertiginosi e villaggi sospesi nel tempo. È stato questo il cuore del recente fam trip alla scoperta dell’Oman, proposto da Luxury Travel Lab. Un itinerario breve ma denso, capace di restituire un’immagine autentica del Paese, lontana dalla dimensione standardizzata dei tour classici.\r

\r

Il viaggio ha toccato tappe simboliche: la città di Nizwa, antica capitale culturale, la maestosa Jebel Shams o Montagna del Sole, che domina il Wadi Ghul noto anche come Grand Canyon d'Arabia, e poi il villaggio agricolo di Wakan, con le sue terrazze affacciate sul vuoto, dove si coltivano melograni, albicocche e verdura. Non sono mancate soste nei forti storici, nei souq e nei piccoli insediamenti come Misfah Al Abreen e Bilad Sayt, dove la vita scorre ancora secondo ritmi immutati.\r

\r

L’Oman – stabile, sicuro e ricco di patrimonio storico – è oggi considerato un Paese “ponte” tra autenticità e modernità.\r

“L’interesse crescente del mercato italiano verso questa destinazione - dichiara Albino Iorio, guida certificata di Luxury Travel Lab, con oltre dodici anni di esperienza sul territorio - è una conferma importante di come l’Oman rappresenti un'alternativa premium tra le mete del Golfo”.\r

Un approccio esperienziale\r

Il tratto distintivo della proposta è nell’approccio: non un tour panoramico, ma un percorso costruito per favorire l’immersione culturale, con una forte impronta locale. Dalla scelta delle guide certificate alla selezione di strutture che dialogano con il territorio, “ogni elemento contribuisce nel proporre un’esperienza dal respiro sartoriale” dichiara Alessandra Grasselli di Luxury Travel Lab.\r

\r

Con itinerari che spaziano dal trekking nei canyon alle esperienze culturali nei villaggi e fortezze, passando per momenti di relax nelle oasi naturali, l’Oman si presenta dunque come una destinazione capace di destagionalizzare i flussi e diversificare l’offerta turistica del Medio Oriente, posizionandosi nel segmento alto di gamma.\r

Proposte su più livelli: la varietà del catalogo Oman\r

Il catalogo di Luxury Travel Lab punta su un ventaglio di itinerari pensati per differenti target, pur mantenendo sempre la cifra stilistica del luxury. Accanto ai programmi più intensi, spicca ad esempio Respiro d’Oman, un viaggio di nove giorni e otto notti costruito con un ritmo più disteso, ideale per chi cerca silenzi, spazi aperti e tempi dilatati. A fare da contrappunto c’è invece Oman Selvaggio, dodici giorni dedicati alla natura più autentica del Paese: canyon, deserti e coste remote, in un percorso che dal “Grand Canyon dell’Oman” conduce fino alle spiagge di Salalah. Su una linea intermedia si colloca Oman Explorer, anch’esso di dodici giorni, che unisce esperienze naturalistiche e culturali, toccando montagne, deserti e coste senza rinunciare al comfort.\r

\r

Oltre a queste proposte più strutturate, il catalogo offre anche pacchetti più brevi e tematici, come Tracce profumate lungo la via dell’incenso, Nord Oman o Minitour Oman del Nord, pensati per chi ha tempi o budget limitati ma non vuole rinunciare all’autenticità del Paese. \r

\r

Come commenta Alessandra Grasselli \"questa varietà rappresenta, per le agenzie, una risorsa strategica: da un lato consente di proporre l’Oman come destinazione principale per viaggi di lunga durata, dall’altro permette di declinarlo come estensione o esperienza concentrata, intercettando clienti con esigenze diverse, dal viaggiatore interessato alla natura più selvaggia a chi preferisce alternare avventura e relax”.\r

Spunti per il trade\r

Per il settore, la proposta di Luxury Travel Lab offre più di uno spunto, con soluzioni ad alto impatto emozionale e forte riconoscibilità sul mercato. Da un lato conferma come l’Oman si stia imponendo sempre più come destinazione capace di coniugare sicurezza, autenticità e natura spettacolare. Dall’altro evidenzia una modalità di prodotto su cui il trade può riflettere: viaggi dalla durata variabile, curati nel dettaglio, con forte impronta esperienziale, pensati per un pubblico alla ricerca di autenticità ma con standard di servizio elevati.\r

\r

«Il nostro obiettivo – sottolinea Alessandra Grasselli – è dare agli agenti strumenti concreti per proporre l’Oman non solo come meta di mare invernale, ma come viaggio completo tra natura, cultura ed esperienze locali».\r

\r

[gallery ids=\"497924,497925,497926\"]","post_title":"Oman autentico: il modello di prodotto secondo Luxury Travel Lab","post_date":"2025-09-29T14:18:48+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["oman"],"post_tag_name":["Oman"]},"sort":[1759155528000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497941","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ritorno a Rimini per Tahiti Tourisme, che parteciperà alla prossima fiera affiancato dai rappresentanti di alcune delle più prestigiose strutture alberghiere, compagnie aeree e crociere e principali dmc locali per incontrare il trade italiano.\r

\r

Tra i partner espositori: Air Tahiti Nui, Air Moana, Air Tahiti, Aranui Cruises, Intercontinental French Polynesia, Maitai Hotels, Pearl Resorts, Sofitel Kia Ora Moorea Beach Resort & Hotel Kia Ora Resort & Spa Rangiroa, The Brando, Tahiti Nui Travel, Tekura Tahiti Travel, Pacific Experience.\r

\r

La fiera rappresenterà un’importante occasione di incontro e confronto con tour operator e agenti di viaggio italiani, ma anche di dialogo con i principali stakeholder del settore. \r

\r

La manifestazione vedrà, inoltre, il coinvolgimento di Tahiti Tourisme per la realizzazione di un panel di discussione curato da Lonely Planet dal titolo “Un nuovo modo di viaggiare: tra scelte sostenibili e cambiamento. Il caso delle Isole di Tahiti”.\r

\r

L’appuntamento si terrà mercoledì 8 ottobre alle ore 11, presso Book&Go Arena, e proporrà una riflessione sul viaggio come esperienza di risveglio culturale, individuale e collettivo. L’incontro sarà l’occasione per il lancio ufficiale di un inedito progetto editoriale che ricalca le linee di questo tema: una guida speciale realizzata da Lonely Planet Italia in collaborazione con l'ente di promozione turistica delle Isole di Tahiti. Un percorso narrativo che attraversa in particolare le isole di Tahiti, Raiatea, Taha’a, Rangiroa e Tikehau, con l’obiettivo di invitare a un turismo più autentico e responsabile, che sappia andare in profondità.\r

\r

L’edizione speciale sarà disponibile gratuitamente in formato digitale sul sito di Lonely Planet a partire dal lancio ufficiale durante la fiera.","post_title":"Tahiti Tourisme lancia un nuovo progetto con Lonely Planet, una guida più emozionale e consapevole","post_date":"2025-09-29T13:53:32+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1759154012000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497906","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ministri e amministratori delegati insieme per il Global Leaders Dialogue, il confronto moderato che anticipa l’apertura del primo WTTC Global Summit a svolgersi in Italia, daq oggi 29 settembre fino a domani.\r

\r

Nella mattinata di ieri, i principali leader e vertici istituzionali si sono incontrati per condividere le proprie priorità e visioni al fine di individuare opportunità di supporto reciproco e di rafforzamento della partnership pubblico-privato, e in una dimensione europea e in una dimensione globale.\r

\r

Per la sua venticinquesima edizione, il Global Summit del World Travel & Tourism Council, organizzato dal Wttc in collaborazione con il ministero del turismo, Enit, il comune di Roma e la regione Lazio, arriva nella Capitale. \r

Settore fondamentale\r

Considerare il settore un pilastro irrinunciabile per il benessere socioeconomico nazionale e metterlo al centro dell’agenda politica è stato il primo passo. A seguire, un insieme integrato, strutturale e mirato di investimenti, interventi, misure, bandi, avvisi e politiche per sostenere l’uscita dall’era immediatamente post-Covid e mettere operatori, professionisti e famiglie nelle condizioni di rendere al meglio e di raggiungere traguardi via via sempre più ambiziosi.\r

\r

E, a riconferma del buono stato di salute del turismo italiano, i dati diramati proprio ieri dal ministero dell’tnterno hanno certificato una crescita del +6,22% di turisti nell’estate appena conclusa rispetto al 2024. \r

1000 stakeholder\r

“Il fatto che quest’evento così prestigioso e rilevante si tenga per la prima volta nella storia in Italia è anche segno della ritrovata centralità della nostra nazione nel panorama turistico mondiale – afferma il ministro del turismo Daniela Santanchè –. Sono in arrivo oltre 1.000 stakeholder da tutto il mondo – prosegue il ministro –. Quindi, sarà importante intanto ascoltare e capire quali sono le diverse visioni. Ma soprattutto – conclude Santanchè –, presenteremo tutte le possibilità di investimento nel turismo che la nostra Italia ha da offrire”.\r

\r

Queste le parole del ministro nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’evento, a cui hanno partecipato il ceo ad interim del Wttc Gloria Guevara, il presidente Wttc Greg O’Hara, il presidente eletto Wttc Manfredi Lefebvre e l’amministratore delegato di Enit Ivana Jelinic, che evidenzia: “Il turismo è uno dei driver principali per la crescita e lo sviluppo del nostro Paese, con un impatto diretto significativo su PIL e occupazione. Un comparto che genera oltre 3 milioni di posti di lavoro, contribuendo a rafforzare le economie dei territori e a valorizzare le eccellenze del Made in Italy”.\r

Mille delegati\r

Nei prossimi giorni, più di mille delegati, tra cui 310 ceo e presidenti, esploreranno le opportunità e le sfide che plasmeranno il futuro del Travel & Tourism.\r

\r

Il programma del Global Summit di quest’anno includerà sessioni incentrate sul rafforzamento della crescita economica e della creazione di posti di lavoro, sulle potenzialità dell’intelligenza artificiale e sul viaggio senza interruzioni.\r

\r

L’evento metterà anche in luce le opportunità di investimento in Italia e tendenze come il turismo del benessere e sportivo, i viaggi di lusso su rotaia e i benefici derivanti dall’organizzazione di mega eventi globali.\r

\r

Gloria Guevara, ceo ad interim del Wttc ha dichiarato: “Accogliendo oggi il Wttc Global Summit a Roma, l’Italia non solo mostra un settore Travel & Tourism fiorente, destinato a contribuire con oltre 237 miliardi di euro all’economia quest’anno, ma dimostra anche una vera leadership globale. Dall’aver ospitato lo storico incontro dei ministri del turismo del G7 lo scorso anno, fino ad accogliere nuovamente il mondo intero questa settimana, l’Italia sta definendo lo standard su come il turismo possa alimentare le economie, creare occupazione e ispirare la collaborazione globale.”\r

\r

Come parte dell’evento, Enit. ha creato il Villaggio Italia all’interno dell’Auditorium, un vivace hub progettato per incoraggiare il networking tra gli ospiti e le Regioni partecipanti. Partecipano Abruzzo, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino, Umbria e Veneto, insieme a Italcares.","post_title":"Inizia il Global summit del Wttc. Il turismo come risorsa fondamentale","post_date":"2025-09-29T11:15:53+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1759144553000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497867","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"BizAway, la scale up italiana, ha organizzato a Milano un incontro dove, in collaborazione con Cathay Pacific e Meliá Hotels International, ha esplorato nuove prospettive di mobilità, partnership strategiche e innovazioni nell’area asiatica.\r

\r

«Insieme ai nostri partner strategici e con le nostre soluzioni stiamo creando un ponte che unisce economie, aziende e soprattutto persone, con un'attenzione non solo ai servizi per le aziende ma anche al benessere del viaggiatore che è l'elemento centrale del servizio che noi offriamo, oltre a tutti gli stakeholders delle nostre aziende clienti» ha spiegato Luca Carlucci, ceo e co-fondatore di BizAway insieme con il cto Flavio Del Bianco.\r

\r

Significativi i dati presentati: «Nei primi 8 mesi del 2025, rispetto a tutto il 2024, i voli dall'Italia verso l'Asia sono aumentati del 66%, con un 45% in più di voli dall'Europa verso la Cina. Il 56% per cento di questi voli in più sono stati operati proprio da Cathay Pacific, che serve le tratte dove c'è maggiore domanda. Anche se siamo in un periodo storico complesso, questa dimostra, ancora una volta, che il viaggio unisce i popoli e l’uomo desidera connessioni e la possibilità di conoscere altre culture e interagire con i suoi simili».\r

\r

L’incontro è stato l’occasione per parlare di BizAway, nata nel gennaio del 2015 con l'obiettivo di semplificare la gestione dei viaggi di lavoro per le aziende. «Tutto è iniziato con una mia necessità - ricorda Carlucci - Viaggiavo molto per lavoro e, diversamente dall’agilità delle piattaforme per prenotare i viaggi personali, i processi per i viaggi aziendali erano complessi e servivano tanti scambi per finalizzare una semplice prenotazione.\r

\r

Il 40% del volume totale del business travel era gestito via telefono. Insieme con Flavio del Bianco, co-founder di BizAway, ci siamo resi conto che c’era un’esigenza del mercato. Dal 2015 al 2018 siamo partiti in forma di puro bootstrap, abbiamo quindi lavorato solo con le nostre risorse e senza finanziamenti esterni. Poi nel 2019 abbiamo raccolto il nostro primo round istituzionale di 2mln e mezzo. Eravamo in 29 persone. Dopo 3 mesi è partita la pandemia; la somma raccolta ci ha permesso di sopravvivere senza preoccuparci e di agire senza urgenza, senza fare cassa integrazione.\r

\r

Siamo riusciti quindi a usare questo tempo per crescere e imparare. Abbiamo chiuso il 2020 in 62 persone. Mentre i nostri concorrenti si fermavano, noi abbiamo continuato a crescere, ad assumere e a spingere commercialmente in virtù della convinzione che il business travel sarebbe tornato. All’inizio del 2025 eravamo circa 280 persone: oggi siamo più di 400.\r

Crescita rapida\r

È un dato indicativo di una crescita molto rapida, con un tasso di crescita sostenibile e forte allo stesso tempo. - sottolinea Carlucci e aggiunge - Nel 2020, in un editoriale, Bill Gates scriveva che il business travel sarebbe morto, sostituito da strumenti come Zoom e Teams. Ma noi siamo animali sociali, la tecnologia non sostituisce tutti i viaggi. Durante la pandemia ci sono stati dei cambiamenti storici, sociali e tecnologici. Nel 2020 BizAway ha triplicato la base dei clienti - anche se si viaggiava solo in Italia - e il 2021 ha segnato l'inizio della ripresa.\r

\r

Viaggiavano i clienti acquisiti, più due volte il numero dei clienti raggiunti nel 2020 e quelli che si sono aggiunti nel 2021. C'è stato un forte rebound. Nel 2019 abbiamo raggiunto i 3.2mln, nel 2020 i 2.6 e nel 2021 - con il primo recovery - siamo arrivati a 8.5mln. Oggi fatturiamo 8.5mln in una settimana. Abbiamo raddoppiato anno su anno e nel 2025 supereremo i 200mln». Per raggiungere questi risultati BizAway ha 9 uffici fisici nel mondo: 3 in Spagna, 3 in Italia, 2 in Albania e uno a Dubai con centri di servizio, centri di risorse commerciali, centri di supporto.\r

\r

«Muoviamo turisti di tutto il mondo in tutto il mondo: ad oggi abbiamo 2600 clienti. - prosegue Carlucci - L'Italia rappresenta circa il 35% di questa base, la Spagna rappresenta un altro 25-28% e il resto sono tutti gli altri mercati che stanno crescendo. Gran parte delle nuove regioni le abbiamo aperte tra due anni e mezzo fa e l'anno scorso, quando abbiamo aperto Polonia, Nordics, Benelux, Portogallo, Dubai e in tutte queste realtà stiamo crescendo rapidamente, con investimenti».\r

\r

Infine la sostenibilità: «Per noi è sempre stata importante - conclude Carlucci - Già nel 2017 offrivamo ai nostri clienti il calcolo in tempo reale delle emissioni CO2 dei loro viaggi. Siamo diventati BCorp nel 2021, unica realtà del business travel. 2 settimane fa abbiamo ottenuto la ricertificazione aumentando il punteggio: da 92,5% a 99,4%. Un dato che indica il nostro continuo miglioramento nelle dimensioni di governance, di community e anche tra colleghi!».\r

Chiara Ambrosioni","post_title":"BizAway: realtà nata da una necessità del business travel. Oggi impiega 400 persone e fattura 8.5mln a settimana","post_date":"2025-09-29T10:44:53+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1759142693000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497899","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"ACI blueteam presenta il progetto di “Associazione in partecipazione” PrenotACI.travel, il brand Leisure di ACI blueteam. Un’iniziativa che prevede l’apertura di agenzie di viaggio PrenotACI.travel | L’agenzia dell’Automobile Club d’Italia, all’interno delle sedi provinciali ACI, combinando così in un’unica esperienza consulenza turistica, mobilità e servizi assicurativi.\r

Grazie a una collocazione strategica nelle sedi ACI, che contano più di 1.200.000 soci in Italia, l’agenzia viaggi potrà intercettare un flusso costante di utenza fidelizzata, valorizzando la fiducia del marchio e offrendo un servizio personalizzato in un contesto riconoscibile.\r

Il modello di collaborazione non richiede alcun investimento iniziale per l’associato, né l’assunzione di rischi personali: l’intera struttura logistica, tecnologica e promozionale viene gestita centralmente da ACI blueteam. L’associato PrenotACI.travel potrà così dedicarsi esclusivamente alla consulenza e alla vendita di soluzioni di viaggio, beneficiando delle condizioni di mercato più favorevoli, grazie alla partnership commerciale con Welcome Travel Network, di un accesso privilegiato a prestigiosi tour operator nazionali e internazionali e di una remunerazione che può arrivare fino al 95% del risultato netto.\r

Inoltre, sono previste scontistiche esclusive riservate ai soci ACI e ACI Storico, a conferma del forte legame con il mondo ACI e della volontà di offrire un servizio di valore aggiunto ai propri associati, arricchendo un’offerta già consolidata con una gamma di prestazioni più completa e competitiva.\r

\r

Senza oneri iniziali\r

“Con questo progetto intendiamo valorizzare il patrimonio di fiducia e prossimità delle sedi ACI, creando sinergie reali tra servizi automobilistici, assicurativi e turistici. È un’opportunità concreta per gli operatori esperti del settore travel di avviare un’attività imprenditoriale in totale sicurezza, senza oneri iniziali e con il pieno supporto di ACI blueteam” – afferma Massimiliano Biella, Direttore Leisure Travel di ACI blueteam –. Il programma è rivolto a professionisti pronti a cogliere una nuova sfida in un contesto solido, meritocratico e in continua evoluzione. Siamo pronti a collaborare con gli agenti di viaggio che vogliano cogliere questa opportunità”.\r

I professionisti del settore travel interessati al progetto potranno ottenere maggiori dettagli anche presso lo stand PrenotACI.travel by ACI blueteam durante il Ttg Travel Experience a Rimini, dove il team sarà a disposizione per fornire tutte le informazioni relative all’iniziativa, o rilasciare i propri contatti collegandosi a www.prenotaci.travel/associazione-in-partecipazione/.","post_title":"Aci blueteam: una nuova fase per costruire l'agenzia di viaggio integrata","post_date":"2025-09-29T10:41:54+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1759142514000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497872","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tornerà a Venezia, il 25 e 26 novembre prossimi, la Borsa Internazionale del Turismo Esperienziale. Giunta alla sua ottava edizione, Bitesp, patrocinata dell'Enit, si presenta con un format rinnovato e ancora più focalizzato sulle esperienze autentiche, la sostenibilità e i trend emergenti del mercato turistico internazionale.\r

\r

«Vogliamo offrire agli operatori non solo un evento fieristico, ma un vero e proprio acceleratore di opportunità commerciali, capace di collegare l’offerta italiana con la\r

domanda internazionale» afferma Leonardo Surico, direttore responsabile dell'evento, dove sono attesi oltre 120 buyer internazionali e migliaia di operatori italiani ed esteri.\r

\r

Tra le novità dell'edizione 2025, ci sono diverse aree tematiche e opportunità di networking: Bitesp Intelligenza Artificiale Lab – spazio dedicato alle aziende e alle soluzioni di Ia per il turismo.\r

Travel Experience Awards, premiazioni delle esperienze più interessanti; programma conferenze con speaker internazionali, workshop formativi e tavole rotonde sui trend del settore.\r

\r

Durante i due giorni della manifestazione, Venezia diventerà una piattaforma di incontro\r

tra: operatori turistici italiani ed esteri (agenzie incoming, tour operator, dmc, consorzi, strutture ricettive esperienziali). Buyer internazionali qualificati, selezionati tra i principali mercati esteri interessati all’Italia.\r

\r

Enti del turismo e destinazioni in cerca di visibilità e nuovi canali di promozione. Il cuore della manifestazione sarà il workshop b2b con agenda di appuntamenti one\r

to-one, che permetterà agli espositori di incontrare buyer mirati in un contesto altamente professionale e specializzato.\r

\r

","post_title":"Bitesp: le esperienze protagoniste a Venezia, il 25 e 26 novembre 2025","post_date":"2025-09-29T09:22:52+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1759137772000]}]}}