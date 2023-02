TraghettiGds rinnova il sito e conferma il piano incentivi per le adv Come già preannunciato da noi di Travel Quotidiano, TraghettiGds annuncia oggi il lancio ufficiale della nuova veste grafica del proprio sito. “Dal 2015 abbiamo lavorato quotidianamente per rendere il portale il più efficiente e funzionale possibile – si legge in una nota ufficiale -. Quest’anno abbiamo deciso di rinnovare anche la grafica”. Dopo quasi dieci anni quindi, TraghettiGds cambia stile e si rinnova con un design più lineare ed essenziale, ma cambia anche il motore di ricerca e di prenotazione, con la compilazione intelligente dei porti di partenza e di arrivo, e una procedura di ricerca più veloce. Inoltre, anche per il 2023 è stato rinnovato il piano incentivi, che in termini commissionali rappresenta una piacevole e apprezzata riconferma.

